Τι δείχνουν δημοσκοπήσεις για τα μικρά κόμματα

BEAST

Αναζητεί λύση η κυβέρνηση

Καλημέρα σε όλους. Λύση με τους αγρότες αναζητεί η κυβέρνηση, καθώς ξέρει πολύ καλά, και αυτό το συζητάνε και στο Μέγαρο Μαξίμου, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η εικόνα σύγκρουσης με τον αγροτικό κόσμο. Πάντως, δεν βλέπω συνάντηση των εκπροσώπων του αγροτών με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι γιατί δεν το θέλουν στο πρωθυπουργικό επιτελείο, αλλά δεν είναι ώριμες οι συνθήκες ακόμη, ενώ υπάρχει ζήτημα ποιοι εκπροσωπούν τους αγρότες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εάν γίνει, αυτή θα είναι μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Τρέχουν για χρήματα

Πάντως, αυτό που μου είπε καλή πηγή που έχει πλήρη εικόνα των συζητήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι θέλουν έως τις γιορτές να έχει καταβληθεί ένα πολύ σημαντικό ποσό στους λογαριασμούς των αγροτών. Ευελπιστώντας σε σταδιακή αποφόρτιση της κατάστασης λόγω και των εορτών.

Τι συμβαίνει με Καραμανλή

Και να πάω στην ομιλία του Κώστα Καραμανλή στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας της εφημερίδας Δημοκρατία. Σε όλη τη ΝΔ συζητούσαν χθες τις αιχμές του πρώην πρωθυπουργού και τι ακριβώς επιδιώκει με αυτές τις τοποθετήσεις. Πολλοί έψαχναν να βρουν τι συμβαίνει και εάν ο Κ. Καραμανλής έχει αποφασίσει στην παρούσα περίοδο να τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Αυτό δεν ισχύει», μου έλεγε πρόσωπο που συνομιλεί τακτικά μαζί του, αλλά διευκρίνιζε ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις – με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Επίσης, μου έλεγε πως δεν μπορεί να σιωπήσει για τους αγρότες, όταν ο ίδιος πλέον είναι πρόεδρος σε συνεταιρισμό μεγάλο που δραστηριοποιείται στον καπνό.

Γαλάζια Κ.Ο. για τον προϋπολογισμό

Βέβαια οι βουλευτές πολλά λένε και συζητάνε στο παρασκήνιο, αλλά όπως μου λένε δεν θα θέσουν θέμα στην Κ.Ο. που θα συνεδριάσει την προσεχή Παρασκευή για τον προϋπολογισμό. Θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εκεί θα στείλει και μηνύματα στους αγρότες.

Επαφές για επενδύσεις στις ΗΠΑ

Το ταξίδι του Κ. Χατζηδάκη στις ΗΠΑ πήγε πολύ καλά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης που ήταν και κεντρικός ομιλητής στο φετινό συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη και είχε πολλές και σημαντικές επαφές, έστειλε μήνυμα πως η Ελλάδα είναι πλέον αρκετά ελκυστικός επενδυτικός προορισμός και δεν είναι τυχαία η κίνησή του να πει ότι οι τομείς στους οποίους μπορεί να επενδύσουν αμερικανικές εταιρείες στη χώρα μας είναι στις στρατηγικές υποδομές, στην άμυνα και την υψηλή τεχνολογία, στην καινοτομία και την έρευνα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αμύνονται στον ΣΥΡΙΖΑ

Και την ώρα που η κυβέρνηση πιέζεται, στον ΣΥΡΙΖΑ ξορκίζουν τη συζήτηση για τον Αλέξη Τσίπρα και τις μελλοντικές του κινήσεις. Για σήμερα έλεγαν πως θα συνεδρίαζε η Πολιτική Γραμματεία, αν και επίσημα δεν υπήρχε απόφαση, αλλά τελικά θα γίνει συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ενόψει της έναρξης της συζήτησης επί του προϋπολογισμού. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου.

