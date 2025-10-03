BEAST

Ξεκινάνε οι περιοδείες

Καλημέρα σε όλους. Επέστρεψε από την Κοπεγχάγη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αρχίζει και πάλι τις περιοδείες για να επικοινωνήσει το κυβερνητικό έργο, αλλά κυρίως για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ με στόχο να τσιμπήσει η ΝΔ δημοσκοπικούς πόντους. Και όπως μου είπαν από το πρωθυπουργικό επιτελείο οι περιοδείες θα ενταθούν το επόμενο διάστημα.

Μηνύματα Μητσοτάκη

Πάντως σήμερα ο Κ. Μητσοτάκης, με την παρουσία του και ομιλία στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, παραμονή των 51ων γενεθλίων της ΝΔ θα στείλει πολλά μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση και αυτό θα έχει τη σημασία του. Μου είπαν πως θα πει πολλά και διάφορα και μένει να φανεί κατά πόσο θα ονοματίσει κιόλας.

Στηρίζει Μυλωνάκη

Και να ξεκινήσω σήμερα από τον ΟΠΕΚΕ με την στήριξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ προς τον Γιώργο Μυλωνάκη. Αυτονόητο για τους περισσότερους, αλλά με όσα συμβαίνουν πολλά δεν εννοούνται και πρέπει να αποδεικνύονται. Αυτό φάνηκε και στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου τα μέλη της ΝΔ άνοιξαν ομπρέλα προστασίας στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ. Συγκεκριμένα απέρριψαν το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθεί ο Γ. Μυλωνάκης εντός των επόμενων ημερών για να πει όσα γνωρίζει, καθώς φαίνεται να είχε ενημέρωση για την υπόθεση. Μάλιστα, επικαλέστηκαν τα μέλη της, την προηγούμενη δέσμευση ότι πρέπει να τηρηθεί η ψηφοφορία που προέβλεπε να ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος καταθέσεων που αφορά πρώην προέδρους του οργανισμού και υπουργούς και αργότερα να αποφασίσουν εάν και κατά πόσο πρέπει να προστεθούν και άλλα ονόματα στη λίστα.

Μουρμούρα για Δένδια

Πάντως δεν άκουσα και πολλά θετικά σχόλια στο εσωτερικό της κυβέρνησης για την κίνηση του Νίκου Δένδια χθες να μιλήσει υπέρ του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις. «Πώς μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του» είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και η φράση του αυτή ήχησε αρνητικά στο πρωθυπουργικό επιτελείο. Το ίδιο ίσχυσε και για τον βουλευτή Δημήτρη Μαρκόπουλο. «Τι θέλει να κάνει ο Νίκος;» έλεγαν άσπονδοι φίλοι του και έσταζαν χολή.

Η Κοβέσι τους «έστειλε κουβά»

Πολλά και διάφορα είπε χθες η Λάουρα Κοβέσι στην πολυαναμενόμενη συνέντευξη Τύπου. Ανώτερη κυβερνητική πηγή μου είπε ότι «εμείς ως κυβέρνηση μένουμε στην καλή συνεργασία που υπάρχει και δεν διακρίναμε ενόχληση». Μάλιστα μου τόνισε ότι η κυβέρνηση μένει στην κύρια αποστολή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που ήρθε στη χώρα μας, κυρίως για την μεγάλη απάτη στα τελωνεία. Το ενδιαφέρον είναι ότι στο μεγάλο αυτό σκάνδαλο μετέχουν φορολογικές, τελωνειακές αρχές, οργανωμένο έγκλημα και δημόσιοι λειτουργοί. «Με τη χαρά έμειναν όσο έλεγαν ότι θα ερχόταν η ευρωπαία εισαγγελέας στην Αθήνα και θα έκανε πάρτι η αντιπολίτευση». Αυτό μου είπε -άλλο- κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος από την Κοπεγχάγη. Το ίδιο το στέλεχος μου έλεγε επίσης μιλώντας σε άπταιστη αργκό ότι η Λάουρα Κοβέσι φάνηκε πόσο στα σοβαρά έχει πάρει το ρόλο της αφού εμφανίστηκε θεσμική στη συνέντευξη Τύπου και «έστειλε κουβά» όσους είχαν παίξει τα ρέστα τους στα όσα περίμεναν να πει για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ. «Τι περίμεναν δηλαδή, ότι θα γινόταν πιόνι στα κομματικά τους συμφέροντα; Και μην ξεχνάτε ότι εμείς έχουμε αποδείξει ότι θέλουμε να πιάνουμε όσους κλέβουν και έχουμε στηρίξει καθ ομολογίαν της ίδιας τον θεσμό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας», είπε ακόμα και χωριστήκαμε να πάρει ο καθένας τον δρόμο του.

