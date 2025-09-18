BEAST

Αυτοπεποίθηση, μουρμούρα και θυμός

Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω σήμερα με την αναστάτωση που έχει επιφέρει στο πολιτικό σύστημα η μεταγραφή στη ΝΔ του Ανδρέα Λοβέρδου, που τον είδα χθες στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού με την Πάφο για το Champions League. Χαμός εξακολουθεί να γίνεται. Μουρμούρα από μερικούς στη ΝΔ και οργή και θυμός στο ΠΑΣΟΚ. Ας τα πάρω με τη σειρά.

Βόμβα Διαμαντοπούλου

Αυτό που με ξάφνιασε χθες ήταν η βόμβα που έριξε η Άννα Διαμαντοπούλου, που ζήτησε να δοθεί στη δημοσιότητα η επιστολή αποχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου από το ΠΑΣΟΚ. Η πρώην υπουργός, που διεκδίκησε και αυτή την ηγεσία του κόμματος, είπε ότι ο Α. Λοβέρδος είναι ένας άνθρωπος που διεκδίκησε δύο φορές την προεδρία του ΠΑΣΟΚ και είχε το 25% και το ¼ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ τον ψήφισε. Μου έκανε εντύπωση η κίνηση της Α. Διαμαντοπούλου. Ρώτησα ανθρώπους που τη γνωρίζουν και μου εξήγησαν ότι είναι λογικό να είναι ενοχλημένη, διότι εάν δεν ήταν υποψήφιος ο Λοβέρδος, πάρα πολλοί θα την ψήφιζαν και δεν αποκλείεται να είχε εκλεγεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Δυναμικά ο Λοβέρδος

Πάντως, όπως είδα χθες από τις εμφανίσεις του στα ΜΜΕ, ο Α. Λοβέρδος δεν ακούει τι του λένε οι πρώην σύντροφοί του και κλείνει τα αυτιά στις ύβρεις, τα ειρωνικά και χλευαστικά σχόλια και αγνοεί τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει με παλαιότερες δηλώσεις του. Έμαθα ότι του τηλεφώνησαν πολλοί υπουργοί να τον συγχαρούν για την προσχώρησή του, ενώ πολύ θερμοί ήταν και οι πρώην συνοδοιπόροι του στο ΠΑΣΟΚ. Να σημειώσω επίσης και τη θετική δήλωση του 25χρονου Ανδρέα Πάγκαλου, γιου του Θεόδωρου Πάγκαλου, πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, που είναι ενταγμένος στη ΝΔ από το 2019.

Πού θα κατέβουν Μάντζος και Τσουκαλάς

Διαβάζω τον τελευταίο καιρό ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, «κλείδωσε» και θα είναι υποψήφιος στη Μαγνησία απ’ όπου κατάγεται η σύζυγός του και γι’ αυτό πηγαίνει συχνά πυκνά εκεί. Για να είμαι ειλικρινής, το είχε γράψει και η στήλη ότι καλοβλέπει να κατέβει στις ερχόμενες εθνικές εκλογές στον Βόλο, αλλά αυτό φαίνεται ως ιδέα να εγκαταλείπεται. Εγώ θα έβαζα στοίχημα ότι θα είναι τελικά υποψήφιος στην Αττική, χωρίς όμως να έχει παρθεί η τελική απόφαση σε ποια Περιφέρεια. Επίσης, ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαριλάουυ Τρικούπη, Κώστας Τσουκαλάς, είχε ακουστεί ότι θα είναι υποψήφιος στον Νότιο Τομέα και ο οποίος απορώ πώς τα προλαβαίνει όλα, και τη δουλειά του και να βγαίνει να στηρίζει καθημερινά το κόμμα και δεν έχει κλατάρει.

Φρεγάτες και ΑΟΖ

Να πάμε τώρα σε σοβαρά ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική της χώρας και την άμυνά της. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Η τροποποίηση της Δομής Δυνάμεων, που τώρα βρίσκεται στη Β’ Φάση της, για την 4η φρεγάτα FDI-HN, την κατάργηση της 1ης Στρατιάς, τη μεταστάθμευση στη Λάρισα της διευρυμένης Γενικής Επιθεωρήσεως Στρατού στις ως τώρα εγκαταστάσεις της Στρατιάς, τις μεταναστευτικές ροές και τις διπλωματικές σχέσεις με τη Λιβύη απασχόλησαν το ΚΥΣΕΑ, που συνεδρίασε χθες υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι συγκρατώ; Την επανεκκίνηση της διαδικασίας για οριοθέτηση ΑΟΖ με τη Λιβύη και αυτό φάνηκε χθες από την συνάντηση και απόφαση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Λίβυο ομόλογό του. Μου είπαν όμως ότι από την πρώτη συνάντηση των επιτροπών των δύο χωρών απουσίαζε η επικεφαλής της ελληνικής πλευράς, η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Διπλό μέτωπο στη Βουλή

Εντάσεις και διαξιφισμοί αναμένονται σήμερα στη Bουλή και μάλιστα σε δύο επίπεδα. Αφενός οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης θα τοποθετηθούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης, με τον αρμόδιο υπουργό Γιώργο Φλωρίδη να τους απαντά και τα πυρά εναντίον του να είναι ευθύβολα, αφετέρου η «σφαγή» θεωρείται προδιαγεγραμμένη στη δεύτερη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου και θα επιχειρηθεί να συσταθεί ένας πρώτος κατάλογος μαρτύρων, με τις πληροφορίες μου να λένε ότι ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ θα επιμείνουν να κληθούν να καταθέσουν στην επιτροπή ο πρωθυπουργός και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης. Η πλειοψηφία δεν θα δεχτεί το αίτημα και τη συνέχεια μπορείτε να την καταλάβετε.

Ο Αντετοκούμπο και ο Γκόγκα Λεντιάν

Τις τελευταίες ημέρες πολλά λέγονται και γράφονται για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Από τη χορήγηση της ιθαγένειας, κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι και πολλά συζητούνται και για την παράνομη μετανάστευση που είναι αυτή τη στιγμή το μείζον θέμα για την κυβέρνηση μετά την αλματώδη αύξηση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Χθες όμως είχαμε άλλη μια ωραία εικόνα, καθώς η ελληνική ιθαγένεια απονεμήθηκε τιμητικά στον Γκόγκα Λεντιάν, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Γκόγκα Λεντιάν έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη ενώπιον του πρωθυπουργού, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου, και του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας, Δημήτρη Κάρναβου. Να θυμίσουμε ότι ο Γκόγκα Λεντιάν τον Ιούνιο του 2025 έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο για να σώσει δύο παιδιά από τα ορμητικά νερά του ποταμού Άραχθου, πράξη αυτοθυσίας που αποτελεί παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού. «Σε ευχαριστούμε για αυτά που έκανες, το αξίζεις και με το παραπάνω», τόνισε ο πρωθυπουργός αμέσως μετά την ορκωμοσία.

Στο αντάρτικο ο Σιμόπουλος

Δεν άρεσε στο Μέγαρο Μαξίμου η κίνηση του βουλευτή της ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης, Σίμου Σιμόπουλου, που εξέφρασε την έντονη δυσφορία του για τη διάταξη του υπουργείου Οικονομικών που αλλάζει τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΘ. Ο Σιμόπουλος, σε γραμμή Σωκράτη Φάμελλου όπως έλεγαν οι συνάδελφοί του στη ΝΔ, μίλησε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και ξεκαθάρισε πως του είναι πάρα πολύ δύσκολο να στηρίξει την κυβέρνηση σε αυτή της την επιλογή και ζήτησε από τον υπουργό να την αποσύρει. Βέβαια ο ίδιος ξαφνιάστηκε όταν του είπαν πως κάνει αντάρτικο, το αρνείται και ελπίζει σε αναθεώρηση της απόφασης της κυβέρνησης.

Περιοδείες και σύναξη της ΚΟ

Πάντως στην ΚΟ έχουν πέσει οι τόνοι, παρά τη νέα ερώτηση που κατέθεσαν οκτώ βουλευτές της ΝΔ στην υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, και την κίνηση του Σ. Σιμόπουλου. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό, αλλά μου είπε ανώτερη κυβερνητική πηγή ότι δεν είναι δυνατόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης να περιοδεύει για να προβάλλει τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, όπως π.χ. σήμερα στη Λήμνο, και οι βουλευτές να παίζουν κρυφτό. Πάντως, στην αυριανή ΚΟ δεν αποκλείεται να υπάρξουν μηνύματα του πρωθυπουργού, εάν αποφασίσει να μιλήσει και δεν υπάρξει μόνο εκλογή του νέου γραμματέα της, Μάξιμου Χαρακόπουλου.

Παπασταύρου ο παραταξιακός

Μπορεί ο υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, να βρίσκεται στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ, ωστόσο δημιούργησε χώρο και χρόνο στο πρόγραμμα του για μια συνάντηση με τη ΝΟΔΕ της περιοχής. Αυτό που μου μεταφέρεται είναι ότι ο Παπασταύρου έχει παραταξιακή συνείδηση, καθώς προέρχεται από τα σπλάχνα του κόμματος. Για την ιστορία, στη φωτογραφία είναι μερικά από τα πιο ιστορικά στελέχη της παράταξης, μεταξύ των οποίων, ο Γιάννης Σαμπατάκος και ο Νίκος Κορογιαννάκης. Ρώτησα τι περιείχε το μενού των επαφών και μου είπαν ενημέρωση για Σέβρον και γεωπολιτικές εξελίξεις, ενώ το επιδόρπιο είχε επίκεντρο τα εσωκομματικά.

Οι γέφυρες του Πολάκη

Σας είχα ενημερώσει ότι ο Παύλος Πολάκης προσπαθεί να ρίξει γέφυρες προς τον Αλέξη Τσίπρα στέλνοντάς του μηνύματα στο κινητό, χωρίς βέβαια να γνωρίζω τι λένε. Φως στον ΣΥΡΙΖΑ του Σωκράτη Φάμελλου δεν βλέπει, όπως και πολλοί άλλοι, έτσι έκανε την κίνησή του. Κι ο Θεός βοηθός. Ο Πολάκης έμαθα ότι ήταν εκστασιασμένος από την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στο συνέδριο του Economist, γράφοντάς τα φόρα παρτίδα και σε σελίδες των μέσων κοινωνικών δικτύων. Όχι σε δικές του αλλά σε άλλων. Σας λέω λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας του απάντησε σε μήνυμα που αφορούσε κοινοβουλευτική ερώτηση και όχι σε κάτι που θα μπορούσε να αφορά τον νέο πολιτικό φορέα. Με αυτά που ακούω καθημερινά για τον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του, τον Σωκράτη Φάμελλο σκέφτομαι μερικές φορές ο οποίος μου θυμίζει τον Μίκλο Χόρτυ τον «Ναύαρχο Ουγγαρίας». Ναύαρχο είχε η Ουγγαρία, θάλασσα δεν είχε.

Τους φέσωσε ο πρόεδρος

Θα σας βάλω ένα μικρό κουίζ που αφορά πρόεδρο κόμματος, ο οποίος κρύβεται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν φτάνει που έχουν τον πόνο τους από τη μη μείωση του ΦΠΑ, έχουν και τους πολιτικούς να τους ρίχνουν «κανόνια». Συγκεκριμένα κάβα ποτών έκανε παράπονα σε πρώην βουλευτή και υπουργό ότι ο «πρόεδρός του» του άφησε φέσι και εξαφανίστηκε. Το ίδιο συνέβη από ό,τι έμαθα και με άλλον πρώην υπουργό που πήρανε και αυτόν τηλέφωνο. Όχι από κάβα αυτή τη φορά αλλά από εταιρεία leasing αυτοκινήτων, μιας και δεν είχε πληρώσει το χρέος που τους είχε αφήσει. Επίσης μου είπαν ότι το ίδιο κάνει και μέλος της οικογένειάς του, με συνέπεια να τους ψάχνουν και αυτοί να κρύβονται. Είναι που είναι εξαφανισμένος από το πολιτικό τοπίο, εξαφανίζεται και από μαγαζιά που ψωνίζει. Βέβαια έμαθα ότι νοίκιασε γραφεία σε κεντρική οδό στη Θεσσαλονίκη και τα οποία να υποθέσω δεν έχουν φθηνό ενοίκιο. Να τον ενημερώσω πάντως ότι στα 150 μέτρα πιο κάτω έχει κάβα – αν δεν την έχει φεσώσει ήδη και αυτή.

Κέρδισε στα σημεία η Ζαχαράκη

Ημέρα χαράς, ημέρα γιορτής χθες στο υπουργείο Παιδείας, αφού η Σοφία Ζαχαράκη δέχτηκε ευχές για την ονομαστική της εορτή και προκάλεσε λαοσύναξη! Από νωρίς το πρωί, έφταναν στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 37, στο Μαρούσι, τα λουλούδια, τα κρασιά και όλων των ειδών τα καλούδια από διάφορους αποστολείς από όλους τους πολιτικούς, και μη, χώρους. Οι πόρτες στο γραφείο της άνοιξαν για όλους όσοι ήθελαν να της ευχηθούν από κοντά, με τα γλυκά και τα αλμυρά κεράσματα να έχουν την τιμητική τους. Στους διαδρόμους του υπουργείου ακούγονταν σχόλια τύπου «δεν έχει ξαναγίνει τέτοια προσέλευση για ευχές σε κανέναν υπουργό μέχρι στιγμής!». Αξίζει να σας μεταφέρω ότι χαιρετούσε τον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά και είχε με όλους μια ολιγόλεπτη, φιλική συζήτηση. Κέρδισε στα σημεία η υπουργός Παιδείας.

Νωρίτερα από ποτέ οι μετεγγραφές

Παράλληλα, η Σοφία Ζαχαράκη έχει αποφασίσει να συντονίσει τους ρυθμούς της εκπαιδευτικής γραφειοκρατίας με τους ρυθμούς των οικογενειών και των παιδιών. Ήδη σε πλείστες περιπτώσεις το έχει πετύχει. Μέσα στις επόμενες λίγες μέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για τις μετεγγραφές των νέων φοιτητών. Μια διαδικασία προβληματική και αργόσυρτη, που τράβαγε χρονικά μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου. Γιατί συνέβαινε αυτό; Διότι κανείς δεν είχε σκεφτεί το απλό. Να διαχωρίσει τους επιτυχόντες φοιτητές των Πανελλαδικών του Ιουνίου με τους επιτυχόντες των Επαναληπτικών Εξετάσεων του Σεπτεμβρίου. Τα αποτελέσματα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών εκδίδονται συνήθως στα τέλη Σεπτεμβρίου και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μετεγγραφής αρχίζει περίπου στις αρχές Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται έως τις αρχές Δεκεμβρίου. Στα τέλη Ιουλίου η Ζαχαράκη έφερε και ψήφισε στη Βουλή την αναγκαία τροπολογία, εκδόθηκε και η σχετική εγκύκλιος και έτσι οι εγγραφές στα τμήματα και στις σχολές των πανεπιστημίων θα γίνουν άμεσα. Αυτό συνεπάγεται ότι οι οικογένειες θα ξέρουν άμεσα και οριστικά πού θα φοιτήσουν τα παιδιά τους. Μαθαίνω ότι για τη ρύθμιση αυτή πανηγυρίζουν και τα ΑΕΙ, γιατί επιλύεται μια ακόμα γραφειοκρατική αλλά και ουσιαστική αγκύλωση. Η στόχευση στα μικρά της καθημερινότητας των οικογενειών είναι το δηλωμένο ως κύριο υπουργικό project στο Μαρούσι.

Η Πειραιώς βάζει μπρος τα νέα γραφεία της Εθνικής Ασφαλιστικής

Και αφού καταλάγιασαν οι εξελίξεις γύρω από την Εθνική Ασφαλιστική με την εξαγορά της από την Τράπεζα Πειραιώς, μάλλον ήρθε η ώρα για έργα. Η οδός Καραγιώργη Σερβίας, λίγα μόλις βήματα από το Σύνταγμα, φιλοξενεί ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια της Εθνικής Ασφαλιστικής. Πρόκειται για το ακίνητο της παλιάς έδρας της εταιρείας – πριν αυτή μεταφερθεί στο μέγαρο της λεωφόρου Συγγρού-, που για δεκαετίες αποτέλεσε σημείο αναφοράς της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Σήμερα, το κτίριο μπαίνει σε μια νέα εποχή, καθώς η εταιρεία είχε ήδη αναθέσει σε αρχιτέκτονα τον σχεδιασμό για την ανακατασκευή του και πλέον μαθαίνω ότι το έργο ανατέθηκε και σε εργολάβο για να το κάνει πράξη, επί ιδιοκτησίας πλέον της Πειραιώς. Το ακίνητο που είναι συνολικής επιφάνειας περίπου 6.500 τ.μ., απλώνεται σε υπόγειο, οκτώ υπέργειους ορόφους και δώμα. Ο στόχος που έχει βάλει η Τράπεζα, είναι να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό κέντρο, με προδιαγραφές που θα το κατατάξουν στην ανώτατη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, προκειμένου πιθανότατα να μεταφερθούν εκ νέου εκεί τα κεντρικά της εταιρείας και να απελευθερωθεί το μέγαρο της Συγγρού προκειμένου να αξιοποιηθεί για άλλες χρήσεις, καθότι έχει κριθεί ότι είναι πλέον υπερβολικά μεγάλο για τις ανάγκες της εταιρείας.

Έξι νέες παραγγελίες από Μαρινάκη για μεταφορά LNG

Κοιτάζοντας στα «ψιλά γράμματα» της επένδυσης της Capital Maritime & Trading Corp., συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, αυτό που μπορώ να συμπεράνω είναι ότι η εταιρεία δεν περιορίζεται μόνο σε μια ακόμη ενίσχυση του στόλου της. Σύμφωνα με ναυτιλιακούς κύκλους, η απόφαση για νέες παραγγελίες LNG carriers (πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου) στα κορυφαία κορεατικά ναυπηγεία Hanwha Ocean και HD Hyundai Heavy Industries δεν είναι τυχαία. Αποτελεί στρατηγικό «στοίχημα» σε μια αγορά όπου η ζήτηση για μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου εκτιμάται ότι θα κινηθεί περαιτέρω ανοδικά κατά την επόμενη δεκαετία. Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο όπου οι μεγάλοι παίκτες της ναυτιλίας πιέζονται να συμβαδίσουν με τους αυστηρούς κανονισμούς του International Marine Organization για το 2030 και το 2050. Για την Capital, η οποία ήδη έχει «κλειδώσει» έξι LNG carriers μέσω των θυγατρικών της, η νέα φάση επενδύσεων δείχνει ξεκάθαρα ότι στοχεύει όχι απλώς στην κάλυψη ζήτησης, αλλά στην κατοχύρωση ηγετικής θέσης στην ενεργειακή μετάβαση.

1,4 δισεκατομμύρια οι εισπράξεις της Lamda από το Ελληνικό

Διαρκώς αυξανόμενες είναι οι πωλήσεις και τα έσοδα από τα ακίνητα στο Ελληνικό. Από τα στοιχεία της Lamda Development που διαβάζω, βλέπω ότι οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων για το έργο του Ελληνικού έχουν φτάσει το εντυπωσιακό ποσό των 1,4 δισ. εκατομμύρια ευρώ μέχρι και τις 25 Αυγούστου 2025. Η δυναμική της ζήτησης αποτυπώνεται ιδιαίτερα στη συνοικία, Little Athens, όπου περίπου 93% από τις 559 κατοικίες έχουν ήδη πωληθεί ή δεσμευθεί. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει όχι μόνο την έντονη ελκυστικότητα του έργου, αλλά και την ισχυρή εμπιστοσύνη που δείχνουν οι Έλληνες και ξένοι επενδυτές στο μεγαλύτερο αστικό project της Ευρώπης που βρίσκεται αυτή την περίοδο σε πλήρη εξέλιξη.

Πώς η Credia γίνεται συστημική

Αλλαγή πίστας πραγματοποιεί η Credia Bank (πρώην Attica Bank) καθώς όταν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026 η εξαγορά του 70% της HSBC η τράπεζα αποκτήσει πλέον συστημικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι εκείνη που θα κρίνει και θα εποπτεύει την κεφαλαιακή της επάρκεια – μια ουσιαστική μετατόπιση, καθώς η Credia εισέρχεται σε μια διαφορετική κατηγορία βαρύτητας στον τραπεζικό ανταγωνισμό. Η CEO Ελένη Βρεττού ανέφερε ενημερώνοντας τους αναλυτές ότι η αγορά της Μάλτας εμφανίζει ταχύτερη ανάπτυξη σε σχέση με την ελληνική, με ιδιαίτερη δυναμική στον τομέα της στεγαστικής πίστης. Χαρακτηριστικά, τα στεγαστικά δάνεια στη χώρα αυξάνονται κατά περίπου 2 δισ. ευρώ ετησίως, στοιχείο που δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την τράπεζα.

Στα σκαριά ο διαγωνισμός των 320 εκατομμυρίων και το στοίχημα Χαρδαλιά

Στην αφετηρία μπαίνει, το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ο διαγωνισμός των 320 εκατ. ευρώ που αφορά την κατασκευή του μεγαλύτερου δημόσιου έργου αστικής ανάπλασης των τελευταίων δεκαετιών, από την Περιφέρεια. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό που αποτελεί ίσως ένα από τα μεγάλα στοιχήματα που έχει βάλει ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος κατάφερε στο παρά ένα να γλιτώσει την απένταξη του έργου από τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ). Όπως μεταφέρουν άνθρωποι της αγοράς, η Περιφέρεια Αττικής πρόκειται να προκηρύξει τον διαγωνισμό για το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον», το οποίο, όταν ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Αττικής και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Να σας πω εδώ ότι το «Αέναον» μαζί με το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό, θα διαμορφώσουν ένα νέο δίπολο μεγάλων χώρων πρασίνου στα νότια προάστια. Σε μια Αθήνα που παραμένει ασφυκτικά δομημένη, τα δύο αυτά έργα υπόσχονται να αυξήσουν σημαντικά το ποσοστό ελεύθερου χώρου και πρασίνου, αλλά και να αλλάξουν την ταυτότητα της περιοχής, συνδέοντας το παραλιακό μέτωπο με μια νέα αστική εμπειρία.

Τι «ψάρια» έπιασε η Vodafone το 2024

Τζίρο 1,01 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, από 942 εκατομμύρια ευρώ, έκανε η Vodafone στην Ελλάδα, η οποία ωστόσο εμφάνισε αυξημένες ζημιές στα 16,1 εκατομμύρια ευρώ το 2024, από 15,8 εκατομμύρια που ήταν οι ζημιές το 2023. Το 2024 ήταν η εταιρεία βρισκόταν ακόμα υπό τη διοίκηση του διευθύνοντος συμβούλου Χάρη Μπρουμίδη, ο οποίος αποχώρησε τον περασμένο Μάρτιο, μετά από 23 χρόνια για να αφήσει τη θέση στον σημερινό επικεφαλής, Αχιλλέα Κανάρη. Μία αλλαγή σκυτάλης που σηματοδότησε τη νέα εποχή της εταιρείας τηλεπικοινωνιών.