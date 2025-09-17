BEAST

Εποχή Λοβέρδου

Καλημέρα σε όλους. Η μεταγραφή του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ κυριαρχεί από χθες στην πολιτική σκηνή και συζητείται έντονα τόσο στο κυβερνών κόμμα όσο και στο ΠΑΣΟΚ. Πολλές οι αντιδράσεις και από εδώ και από εκεί. Πάμε να δούμε το παρασκήνιο.

Καιρό η επαφή Μητσοτάκη – Λοβέρδου

Η χθεσινή κίνηση να προσχωρήσει ο Ανδρέας Λοβέρδος στη ΝΔ δεν έγινε ξαφνικά. Είχε προετοιμαστεί καιρό υπό άκρα μυστικότητα. Μπορεί πολλοί να πιθανολογούσαν ότι ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος για την προεδρία του θα πήγαινε στη ΝΔ, αλλά σήματα και ενδείξεις δεν υπήρχαν. Μάλιστα ακόμα και χθες σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ στην εκπομπή του Παύλου Τσίμα δεν έδωσε σαφή εικόνα τι κάνει. Και λίγη ώρα μετά ανακοινώθηκε η προσχώρησή του στη ΝΔ, μια εξέλιξη αναμενόμενη για πολλούς. Και όπως μου είπε καλή πηγή, ο Α. Λοβέρδος μιλούσε καιρό με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τον οποίο έχει καλή προσωπική σχέση και ήταν ζήτημα χρόνου να γίνει η μεταγραφή. Και όπως έλεγε χαριτολογώντας πρώην υπουργός της ΝΔ, «έγινε με την έναρξη της πολιτικής σεζόν, σαν τις μεταγραφές στο ποδόσφαιρο».

Πού θα κατέβει υποψήφιος και το μήνυμα στους συντρόφους

Ο πρώην υπουργός λοιπόν του ΠΑΣΟΚ που τον πυροβολούν οι πρώην συντρόφοι του -δικαίως ή αδίκως, δεν θα το κρίνω εγώ- πήγε να κόψει κίνηση στην Αχαΐα, όπως είχε αναφέρει πρώτη η στήλη, για να δει αν έχει ελπίδες για την εκλογή του με το γαλάζιο ψηφοδέλτιο, αλλά εκεί βρήκε τις πόρτες κλειστές. Κλειστές και από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και από την νομαρχιακή επιτροπή του κόμματος. Ήλθε είδε και απήλθε. Μετά υπήρξε η σκέψη να κατέβει υποψήφιος στον Βόρειο τομέα των Αθηνών δίδυμο με τον Άδωνι Γεωργιάδη με τον οποίο έχουν εξαιρετική σχέση. Για να είμαι ακριβής να τον πάρει από το χέρι ο υπουργός Υγείας και να προσπαθήσει να τον πλασάρει όσο το δυνατόν καλύτερα στις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Και αυτή η περίπτωση εγκαταλείφθηκε με το ρεπορτάζ να λέει ότι υπήρξαν αντιδράσεις από άλλους υποψηφίους. Κάποιοι θέτουν το ερώτημα πώς θα τον αντιμετωπίσει η δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ούτε που τους περνάει από το μυαλό ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι πιο δεξιός απ’ αυτούς. Ψιλά γράμματα θα μου πείτε από την άλλη. Όσον αφορά με το ποιους θα πάρει κοντά τους, η Μαρία Μηλίνη είναι ο άνθρωπος του και απ’ ό,τι έμαθα προέρχεται από δεξιά οικογένεια του Βόλου. Ο Παναγιώτης Κόνσουλας χαμηλών τόνων και τον ακολουθεί παντού ενώ η Τατιάνα Δουβαρά είχε ξεκινήσει να συνομιλεί με το ΠΑΣΟΚ αλλά τελικά ακολούθησε τον πρώην υπουργό. Όσον αφορά τον Γιάννη Βούρο για τον οποίο έχω να πω τα καλύτερα ως άνθρωπο, είδε φως και μπήκε. Επίσης μου είπε ένα πουλάκι απ’ αυτά που ξέρουν να κελαηδούν σωστά, ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει ζητήσει την υπουργοποίησή του σε ενδεχόμενο ανασχηματισμό για να έχει ελπίδες εκλογής του. Τέλος, λέω να σας δείξω το μήνυμα που έστειλε σε πρώην σύντροφο και αναφέρομαι για το κόμμα των Δημοκρατών, ο οποίος δεν πρόκειται να τον ακολουθήσει.