Οι 3 λέξεις

Τρεις λέξεις χρησιμοποίησε η Κοβέσι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το Τελωνείο Νο 3 στο Πέραμα. Κατά την ίδια το ακρωνύμιο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι συνώνυμο: της διαπλοκής, της διαφθοράς και του νεποτισμού. Ε, αυτό δεν άρεσε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα μπράβο της Κοβέσι

Για να μην γκρινιάζουν όμως στο Μέγαρο Μαξίμου να σημειώσω ότι η Κοβέσι απέδωσε τα εύσημα στις ελληνικές αρχές για τις έρευνες στο Τελωνείο Πειραιά. Συγχαρητήρια για τις κατασχέσεις εμπορευματοκιβωτίων και χαρακτήρισε άριστους τους Έλληνες εισαγγελείς που μετέχουν στο εθνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Τι δείχνει η απόλυση του τούρκου δημοσιογράφου

Σίγουρα είναι λυπηρό να χάνει κάποιος τη δουλειά του και ιδιαίτερα προβληματικό όταν είναι δημοσιογράφος και τη χάνει με τέτοιο τρόπο όπως την έχασε ο τούρκος δημοσιογράφος που σχολίασε τι τελικά κέρδισε ο Τούρκος πρόεδρος στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Η ανάλυσή του έγινε όμως viral προκαλώντας και σάλο στην Τουρκία όπου η αντιπολίτευση συμφωνεί με τα όσα είπε ο -απολυμένος πλέον- δημοσιογράφος, εν αντιθέσει με την αντιπολίτευση στην Ελλάδα και ορισμένα ΜΜΕ που έτρεξαν από την πρώτη στιγμή να μιλήσουν ακόμη και για «σαρωτική επίσκεψη» Ερντογάν. Γι’ αυτό και ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για απελπισία. Για απελπισία της αντιπολίτευσης που στην προσπάθεια να χτυπήσει την κυβέρνηση ουσιαστικά χτυπά τη χώρα. Χαρακτήρισε δε το περιστατικό ως μιας πρώτη τάξης ευκαιρία για να δουν και οι πολίτες τι τελικά κάνουν κάποια κόμματα στα δεξιά της ΝΔ για να στηρίξουν το αφήγημά τους περί δήθεν ενδοτικότητας και αποτυχημένης εξωτερικής πολιτικής.

Δεν επήλθε ειρήνη

Πάμε τώρα στην κόντρα που έχει ανοίξει εδώ και καιρό ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον Ιβάν Σαββίδη λόγω του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και του Τέλη Μυστακίδη. Έμαθα ότι υπήρξε προσέγγιση από το Μέγαρο Μαξίμου για να ηρεμήσουν τα πνεύματα αλλά τελικά δεν ευδοκίμησε με συνέπεια να συνεχίζονται τα «χτυπήματα». Το τι θα γίνει στο μέλλον δεν μπορώ να το προδικάσω αλλά πιστεύω θα υπάρξουν και άλλα ραντεβού απ’ όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Όσον αφορά τον «βασιλιά του χαλκού» και δισεκατομμυριούχο Τέλη Μυστακίδη μου είπε ένα πουλάκι που πετάει πάνω από τον Θερμαϊκό ότι έχει πάρει με την πλευρά του τη μισή Θύρα 4.

Έντονη κινητικότητα στο αρχηγείο του Τσίπρα

Με ενημέρωσαν ότι στο γραφείο του Αλέξη Τσίπρα στην Αμαλίας υπάρχει κίνηση ενώ όπως μου είπαν βλέπει και ο Μιχάλης Καλογήρου, εξ ονόματος του πρώην πρωθυπουργού, κόσμο και βουλευτές. Ο Καλογήρου, οι τακτικοί αναγνώστες θα το θυμούνται, δεν θα είναι στην πρώτη γραμμή αλλά θα έχει ρόλο. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τις ανακοινώσεις του νέου πολιτικού φορέα μέσα στον Μάρτιο και αυτό γιατί θα πρέπει να συζητηθεί το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι Και ο λόγος είναι ότι τα βιβλία την περίοδο των Χριστουγέννων έχουν αύξηση γύρω στο 50%. Μέσα στο σχέδιο είναι να το αναδείξει και να το παρουσιάσει σε μεγάλες πόλεις της χώρας και αναμένουμε ποιοι θα πορευτούν μαζί του. Ή μάλλον ποιους θα πάρει μαζί του, για να το πω καλύτερα.

