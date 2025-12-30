Ενώ η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε του «Stranger Things» έχει ξεκινήσει, η δημοφιλής σειρά του Netflix δέχτηκε ένα σημαντικό «πλήγμα», με το έβδομο επεισόδιο να προκαλεί συζητήσεις μεταξύ των θαυμαστών της.

Συγκεκριμένα, το «Chapter Seven: The Bridge» από το δεύτερο μέρος της πέμπτης σεζόν είναι μέχρι στιγμής εκείνο που έχει σημειώσει τη χαμηλότερη βαθμολογία.

Αναλυτικότερα, στο iMDB, το Stranger Things 5 – Volume 2 Επεισόδιο 7 βαθμολογείται με 5.5 στα 10 και αυτός ο αριθμός το κάνει το χειρότερο σε βαθμολογία επεισόδιο στην ιστορία του «Stranger Things». Το συγκεκριμένο επεισόδιο έχει συγκεντρώσει πάνω από 71.000 κριτικές από τους φαν τις τελευταίες ημέρες.

Episode 7 of ‘STRANGER THINGS’ Season 5 has become the lowest-rated episode in the show’s history on iMDb



The episode currently has a 5.9 rating pic.twitter.com/FYAvLDHbhK — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 28, 2025

Την ίδια στιγμή, απομένει ακόμα ένα επεισόδιο που θα προβληθεί την Πρωτοχρονιά και πολλοί δηλώνουν νευρικοί για το πώς θα ολοκληρωθεί το πολυαναμενόμενο φινάλε, σε μια σεζόν που θεωρείται ίσως η πιο διχαστική.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της 5ης σεζόν του «Stranger Things» είναι πλέον εξόφθαλμο

Οι θεατές του «Stranger Things» έχουν πλέον ρίξει την 5η σεζόν στην τελευταία θέση της κατάταξης του Rotten Tomatoes, ενώ το έβδομο επεισόδιο, με τίτλο «The Bridge», έχει γίνει το χαμηλότερα βαθμολογημένο της σειράς στο IMDb, ακόμη και κάτω από το περιβόητο «The Lost Sister». Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτή την αντίδραση, όμως ένα κοινό συμπέρασμα επανέρχεται συνεχώς και αφορά το βασικό πρόβλημα του «Stranger Things» σε αυτό το σημείο, στην 5η σεζόν.

Όπως αναφέρει το Forbes, ο αριθμός των μελών του καστ έχει πλέον ξεφύγει. Είναι σχεδόν κωμικός, κάτι που φαίνεται σε αρκετές σκηνές, ανάμεσά τους και εκείνη όπου η ομάδα υποτίθεται ότι προσπαθεί να μπει κρυφά σε μια πύλη μέσα σε ζώνη που ελέγχεται από τον στρατό.

Η σειρά ξεκίνησε με ένα «σφιχτό» σύνολο χαρακτήρων: τον Γουίλ, που απουσίαζε το μεγαλύτερο μέρος της 1ης σεζόν, τον Μάικ, τον Λούκας, τον Ντάστιν και την Ελέβεν ως τα παιδιά, τον Χόπερ και την Τζόις ως τους βασικούς ενήλικες, και τη Νάνσι, τον Τζόναθαν και τον Στιβ ως εφήβους. Σήμερα, όμως, το καστ έχει διογκωθεί υπερβολικά και το να χωρέσουν όλοι σε κοινές σκηνές μοιάζει πλέον παράλογο.

Η σειρά δείχνει απροθυμία να σκοτώσει βασικούς χαρακτήρες, περιοριζόμενη συνήθως στο να «αποχωρεί» μόνο έναν νέο χαρακτήρα που εισάγεται σε κάθε σεζόν. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα υπάρχουν 23 ζωντανοί χαρακτήρες σε μια σειρά που αρχικά προοριζόταν να επικεντρώνεται σε μια δεμένη παρέα, σε στυλ «Goonies». Κάποιες προσθήκες λειτούργησαν καλά, όπως η Μαξ και η Ρόμπιν, όμως η αδυναμία της σειράς να σταματήσει να προσθέτει χαρακτήρες έχει πλέον λειτουργήσει εις βάρος της, ειδικά τώρα που φτάνει στο τέλος της.

Σε μια σεζόν με περιορισμένο χρόνο, οι αδελφοί Ντάφερ δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στο να αφιερώσουν περίπου το ένα τρίτο του χρόνου στη Χόλι, τη μικρότερη –και ανανεωμένη σε καστ– αδελφή της οικογένειας Γουίλερ, η οποία δεν είχε καν μιλήσει στις προηγούμενες τέσσερις σεζόν.

Παράλληλα, η σειρά μόλις που προλαβαίνει να αναπτύξει τις ιστορίες στις οποίες θα έπρεπε να εστιάζει. Ένα από τα πιο παράξενα στοιχεία της 5ης σεζόν μέχρι στιγμής είναι το γεγονός ότι ο Μάικ και η Ελέβεν έχουν σχεδόν παραμεριστεί, παρότι στο παρελθόν αποτελούσαν τον βασικό πυρήνα της αφήγησης.

Η κατάσταση θυμίζει έντονα το «Game of Thrones», αν και εκείνη η σειρά ήταν εξαρχής σχεδιασμένη ως πολυπρόσωπο σύνολο. Ακόμη κι έτσι, στο τέλος αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα, όταν οι ιστορίες σημαντικών χαρακτήρων κόπηκαν απότομα ή «μπαλώθηκαν» πρόχειρα λόγω έλλειψης χρόνου σε μια βιαστική τελευταία σεζόν. Στο «Stranger Things» το καστ είναι ίσως ακόμη μεγαλύτερο, αφού, σε αντίθεση με το «Game of Thrones», δεν έχει αποχωρήσει κανένας βασικός χαρακτήρας, πέρα από εποχικούς ρόλους. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει, αν η σειρά δεν συνέχιζε να προσθέτει νέους χαρακτήρες κάθε χρόνο.

Υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους η φετινή σεζόν δεν πείθει. Η εξήγηση του Upside Down δεν είχε το αναμενόμενο βάθος, ενώ το πλαίσιο και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε το coming out του Γουίλ κρίνονται προβληματικά, κάτι που επιδεινώνεται από το υπερφορτωμένο καστ. Ίσως το μεγάλο φινάλε καταφέρει μια ανατροπή της τελευταίας στιγμής, όμως πλέον μοιάζει ξεκάθαρο ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο οποίο έχει οδηγηθεί η σειρά.