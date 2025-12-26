Τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δέκα άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 32 στη πολιτεία Βερακρούς, στο ανατολικό Μεξικό, ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη οι τοπικές αρχές.

Η τραγωδία εκτυλίχτηκε στην κοινότητα Σοντεκοματλάν προχθές Τετάρτη, καθώς το όχημα εκτελούσε δρομολόγιο που συνέδεε την πρωτεύουσα, την πόλη του Μεξικού, με το χωριό Τσικοντεπέκ.

«Ως αυτό το στάδιο, καταμετράμε εννιά ανήλικους κι ένα παιδί που απεβίωσαν», διευκρίνισε ο δήμος της κοινότητας Σοντεκοματλάν σε ανακοίνωσή του.

Η δημοτική αρχή δημοσιοποίησε ακόμη κατάλογο με τα στοιχεία των 32 τραυματιών και τα νοσοκομεία όπου διακομίστηκαν.

Τα θανατηφόρα τροχαία στα οποία εμπλέκονται λεωφορεία ή φορτηγά με εμπορεύματα είναι συχνά στο Μεξικό. Συχνά αποδίδονται στην ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, ή σε μηχανικές βλάβες.

Στα τέλη Νοεμβρίου, δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι είκοσι τραυματίστηκαν σε παρόμοιο δυστύχημα στην πολιτεία Μιτσοακάν (δυτικά).