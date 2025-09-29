BEAST

Οι υποθέσεις που συντηρούνται

Καλημέρα σε όλους. Μια νέα εβδομάδα που η κυβέρνηση θέλει να κάνει επανεκκίνηση και να αφήσει πίσω της τα όσα αρνητικά υπάρχουν και να κλείσει υποθέσεις που της δημιουργούν πρόβλημα. Η χθεσινοβραδινή συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη με αφορμή την απεργία πείνας ήταν ενδεικτική του τι συμβαίνει και πως αυτή η υπόθεση αντί να κλείνει για την κυβέρνηση, συντηρείται. Την ίδια στιγμή θέλει να αντιμετωπίσει το άλλο πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν αρνείται ακόμα και να παραστούν και να καταθέσουν και στελέχη που είναι στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως για παράδειγμα ο Γιώργος Μυλωνάκης, για να σταλεί το μήνυμα πως δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.

Σε ρυθμούς πόθεν έσχες

Από νωρίς το πρωί, πάντως, θα βρίσκονται στη βουλή σήμερα οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες καθώς αναμένεται να ανακοινωθούν τα πόθεν έσχες πολιτικών αρχηγών, βουλευτών, ευρωβουλευτών, οικονομικών υπευθύνων κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών και μάλιστα για δύο οικονομικά έτη, το 2022 και το 2023. Θα αναρτηθούν στο site της βουλής κατά τις 10:00 και αμέσως θα ξεκινήσει η μελέτη – σκανάρισμα με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις πιθανές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων των αρχηγών κομμάτων από έτος σε έτος, ενώ για πρώτη φορά θα δούμε και την πλήρη αποτύπωση της περιουσιακής κατάστασης του Στέφανου Κασσελάκη, η οποία και είχε προκαλέσει μεγάλο θόρυβο. Ακίνητα, καταθέσεις και αυτοκίνητα θα μπουν στο μικροσκόπιο και μένει να φανεί ποιοι είναι οι πλούσιοι και ποιοι οι φτωχοί.

Απόσταση από Τουρκία

Μετά από όσα έγιναν και δεν έγιναν στη Νέα Υόρκη η κυβέρνηση θέλει να δώσει το μήνυμα ότι δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό να συζητήσει με την Τουρκία. Αυτό απαντάει και στην εσωκομματική κριτική ότι η Αθήνα έχει προχωρήσει με την Άγκυρα σε παρασκηνιακές συζητήσεις. Γι’ αυτό και ο πρωθυπουργός χθες στο κυριακάτικο σημείωμά του, αναφέρθηκε στο casus belli που πρέπει να άρει η Τουρκία.

Κινήσεις στα δεξιά

Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση θα κάνει κινήσεις στα δεξιά της ΝΔ σε μια προσπάθεια επαναπατρισμού και να σταματήσουν οι όποιες διαρροές. Και σε αυτή την επιχείρηση θα αναλάβουν ρόλο πρόσωπα όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Θάνος Πλεύρης.

Τα βλέμματα και στη Λατινοπούλου

Συζητώντας με ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος για την επιχείρηση προσεταιρισμού δεξιών ψηφοφόρων, έμαθα πως παρακολουθούν και την εικόνα της Αφροδίτης Λατινοπούλου και της Φωνής Λογικής. Το κόμμα κινείται στη ζώνη του 3 με 4% και αυτό που συζητείται στο Μέγαρο Μαξίμου είναι πώς θα αντιμετωπιστεί.

Ο εξοβελισμός της Νίκης

Από την άλλη πλευρά θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου πως η Νίκη θα αποδυναμωθεί και άλλο. Ήδη χθες με τη νέα διαγραφή βουλευτή της μειώνεται και άλλο η ΚΟ και πλέον υπάρχει από Νίκη και Σπαρτιάτες ένας αριθμός βουλευτών που δεν αποκλείεται σύντομα να ενταχθούν στην ΚΟ της ΝΔ.

Το κόμμα Καρυστιανού

Και επειδή υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, η ίδια το διέψευσε χθες με δηλώσεις της στην Καθημερινή. Αυτό το διαπίστωσα και εγώ μιλώντας με πρόσωπα που έχουν πλήρη γνώση του παρασκηνίου. Το μόνο που μου επεσήμανε άνθρωπος που ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις είναι ότι η Μ. Καρυστιανού δεν αποκλείεται να είναι υποψήφια με κάποιο κόμμα. Όταν ρώτησα μου διευκρίνισε πως είναι κεντροδεξιών απόψεων και με καλές σχέσεις με την Εκκλησία.

