BEAST

Μέρος της βάσης είναι ανυπόμονο

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Το αγροτικό είναι στο επίκεντρο με την κυβέρνηση να θέλει να λήξει άμεσα η ιστορία με τα μπλόκα. Λόγω προϋπολογισμού βρέθηκα στο Κοινοβούλιο τις τελευταίες δυο μέρες και συνομίλησα με αρκετούς κυβερνητικούς βουλευτές. Στο καφενείο της Βουλής, οι συζητήσεις δεν είχαν καμία σχέση με ανακοινώσεις και δελτία Τύπου. Υπήρχε ανησυχία για να μην τραβήξει το θέμα. Κάποιοι που μέχρι χθες έλεγαν «κρατάμε», τώρα ρωτούσαν χαμηλόφωνα «μέχρι πότε;». Το αγροτικό δεν τους φοβίζει για αυτό που είναι, αλλά για αυτό που δείχνει. Μέρος της βάσης είναι ανυπόμονο.

Σκληρή γραμμή από Μαξίμου

Πάντως, σήμερα δεν προβλέπεται να γίνεται η συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με αντιπροσωπεία των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κυβέρνηση στέλνει μηνύματα ότι δεν δέχεται τελεσίγραφα από τους αγρότες που στέλνουν τα δικά τους μηνύματα. Έχουν αρκετά αιτήματα. Κάποια μπορεί να γίνουν δεκτά, καθώς και η κυβέρνηση τα αναγνωρίζει, αλλά μένει να φανεί πόσο θα κάνει πίσω η κυβέρνηση. Είδα πως οι αγρότες ζήτησαν διπλασιασμό των συντάξεων. Άμεσα, μάλιστα. Μάλιστα.

Νέο πακέτο μέτρων την Τρίτη και ο γνωστός Περισσός

Με το ενδεχόμενο να μείνουν οι αγρότες στα μπλόκα ενόψει των εορτών, το Μέγαρο Μαξίμου ετοιμάζει νέα δέσμη μέτρων και θα ανακοινωθούν και άλλα μέτρα ίσως με την ομιλία του ίδιου του πρωθυπουργού το βράδυ της Τρίτης. Δεν περνά απαρατήρητη η κίνηση του γραμματέα της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, που είπε ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να δώσει λύση. Παραδοσιακά ο Περισσός δίπλα σε όλους, αποδεχόμενος πάντα όλα τα αιτήματα. Καταλαβαίνω πάντως, απ’ όσα μου είπε καλή πηγή, ότι το βάρος θα πέσει στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να λύσει το θέμα με την παρέμβασή του το βράδυ της Τρίτης.

Πήραν φωτιά οι γραμμές

Οι τηλεφωνικές γραμμές πήραν φωτιά, αλλά όχι από αυτούς που διαμαρτύρονται. Από εκείνους που μετρούν ψήφους χωρίς να το λένε. Περιφέρεια, χωριά, πρόσωπα γνωστά. Στο καφενείο της Βουλής ακούστηκε καθαρά: «Αυτό δεν είναι φάση, είναι τάση». Και όσοι έχουν μνήμη, ξέρουν ότι οι τάσεις δεν αντιστρέφονται με επικοινωνία, αλλά με αποφάσεις. Στο Μαξίμου κρατούν βέβαια ότι μόλις 2 στους 10 συμφωνούν με τα μπλόκα των αγροτών.

Έρχονται και άλλες συλλήψεις

Η τελευταία κινητικότητα σχετικά με τις συλλήψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα αξιοποιηθεί από την κυβέρνηση και έχει σημασία η παρέμβαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο Κοινοβούλιο στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού, όπου είπε πως έρχονται και άλλες συλλήψεις. Η κυβέρνηση θέλει να δείξει μια εικόνα πως δεν κλείνει τα μάτια και η Δικαιοσύνη και η Αστυνομία κάνουν τη δουλειά τους θέλοντας να στείλει μήνυμα μη ανοχής.

Η εκλογή Πιερρακάκη

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup συνεχίζεται να αξιοποιείται από την κυβέρνηση για να ενισχύσει την εικόνα της. Και σωστά πράττει.

Ανασχηματισμός στον ορίζοντα

Πάντως, τουλάχιστον τρεις υπουργοί με τους οποίους συνομίλησα στο Κοινοβούλιο μου είπαν πως ακούν για ανασχηματισμό στις αρχές του έτους και δεν είναι οι μόνοι. Φθάνουν πληροφορίες ότι ο πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις για να φρεσκάρει και να ανανεώσει το υπουργικό συμβούλιο. Γενικά δεν είναι οπαδός των αλλαγών, αλλά μου λένε πως το άκουσε και δεν το απέκλεισε. Βέβαια, είναι άλλο συμφωνώ και άλλο ακούω και δεν λέω ούτε ναι ούτε όχι. Τέλη Γενάρη ή Φλεβάρη ό,τι γίνει.

