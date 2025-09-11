BEAST

Ξεκινά τις περιοδείες ο Μητσοτάκης

Καλημέρα σε όλους. Περιοδεία είδα χθες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Χαϊδάρι για να επικοινωνήσει το πακέτο των μέτρων που ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη. Και αυτή δεν θα είναι η μοναδική περιοδεία, αλλά θα ακολουθήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα περιοδειών σε δήμους της Αττικής και στην περιφέρεια, τόσο του ίδιου όσο και των βουλευτών και υπουργών. Την ίδια στιγμή στην κυβέρνηση πανηγυρίζουν από τη θετική εξέλιξη που υπήρξε χθες για έρευνες υδρογοναθράκων.

Η θετική εξέλιξη με ΗΠΑ

Ως αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας βλέπει το Μέγαρο Μαξίμου την αίτηση ενδιαφέροντος που κατέθεσε χθες επίσημα ο αμερικανικός πολυεθνικός κολοσσός Chevron μαζί με τη HELLENiQ Energy για την αξιοποίηση τεσσάρων οικοπέδων, δύο εκ των οποίων βρίσκονται νοτίως της Κρήτης, για έρευνες υδρογονανθράκων, πρωτίστως φυσικού αερίου. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε σημαντικό ενεργειακό «παίκτη» στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επί του θέματος θα υπάρξει σήμερα και συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών, Νταν Μπέργκαμ, ο οποίος χειρίζεται τα χαρτοφυλάκια ενέργειας.

Η καθημερινότητα του Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός θα συνεχίσει στο πλαίσιο των περιοδειών του να αναδεικνύει και θέματα της καθημερινότητας. Αυτό έκανε και χθες το απόγευμα στο Χαϊδάρι, όπου επισκέφθηκε έναν Χαϊδαριώτη, ο οποίος είναι ένας από τους πρώτους αποδέκτες της παράδοσης φαρμάκων κατ’ οίκον. Μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρόβαλε έντονα στη χθεσινή του ομιλία σε πολίτες στο Χαϊδάρι, όπου ήταν από τα πρώτα σημεία της Β’ Αθηνών που επισκεπτόταν ως νέος βουλευτής της ΝΔ το 2004, λέγοντας ότι η κυβέρνηση αυτό το ξεκίνησε, επ’ ωφελεία συμπολιτών μας οι οποίοι ταλαιπωρούνταν στις ουρές των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ. «Τώρα, για πρώτη φορά, έχουν τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν τα φάρμακα στο σπίτι τους», είπε και μίλησε για τις πολλές μικρές αλλαγές που έχει η παρούσα κυβέρνηση υλοποιήσει.

«Σφαγή» στη Δυτική Αθήνα

Έτρεχαν, πάντως, χθες βουλευτές και στελέχη της ΝΔ στη συγκέντρωση που έγινε στο Χαϊδάρι για να καταφέρουν ένα κλικ με τον Κ. Μητσοτάκη. Κάποιοι δεν τα κατάφεραν, ενώ αισθητή ήταν και η παρουσία και του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Προ ημερών έμαθα ότι η Ειρήνη Αγαπηδάκη άνοιξε το πολιτικό της γραφείο στη Θηβών, ενώ ο Δημήτρης Καλογερόπουλος διατηρεί το φιλολαϊκό του προφίλ. Όσο για τον Γιάννη Λοβέρδο, μου είπαν ότι ήταν λίγο κατηφής, κάτι φαίνεται ότι τον απασχολούσε. Η έτερη της περιφέρειας, Μαρία Συρεγγέλα εντατικοποιεί τις παρουσίες, ωστόσο φαίνεται ότι ήδη έχουν βγει τα «μαχαίρια» μεταξύ των ανθυποψηφίων, καθώς ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Μάλιστα έμαθα ότι ήδη συνεργάτες βουλευτών έχουν αρχίσει τα τηλεφωνήματα για να αποσπάσουν ψηφοφόρους συνυποψηφίων τους αλλά συχνά τρώνε πόρτα. Καταλαβαίνετε ότι επιχειρούν να στήσουν πυρήνες και ο σώζων εαυτόν σωθείτω.

Τρέξιμο με Chevron

Να επιστρέψω τώρα στην HELLENiQ Energy που μαζί με τη Chevron κατέθεσαν προτάσεις για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και στις νοτίως της Πελοποννήσου. Πήραν και το εισιτήριο για την επόμενη φάση του διαγωνισμού και τώρα η κυβέρνηση θέλει να τρέξει γρήγορα τις διαδικασίες. Ο στόχος είναι η σχετική σύμβαση να έχει ψηφιστεί από τη Βουλή έως το τέλος του έτους.