«Από σήμερα Νέα Δημοκρατία

Όλοι μαζί

Πάμε δυνατά»

Οργή στο ΠΑΣΟΚ

Πάντως στο ΠΑΣΟΚ γίνεται χαμός. Και μην μένετε ότι δεν έβγαλε ανακοίνωση η Χαριλάου Τρικούπη για να μην φουντώσει το θέμα και να το αφήσει χαμηλά. Στο παρασκήνιο πέφτει πολύ κράξιμο για τον πρώην υπουργό. Ανεπίσημα το ΠΑΣΟΚ με διαρροές λέει ότι αυτό που έγινε ήταν εξαργύρωση και μου λένε πως στελέχη της νεολαίας προωθούν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Α. Λοβέρδου να μιλάει και να λέει διάφορα κατά της ΝΔ και υπέρ του ΠΑΣΟΚ. Λόγια του αέρα, όπως αποδεικνύεται.

Επίθεση από τον Κατρίνη

Οι σχέσεις Μιχάλη Κατρίνη και Ανδρέα Λοβέρδου δεν ήταν ιδιαίτερα καλές και όταν ήταν και οι δύο στο ΠΑΣΟΚ. Ο ένας κοιτούσε αριστερόστροφα και ο άλλος δεξιόστροφα. Πάντα όμως μεταξύ τους υπήρχε ο πολιτικός πολιτισμός αν και χθές «πυροβόλισε» ο βουλευτής Ηλείας. Συγκεκριμένα κατηγόρισε τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ για ακραίο αμοραλιστή και φυσιολογική εξέλιξη της πολιτικής του διαδρομής, λέγοντας ότι μετά την μη εκλογή του ο Ανδρέας Λοβέρδος στήριζε πολιτικά την Νέα Δημοκρατία δημοσίως. Βαριές κουβέντες από πρώην σύντρο θα έλεγα εγώ.

Ποιους δεν θέλει ο Τσίπρας στο νέο κόμμα

Ποιοι θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο πολιτικό φορέα; Μία ερώτηση που ακούγεται συνεχώς αλλά για μένα είναι λάθος. Ο πρώην πρωθυπουργός θα κινηθεί ως μπράντα σε αντίθεση με τον Αντώνη Σαμαρά για τον οποίο έχω πει επανειλημμένα ότι το στοίχημα γι’ αυτόν είναι όχι το πότε θα ανακοινώσει το κόμμα αλλά ποιοι θα συστρατευθούν δίπλα του. Μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας στην ομιλία του στο συνέδριο του Economist δεν χαιρέτησε κάποιον από τους οχτώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν εκεί ούτε ζήτησε να υπάρξει κινητοποίηση δείχνοντας ότι θέλει μέχρι στιγμής να είναι χαμηλά η μπάλα – εύστοχα θα πω εγώ. Σήμερα θα σας αναφέρω ποιους δεν θέλει από τον ΣΥΡΙΖΑ στον νέο πολιτικό φορέα. Εκτός κάδρου είναι η πρώην Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Μαζί τους και ο Νίκος Παππάς. Για τον Παύλο Πολάκη θα τα πούμε αύριο.

