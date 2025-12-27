Άνοιξαν και πάλι σήμερα, Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα, μετά τη διήμερη παύση της 25ης και 26ης Δεκεμβρίου λόγω της αργίας των Χριστουγέννων, εφαρμόζοντας το εορταστικό ωράριο που ισχύει για εμπορικά και σούπερ μάρκετ.

Η αγορά κινείται εκ νέου σε εορταστικούς ρυθμούς, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για την Πρωτοχρονιά.

Στο πλαίσιο του προτεινόμενου εορταστικού προγράμματος, ανοιχτά θα είναι καταστήματα και σούπερ μάρκετ και την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, για την Κυριακή προβλέπεται λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων από τις 11:00 έως τις 18:00, με την επισήμανση ότι σε ορισμένες αλυσίδες είναι πιθανό να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις στο ωράριο.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα δεν θα λειτουργήσουν ούτε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ούτε στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει οριστεί ως ημέρα «απογραφής» για τις επιχειρήσεις.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για τις επόμενες ημέρες διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή 26/12/2025: Αργία

Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 31/12/2025: 09:00–18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Όπως τονίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, με τους εμπόρους να έχουν τη δυνατότητα να το προσαρμόζουν ανάλογα με τις ανάγκες τους.