Βγαίνουν μαχαίρια στο ΣΥΡΙΖΑ

Καταλαβαίνω ότι ένα κόμμα που κυμαίνεται πλέον μεταξύ του 5 με 7%, παρά την κοινοβουλευτική δύναμή του, δεν τραβά τα βλέμματα όπως στο παρελθόν. Ξέρετε όμως γιατί θα έχει μπόλικο παρασκήνιο η αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στην Καισαριανή; Γιατί, απ’ όσο πληροφορούμαι, θα βγουν ξανά τα μαχαίρια από τα θηκάρια. Ήδη οι δύο εσωκομματικές συνεδριάσεις που προηγήθηκαν μέσα στην εβδομάδα, του προεδρείου της ΚΟ και της Πολιτικής Γραμματείας, δεν ήταν εντελώς αναίμακτες. Οι διαφωνίες στελεχών αποτυπώθηκαν, διέρρευσαν και προκάλεσαν ντόρο σ’ ένα διάστημα που η Κουμουνδούρου προσπαθεί με νύχια και με δόντια να εμφανιστεί ενωμένη υπηρετώντας ένα σχέδιο ομόνοιας και συγκλίσεων που μοιάζει πάρα πολύ εύθραυστο. Αν δεν μπορούν να τα συντονιστούν μεταξύ τους αυτοί οι λίγοι, να συμφωνήσουν σε μια κοινά αποδεκτή γραμμή, πώς θα τα βρουν με τους άλλους, τους πολλούς; Απορίες που έχω κι εγώ.

Τους ενώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Τουλάχιστον βρίσκουν σημείο επαφής και μιλούν την ίδια γλώσσα σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαδικασία που ακολουθείτε στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί βλέπουν γαλάζιο και διεγείρονται. Όπως με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, Δημήτρη Μελά, που κατέθεσε στην Επιτροπή χθες. Τον έβαλαν στον τοίχο και τον πυροβολούσαν τον πρώην υποψήφιο ευρωβουλευτή της ΝΔ, καταλογίζοντάς του ότι επί των ημερών του άλλαξε εντελώς το στάτους των ελέγχων, με αποτέλεσμα την εκμετάλλευση της κατάστασης από μη δικαιούχους, καθώς είχε πάψει ενδιάμεσα να προβλέπεται η δυνατότητα να ζητούνται επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις από τους αιτούντες. Όλο αυτό, όπως λένε από τον ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνει ένα «οργανωμένο σύστημα απουσίας ή χαλάρωσης των ελέγχων με ενορχήστρωση μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου» έτσι ώστε «να εξασφαλιστεί η πληρωμή αιτήσεων που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις».

Ο λόγος της απουσίας της Συρεγγέλα

Με ενημέρωσαν ότι η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα δεν ήταν στα έδρανα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφού ήταν και αντιπρόεδρος. Και επειδή με παραξένεψε και οι καιροί είναι πονηροί, έψαξα να μάθω αν τελικά ήταν περίεργη η απουσία της. Τα πράγματα λοιπόν έχουν ως εξής: Η Μαρία Συρεγγέλα αρχικά ήταν στο Στρασβούργο στη φθινοπωρινή Σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκπροσωπώντας τη χώρα μας -ως μόνιμο μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας- καθώς έχει αναλάβει την έκθεση για τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν, όπου όφειλε να κάνει την πρώτη παρουσίαση και τις τελευταίες ώρες βρίσκεται στην Κύπρο. Στη μεγαλόνησο έχει πάει με άδεια από τη Βουλή των Ελλήνων, ως μητέρα που πρέπει να φροντίσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για την φοίτηση του μεγάλου της γιου. Και επειδή οι άδειες τελειώνουν και το πανεπιστημιακό έτος ξεκινά από την ερχόμενη εβδομάδα θα την δούμε και πάλι στα έδρανα της εξεταστικής.

Τα είπαν Μπρατάκος – Στουρνάρας

Στο ίδιο τραπέζι, κάθισαν πριν λίγες ώρες ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Η κουβέντα, όπως μαθαίνω, πήγε κατευθείαν στα σοβαρά: προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, πορεία μεταρρυθμίσεων και η σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας, ιδιαίτερα σε μια εποχή γεμάτη διεθνείς προκλήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή, λένε οι πληροφορίες μου, δόθηκε στην ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με στόχο μια οικονομία πιο ανταγωνιστική, βιώσιμη και εξωστρεφή. Στο τραπέζι έπεσαν και ιδέες για σταθερό φορολογικό πλαίσιο, απλούστερες διαδικασίες και καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση – όλα μέτρα που, όπως φάνηκε, θεωρούνται κρίσιμα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την τόνωση της ελληνικής αγοράς.