Το μέτωπο του Σαμαρά

Και να πάμε τώρα στο στρατόπεδο του Αντώνη Σαμαρά καθώς μαθαίνω ότι καθημερινά όλο και περισσότερα πρώην στελέχη αλλά και νυν της ΝΔ πηγαίνουν στο πολιτικό γραφείο του πρώην πρωθυπουργού. Μου είπαν ότι όλα προχωράνε. Τι σημαίνει αυτό; Η διευκρίνιση ήταν πως όλα είναι ανοικτά και δεν έχει αποκλειστεί το σενάριο για την δημιουργία κόμματος. Όμως μου επισημάνθηκε πως δεν βιάζεται ο Αντώνης Σαμαράς.

Αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ

Και να πάω στο ΠΑΣΟΚ, όπου μαθαίνω πως υπάρχει εκνευρισμός για τις κινήσεις διαφόρων στελεχών, όπως ο Χάρης Δούκας, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Παύλος Γερουλάνος. Μου επισημάνθηκε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είναι εκνευρισμένος και σύντομα θα ζητήσει από όλους να δεσμευτούν ότι δεν προχωρήσουν σε υπονομευτικές κινήσεις. Πάντως για να είμαστε και δίκαιοι ποτέ ο Ν. Ανδρουλάκης και η ηγετική του ομάδα δεν έβαλε θέμα συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Θα κατέβει για την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Παπανδρέου;

Δεν του έφταναν όλα τα εσωκομματικά προβλήματα του Νίκου Ανδρουλάκη ήρθε να προστεθούν και διάφορα δημοσιεύματα που θέλουν τον γιο του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου, Νίκο, να είναι υποψήφιος για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ όταν θα ανοίξει ξανά το θέμα ηγεσίας. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι δηλαδή. Και επειδή πάντα προκαλεί ενδιαφέρον το όνομα Παπανδρέου στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου μπήκα στη διαδικασία να ψάξω αν υπάρχει βάση σε αυτό που γράφτηκε ή απλά ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου εννοούσε κάτι άλλο. Και σας το αναφέρω αυτό γιατί σύμφωνα με τις διαρροές το είπε σε δύο πολύ γνωστά πολιτικά πρόσωπα. Πήρα τηλέφωνο έναν άνθρωπο που ήταν και μπροστά αλλά και ξέρει την πολιτική και τους πολιτικούς όσοι λίγοι. Μου είπε λοιπόν ότι ο Ν. Παπανδρέου δεν είπε ότι θα είναι υποψήφιος εάν και εφόσον ανοίξει το θέμα διαδοχής στη Χαριλάου Τρικούπη αλλά ίσως θα το σκεφτόταν να μπει σε μία ενδεχόμενη διαδικασία αλλαγής ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι να συμβεί όμως αυτό, ο Νίκος Παπανδρέου δεν είναι στο κάδρο των υποψηφίων προέδρων.

Γιατί πρέπει να βιαστεί ο Γερουλάνος

Για ποιο λόγο οι προοδευτικές δυνάμεις περιστρέφονται γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα; Και δεν αναφέρομαι σε βουλευτές που ενδεχομένως θα πήγαιναν μαζί του στον περιβόητο πολιτικό φορέα που περιμένουμε. Αλλά στις καραμπόλες που δημιουργούνται στα άλλα κόμματα. Θα σας διηγηθώ μία ιστορία για να δείτε ότι και στο ΠΑΣΟΚ λαμβάνουν σοβαρά την κάθοδό του ξανά στο πολιτικό στερέωμα. Δημοσκόπος τον οποίο λαμβάνω σοβαρά υπόψιν, μίλησε τηλεφωνικά με τον Παύλο Γερουλάνο και του είπε ότι αν θες να έχει ελπίδες για να είσαι ο αντίπαλος πόλος στη Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να το κάνεις πριν εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας με το νέο κόμμα. Μετά θα είναι αρκετά δύσκολα όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για σένα. Αυτό δεν γνωρίζω όμως κατά πόσο έχει σχέση η ανησυχία του για την πορεία του κόμματος, όπου την εξέφρασε πριν λίγες ημέρες σε περιοδεία στην Αριδαία – όπου θορυβήθηκε η Χαριλάου Τρικούπη. Βέβαια εγώ θα πω ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει εφτάψυχο και κατάφερε να ξεπεράσει το «Ζάππειο» και το μνημόνιο αν και βαριά τραυματισμένο. Μένει να δούμε τι θα συμβεί αν επιστρέψει ο πρώην πρωθυπουργός.