Τι δείχνουν δημοσκοπήσεις για τα μικρά κόμματα

Πάμε στις δημοσκοπήσεις που γίνονται τον τελευταίο καιρό και μας δείχνουν κάποια συμπεράσματα. Θα ήθελα να σταθώ σε μερικά σημεία τα οποία μπορεί να μην τα γνωρίζετε. Χθες μίλησα με δύο δημοσκόπους και μου εξήγησαν τον τρόπο που κινούνται στις έρευνες – για εμένα δείχνει κάτι. Να πω ότι ο ένας εκ των δύο μάλλον θα δημοσιεύσει σήμερα τη δημοσκόπησή του. Και οι δύο μου είπαν ότι ακόμη το κλίμα είναι ρευστό και θα ξεκινήσω με τα κόμματα που έχουν μικρή επιρροή στους πολίτες. Φαίνεται ότι το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη εξαϋλώνεται, ενώ το ΜέΡΑ25 εδώ περνάει τη βάση του 3%, όπως και η Αφροδίτη Λατινοπούλου που με τη Φωνή Λογικής το πετυχαίνει πιο εύκολα. Επίσης, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου όταν υπάρχει κάποια περίπτωση διαφθοράς παίρνει τα πάνω του, μιας και για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας τέτοια θέματα είναι βούτυρο στο ψωμί της. Αυτό που δεν γνωρίζουν αρκετοί είναι πως η υπεροψία των ανθρώπων που προσήλθαν στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε κακό στην κυβέρνηση. Και αυτό αποτυπώνεται. Σας λέω λοιπόν ότι, αν υπάρξουν ποινικές ευθύνες για κάποιους, δεν θα τους σώσει καμία κομματική ταυτότητα, αν έτσι πιστεύουν. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι το 91% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσουν «ναι ή μάλλον ναι» το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τέλος, ένα προβάδισμα έχει ο Αλέξης Τσίπρας απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη για την επικράτηση της Κεντροαριστεράς.

Γιατί θα παρουσιάσει ο Τσίπρας την Ιθάκη στην Πάτρα

Ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει την προσεχή Τρίτη το βιβλίο του στην πρωτεύουσα της Αχαΐας, την Πάτρα, όπου θα είναι και η δεύτερη πόλη που θα φιλοξενήσει την Ιθάκη του. Ο πρώην πρωθυπουργός είχε εκφράσει την επιθυμία του να είναι η Πάτρα η δεύτερη πόλη μετά την κεντρική παρουσίαση που έγινε στο Παλλάς, αλλά και η πρώτη στην περιφέρεια. Για όσους δεν κατάλαβαν επέλεξε συμβολικά την Πάτρα λόγω Ανδρέα Παπανδρέου αλλά και λόγω της δημοκρατικής ιστορίας της περιοχής.

Σταθερές οι πωλήσεις για Ιθάκη

Πάντως, επειδή αναφέρθηκα στον Αλέξη Τσίπρα, να σημειώσω ότι έχει κοπάσει ο θόρυβος για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού. Η Ιθάκη δεν έχει την ίδια απήχηση με τις προηγούμενες ημέρες και πλέον η ζήτηση είναι σχετικά σε λογικά πλαίσια και δεν υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός των πρώτων εικοσιτετραώρων.

Με αγρότες ο Ανδρουλάκης

Από τη χθεσινή μέρα συγκρατώ την επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στα αγροτικά μπλόκα της Θεσσαλίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει στα μπλόκα, αλλά πλέον είναι κεντρική απόφαση να στήσουν ξανά γέφυρες με τους αγρότες και αυτό σημαίνει στήριξη των κινητοποιήσεων. Μάλιστα όταν αυτή η γραμμή έχει και τη στήριξη της Άννας Διαμαντοπούλου, που είναι πιο κεντρογενής, έχει μεγάλη σημασία για το ΠΑΣΟΚ που παραδοσιακά ήταν κοντά στους αγρότες, αν και τα τελευταία 15 χρόνια πολλοί απομακρύνθηκαν ενώ στάθηκαν απέναντι στις κυβερνήσεις του με μπλόκα. Ρώτησα πώς πήγε η επίσκεψη και συνομιλητές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ μου έλεγαν πως η παρουσία του στα μπλόκα χαιρετίστηκε θερμά και αυτό έφερε χαμόγελα στη Χαριλάου Τρικούπη.

Η συμβολική κίνηση Τασούλα

Και να πάω στο Κοινοβούλιο, από όπου πέρασα χθες για τα εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο «Το Δικό μας Σύνταγμα 1975-2025». Τα εγκαίνια έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, που μίλησε κιόλας, αλλά είχαμε και ομιλίες του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, και του προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, Κώστα Μαυριά. Εκεί βρέθηκαν αρκετά γνωστά πρόσωπα, όπως ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, οι πρώην πρωθυπουργοί, Παναγιώτης Πικραμμένος και Βασιλική Θάνου, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Βύρωνας Πολύδωρας, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, κ.ά. Μάλιστα είδα κάτι που χαροποίησε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Ο Κ. Τασούλας, πριν φύγει, πήγε στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών για να ευχηθεί καλές γιορτές στους δημοσιογράφους. Να θυμίσω ότι ως Πρόεδρος της Βουλής επισκεπτόταν σχεδόν καθημερινά τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες που έχουν μόνο καλά λόγια να πουν.