Στο στόχαστρο ο Τσίπρας

Πάντως εκτός από την αντεπίθεση της κυβέρνησης στο επικοινωνιακό επίπεδο με την προβολή των εξαγγελιών του πρωθυπουργού, στο κάδρο θα είναι και ο Αλέξης Τσίπρας παρά τα όσα έχει πει κατά καιρούς η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι χθες το απόγευμα από το Χαϊδάρι, ο πρωθυπουργός επιτέθηκε εκ νέου, δείχνοντας πως θα συνεχίσει να ασχολείται μαζί του, κατηγορώντας τον για το 3ο μνημόνιο. «Εξαπάτησε μετά -θέλω να θυμίσω- ο κ. Τσίπρας τους πολιτικούς αρχηγούς, οδήγησε τη χώρα σε εκλογές, για να εφαρμόσει τελικά ένα 3ο μνημόνιο το οποίο “τσάκισε” τη μεσαία τάξη στους φόρους και έκανε την Ελλάδα ουραγό της Ευρώπης». Και όπως φάνηκε χθες ο πρώην πρωθυπουργός να είναι σταθερά στόχος του Μεγάρου Μαξίμου.

Οι εκτιμήσεις για Τσίπρα

Το τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει να απασχολεί πολλούς και χθες στη Βουλή μου είπαν πως έγινε συζήτηση, αν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν Θεσσαλονίκη για την ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ. Καλή πηγή μου είπε ότι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έλεγε χθες στη Βουλή ότι ο Τσίπρας δεν θα κάνει κόμμα και απλά θα παρεμβαίνει στο δημόσιο διάλογο. Πάντως και χθες είδα και πάλι το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα να απαντά στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό με απόσπασμα της ομιλίας του πρώην πρωθυπουργού προ ημερών. Και αυτό δείχνει και πως και ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη θα ασχολείται.

Η προτίμηση της Νέας Φιλαδέλφειας

Έναρξη της σχολικής χρονιάς σήμερα με τον καθιερωμένο αγιασμό. Ο πρωθυπουργός επέλεξε να παραβρεθεί στο 8ο δημοτικό σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας. Αυτή ήταν η επίσημη ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου. Έψαξα και ρώτησα όμως γιατί στο 8ο δημοτικό της Νέας Φιλαδέλφειας γιατί μου θύμιζε κάτι. Τι ήταν αυτό; Ο πρωθυπουργός είχε πάει στο συγκεκριμένο σχολείο και τον προηγούμενο Φεβρουάριο με υπουργό Παιδείας τότε το νυν υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη. Εκεί ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου και την ανακαίνιση που θα γινόταν και η οποία έγινε και ως εκ τούτου το σχολείο είναι ανακαινισμένο.

Τι θα πει για Τσίπρα ο Φάμελλος;

Σε δίλημμα έμαθα ήταν έως χθες το βράδυ, ακόμα και μετά την ομιλία του στη ΔΕΘ, ο Σωκράτης Φάμελλος, για το πως θα τοποθετηθεί σήμερα στην προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου σε ερώτηση που σίγουρα θα του τεθεί για τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα. Μου λένε ότι το περιμένει και έχει γίνει και συγκεκριμένη συζήτηση στα ενδότερα της Κουμουνδούρου. Μου είπαν μάλιστα ότι ο ίδιος φέρεται να κλίνει στην άποψη να κρατήσει καθαρή απόσταση από τον Τσίπρα που δεν πήγε χθες στην ομιλία του στο Βελλίδειο, εν αντιθέσει με αρκετούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν εκεί.

Το μαρτύριο της σταγόνας

Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του Φάμελλου αυτόν το καιρό. Στελέχη που είναι με το ένα πόδι εκτός κόμματος λόγω Αλέξη Τσίπρα, οι δημοσκοπήσεις να τον δείχνουν γύρω στο 6 με 7% και ο ίδιος να κάνει πως δεν βλέπει τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Χθες από τη ΔΕΘ και το περίπτερο του newsbeast, ο Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος ακούγεται ότι θα πορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα εάν και εφόσον γίνει ο πολιτικός φορέας, δήλωσε στη συνέντευξη που έδωσε στον Σάββα Γουλόπουλου ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα κριθούν από τις δημοσκοπήσεις και όχι από τις εθνικές εκλογές. Το μαρτύριο της σταγόνας βιώνει ο Σωκράτης Φάμελλος καθημερινά.

Η ομιλία Ανδρουλάκη

Έχει βάλει μπροστά τις μηχανές ο κομματικός μηχανισμός του ΠΑΣΟΚ ενόψει της ομιλίας του του Νίκου Ανδρουλακη στη φετινή ΔΕΘ η οποία θα γίνει στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης». Και επειδή δεν θα το έχετε ακούσει ή διαβάσει, ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του θα εστιάσει στο κράτος, στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του αγροτικού τομέα όπως και στην ενίσχυση των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτή θα είναι η ατζέντα του.

