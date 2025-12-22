Ένας αυτοκινητόδρομος ταχείας κυκλοφορίας μήκους 319,7 χιλιομέτρων στην αυτόνομη περιοχή Σιντζιάνγκ των Ουιγούρων που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Κίνας πρόκειται να παραδοθεί στην κυκλοφορία μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές μεταφορών.

Η διαδρομή περιλαμβάνει τη σήραγγα Tianshan Shengli, μήκους 22,13 χιλιομέτρων, η οποία είναι η μεγαλύτερη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου στον κόσμο και διασχίζει την οροσειρά Τιανσάν, η οποία εκτείνεται από τα ανατολικά προς τα δυτικά της Σιντζιάνγκ.

Ο αυτοκινητόδρομος συνδέει την περιφερειακή πρωτεύουσα Ουρούμτσι, στα βόρεια της οροσειράς, με την επαρχία Γιουλί στον αυτόνομο νομό Μπαγινγκολίν στον νότο. Η κύρια γραμμή του περιλαμβάνει 265 γέφυρες και 17 σήραγγες. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε το 2019, σύμφωνα με την ιστοσελίδα chinadaily.

Μόλις τεθεί σε λειτουργία, η διέλευση μέσα από τη σήραγγα Shengli θα διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Επιπρόσθετα, ο χρόνος ταξιδιού από το Ουρούμτσι προς την Κόρλα, μια σημαντική πόλη στο Μπαγινγκολίν, θα μειωθεί από τις επτά ώρες σε περίπου τρεις.

Ο Guo Sheng, γραμματέας του Κόμματος στο τμήμα μεταφορών της Σιντζιάνγκ, δήλωσε ότι ο αυτοκινητόδρομος θα ανακουφίσει τα χρόνια κυκλοφοριακά προβλήματα που παρεμπόδιζαν τη συντονισμένη ανάπτυξη μεταξύ της βόρειας και της νότιας Σιντζιάνγκ.