Τα 15 νέα projects στρατηγικών επενδύσεων

Παρακολουθώντας τον υπουργό Ανάπτυξης, να μιλάει από το βήμα του συνεδρίου Athens Riviera Summit, τον άκουσα να λέει για μία «δεύτερη γενιά» στρατηγικών επενδύσεων. Όπου περιλαμβάνει 15 νέα projects ύψους 2,5 δισ. ευρώ που μπαίνουν στο τραπέζι, με παράλληλες 12 παρεμβάσεις για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον – από τη μείωση γραφειοκρατίας μέχρι την επιτάχυνση αδειοδοτήσεων. Από το «μενού» Θεοδωρικάκου δεν λείπουν όμως και τα κίνητρα για startups αλλά και φοροαπαλλαγές στο κόστος έρευνας και ανάπτυξης για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ώστε η Ελλάδα να μείνει στον χάρτη των επενδυτών που ψάχνουν σταθερότητα και προοπτική. Στα λεχθέντα του υπουργού ήταν μεταξυ άλλων και το ότι την τελευταία πενταετία ήρθαν ξένες επενδύσεις άνω των 30 δισ. ευρώ, με τις 76 στρατηγικές που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη να απλώνονται από τη βιομηχανία και τη φαρμακοβιομηχανία μέχρι την άμυνα και τη ναυπηγική.

Κινητικότητα γύρω από Goody’s, Everest, Flocafe και La Pasteria

Κινητικότητα συνεχίζει να αναπτύσσεται γύρω από τον όμιλο Vivartia και ειδικότερα τον κλάδο εστίασης. Σύμφωνα με πληροφορίες μου, υπάρχουν διερευνητικές επαφές και σενάρια για την πώληση μέρους ή και του συνόλου των εταιρειών που διαθέτει ο όμιλος στο συγκεκριμένο πεδίο – από γνωστές αλυσίδες καφέ και εστιατορίων μέχρι ταχυφαγεία, όπως τα Goody’s, Everest, La Pasteria, Flocafe. Η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς η Vivartia διατηρεί ένα από τα πιο εκτεταμένα χαρτοφυλάκια στον χώρο της μαζικής εστίασης, με ισχυρή αναγνωρισιμότητα brands και σημαντικό δίκτυο καταστημάτων. Το ενδιαφέρον, όπως ακούγεται υπήρε τόσο από ξένους όσο και από εγχώριους επενδυτές, που βλέπουν στην ελληνική αγορά τροφίμων και εστίασης σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, ιδίως σε περιόδους τουριστικής άνθησης. Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι η όποια συμφωνία θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει το τοπίο στον κλάδο, ενισχύοντας περαιτέρω τη συγκέντρωση γύρω από ισχυρούς «παίκτες». Μέχρι τότε, πάντως, η Vivartia κρατά κλειστά τα χαρτιά της, χωρίς επίσημη τοποθέτηση για το μέλλον της εστίασης στον όμιλο.

Οι κινήσεις για την επαναφορά του Κουρτάκη

Στη διάρκεια της φετινής χρονιάς, η Cavino, η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής κρασιού στην Ελλάδα, εξαγόρασε την ιστορική οινοποιία Κουρτάκη. Το στοίχημα όμως είναι δύσκολο. Γιατί μπορεί ο Κουρτάκης να είναι επίσης μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες σε αυτόν τον κλάδο με τζίρο 21 εκατομμύρια ευρώ, αλλά οι ζημιές το 2024 ήταν 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Να σας πω ότι οι συσσωρευμένες ζημιές του Κουρτάκη στο τέλος της περασμένης χρονιάς ήταν 9,8 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα λες και λίγα. Επομένως το στοίχημα της Cavino, είναι πώς θα μπορέσει να εξυγιάνει τον Κουρτάκη. Κάτι που απαιτεί χρόνο, υπομονή και χειρουργικές κινήσεις. Να σας πω και κάτι τελευταίο: ότι τα ακίνητα της Κουρτάκης είναι υποθηκευμένα από τις τράπεζες έναντι δανείων, έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ.