Εκλογικός αιφνιδιασμός

Αυτό που μου έκανε εντύπωση όμως είναι η αίσθηση βουλευτών, μετά τη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ και στελεχών, μετά τη συνεδρίαση των προέδρων νομαρχιακών και τοπικών οργανώσεων, ότι ίσως έχουμε εκλογικό αιφνιδιασμό. Ρώτησα άνθρωπό μου στο Μέγαρο Μαξίμου και μου είπε ότι αυτό το σενάριο δεν παίζει, αν και ακούει με προσοχή τα επιχειρήματα, γιατί μπορεί να γίνουν εκλογές την άνοιξη. Ένα βασικό επιχείρημα είναι ο κατακερματισμός της κεντροαριστεράς και το γεγονός ότι δεν θα έχει προλάβει να σχηματιστεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με ό,τι αυτό σημαίνει.

Η οργάνωση του Τσίπρα

Πάντως, ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή αναφέρθηκα στον πρώην πρωθυπουργό, μου λένε ότι είναι σίγουρος και αποφασισμένος να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Μάλιστα οι μυημένοι το τοποθετούν προς την άνοιξη, αλλά οι πολιτικές εξελίξεις μπορεί να τον προλάβουν και να μείνει στο ράφι! Ένα πρόσωπο που είναι δίπλα του, ο πρώην υφυπουργός, Γιώργος Βασιλειάδης, που διετέλεσε και αναπληρωτής γραμματέας του κόμματος τα τελευταία χρόνια, τρέχει και βλέπει κόσμο που πηγαίνει και στο γραφείο του Τσίπρα επί της Λεωφόρου Αμαλίας. Εκεί προ ημερών άνθρωπός μου είδε να βγαίνουν μαζί από το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού ο Γιώργος Βασιλειάδης και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γρηγόρης Θεοδωράκης.

Εγχώριος έρωτας αλά Μακρόν

Γόνος πολιτικής οικογένειας ζει τον έρωτά του α λα Μακρόν με την καθηγήτριά του από το πανεπιστήμιο. Μάλιστα συζούν το τελευταίο διάστημα με τις καλές γλώσσες να λένε ότι παρά τη διαφορά ηλικίας κυριαρχεί ο αλληλοθαυμασμός και μάλιστα, επειδή ο ένας από τους δύο έχει υποχρεώσεις στο εξωτερικό και λείπει συχνά από τα πάτρια εδάφη, η σπίθα και το αίσθημα παραμένουν στα ύψη. Μάλιστα φτιάχνουν το πρόγραμμά τους για τις γιορτές μαζί με τα πεθερικά. Ο ίδιος βέβαια είναι ενεργός στα πολιτικά και παρά το νεαρό της ηλικίας του είναι ανερχόμενο στέλεχος με πολλές τελευταία τηλεοπτικές εμφανίσεις. Φαίνεται η επιτυχία στα προσωπικά του του δίνει μεγαλύτερη ώθηση.

Τι γίνεται με το «φιλέτο» του ΕΦΚΑ στην Κριεζώτου

Σε εξέλιξη, όπως με πληροφορούν άνθρωποι που γνωρίζουν, βρίσκονται τον τελευταίο καιρό οι ζυμώσεις γύρω από το ακίνητο «φιλέτο» του πρώην πάρκινγκ του ΕΦΚΑ στην καρδιά του Συντάγματος, στην οδό Κριεζώτου, όπου η ΛΑΜΨΑ του ομίλου Λασκαρίδη επιχειρεί να «ξεκλειδώσει» μια σύνθετη επένδυση, έχοντας επικρατήσει στον σχετικό διαγωνισμό για το ακίνητο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Σκοπός είναι να αξιοποιήσει το σημερινό χώρο που λειτουργεί ως υπαίθριο πάρκινγκ και αξιοποιείται από ιδιώτες που το μισθώνουν από τον ΕΦΚΑ, προκειμένου να δημιουργήσει υπόγειους και υπέργειους χώρους στάθμευσης προκειμένου να εξυπηρετούνται τόσο οι πολυτελείς χώροι φιλοξενίας που έφτιαξε πρόσφατα στην οδό Ζαλοκώστα με την ονομασία Athens Capital Suites, όσο και το ξενοδοχείο Athens Capital Hotel – MGalleryCollection, που βρίσκονται σε απόσταση μόλις 100 μέτρων από τον επίμαχο χώρο. Να σας πω εδώ ότι το οικόπεδο – πάρκινγκ της οδού Κριεζώτου έχει έκταση 495 τετραγωνικά μέτρα και είναι ο μοναδικός ελεύθερος χώρος στην ευρύτερη περιοχή, κάτι που τον καθιστά περιζήτητο όπως είναι εύκολα αντιληπτό.