Ερωτηματικό για Ερντογάν

Ο πρωθυπουργός φεύγει για τις ΗΠΑ στα τέλη της εβδομάδας για να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και υπάρχει ακόμα ερωτηματικό εάν θα συναντηθεί με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πάντως εάν δεν βρεθούν θα υπάρξει θέμα και θα συνιστά πισωγύρισμα, αλλά και πάλι εάν γίνει η συνάντηση δεν έχουν να πουν και πολλά σε αυτή την συγκυρία που θα αλλάξει τις σχέσεις των δυο χωρών. Απλά θα κρατάνε ζεστή την επαφή και ως εκ τούτου είναι πολύ πιθανόν να γίνει αλλά κυρίως για να γίνει και να επιβεβαιωθεί πως συνομιλούμε και υπάρχουν ανοικτοί δίαυλοι, αλλά χωρίς δια ταύτα.

Ο Τραμπ με Βαρθολομαίο

Και να πάω στο Λευκό Οίκο, όπου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είδε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Έμαθα πως η συνάντηση πήγε εξαιρετικά και αυτό που μου είπε καλή πηγή είναι ότι εδώ, υπήρξε δια ταύτα. Ο Τραμπ υποσχέθηκε στον Βαρθολομαίο στη συνάντηση που θα έχει με τον Ερντογάν να θέσει το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Φόβος για μεταναστευτικό

Και να πάμε στην Κρήτη, όπου υπάρχει μεγάλος φόβος για όσα γίνονται. Στο Μέγαρο Μαξίμου είναι θορυβημένοι από τις πάρα πολλές αφίξεις στο νησί από παράνομους μετανάστες. Η κατάσταση αυτή τείνει να βρεθεί εκτός ελέγχου, η κυβέρνηση πιέζεται και εξετάζονται πιο αυστηρά μέτρα. Μου είπαν πως Λιμενικό και Ελληνική Αστυνομία θα αναλάβουν τη μεταφορά των μεταναστών σε κλειστές δομές στην ηπειρωτική χώρα, με στόχο την αποφόρτιση της κατάστασης στην Κρήτη. Και δεν αποκλείεται να παραταθεί η εφαρμογή του έκτακτου μέτρου της αναστολής για το άσυλο, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή για όσους εισέρχονται παράνομα από τη Βόρεια Αφρική και εκπνέει στις 11 Οκτωβρίου.

Συνέντευξη Μητσοτάκη

Και μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρωθυπουργός θα συνεχίσει την προσπάθεια να αλλάξει το κλίμα μετά τη ΔΕΘ. Σας είχα γράψει για την επικοινωνιακή αντεπίθεση με περιοδείες. Ε, σήμερα θα δώσει και συνέντευξη στο Νίκο Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Πάντως να πω την αλήθεια, δεν είναι και η καλύτερη επιλογή μία ώρα πριν από τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Πάφο, πρεμιέρα του Champions League να δίνεις συνέντευξη.

