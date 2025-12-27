Συνεχείς είναι οι έλεγχοι της Τροχαίας Λαμίας τις ημέρες των εορτών, με έμφαση τις νυχτερινές ώρες, όπου διενεργούνται αλκοτέστ στους οδηγούς, τόσο μέσα στην πόλη όσο και περιμετρικά αυτής.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα ξημερώματα του Σαββάτου αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας σταμάτησαν για αλκοτέστ έναν 34χρονο οδηγό στο κέντρο της Λαμίας, ο οποίος όπως αποδείχτηκε οδηγούσε μεθυσμένος.

Ο 34χρονος, αλβανικής υπηκοότητας, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο για να οδηγηθεί σήμερα στο Αυτόφωρο, στα Δικαστήρια Λαμίας.

Μάλιστα, ο 34χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, αφού του είχε αφαιρεθεί και πάλι από την Τροχαία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.