Καθυστερήσεις για τους συρμούς του ΗΣΑΠ

Νέος κύκλος καθυστερήσεων έχει έρθει στο προσκήνιο όπως μου λένε, για την αναβάθμιση των δεκατεσσάρων συρμών της γραμμής 1 του ΗΣΑΠ, καθώς οι καθυστερήσεις συσσωρεύονται και μεταθέτουν συνεχώς το χρονοδιάγραμμα. Το έργο, που αφορά συρμούς ηλικίας άνω των 40 ετών, εξελίσσεται σε «δοκιμασία αντοχών» τόσο για τον ανάδοχο, την ισπανική εταιρεία CAF, όσο και για της ΣΤΑΣΥ. Παρά τις αρχικές δεσμεύσεις για ολοκλήρωση εντός του 2025, οι παρατάσεις έχουν καταστεί αναπόφευκτες, με το κόστος να αυξάνεται και τις ρήτρες να ενεργοποιούνται, με τη ΣΤΑΣΥ να έχει επιβάλλει πρόστιμο στους Ισπανούς, ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ λόγω καθυστερήσεων. Πηγές με γνώση της σύμβασης σημειώνουν ότι οι τεχνικές δυσκολίες αποδείχθηκαν μεγαλύτερες του αναμενόμενου, ενώ ήδη έχει δοθεί παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως και τον Μάιο του 2027.

Τι κάνει η Γκερέκου στα ακίνητα

Σύμπραξη με την πρώην υφυπουργό Τουρισμού και Πολιτισμού, Άντζελα Γκερέκου, έκανε ο κατασκευαστικός όμιλος Κουρτίδη, με δραστηριότητα και στον τουρισμό. Η συνεργασία του επιχειρηματικού ομίλου με την Άντζελα Γκερέκου προετοιμαζόταν όπως λέγεται το τελευταίο διάστημα. Η επιλογή της στον ρόλο της Στρατηγικής Συμβούλου της Διοίκησης δεν θεωρείται τυχαία, αλλά αποτέλεσμα κοινής αντίληψης για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τις βιώσιμες επενδύσεις. Με εμπειρία από καίριες κυβερνητικές θέσεις και μακρά θητεία στον ΕΟΤ, η Γκερέκου έχει τεχνογνωσία, διεθνείς διασυνδέσεις και βαθιά γνώση του brand Ελλάδας, κάτι στο οποίο ποντάρει ο συγκεκριμένος επιχειρηματικός όμιλος.

Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για την Prodea

Σήμερα λοιπόν είναι η μέρα που θα μάθω τα «σπουδαία» για την Prodea και την απόφασή της να πουλήσει ακίνητα αξίας 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ στον όμιλο Yoda του Γιάννη Παπαλέκα και την Εθνική Τράπεζα. Κι εδώ θα βάλω στο μυαλό σας και μία ακόμα πιθανότητα. Ότι ο Παπαλέκας είχε συμπράξει παλιά στην Εθνική Πανγαία μαζί με την Εθνική Τράπεζα, η οποία μετεξελίχθηκε στην πορεία σε Prodea. Ο Άρης Καρυτινός διευθύνων σύμβουλος της Prodea, νομίζω ότι στο σημερινό ενημερωτικό τραπέζι που διοργανώνει, θα επιδιώξει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις στρατηγικές αποφάσεις της εταιρείας να πουλήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος των ακινήτων της από τα συνολικά 3 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι η αξία του σήμερα.

«Πτήση» της Coffee Berry για Βουδαπέστη

Διέξοδο από την κορεσμένη ελληνική αγορά καφέ αναζητούν γνωστές αλυσίδες. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η Coffee Berry, που συνεχίζει τη διεθνή της ανάπτυξη, εγκαινιάζοντας νέο κατάστημα στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης και ενισχύοντας την παρουσία της σε σημαντικούς ταξιδιωτικούς κόμβους της Ευρώπης. Το νέο κατάστημα εντάσσεται στη στρατηγική εξωστρέφειας της Coffee Berry, η οποία επενδύει συστηματικά σε σημεία υψηλής επισκεψιμότητας. Σας θυμίζω άλλωστε ότι η αλυσίδα έχει παρουσία και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Ο «νέος» εμπορικός της Θεόνη

Η ανάληψη της θέσης του εμπορικού διευθυντή της AHB Group από τον Θανάση Τσακαρδάνο ήρθε ως συνέχεια της σχεδιασμένης ενίσχυσης της εμπορικής ομάδας για το εμφιαλωμένο νερό Θεόνη. Σας θυμίζω ότι ο ίδιος διατηρεί μακρά θητεία άνω των 20 ετών στο χώρο των τροφίμων και ποτών και συγκεκριμένα στην Coca-Cola Τρία Έψιλον και πρόσφατη εμπειρία ως Head of Sales στο Μάννα Τσατσαρωνάκης. Στόχος για τη Θεόνη είναι να ενισχύσει περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα της ποιότητας του νερού της, σε Ελλάδα και εξωτερικό, γι’ αυτό και φαίνεται ότι έκανε τη συγκεκριμένη επιλογή στελέχους για τη νευραλγική θέση του εμπορικού διευθυντή.