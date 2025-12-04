Η 5η σεζόν της σειράς επιστημονικής φαντασίας «Stranger Things» της εταιρείας streaming Netflix συγκέντρωσε 59,6 εκατομμύρια προβολές τις πρώτες πέντε ημέρες της στην πλατφόρμα καταρρίπτοντας ρεκόρ.

Το «Stranger Things» κατέλαβε την 1η θέση σε 90 από τις 93 χώρες όπου ήταν διαθέσιμη και η πρεμιέρα ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία του Netflix για αγγλόφωνη σειρά. Ήταν επίσης το τρίτο μεγαλύτερο ντεμπούτο μετά τη 2η και 3η σεζόν της κορεατικής σειράς Squid Game.

Καταγράφηκε επίσης σημαντική αύξηση στην τηλεθέαση από την τέταρτη σεζόν, η οποία ξεκίνησε στις 287 εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης το 2022, όταν το Netflix μέτρησε την τηλεθέαση σε χρόνο μετάδοσης αντί για προβολές. Αυτό το σύνολο μεταφράζεται σε περίπου 22 εκατομμύρια προβολές, που σημαίνει ότι η σεζόν 5 σημείωσε αύξηση 171%, σύμφωνα με το Variety, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι το σύνολο της πέμπτης σεζόν περιελάμβανε πέντε ημέρες προβολής, ενώ η πρεμιέρα του Stranger Things 4 μέτρησε μόνο τρεις.

'Stranger Things 5' Opens With 59.6 Million Views, Netflix's Biggest English-Language TV Debut Ever https://t.co/aV2ptWLGSi — Variety (@Variety) December 2, 2025

Μέχρι στιγμής, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Netflix έχει διαθέσει τα τέσσερα πρώτα επεισόδια της νέας σεζόν, με την πλατφόρμα να ανακοινώνει ότι τρία ακόμη επεισόδια θα κυκλοφορήσουν στις 25 Δεκεμβρίου και το τελευταίο στις 31 Δεκεμβρίου. Το χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας σε δύο διαδοχικές εορταστικές ημερομηνίες αναμένεται να διατηρήσει τη σειρά στην κορυφή των charts έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας.