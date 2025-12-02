Κρυμμένη κάτω από τον ποταμό Τάμεση, η Σήραγγα Πεζών του Γκρίνουιτς αποτελεί ένα πέρασμα ηλικίας άνω του ενός αιώνα, το οποίο έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα «στοιχειωμένα» σημεία του Λονδίνου. Αν και εξωτερικά μοιάζει με ένα συνηθισμένο πέρασμα για πεζούς και ποδηλάτες, έχει αποκτήσει μια ανατριχιαστική φήμη για το εσωτερικό της, που συνεχώς ενισχύεται μέσα από αφηγήσεις και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα social media έχει χαρακτηριστεί «φονικό πέρασμα» και «το πιο κοντινό πράγμα σε ταινία τρόμου», ενώ δεκάδες περαστικοί μοιράζονται τις δικές τους ανησυχητικές εμπειρίες. Η σήραγγα, που συνδέει το Γκρίνουιτς με την Ισλ οφ Ντογκς, αντηχεί από τον ήχο σταγόνων νερού πάνω σε περισσότερες από 200.000 κεραμικές πλάκες, δημιουργώντας μια εφιαλτική ακουστική ατμόσφαιρα που προκαλεί ρίγος σε όσους τη διασχίζουν.

Η κατασκευή της ολοκληρώθηκε πριν από περισσότερο από 120 χρόνια από τον σερ Αλεξάντερ Μπίνι, με στόχο να προσφέρει στους εργάτες έναν αξιόπιστο, ασφαλή και ανεξάρτητο από τις καιρικές συνθήκες τρόπο μετακίνησης κάτω από τον Τάμεση, αντικαθιστώντας τις ακριβές διαβάσεις με πλοιάρια. Σήμερα περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι χρησιμοποιούν τη σήραγγα κάθε χρόνο – πολλοί χωρίς να γνωρίζουν τις παράξενες ιστορίες που κρύβονται εκεί.

Στην επιφάνεια, τα σφαιρικά κτίρια των εισόδων δεσπόζουν στο τοπίο του Λονδίνου, λίγα βήματα μακριά από το ιστορικό πλοίο Κάτι Σαρκ και κοντά στο Παλαιό Βασιλικό Ναυτικό Κολέγιο. Όμως η κατάβαση στην απότομη, σκοτεινή σπειροειδή σκάλα αλλάζει αμέσως την ατμόσφαιρα, δημιουργώντας την αίσθηση ότι κάποιος μπαίνει σε έναν άλλο κόσμο, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Μάρτυρες αναφέρουν συχνά την εμφάνιση ενός καλοντυμένου άνδρα και μιας γυναίκας με ενδυμασίες της ύστερης βικτωριανής εποχής. Το φάντασμα του ζευγαριού, όπως περιγράφουν, περπατά ήρεμα στον διάδρομο, συχνά χέρι χέρι, πριν εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια των περαστικών. Κανείς δεν γνωρίζει την πραγματική τους ταυτότητα, ωστόσο μια παλιά θεωρία υποστηρίζει ότι πρόκειται για δύο ερωτευμένους που πνίγηκαν προσπαθώντας να διασχίσουν τον Τάμεση πριν ανοίξει η σήραγγα το 1902. Σύμφωνα με τον θρύλο, τώρα περιπλανώνται στο πέρασμα, απολαμβάνοντας την ασφαλή διαδρομή που δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν εν ζωή.

Οι εμφανίσεις του ζεύγους αποτελούν μόνο ένα μέρος των ανεξήγητων φαινομένων που λέγεται ότι συμβαίνουν στον υπόγειο διάδρομο. Επισκέπτες έχουν αναφέρει τρεμόπαιγμα από άγνωστες πηγές φωτός, ψιθύρους που δεν μπορούν να εξηγηθούν και απότομες πτώσεις θερμοκρασίας. Άλλοι δηλώνουν ότι άκουσαν βήματα πίσω τους, ενώ βρίσκονταν ολομόναχοι ή ότι ένιωσαν μια παρουσία να τους ακολουθεί από κοντινή απόσταση.

Η διαδρομή των περίπου 15 λεπτών μέσα από τη Σήραγγα Πεζών του Γκρίνουιτς είναι ανοιχτή όλο το 24ωρο. Οικογένειες, ποδηλάτες, εργαζόμενοι και τουρίστες περνούν καθημερινά, πολλοί ανυποψίαστοι για τη σκοτεινή ιστορία του σημείου, ενώ άλλοι βγαίνουν από το πέρασμα εμφανώς ταραγμένοι.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιγραφές προέρχεται από τη Σίβερ (@Shiverdarkhistory), η οποία κατέγραψε το πέρασμά της στη δημοφιλή πλατφόρμα TikTok και έκανε λόγο για μια τρομακτική εμπειρία. Όπως δήλωσε: «Αρχίζεις να νιώθεις την κλειστοφοβία και το μόνο που μπορείς να ακούσεις εδώ κάτω είναι η συνεχής ηχώ από ασώματες φωνές. Θα έτρεχα για να βγω μέσα από αυτό το μέρος, αν ήμουν μόνη τη νύχτα».