Προβληματισμός στη ΝΔ για ΔΣΑ

Μαθαίνω ότι υπάρχει προβληματισμός στη ΝΔ για το γεγονός ότι υπέστη μεγάλη ήττα στον δεύτερο γύρο των δικηγορικών εκλογών στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας ο Δημήτρης Αναστασόπουλος. Η εκλογή του Ανδρέα Κουτσόλαμπρου που στηρίχθηκε από ευρύτερες δυνάμεις της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, αλλά και από μεμονωμένους κεντροδεξιούς, έφερε κατήφεια στη ΝΔ. Και αυτό διότι ο Δ. Αναστασόπουλος δεν ήταν κακή περίπτωση και θα μπορούσε να εκλεγεί, όπως μου είπε πρώην υπουργός της ΝΔ, αλλά η επιλογή να τον ταυτίσουν με το κυβερνών κόμμα έκανε τη ζημιά. Μάλιστα η επιλογή των τελευταίων ημερών να υπάρξει πόλωση δεν τον βοήθησε, καθώς ο αντίπαλός του ήταν ήρεμος, χαμηλών τόνων και χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης, ενώ όλοι ήξεραν εξ αρχής πως κατέβηκε ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Και αυτή η διαδικασία στο ΔΣΑ μου έλεγαν πως πρέπει να αποτελέσει μάθημα για ορισμένους για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα πράγματα, καθώς δεν είναι όλα άσπρο μαύρο.

Η παράσταση Φουρλή για τα «75»

Θεατρική παράσταση έστησε ο όμιλος Φουρλή με πραγματικούς ηθοποιούς για τα 75 χρόνια ιστορίας του, με παρουσιαστή τον Θανάση Αλευρά, αλλά και στον ρόλο του δημοσιογράφου τον Σταύρο Θεοδωράκη. Στην εκδήλωση έδωσε το παρών και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Στους παρόντες ήταν πολλοί και υψηλοί καλεσμένοι, όπως ο εφοπλιστής Γιάννης Κούστας, ο Ευτύχης Βασιλάκης της Aegean, ο Αλέξης Παπαχελάς. Ο όμιλος με επικεφαλής τον Γιάννη Βασιλάκο προερχόμενο από την Κωτσόβολο αλλάζει πίστα, σκοπεύοντας να εφαρμόσει μοντέλο πολυεθνικής ως προς τη λειτουργία του, βαδίζοντας προς την επόμενη μέρα.

Πότε παραδίδεται η Βασιλίσσης Όλγας

Μία αρκετά έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της αρμόδιας κρατικής εταιρείας «Ανάπλαση Δημόσιων Χώρων» λαμβάνει χώρα τις τελευταίες εβδομάδες γύρω από το ζήτημα της Βασιλίσσης Όλγας, ενός έργου που φτιάχνεται τα τελευταία πέντε χρόνια. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια διαδρομή μήκους μόλις μισού χιλιομέτρου, έχει καταφέρει να δημιουργήσει έριδες ανάμεσα σε δημοτικές και κυβερνητικές υπηρεσίες. Μάλιστα, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έχει πλέον θέσει το θέμα πολύ ψηλά στην ατζέντα του. Στην προ ολίγων ωρών δημόσια τοποθέτησή του στο συνέδριο του ΤΜΕΔΕ, έδειξε εμφανώς ενοχλημένος από το γεγονός ότι ο δρόμος παραμένει κλειστός εδώ και πέντε χρόνια, έχοντας ήδη επιβαρύνει τον προϋπολογισμό με περίπου έξι εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τον Δούκα, παρά τις κατά καιρούς επίσημες ανακοινώσεις που άφηναν να εννοηθεί ότι ο δρόμος θα άνοιγε την άνοιξη κάποιου έτους, άλλοτε τον Μάρτιο, άλλοτε τον Απρίλιο, η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική. Αυτό πάντως που άκουσα να λέει ο δήμαρχος Αθηναίων είναι ότι ο δρόμος που περνάει μπροστά από το Ζάππειο, σύμφωνα με την «Ανάπλαση Δημόσιων Χώρων», θα είναι έτοιμος τον Ιανουάριο του 2026.

Ο Στουρνάρας, ο Τσίπρας και ο Βολταίρος

Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα την ομιλία του Γιάννη Στουρνάρα στο συνέδριο του ΤΜΕΔΕ, όπου συντονίστρια ήταν η Μάριον Μιχελιδάκη. Το πιο ενδιαφέρον σημείο που ξεχωρίζω ήταν όταν η δημοσιογράφος ρώτησε τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος εάν συμφωνεί με τη διαφαινόμενη κίνηση Τσίπρα να κάνει δικό του κόμμα. Ο Γ. Στουρνάρας απέφυγε να απαντήσει ευθέως για πολιτικά ζητήματα, αρκέστηκε όπως να επικαλεστεί την περίφημη φράση του Βολταίρου: «Δεν συμφωνώ ούτε με μια λέξη από όσα λες, αλλά θα υπερασπίζω με το τίμημα της ζωής μου ακόμη το δικαίωμά σου ελεύθερα να λες όσα πρεσβεύεις». Εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο κάτι παραπάνω από ξεκάθαρα τη θέση του για τις κινήσεις Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό.

