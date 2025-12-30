Σχεδόν 48 ώρες έχουν πλέον διάθεσή τους οι ιδιοκτήτες οχημάτων έτσι ώστε να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2026, τα οποία είναι στη διάθεση των ιδιοκτητών στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ.

Τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 μπορούν να πληρωθούν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025 πιο εύκολα και χωρίς κωδικούς TAXISnet, χάρη στη νέα δυνατότητα της ΑΑΔΕ για άμεση εκτύπωση του ειδοποιητηρίου μόνο με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και το ΑΦΜ.

Αν κάποιος δεν επιθυμεί να μπει στο σύστημα με κωδικούς TAXISnet, μπορεί να κατεβάσει και να πληρώσει το ποσό μόνο με ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του.

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, και δεν προβλέπεται παράταση.

Βήμα-βήμα η διαδικασία πληρωμής

Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE.

Επιλέξτε Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.

Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας και έτος τελών κυκλοφορίας.

Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τη διαδικασία πληρωμής.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, οι ιδιοκτήτες οχημάτων έρχονται αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα, ανάλογα με τον μήνα καθυστέρησης.

Κλιμακωτά τα πρόστιμα