Το νέο εργοστάσιο για τον «επίσημο» αρτοποιό του στρατού

Η οικογένεια Στεργίου, έχει συντροφεύσει με τα προϊόντα της πολλούς φαντάρους στα ΚΨΜ στου στρατού. Και μαθαίνω ότι πρόσφατα έκανε την κίνηση που συζητιέται έντονα στην αγορά: έστησε στον Αυλώνα Αττικής μια σύγχρονη αρτοβιομηχανική μονάδα, η οποία ήδη χαρακτηρίζεται «πρότυπο» για τον κλάδο. Αυτό που σκοπεύει, είναι να ανεβάει τον πήχη στην τυποποίηση, την ασφάλεια και την ευελιξία παραγωγής, στοιχεία που οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς ψάχνουν με το κιάλι. Πίσω από τις γραμμές παραγωγής, η τεχνολογία χτυπάει «κόκκινο»: πλήρης αυτοματοποίηση, ψηφιοποίηση διαδικασιών και συστήματα που εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα, από το ζύγισμα πρώτων υλών μέχρι τη συσκευασία. Στην αγορά ψιθυρίζεται ότι η επένδυση αυτή δεν είναι μόνο για να καλύψει την αυξημένη ζήτηση. Οι Στεργίου «κοιτούν» ήδη πιο μακριά: μεγαλύτερη εξωστρέφεια, ενίσχυση των συνεργασιών με αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, και φυσικά προβάδισμα σε μια περίοδο όπου η κατανάλωση αναζητά προϊόντα αξιόπιστα, σταθερά και σε καλή σχέση ποιότητας-τιμής.

Ισχυρός ανταγωνισμός και πρωτιές στις τηλεπικοινωνίες

Η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με κάθε πάροχο να επιδιώκει να ξεχωρίσει σε διαφορετικούς τομείς υπηρεσιών. Στον χώρο των κινητών επικοινωνιών, η Cosmote διατηρεί ηγετική θέση, προσφέροντας στους συνδρομητές της υψηλές ταχύτητες, αξιοπιστία και αναβαθμισμένη εμπειρία χρήσης, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Ookla. Στον αντίποδα, στον τομέα των σταθερών δικτύων, η Nova ξεχωρίζει κατακτώντας τον τίτλο του καλύτερου σταθερού δικτύου βάσει του Speedtest Connectivity Score, υπογραμμίζοντας την ποιότητα και τη σταθερότητα των υπηρεσιών της.Τα στοιχεία προέρχονται από το νέο report της Ookla για την Ελλάδα, που βασίζεται σε μετρήσεις μέσω του Speedtest, προσφέροντας μια αξιόπιστη εικόνα των επιδόσεων σταθερών και κινητών δικτύων χάρη στους εκατομμύρια χρήστες που το χρησιμοποιούν καθημερινά. Η αναφορά αυτή καταδεικνύει τον δυναμικό χαρακτήρα της αγοράς και τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων, με κάθε εταιρεία να στοχεύει στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών της.

Τι είναι προοδευτικό σήμερα;

Έπεσε στα χέρια μου μία έρευνα του Progressive Lab για το τι είναι προοδευτικό σήμερα στην χώρα μας και θα έλεγα ότι έχει ενδιαφέρον στοιχεία. Η έρευνα, που καλύπτει 2.260 άτομα άνω των 17 ετών και το 56,5% των ερωτώμενων αυτοπροσδιορίζεται ως «μάλλον προοδευτικό» . Υψηλότεροι μέσοι όροι σε μία κλίμακα από το 1 έως το 5 για το τι θεωρείται προοδευτικό είναι οι κοινωνικές κατοικίες (4,33), η ισότητα των φύλων (4,42), ο πλήρης διαχωρισμός Εκκλησίας – Κράτους (4,37), η νομιμοποίηση του γάμου για ΛΟΑΤΚΙ ζευγάρια (4,14) και η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ (4,07). Αντιθέτως, χαρακτηρίζουν συντηρητικά θέσεις όπως το αυστηρό κλείσιμο συνόρων για μετανάστες/πρόσφυγες (2,41), η θανατική ποινή (2,00) και η απαγόρευση των εκτρώσεων χωρίς λόγους υγείας (1,75). Ενώ το 86,6% του γενικού κοινού συμφωνεί η μάλλον συμφωνεί ότι η φορολογία στην Ελλάδα είναι υπερβολική και πρέπει να μειωθεί άμεσα. Τέλος ο πυρήνας του προοδευτισμού σύμφωνα με την έρευνα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα το κοινωνικό κράτος και η καταπολέμηση των ανισοτήτων.