Στο περιθώριο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Newsbeast και ο Σάββας Γουλόπουλος συνάντησε και συνομίλησε με τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Γιώργο Καραμέρο.

Ο βουλευτής αναφέρθηκε στα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζοντάς τα «λογιστικού χαρακτήρα» που στόχο έχουν «να διορθώσουν την κατρακύλα στις δημοσκοπήσεις».

Ο ίδιος ανέφερε ότι η φθορά της κυβέρνησης δεν οφείλεται αποκλειστικά στην ακρίβεια αλλά και στη διαφθορά. «Και για τη διαφθορά δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν μπορεί να αλλάξει τον εαυτό του». Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εκτίμησε σχετικά με την αντιπολίτευση πως «τα χρονικά περιθώρια στένεψαν» και πως «θα πρέπει να δούμε αν κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση». Αλλιώς όπως τόνισε «η ζωή και η φύση απεχθάνεται τα κενά και θα τα αναπληρώσει».

«Αυτά που εξήγγειλαν οι αρχηγοί θα κριθούν στις επόμενες δημοσκοπήσεις» ανέφερε ο βουλευτής, ο οποίος σημείωσε ακόμα πως «πάντα υπάρχουν εγκλωβισμένες δυνάμεις που μπορούν να δώσουν λύση» αλλά και πως «η κοινωνία θέλει αποτέλεσμα, μια πρόταση βιώσιμη».

