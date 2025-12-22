Στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, η οποία ήταν αφιερωμένη στο Make-A-Wish Ελλάδας για την εκπλήρωση μιας ακόμη παιδικής ευχής, ο Ολυμπιακός απέδειξε για άλλη μία φορά πως το κοινωνικό έργο του αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία και τα λόγια του Αντιπροέδρου και Γενικού Διευθυντή της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαπά, ο οποίος εκ μέρους της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κύριου Μαρινάκη ανακοίνωσε δωρεά 25.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, είπε:

«Συγχαρητήρια και γι΄ αυτήν την πρωτοβουλία. Θέλουμε πάντα να είμαστε όλοι κοντά σε τέτοιες πρωτοβουλίες.

Όπως γνωρίζετε, από τότε που ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης ανέλαβε την ηγεσία του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός φροντίζει να επιστρέφει ένα τεράστιο κύμα αγάπης – που έχουμε ως σύλλογος- στην κοινωνία, όπου αυτή το χρειάζεται. Εδώ και 30 χρόνια ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο πλευρό του Make-A-Wish κάνοντας ευχές παιδιών πραγματικότητα. Νομίζω ότι κάθε χαμόγελο που δίνουμε σε αυτά τα παιδιά και κάθε ελπίδα που γεννάμε στην ψυχή τους, βοηθάει εκείνα, αντανακλά στην κοινωνία και βοηθάει και εμάς να είμαστε πιο δυνατοί και σωστοί. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό μήνυμα της ημέρας είναι αυτό, πρέπει όλοι να χτίζουμε πάνω στις ελπίδες και στα χαμόγελα των παιδιών και να βοηθάμε. Ως εκπρόσωπος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κύριου Μαρινάκη, σήμερα, θέλω να προφέρω σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε με τον τηλεομαραθώνιο, το ποσό των 25.000 ευρώ, ώστε να είμαστε κοντά σας. Και να σας πω ότι θα βρισκόμαστε αδιάλειπτα, κοντά στο έργο του Make-A-Wish, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, και όλων αυτών των οργανισμών που δίνουν χαμόγελα και ελπίδα στα παιδιά. Οφείλουμε κάποια πράγματα να τα λέμε, ώστε να παρακινούμε και άλλους να έρχονται σε αυτόν τον δρόμο».