Τα πιο ωραία λαϊκά

Και επειδή σας είπα ότι είναι στην τσίτα ο κομματικός μηχανισμός στο ΠΑΣΟΚ, προχθές το βράδυ σε γνωστό μπαρ (αφτεράδικο) για μυημένους αφού παίζει λαϊκά τραγούδια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και κατά τη μια το βράδυ, έκαναν ένα πέρασμα δυο από τα κεντρικότερα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη. Απ’ ό,τι έμαθα καθίσαν περίπου μια ώρα. Στον Παναγιώτη Δουδωνή και τον Θανάση Γκλαβίνα αναφέρομαι. Ήταν, βλέπετε, στο κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ που περιόδευσε χθες στην Περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.

Τι αλλάζει στα εκθεσιακά δρώμενα η εξαγορά της O.Mind από τη Forum

Νέα δεδομένα στο εκθεσιακό τοπίο φέρνει η εξαγορά της εταιρείας O.Mind Creatives στο πεδίο αυτό από τη Forum, η οποία διοργανώνει αρκετές από τις μεγάλες εκθέσεις της χώρας όπως η Food Expo, η Xenia, η HORECA και αρκετές ακόμη. Επί της ουσίας πρόκειται για ένωση δυνάμεων καθώς η O.Mind, μία μικρότερου βεληνεκούς εταιρεία έχει εκθεσιακή παρουσία στον τομέα των γαλακτοκομικών και του κρέατος, των logistics και σε άλλους κλάδους και επί της ουσίας αναμένεται με αυτόν τον τρόπο να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η Forum, η οποία θυμίζουμε ότι έχει εξαγοραστεί από τη Nurnberg Messe, έναν από τους μεγαλύτερους εκθεσιακούς οργανισμούς διεθνώς με μετόχους το κράτος της Βαυαρίας και την πόλη της Νυρεμβέργης.

Το ισχυρό «δίπολο» της οικογένειας Βασιλάκη στις μισθώσεις αυτοκινήτων

Η Autohellas Hertz, εταιρεία του ομίλου Βασιλάκη, κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2025 αξιοσημείωτη ενίσχυση του κύκλου εργασιών της από τη δραστηριότητα Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων στην Ελλάδα, με άνοδο 11,3% και έσοδα που ανήλθαν στα 137,4 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 285,83 εκατ. ευρώ του ομίλου. Η επίδοση αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι επιτεύχθηκε σε μια περίοδο όπου η ένταση του ανταγωνισμού στην αγορά ενοικιάσεων αυξάνεται, καθώς διεθνείς και τοπικοί παίκτες διεκδικούν ένα κομμάτι από την «πίτα» που συνεχώς μεγαλώνει. Για να γίνω πιο σαφής όμως, οι μισθώσεις λειτούργησαν ως ο διπλός μοχλός ανάπτυξης της Autohellas, αποδεικνύοντας τη στρατηγική επιλογή της οικογένειας Βασιλάκη να στηρίξει τον όμιλο σε δύο διαφορετικές αλλά αλληλοσυμπληρούμενες δραστηριότητες. Από τη μία πλευρά, οι μακροχρόνιες μισθώσεις συνέχισαν να αναπτύσσονται με αυξανόμενο ρυθμό, καθώς οι επιχειρήσεις προτιμούν το leasing έναντι της αγοράς νέων αυτοκινήτων σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και συγκρατημένης ρευστότητας, προσφέροντας στην Autohellas σταθερή εισροή ρευστότητας στα ταεία της. Από την άλλη, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ενδυναμώθηκαν εκ νέου χάρη στις υψηλές τουριστικές αφίξεις, την επέκταση του δικτύου σε καίριους προορισμούς αλλά και τη συμμετοχή αυξημένου αριθμού ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη σύνθεση του στόλου, κίνηση που διαφοροποιεί την εταιρεία και της δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το παρασκήνιο στο deal Prodea – Aktor

