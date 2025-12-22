Το φθινόπωρο του 2027 αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο λόγος είναι η συνεργασία ΝΒΑ και FIBA για τη δημιουργία μιας νέας διοργάνωσης, που φιλοδοξεί να φέρει νέα δεδομένα στο ευρωπαϊκό – και όχι μόνο- μπάσκετ. Η ιδέα είναι να συμμετάσχουν οι κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, ενώ παράλληλα κάθε ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να κυνηγήσει το «όνειρο» μέσω της πορείας της στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Στο πλαίσιο αυτό, ΝΒΑ και FIBA ανακοίνωσαν πως από τον Ιανουάριο θα ξεκινήσουν από κοινού τη διερεύνηση της νέας λίγκας. Οι δύο πλευρές θα πραγματοποιήσουν επαφές με υποψήφιες ομάδες, με στόχο να αξιολογήσουν το ενδιαφέρον τους και να δουν ποιες θα μπορούσαν να ενταχθούν στη διοργάνωση.

Η κίνηση αυτή θεωρείται αποφασιστική για την υλοποίηση της διοργάνωσης, η οποία έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα σε ολόκληρη την Ευρώπη, προσφέροντας στις ομάδες τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους σε έναν νέο, συναρπαστικό θεσμό.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Το NBA και η FIBA ανακοίνωσαν σήμερα ότι τον Ιανουάριο θα προχωρήσουν στην κοινή τους διερεύνηση μίας νέας επαγγελματικής, πανευρωπαϊκής διοργάνωσης μπάσκετ Ανδρών, συνομιλώντας με υποψήφιες ομάδες και ιδιοκτησιακά γκρουπ στη διαδικασία της ένταξης τους σε αυτή.

Εκτός από τις μόνιμες θέσεις, η νέα διοργάνωση θα προσφέρει σε ετήσια βάση, σε κάθε ομάδα που παίρνει μέρος σε ένα εγχώριο πρωτάθλημα το οποίο διεξάγεται υπό την αιγίδα της FIBA ​​στην Ευρώπη, ένα μονοπάτι πρόκρισης στο πρότζεκτ βασισμένο σε αξιοκρατικά κριτήρια, είτε μέσω του Basketball Champions League (BCL) της FIBA ​​είτε μέσω ενός προκριματικού τουρνουά στο τέλος της σεζόν. Το πρωτάθλημα θα ευθυγραμμίσει επίσης το πρόγραμμά του με τα προγράμματα των εγχώριων πρωταθλημάτων και των εθνικών ομάδων, επιτρέποντας στους παίκτες να εκπροσωπούν τον σύλλογο και την εθνική τους ομάδα όλο το χρόνο.

Στο πλαίσιο του νέου πρωταθλήματος, το NBA και η FIBA ​​θα σχεδιάσουν επίσης να αφιερώσουν οικονομική υποστήριξη και πόρους στη συνεχή ανάπτυξη του οικοσυστήματος του ευρωπαϊκού μπάσκετ, συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων πρωταθλημάτων, των ακαδημιών των συλλόγων και των υφιστάμενων προγραμμάτων του NBA και της FIBA ​​για την ανάπτυξη επίδοξων παικτών, προπονητών και διαιτητών σε όλα τα επίπεδα του παιχνιδιού» τονίζεται μεταξύ άλλων.

«Η περαιτέρω προώθηση αυτού του κοινού πρότζεκτ του NBA και της FIBA αποτελεί ένα σπουδαίο νέο για την ευρωπαϊκή κοινότητα του μπάσκετ», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής. «Η μορφή του πρωταθλήματος σέβεται τις αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου, προσφέροντας σε κάθε φιλόδοξο σύλλογο στην Ευρώπη μια δίκαιη πορεία προς την κορυφή. Το πρότζεκτ έχει σχεδιαστεί με τρόπο που θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα ολόκληρου του ευρωπαϊκού μπασκετικού οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων των παικτών, των συλλόγων, των πρωταθλημάτων και των εθνικών ομοσπονδιών, δημιουργώντας έναν αντίκτυπο που θα ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό τους φιλάθλους του μπάσκετ σε όλη την Ευρώπη».

«Οι συνομιλίες μας με διάφορους ενδιαφερόμενους στην Ευρώπη έχουν ενισχύσει την πεποίθησή μας ότι υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία γύρω από τη δημιουργία μίας νέας διοργάνωσης στην ήπειρο», πρόσθεσεο Κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ. «Μαζί με τη FIBA, προσβλέπουμε στη συμμετοχή υποψήφιων συλλόγων και ιδιοκτησιακών ομίλων που μοιράζονται το όραμά μας για τις δυνατότητες του παιχνιδιού στην Ευρώπη».