Ανακατωσούρα στη Νίκη

Τον δρόμο της διαγραφής παίρνει ο βουλευτής της Νίκης Νίκος Βρεττός, μετά την μοιραία κίνησή του να ψηφίσει για πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής τον προτεινόμενο από την ΝΔ Ανδρέα Νικολακόπουλο. Η Νίκη αποφάσισε να τον απομακρύνει από την επιτροπή και να εκκινήσει την διαδικασία παραπομπής του στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το ερώτημα της διαγραφής, κάτι που σημαίνει ότι εκτός απροόπτου θα έχει την τύχη που είχε και ο έτερος πρώην βουλευτής του κόμματος Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος είχε εισβάλλει στην Εθνική Πινακοθήκη βανδαλίζοντας τα έργα της έκθεσης υπό τον τίτλο «Η σαγήνη του αλλόκοτου», επειδή έκρινε πως ήταν βλάσφημα. Το λεγόμενο «βουλευτήριο» της Νίκης χαρακτήρισε «αυθαίρετη» την πρωτοβουλία του Ν. Βρεττού να υποστηρίξει την πρόταση της ΝΔ για τη θέση του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής και τις σχετικές επεξηγηματικές δηλώσεις του ότι το έκανε «γιατί η ΝΔ έχει το δικαίωμα να εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής». Παράλληλα, κίνησε την διαδικασία που προβλέπει το καταστατικό για την παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το αίτημα της διαγραφής, «καθώς η από μέρους του αγνόηση της γραμμής του Κινήματος σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα έρχεται να προστεθεί σε συνέχεια προηγούμενων διαφοροποιήσεών του το τελευταίο διάστημα σε κρίσιμα νομοσχέδια και θέματα που αντιμετώπισε». «Η Νίκη θεωρεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έγκλημα κατά της Πατρίδας μας και εγκληματική οργάνωση όσους συμμετείχαν ή συγκαλύπτουν αυτό. Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι χώρος για πολιτικάντικα παιχνίδια. Είναι πεδίο μάχης για να σωθεί η Πατρίδα μας από τους κακοποιητές της», ανακοίνωσε η Νίκη.

Βλέπουν προς ΝΔ και άλλοι από Νίκη

Εφόσον ο Βρεττός διαγραφεί και επιλέξει να κρατήσει την έδρα, όπως πιθανολογείται, ως ανεξάρτητος βουλευτής, ο αριθμός – ρεκόρ των ανεξάρτητων θα φτάσει τους 26. Μετά την απόφαση του κόμματος, ο ίδιος δήλωσε σε συνέντευξή του, πως δεν πρόκειται να παραδώσει την έδρα στο κόμμα. Αντιθέτως, «κάρφωσε» δύο συναδέλφους του ότι κοιτάζουν προς τη Νέα Δημοκρατία.

Το κτύπημα των γαλάζιων

Σας είχα προειδοποιήσει ότι έρχεται και νέα ερώτηση βουλευτών της ΝΔ και αυτή τη φορά απευθύνεται πάλι στην υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Την ερώτηση υπογράφουν: Γιώργος Καρασμάνης, Χαράλαμπος Αθανασίου, Βασίλης Γιόγιακας, Αθανάσιος Καββαδάς, Γιώργος Κοτρωνιάς, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Φίλιππος Φόρτωμας και Ευριπίδης Στυλιανίδης. Η ερώτηση αφορά την εξαίρεση από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί για τις χήρες ή χήρους συνταξιούχων του πρώην ΟΓΑ που έχουν αποβιώσει πριν τις 13/5/2016.

Το deal του Βαρδινογιάννη με τον αμερικανικό κολοσσό ServiceNow

Η συμφωνία στην οποία προχώρησαν η One Dealer συμφερόντων του Νίκου Βαρδινογιάννη με τη ServiceNow, φέρνει ουσιαστικά και με τη βούλα τον αμερικανικό κολοσσό της τεχνολογίας στην Ελλάδα. Οι δύο πλευρές μέσα από τη στρατηγική τους συνεργασίας προσβλέπουν στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της Ελλάδας. Για να σας δώσω όμως μία καλύτερη εικόνα των μεγεθών για τα οποία μιλάμε, η ServiceNow το 2024 είχε τζίρο 10,98 δισεκατομμύρια δολάρια και καθαρά κέρδη 1,42 δισεκατομμύρια δολάρια. Αξιοσημείωτο μάλιστα είναι το γεγονός ότι στην παρουσίαση που έγινε πριν λίγες ώρες, παρόντες ήταν τόσο ο Νίκος Βαρδινογιάννης, όσο και ο αντιπρόεδρος της Service Now, Nik Tzitzon, κάτι που καταδεικνύει και τη σημασία του deal.

Στην Κρήτη το 2027 οι Ινδοί

Πολλοί από εσάς θα διαβάσατε για το επί θύραις «Πέρασμα στην Ινδία» της Aegean Airlines. Μαζί με την ινδική IndiGo που υπέγραψαν πτήσεις κοινού Κωδικού στο πρελούδιο της εβδομάδας, θα πραγματοποιούν 14 πτήσεις από τον προσεχή Μάιο σε Νέο Δελχί και Βομβάη. Οι Ινδοί θα πετούν από τα τέλη του Ιανουαρίου και η Aegean Airlines από το Μάρτιο. Είναι γνωστό ότι οι Ινδοί ταξιδεύουν εκτός εποχής και μαθαίνω ότι στόχος και των δυο πλευρών είναι να έρχονται ετησίως 320.000 Ινδοί στην Ελλάδα σε λίγα έτη από 80.000 σήμερα. Έγκυρη πηγή με πληροφόρησε ότι από την Άνοιξη του 2027 οι Ινδοί της IndiGo θα πετούν και στο νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σε αναμονή για 26 νέα Airbus A321neo η Aegean

Σε φάση ουσιαστικής ανανέωσης και ενίσχυσης του στόλου της εισέρχεται η Aegean, καθώς το επόμενο διάστημα αναμένεται να παραλάβει 26 καινούργια αεροσκάφη Airbus A321neo, την πιο μεγάλη και αποδοτική έκδοση της οικογένειας των Airbus. Η στρατηγική αυτή προσθήκη θα ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας, σε ένα περιβάλλον όπου η αύξηση χωρητικότητας στην αγορά από πολλαπλούς αερομεταφορείς καθιστά τον ανταγωνισμό πιο έντονο από ποτέ.

Ποιοι κρατούν τα σκήπτρα στις πωλήσεις κοτόπουλου

Ο ανταγωνισμός καλά κρατεί στην αγορά κοτόπουλου στην Ελλάδα, καθώς η «Πίνδος» φαίνεται να κρατά τα σκήπτρα, έχοντας εξασφαλίσει περίπου το 32%-33% της εγχώριας παραγωγής, σύμφωνα με στοιχεία που έκαναν γνωστά πριν λίγες ώρες άνθρωποι του μεγαλύτερου αγροτικού συνεταιρισμού της χώρας. Αμέσως μετά στη λίστα των μεγαλύτερων παικτών στο κοτόπουλο βρίσκονται η Νιτσιάκος με μερίδιο γύρω στο 29% και η Αμβροσιάδης που αγγίζει το 21%. Όσο για την «πίτα» συνολικά, η αξία της ελληνικής αγοράς κοτόπουλου προσεγγίζει το 1,3 δισ. ευρώ. Η κατανάλωση ακολουθεί σταθερά ανοδική τροχιά, με ρυθμούς αύξησης περίπου 2% τον χρόνο στην Ευρώπη, αλλά υψηλότερους στην Ελλάδα, 3%-4%. Το κοτόπουλο κερδίζει διαρκώς έδαφος, αφού κοστίζει λιγότερο σε σχέση με το μοσχάρι ή τα αμνοερίφια.

«Σκληρό ροκ» με την ευλογιά

Σε φόβο και τρόμο του κτηνοτροφικού κλάδου και της γαλακτοβιομηχανίας έχει εξελιχθεί όπως μαθαίνω η ζωονόσος της ευλογιάς. Αυτό μου έλεγε άνθρωπος που εμπλέκεται και με το παραπάνω στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ο ίδιος μάλιστα μου τόνισε ότι εάν δεν υπάρξει άμεσα αντιμετώπιση της κατάστασης, οι ελλείψεις που θα δημιουργηθούν σε γάλα και κρέας από τη θανάτωση των ζώων για την αντιμετώπιση της νόσου, θα φέρουν ανατιμήσεις σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τα γαλακτοκομικά και φυσικά το κρέας. Την ίδια ώρα το υπουργείο και ειδικά ο Κώστας Τσιάρας, δεν φαίνεται να προσανατολίζονται στην έσχατη λύση αυτή του lockdown στον αγροτικό τομέα. Πάντως, η ολιγωρία στην αντιμετώπιση από όλους τους εμπλεκόμενους, φαίνεται να δημιουργεί συνθήκες ισορροπίας σε τεντωμένο σκοινί.