Ο επιχειρηματίας που έγινε συγγραφέας

Ο Φοίβος Καρακίτσος είναι επιχειρηματίας με έδρα την Πάτρα. Κατά καιρούς έχει θητεύσει ως στέλεχος σε εταιρείες όπως ο Μαρινόπουλος ή η Spar. Η οικογένειά του είχε την τοπική αλυσίδα σούπερ μάρκετ, Κρόνος, στην Πάτρα, την οποία εξαγόρασε πριν από μερικά χρόνια ο Σκλαβενίτης. Την ίδια στιγμή ο ίδιος και η οικογένειά του δραστηριοποιούνται στη γαλακτοβιομηχανία αλλά και στην εμπορία τροφίμων και ποτών. Τα τελευταία χρόνια ο Καρακίτσος έχει επιδοθεί στη συγγραφή βιβλίων, με κύριο αντικείμενο την ενδοσκόπηση και την προσέγγιση στον Θεό. Βρέθηκα στην παρουσίαση του τελευταίου του βιβλίου «5 Ημέρες», στον Ιανό, όπου παρατήρησα αρκετά γνωστά πρόσωπα να είναι ανάμεσα στους παρευρισκόμενους. Μεταξύ των οποίων η πρώην βουλευτίνα, Κατερίνα Μάρκου, ο πρώην υπουργός Άμυνας, Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος, και πολλοί ακόμα από τον επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο.

Μπαίνει σε «σειρά» η συντήρηση της Εγνατίας

Στο υπουργείο Υποδομών επικρατεί τις τελευταίες εβδομάδες κινητοποίηση γύρω από την Εγνατία Οδό. Η βαριά συντήρηση του μεγαλύτερου οδικού άξονα της χώρας έχει περάσει πλέον σε κατάσταση απόλυτης προτεραιότητας και, όπως φαίνεται, οι αποφάσεις που λαμβάνονται προδιαγράφουν σημαντικές αλλαγές στη δομή και στη διαχείριση του αυτοκινητοδρόμου, δεδομένου ότι από το 2026 αναλαμβάνει την παραχώρηση η ΓΕΚ Τέρνα. Ταυτόχρονα, πριν από λίγες ώρες το νομοσχέδιο για την επικύρωση της σύμβασης βρέθηκε στη Βουλή. Το γεγονός είναι ότι η σημερινή κατάσταση ορισμένων σηράγγων της Εγνατίας απαιτεί επείγουσες και εκτεταμένες παρεμβάσεις. Καθώς έχουν κατασκευαστεί στη δεκαετία του ‘80. Οι σήραγγες χρειάζονται συνολική αναβάθμιση, από τα ηλεκτρομηχανολογικά τους συστήματα έως την υποδομή ασφαλείας, κάτι που διασφαλίζει η κυβέρνηση καθώς αναδεικνύοντας την ΓΕΚ Τέρνα ως παραχωρησιούχο, διασφαλίζει και την ομαλή συνέχιση της παραχώρησης και την υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών συντήρησης.

Το νέο βιβλίο Γκαργκάνα και τα «πρόσωπα» της κρίσης

Σας μίλησα προηγουμένως για τον νυν διοικητή, θα σας μιλήσω όμως και για τον πρώην. Και για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του επίτιμου διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Νίκου Γκαργκάνα, χθες το βράδυ με τίτλο «Η κρίση δημόσιου χρέους της Ελλάδος και τα οικονομικά της παρεπόμενα», από τις εκδόσεις Κέρκυρα-economia Publishing. Στους παρόντες ήταν πρόσωπα που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των γεγονότων. Ανάμεσά τους η Ελένη Λουρή, ομότιμη καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και υποδιοικήτρια της ΤτΕ σε μια από τις πιο φορτισμένες περιόδους για τη χώρα, από το 2008 έως το 2014. Αλλά και ο Πάνος Τσακλόγλου, καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και υφυπουργός Εργασίας. Στους συμμετέχοντες και ο Γιώργος Χουλιαράκης, σήμερα οικονομικός σύμβουλος της διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος και πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, θεωρείται από πολλούς το πρόσωπο-κλειδί για να αποκωδικοποιηθεί τι συνέβη πίσω από τη διαπραγμάτευση των κρίσιμων ετών 2015-2019. Συντονιστής της κουβέντας ήταν ο Λουκάς Τσούκαλης, πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ και καταξιωμένος ακαδημαϊκός.