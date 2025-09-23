Η Καρυστιανού και το Άγιο Όρος

BEAST

Μια γεμάτη ατζέντα

Καλημέρα σε όλους. Οι προσεχείς ώρες είναι επικεντρωμένες για την κυβέρνηση στην επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όμως εκτός από τις εξαιρετικά σημαντικές συναντήσεις του πρωθυπουργού στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ με κορυφαία αυτή με τον Τούρκο πρόεδρο, υπάρχει και η μάχη της καθημερινότητας στο εγχώριο σκηνικό, όπως φάνηκε χθες και με την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Περιστέρι. Την ίδια στιγμή το θέμα των Τεμπών και το εάν θα κάνει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού είναι ψηλά στην ατζέντα.

Το «ρουσφέτι» Μητσοτάκη

Θα ξεκινήσω σήμερα από το Περιστέρι όπου βρέθηκε χθες ο πρωθυπουργός πριν φύγει για τις ΗΠΑ. Εκεί είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί ένα από τα Ωνάσεια Σχολεία και δίπλα του είχε την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, τον δήμαρχο Περιστερίου, Ανδρέα Παχατουρίδη, και τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνη Παπαδημητρίου. Ε, εκεί, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως έμαθα, είπε και το «ρουσφέτι» που ζήτησε. Ήθελε να υπάρξει Ωνάσειο Σχολείο στο Περιστέρι που είναι από τις αγαπημένες του περιοχές, διότι σε αυτή την πλευρά της Αττικής πολιτεύτηκε και έδωσε βάρος στη Β’ Αθηνών ως νέος βουλευτής.

Ο διδάκτορας Παπαδημητρίου και ο Πιερρακάκης

Ε, όμως, εκεί που άκουγε καλά λόγια η Σ. Ζαχαράκη, ο Α. Παπαδημητρίου που εξήρε τη στάση της, όπως και ο πρωθυπουργός και ο δήμαρχος Περιστερίου, είπε και καλή κουβέντα για τον προκάτοχό της. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση μίλησε θετικά για την περίοδο που ο Κυριάκος Πιερρακάκης ήταν υπουργός Παιδείας και «έτρεξε» το συγκεκριμένο πρότζεκτ. Επί τη ευκαιρία, επειδή αναφερόμαστε και στα θέματα παιδείας, έμαθα ότι την προσεχή Πέμπτη, ο Αντώνης Παπαδημητρίου θα αναγορευθεί σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πειραιά από τον πρύτανη του Ιδρύματος, Μιχάλη Σφακιανάκη, σε τελετή που θα γίνει στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Κεντριστής και δεξιός ο Τσίπρας

Τι άλλο θα ακούσουμε. Με αφορμή την εκδήλωση που γίνεται αύριο στην Ανατολική Αττική από διάφορα πολιτικά πρόσωπα με αίτημα την ανάγκη έναρξης διαλόγου για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων, άρχισαν οι θεωρίες συνωμοσίας και εδώ για το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή την πρωτοβουλία. Η εκδήλωση θα έχει ενδιαφέρον, καθώς θα μιλήσουν η Λούκα Κατσέλη, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Γιώργος Μπουλμπασάκος (μέλος ΚΕ του ΠΑΣΟΚ) και ο εργατολόγος, Διονύσης Τεμπονέρας. Πολλοί στον ΣΥΡΙΖΑ μουρμουρίζουν κυρίως για τη Λ. Κατσέλη που έριξε τα καρφιά της προ ημερών για τον Αλέξη Τσίπρα, που τον κατηγορεί η Νέα Αριστερά της περιοχής ως «κεντριστή» και επί της ουσίας τον κατηγορεί για δεξιά απόκλιση.

Η Καρυστιανού και το Άγιο Όρος

Να πάω και σε ένα άλλο κόμμα που συζητείται, αν και διαψεύδεται η ίδρυσή του. Αφορά το κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού. Μου λένε πως εδώ και μήνες δεν έχει την επαφή που είχε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και ακολουθεί άλλη πορεία. Με το ΠΑΣΟΚ ούτε κατά διάνοια, όπως έμαθα, επειδή διάβασα διάφορα χθες, αλλά μου είπε καλή πηγή εξ Αγίου Όρους, που έχει πληροφόρηση, ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει στενή σχέση με την Εκκλησία και μου επισημάνθηκε πως, εάν κάνει την κίνηση, θα στηριχτεί από εκκλησιαστικές δυνάμεις που έχουν εγκαταλείψει τη Νίκη. Σας μεταφέρω τι μου είπαν. Όχι τι πιστεύω.