Παριζιάνος Τσίπρας

Γκρινιάζουν πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ για το πού είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ε, την επόμενη Παρασκευή θα βρεθεί στη Σορβόννη, το πανεπιστήμιο της Γαλλίας Paris 1 Panthéon – Sorbonne. Θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνεται από την Σχολή Πολιτικών Επιστημών και το μεταπτυχιακό τμήμα Επικοινωνίας, Εξουσίας και Δημοσίων Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, θα είναι η Ευρώπη κάτω από το πρίσμα των πρόσφατων ραγδαίων εξελίξεων. Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «Ευρώπη: Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;» και ο Τσίπρας μετά την ομιλία του θα δεχθεί ερωτήσεις από τους φοιτητές του ιστορικού Πανεπιστημίου.

Ακονίζουν τα «μαχαίρια»

Ξεκινά η προεργασία από το στενό επιτελείο του πρωθυπουργού. Τις επόμενες ημέρες θα οριστεί η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση που έχει ζητήσει ο ίδιος, για θέματα εξωτερικής πολιτικής μετατρέποντας το άρθρο 142Α, το αίτημα δηλαδή του ΠΑΣΟΚ για τις εξελίξεις στη Γάζα στην Ολομέλεια, σε συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων και ανοίγοντας τη βεντάλια των θεμάτων μετά και από το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη. Προμηνύεται μεγάλη ένταση, με επίκεντρο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά και την ακύρωση της συνάντησης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης ακονίζουν τα «μαχαίρια» ήδη.

«Πάγωσε» ο πλειστηριασμός για το εξοχικό Λιακουνάκου στη Μύκονο

Σε αναστολή τέθηκε όπως μαθαίνω -τουλάχιστον προς το παρόν- ο πλειστηριασμός που είχε προγραμματιστεί σε βάρος του επιχειρηματία Θωμά Λιακουνάκη, ενός ονόματος που για χρόνια κυριάρχησε τόσο στον χώρο των αμυντικών συστημάτων όσο και της υγείας, ως επικεφαλής του ομίλου Ευρωκλινικής. Ο πλειστηριασμός αφορούσε τη βίλα του στη Μύκονο αλλά και τη σύζυγό του, με την τιμή πρώτης προσφοράς να έχει «σκαρφαλώσει» στα 5,52 εκατ. ευρώ, από 4,02 εκατ. ευρώ όταν το ακίνητο είχε βγει για πρώτη φορά στο «σφυρί». Πρόκειται για μια εντυπωσιακή εξοχική κατοικία 9.421 τ.μ. στην περιοχή Τούρλος, που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της αγοράς. Η αναστολή του πλειστηριασμού δείχνει πως η ιστορία του πολυτελούς ακινήτου θα συνεχίσει να απασχολεί τον κλάδο ακινήτων, τουλάχιστον έως ότου βρεθεί ο ενδιαφερόμενος που θα καταφέρει τελικά να το αποκτήσει.

Ρίχνει 37 εκατομμύρια στον Ασπρόπυργο η Briq Properties

Νέα «ψήφο εμπιστοσύνης» στον Ασπρόπυργο δίνει η Briq Properties του Θεόδωρου Φέσσα, πρώην προέδρου του ΣΕΒ και επικεφαλής του ομίλου Quest. Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρεία δρομολογεί επένδυση ύψους 37 εκατ. ευρώ, με στόχο τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων logistics συνολικής επιφάνειας 7.868 τμ. Με την προσθήκη αυτή, το χαρτοφυλάκιο της Briq στην περιοχή θα αγγίξει τα 52.360 τ.μ., ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της παρουσία στον κρίσιμο αυτό κόμβο διανομών. Παρασκηνιακά, η κίνηση εξυπηρετεί τις ανάγκες δύο μεγάλων «ενοίκων»: της Info Quest Technologies με παρουσία στον τομέα της τεχνολογίας και της αμερικανικής εταιρείας διαχείρισης πληροφοριών, Iron Mountain, που αναζητούν περισσότερους αποθηκευτικούς χώρους για να ανταποκριθούν στη ζήτηση. Έτσι, ο Ασπρόπυργος εδραιώνεται ολοένα και περισσότερο ως το El Dorado για τα logistics στη χώρα.