Τον Οκτώβριο κλείνει οριστικά η υπόθεση Avramar

Έως και τον Οκτώβριο πρέπει να έχει κλείσει και συγκεκριμένα έως το τέλος αυτού του μήνα, η πολύκροτη επιχειρηματική υπόθεση της μεγαλύτερης εταιρείας ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, της Avramar. Έως τότε δηλαδή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την εξυγίανση της εταιρείας που θα σημάνουν το κούρεμα δανείων που μπορεί να φτάσει ακόμα και το 70% προκειμένου ο νέος ιδιοκτήτης, η Aqua Bridge, να μπορέσει να αναλάβει την εταιρεία «ανάλαφρη» από δάνεια και να την οδηγήσει στην επόμενη μέρα. Σας θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή τραβάει ήδη από το 2023, με την εταιρεία να έχει περάσει δια πυρός και σιδήρου. Σύντομα λοιπόν αναμένεται λευκός καπνός.

Τα ακίνητα της Noval, το ενοίκιο στην Αρδηττού και ιδρυτής της Google

Τις άδειες για τα επόμενά της έργα τρέχει η επενδυτική εταιρεία ακινήτων, Noval, του ομίλου Βιοχάλκο, όπου η τελευταία μάλιστα την έχει προικίσει με πολλά βιομηχανικά ακίνητα μεταξύ αυτών το παλιό εργοστάσιό της στην οδό Πειραιώς. Η Noval Property «τρέχει» αυτή την περίοδο μια σειρά έργων στην Αττική. ΣτοΜαρούσι, στη Χειμάρρας 16 & Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη βιοκλιματικού κτιρίου γραφείων 21.000 τ.μ., ενώ και στο Μετς, στην οδό Αρδηττού 40-42, ολοκληρώθηκε πενταώροφο κτίριο με γραφεία και κατοικίες. Κάπου ωστόσο είδα αγγελία για ένα από τα υπερπολυτελή διαμερίσματα, όπου για παράδειγμα ένα από αυτά επιφάνειας 174 τετραγωνικών νοικιάζεται 5.000 ευρώ το μήνα. Στο ίδιο κτίριο, ένα ακόμα ακίνητο 246 τετραγωνικά με θέα Ακρόπολη και Λυκαβηττό νοικιάζεται 11.000 ευρώ. Στους τελευταίους ορόφους του οποίου μένει και ο ιδρυτής της Google Maps και angel investor σε startup εταιρείες, Λαρς Ράσμουσεν. Ο Ράσμουσεν ήρθε στην Ελλάδα με την Ελληνίδα γυναίκα του, Ελομίδα Βισβίκη, το 2020, εν μέσω πανδημίας, και εγκαταστάθηκε μόνιμα στη χώρα, ενώ το ακίνητο που νοικιάζει στο κτίριο αυτό έχει επιφάνεια κοντά στα 500 τετραγωνικά. Παράλληλα, στη Χειμάρρας 10-12 & Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, η Novalσυνεχίζει τις εργασίες για την ανάπτυξη εξαώροφου συγκροτήματος γραφείων με τρία υπόγεια και συνολική δόμηση περίπου 62.000 τ.μ. όπου ήδη μισθώνει ένα μέρος του η ΕΥ. Την ίδια στιγμή, στη Λ. Κηφισίας 199, επίσης στο Μαρούσι, προχωρά η δεύτερη φάση ανακατασκευής του υφιστάμενου πενταώροφου κτιρίου γραφείων με δύο υπόγεια, συνολικής δόμησης περίπου 7.000 τ.μ.