Ποιοι επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τον πόνο του Πάνου Ρούτσι

Μπορεί πολιτικά κόμματα και συλλογικότητες να σπεύδουν να εκμεταλλευτούν τον πόνο του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι, που ζητά δικαιοσύνη για το παιδί του. Ο σεβασμός στον πόνο του πατέρα δεδομένος. Ουδείς άλλωστε μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς περνά, όπως δεν μπορεί να καταλάβει τι νιώθει κάθε γονιός που χάνει το παιδί του. Αυτό δεν μπαίνει σε κανένα ζύγι, ούτε και τίθεται θέμα διακινδύνευσης των δικαιωμάτων του, όπως τόνισε και ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος έθεσε όμως την παράμετρο που αφορά στην προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη από όλους όσοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τη διαμαρτυρία του Πάνου Ρούτσι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε το αυτονόητο. Τόνισε ότι υπάρχουν και οι πολίτες που επιθυμούν αυτός ο εμβληματικός χώρος να προστατεύεται και να αναδεικνύεται η αξία του. Αυτό δεν αφορά έναν πατέρα που θρηνεί το παιδί του, αλλά όλους αυτούς που σπεύδουν να εκμεταλλευτούν για μικροκομματικούς λόγους μια τραγωδία.

Θα του τραβήξουν το αυτί

Πάμε τώρα στην Ανατολική Αττική εκεί όπου εκλέγονται από τη Νέα Δημοκρατία η Σοφία Ζαχαράκη, ο Μάκης Βορίδης, ο Στέλιος Πέτσας, ο Βασίλης Οικονόμου και ο Γιώργος Βλάχος. Και αναφέρομαι στο κόμμα της κυβέρνησης, γιατί ένας εκλεγμένος επιδίδεται στο σπορ της κατασυκοφάντησης εναντίον δύο προσώπων – ο ένας είναι βουλευτής και ο άλλος θα είναι υποψήφιος στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Πώς το κάνει; Μέσω παραπολιτικών δημοσιευμάτων με συνέπεια να τον έχουν πάρει χαμπάρι και να μιλάνε γι’ αυτόν με βαρύτατες εκφράσεις. Και δεν φτάνει αυτό, δίνει και παραπολιτικά εναντίον των πρώην συνεργατών του που τον έχουν αφήσει για άλλες πολιτικές «αγκαλιές. Μαθαίνω ότι φτάνει η στιγμή που θα χτυπήσει το τηλέφωνο από το Μέγαρο Μαξίμου για να του τραβήξουν το αυτί.

Η κόντρα Κωνσταντοπούλου – Μυλωνάκη

Άγρια κόντρα είχαμε χθες στη Βουλή μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Γιώργου Μυλωνάκη. Στην επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η Κωνσταντοπούλου είπε ότι είχε λάβει -για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- ένα non paper από συνεργάτη του τον Ιούνιο του ’25 και, αφήνοντας υπονοούμενο, σημείωσε πως το ενημερωτικό σημείωμα ήρθε σε διαδικτυακή του εφαρμογή στο κινητό και διερωτήθηκε πώς γίνεται να το γνωρίζει κάποιος αυτό. «Αντί να ασχολείστε με την ουσία, φτιάχνετε πάλι σενάρια συνωμοσίας», ήταν η απάντηση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ.

Το νέο βήμα του Παπαλέκα στα ακίνητα

Στη δημιουργία νέας εταιρείας προχώρησε ο ιδιαίτερα δραστήριος όμιλος του Γιάννη και του Βασίλη Παπαλέκα, ο οποίος με όχημα την εταιρεία Παπαλέκας Συμμετοχών, ίδρυσε μία καινούργια εταιρεία, ονόματι Mesfield και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 300 χιλιάδες ευρώ. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει ως αντικείμενό της, όπως ακούω στην αγορά, τη μίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ακινήτων. Και έδρα της είναι το Νέο Ψυχικό στην οδό Παρίτση όπου βρίσκονται τα γραφεία της εταιρείας. Σας θυμίζω εδώ ότι ο όμιλος Παπαλέκα έχει αποκτήσει ένα από τα πιο ακριβά και πολύτιμα ακίνητα στην Ελλάδα στην καρδιά του Ψυχικού, στην περιοχή του Φάρου και συγκεκριμένα στον κεντρικό δρόμο, τη Δημητρίου Βασιλείου. Με σκοπό να δημιουργήσει σε αυτό πολυτελή διαμερίσματα. Πρόκειται για οικόπεδο 8 στρεμμάτων, το οποίο ο όμιλος απέκτησε από τους προηγούμενούς του ιδιοκτήτες, την οικογένεια Αλεξίου.

Χτύπημα άνευ προηγουμένου ετοιμάζει ο Ταμβακάκης

Εταιρεία που «γλυκοκοιτάζει» για καιρό τώρα το fund EOS Capital Partners ετοιμάζεται, όπως μου λένε, να εξαγοράσει ο επικεφαλής του, Απόστολος Ταμβακάκης. Μάλιστα εάν γίνει αυτή η κίνηση, όπως μου έλεγε το ίδιο πρόσωπο, θα προκαλέσει αρκετά μεγάλη αίσθηση στην αγορά, δεδομένου ότι θα πρόκειται για μία από τις πιο ηχηρές που έχει κάνει έως και σήμερα το συγκεκριμένο fund. Όλα αυτά βέβαια, τη στιγμή που προσπαθεί να πουλήσει τη Μινέρβα με τα έλαια (π.χ. Άλτις), ενώ όπως λέγεται στην πιάτσα έχει συμφωνήσει ήδη και για την πώληση της εταιρεία logistics Med Frigo σε ξένο αγοραστή. Εν αναμονή λοιπόν των σπουδαίων.