Σας θυμίζω ότι πριν από αρκετό καιρό, ο όμιλος Aktor, είχε συμφωνήσει με την Prodea, τη μεγαλύτερη εταιρεία real estate στην Ελλάδα για την αγορά χαρτοφυλακίου σημαντικών ακινήτων με αξία κοντά στα 600 εκατομμύρια ευρώ. Η καταληκτική προθεσμία για να ολοκληρωθεί η συμφωνία ήταν την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου. Παρόλ’ αυτά ο όμιλος Aktor έκανε ένα βήμα πίσω και η συμφωνία τελικά δεν ολοκληρώθηκε. Μου έλεγε άνθρωπος με γνώση των συζητήσεων, ότι η πλευρά της Aktor, αποφάσισε να μην προχωρήσει στη συγκεκριμένη κίνηση καθώς θα έπρεπε να δανειστεί, με ασύμφορους όρους, κάτι που θα επιβάρυνε τα οικονομικά της αποτελέσματα. Η διοίκηση του ομίλου προτίμησε επομένως σκεπτόμενη με σύνεση, να υπαναχωρήσει της συμφωνίας την τελευταία στιγμή, προκειμένου να μην «χρεωθεί» με μία αρκετά «ακριβή» συναλλαγή όπως αποδείχθηκε τελικά ότι τελικά ήταν η συγκεκριμένη.

Επενδύουν 86 εκατομμύρια οι αδελφοί Σαράντη

Ο όμιλος Σαράντη των αδερφών Γρηγόρη και Κυριάκο Σαράντη προχωρά σε συνολικές επενδύσεις 86 εκατ. ευρώ την τετραετία 2025-2028, σηματοδοτώντας τον μεγαλύτερο μετασχηματισμό της ιστορίας του. Στον ψηφιακό τομέα υλοποιείται το νέο ενιαίο σύστημα SAP, με την πρώτη φάση ήδη ενεργή σε Ελλάδα, Τσεχία, Σλοβακία και Ουγγαρία και τη δεύτερη να ξεκινά το 2026 σε Βαλκάνια, Ρουμανία και Βουλγαρία. Οι φετινές δαπάνες ανέρχονται σε 4 εκατ. ευρώ και το 2026 σε 3 εκατ. ευρώ. Στην παραγωγή, ξεχωρίζουν η αναβάθμιση της Stella Pack (15 εκατ. έως το 2025, επιπλέον 7 εκατ. την τριετία 2026-2028) και η μεγάλη επέκταση στο εργοστάσιο των Οινοφύτων (25 εκατ. ευρώ σε δύο χρόνια). Παράλληλα, επενδύσεις σε sustainability – linkedcapex και αυτοματοποίηση ενισχύουν αποδοτικότητα, ενώ επιπλέον κεφάλαια 32 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε λοιπές δραστηριότητες.

Στο «κενό» οι συζητήσεις για τον Όλυμπο στη Ρουμανία

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρισκόταν τον τελευταίο καιρό ο Όλυμπος (όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία) και ο μεγαλύτερος παίκτης στη γαλακτοβιομηχανία στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας συζητήσεις για την εξαγορά ρουμανικής γαλακτοκομικής εταιρείας. Ο ελληνικός όμιλος, που δραστηριοποιείται στη Ρουμανία εδώ και αρκετά χρόνια, συνεχίζει να επενδύει συστηματικά σε νέα εργοστάσια και αποθήκες, ενισχύοντας χρόνο με το χρόνο την παρουσία του στην αγορά. Η απόκτηση της συγκεκριμένης επιχείρησης προοριζόταν να δώσει επιπλέον ώθηση στην επέκτασή του. Πηγές μου λένε ωστόσο ότι οι συζητήσεις είχαν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο και όλα έδειχναν ότι οι πλευρές ήταν κοντά σε συμφωνία, μέχρι που προέκυψαν σημαντικές διαφωνίες στα οικονομικά μεγέθη, αλλάζοντας ξαφνικά την πορεία της διαπραγμάτευσης.

Πού επένδυσε 400 εκατομμύρια η ναυτιλιακή του Ανδρέα Μαρτίνου

Η Minerva Dry, βραχίονας ξηρού φορτίου της οικογένειας Μαρτίνου, κλιμακώνει μεθοδικά την παρουσία της στην αγορά των μεσαίου μεγέθους καραβιών, feeder containerships (πλοία τροφοδοσίας), ένα κομμάτι του ναυτιλιακού χάρτη που μέχρι πρότινος δεν αποτελούσε προτεραιότητα για τους περισσότερους Έλληνες εφοπλιστές. Με την απόκτηση του Little Mermaid που αποκτήθηκε φέτος, η εταιρεία έχει πλέον επενδύσει σχεδόν 400 εκατ. δολάρια στον συγκεκριμένο τομέα. Η κίνηση αυτή ενισχύει την εικόνα του Ανδρέα Μαρτίνου, επικεφαλής της εταιρείας, ως ενός από τους λίγους Έλληνες που βλέπουν μακροπρόθεσμη αξία στη μικρότερη κλίμακα των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, την ώρα που οι περισσότεροι μεγάλοι Έλληνες παίκτες προτιμούν μεγάλα πλοία όπως τάνκερ και μεταφοράς χύδην φορτίου.