Τα προβλήματα για τον ιστορικό «Βάρδα»

Σε στενωπό προβλημάτων έχει εισέλθει τα τελευταία χρόνια η άλλοτε κραταιά επιχείρηση ενδυμάτων «Βάρδας», καθώς ήδη από το καλοκαίρι τέθηκε σε διαδικασία εκκαθάρισης η εταιρεία Γενική Κατασκευαστική Ενδυμάτων, υπό την ομπρέλα της οποίας βρίσκονταν και τα καταστήματα λιανικής. Σας θυμίζω ότι κάποτε ψώνιζε από τον Βάρδα όλη η επιχειρηματική και πολιτική σκηνή της χώρας τα κοστούμια της. Ωστόσο οι εποχές άλλαξαν, μπήκαν στο παιχνίδι οι μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες και σε συνδυασμό με την δεκαετή κρίση οι κανόνες άλλαξαν ριζικά για την εταιρεία. Θυμίζω ότι στη διάρκεια του Σεπτεμβρίου τέθηκε σε πλειστηριασμό και ένα από τα καταστήματα του «Βάρδα», αυτό στο Χαλάνδρι.

Σε «χαμηλές πτήσεις» η ελληνική μπύρα του ομίλου Φωτιάδη

Πριν από λίγα χρόνια ο όμιλος Photos Photiades Group από την Κύπρο, ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στη Μεγαλόνησο με τζίρο που ξεπερνάει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, εξαγόρασε τη μικροζυθοποιία Σερρών «Siris» από τον ιδρυτή της, Γιάννη Μαρμαρέλη. Παρά το γεγονός ότι έγιναν κάποιες επενδύσεις και η εταιρεία μεταφέρθηκε σε νέα έδρα, φαίνεται ότι η ανάπτυξη δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο θα περίμενε ο νέος της ιδιοκτήτης. Να σας πω δια του λόγου το αληθές ότι ο τζίρος το 2024 ήταν 935,7 χιλιάδες ευρώ με καθαρά κέρδη 116 χιλιάδες ευρώ από 782,97 χιλιάδες και ζημίες 113 χιλιάδες ευρώ.

Δίπλα στο επιχειρηματικό εγχείρημα του συντρόφου της η Καινούργιου

Ανελλιπώς κοντά στον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή, βρίσκεται η τηλεπαρουσιάστρια, Κατερίνα Καινούργιου, την οποία είδα για μία ακόμα φορά πριν από λίγες ημέρες να απολαμβάνει το γεύμα της στο εστιατόριο «Άσωτος» στο Παγκράτι, το οποίο ανήκει στον Κουτσουμπή. Μαθαίνω ότι η παρουσία της εκεί είναι ιδιαίτερα συχνή, στηρίζοντας και ουσιαστικά κάθε επιχειρηματικό βήμα που κάνει ο σύντροφός της.

Η μεγάλη πρόκληση για την ΕΥΔΑΠ

Ένα μεγάλο θέμα καλείται να αντιμετωπίσει πλέον η ΕΥΔΑΠ τα επόμενα χρόνια. Κι αυτό γιατί παρά μικρή κάμψη στην κατανάλωση νερού το πρώτο εξάμηνο του 2025, η ΕΥΔΑΠ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρόκληση που ξεπερνά τα στατιστικά μεγέθη: τη διασφάλιση της επάρκειας νερού σε συνθήκες κλιματικής αβεβαιότητας. Τα στοιχεία που διαβάζω δείχνουν ότι η μείωση μόλις 0,9% σε σχέση με πέρυσι δείχνει ότι, παρά την επιστροφή των κλιματικών συνθηκών σε πιο «φυσιολογικά» επίπεδα, οι συνήθειες κατανάλωσης που διαμορφώθηκαν την τελευταία διετία -υπό το βάρος των παρατεταμένων καυσώνων και της ανομβρίας- δεν άλλαξαν σημαντικά. Οι πολίτες προσαρμόστηκαν σε μια νέα πραγματικότητα αυξημένων αναγκών, με αποτέλεσμα η ζήτηση να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Η ΕΥΔΑΠ έχει εκπονήσει, για λογαριασμό του Δημοσίου, ένα σχέδιο που συνδυάζει βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις με μακροπρόθεσμες λύσεις. Στόχος, να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη υδροδότηση της Αττικής απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Το σχέδιο στηρίζεται στη συμβατική υποχρέωση του κράτους να παρέχει επαρκείς ποσότητες ακατέργαστου νερού, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο. Σε μία ίσως από τις κρισιμότερες ιστορικά περιόδους στον τομέα της υδροδότησης, όπως αυτή που διανύουμε.