H μεγάλη δραστηριότητα των Ζερίτηδων, από την Diana στα ακίνητα

Πολύ δραστήριος είναι ο όμιλος Ζερίτη στα ακίνητα. Και για να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας, o Πάνος Ζερίτης ήταν ο άνθρωπος που το 1979 δημιούργησε τη διάσημη τότε Χαρτοποιΐα Θράκης (Diana). Ο Ζερίτης έφυγε από τη ζωή στα 86 του από καρδιακή ανεπάρκεια και πλέον το έργο του συνεχίζουν τα δύο παιδιά του, Γιώργος και Δημήτρης Ζερίτης, οι οποίοι έχουν επενδύσει αρκετά στον κλάδο των ακινήτων στην Ελλάδα αλλά και στην Ουγγαρία. Οι ιδιοκτησίες που έχουν «μαζέψει» τα δύο αδέρφια αυτή τη στιγμή ξεπερνούν σε έκταση τα 300.000 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία διατηρούν και μισθώνουν κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις που θέλουν να δημιουργήσουν τα γραφεία τους.

Περιζήτητο, σπάνιο και άφαντο

Η υπερβολική ζήτηση της αγοράς για το νέο iPhone 17 έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία – αλλά όχι απαραίτητα προς το καλύτερο. Λίγες μέρες μετά την επίσημη κυκλοφορία του -στις 19 Σεπτεμβρίου και ενώ η προπαραγγελίες είχαν ξεκινήσει μία εβδομάδα νωρίτερα- η απόκτηση των συσκευών, και ειδικά του iPhone 17 Pro Max, μοιάζει περισσότερο με αναζήτηση πολύτιμου μετάλλου παρά με αγοραστική εμπειρία του 21ου αιώνα. Η εικόνα είναι κοινή στα περισσότερα καταστήματα λιανικής, από μεγάλες αλυσίδες τεχνολογίας μέχρι εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές, όπου δεν υπάρχει άμεσα διαθέσιμο απόθεμα, οι λίστες αναμονής μεγαλώνουν καθημερινά και η μόνη απάντηση που λαμβάνει ο πελάτης είναι «να προπαραγγείλετε για να πάρετε σειρά». Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο οξύμωρη όταν αναλογιστεί κανείς την τιμή: το iPhone 17 ProMax, με τιμή εκκίνησης τα 1.499 ευρώ, είναι το πιο ακριβό iPhone που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα και ταυτόχρονα το πιο δυσεύρετο. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από 3 έως και 5 εβδομάδες, ακόμα και για όσους προχώρησαν σε παραγγελία από την πρώτη ημέρα διαθεσιμότητας.

Πόσο ούζο Βαρβαγιάννη ήπιαμε

Η γνωστή ποτοποιία Βαρβαγιάννη από τη Μυτιλήνη αποτελεί μία σταθερή δύναμη στον χώρο του ούζου. Μπορεί να μην είναι η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου, όπως έχει καταφέρει να χτίσει όνομα. Και να αποτελεί μία υγιή επιχειρηματική οντότητα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι το 2024 αύξησε τον τζίρο της στα 3,67 εκατομμύρια ευρώ από 3,25 εκατομμύρια το 2023, ενώ τα καθαρά της κέρδη ήταν μειωμένα στα 162,74 χιλιάδες ευρώ από 194,93 χιλιάδες ευρώ που ήταν το 2023.

Σε «πυρετό» νομοσχεδίων το υπουργείο Ανάπτυξης

Ακούω ότι στο υπουργείο Ανάπτυξης, το επιτελείο του Τάκη Θεοδωρικάκου εργάζεται σε διπλό μέτωπο – και, αν και το ένα νομοσχέδιο είναι έτοιμο, το δεύτερο βρίσκεται στις τελευταίες «πινελιές». Ήδη ολοκληρωμένο θεωρείται το σχέδιο νόμου για τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες. Πρόκειται για μια δομή-κλειδί που φιλοδοξεί να ενισχύσει τους μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου της αγοράς, δίνοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη θεσμική θωράκιση στον ρόλο του κράτους απέναντι στον καταναλωτή. Την ίδια ώρα, σχεδόν παράλληλα, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και το σχέδιο νόμου για την άρση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα και τη μείωση της γραφειοκρατίας – ένα σχέδιο που είχε ήδη προαναγγείλει ο ίδιος ο υπουργός, ως απάντηση στις διαχρονικές παθογένειες που κρατούν πίσω την αγορά και το επενδυτικό ενδιαφέρον. Το ερώτημα που αιωρείται παρασκηνιακά στο υπουργείο είναι αν οι δύο παρεμβάσεις θα κατατεθούν ταυτόχρονα ή διαδοχικά.