Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την εκπνοή του 2025 και οι φορολογικές εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν από τους πολίτες είναι αρκετές.

Τα τέλη κυκλοφορίας, οι τροποποιητικές δηλώσεις για αδήλωτα εισοδήματα προηγούμενων ετών, οι τροποποιητικές για την ενίσχυση του ενός ενοικίου, αλλά και άλλες δηλώσεις όπως για την κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης και την ηλεκτρονική κατάθεση πινακίδων είναι ορισμένες από αυτές.

Οι περισσότεροι φορολογούμενοι έχουν αφήσει ως εκκρεμότητα της τελευταίας στιγμής τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 από τα οποία το Δημόσιο περιμένει να εισπράξει περίπου 1,2 δισ. ευρώ. Η εμπρόθεσμη καταβολή είναι έως τις 31 Δεκεμβρίου. Από την 1η του νέου έτους αρχίζουν να μετράνε τα πρόστιμα, καθώς το νέο σύστημα δεν προβλέπει παρατάσεις όπως παραδοσιακά συνέβαινε.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής των τελών κυκλοφορίας προβλέπονται πρόστιμα τα οποία κλιμακώνονται ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης της εξόφλησης των τελών. ‘Όσο νωρίτερα μετά τη λήξη της προθεσμίας γίνει η εξόφληση τόσο μικρότερο θα είναι το αυτοτελές πρόστιμο που θα επιβαρύνει τους παραβάτες.

Ειδικότερα από την 1η Ιανουαρίου 2026, τα πρόστιμα θα κλιμακώνονται ως εξής: 25% επί του τέλους αν αυτό καταβληθεί εντός του Ιανουαρίου, 50% επί του τέλους αν πληρωθεί τον Φεβρουάριο, και 100% αν καταβληθεί από 1ης Μαρτίου.

Σε κάθε περίπτωση το πρόστιμο δεν μπορεί να υπολείπεται των 30 ευρώ.

Έως την 31η Δεκεμβρίου και η εμπρόθεσμη δήλωση ακινησίας οχημάτων. Η ψηφιακή κατάθεση πινακίδων οχημάτων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myCar της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι δηλώσεις για τα αναδρομικά

Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, οι συνταξιούχοι και άλλες κατηγορίες φορολογούμενων οι οποίοι εισέπραξαν μέσα στο 2024 αναδρομικά ανεξάρτητα από το χρόνο που ανάγονται θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι το τέλος του 2025 τις σχετικές τροποποιητικές δηλώσεις.

Όσοι δεν προλάβουν, κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα αλλά επίσης και με προσαυξήσεις.

Ο επιπλέον φόρος που προκύπτει για τα ποσά των αναδρομικών συντάξεων προηγούμενων ετών θα βεβαιωθεί με νέο εκκαθαριστικό και θα πρέπει να εξοφληθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2026. Για όσους δυσκολεύονται να πληρώσουν εφάπαξ, προβλέπεται ρύθμιση έως 48 έντοκων δόσεων με αίτηση στην ΑΑΔΕ.

Όπως επισημαίνει η σχετική νομοθεσία, οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε έτος στο οποίο αναφέρονται τα αναδρομικά που καταβλήθηκαν το 2024. Για παράδειγμα, αν κάποιος συνταξιούχος έλαβε φέτος ποσά που αφορούν το 2021, πρέπει να επιλέξει ως έτος υποβολής το 2022. Από το φορολογικό έτος 2015 και μετά, η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Για πριν το 2015 η δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα στην Εφορία.

Η τροποποιητική για το ενοίκιο

Μέχρι και αύριο, Τρίτη 30/12 τα μεσάνυχτα όσοι ενοικιαστές δεν έλαβαν ή εισέπραξαν μικρότερη επιστροφή ενοικίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση στην ΑΑΔΕ προκειμένου να λάβουν έως τις 15 Ιανουαρίου το ποσό το οποίο δικαιούνται.

Πρόκειται για περιπτώσεις όπου προέκυψαν χαμηλότερες καταβολές, οι οποίες οφείλονται σε λανθασμένη ή ελλιπή δήλωση της ετήσιας δαπάνης ενοικίου από τον ενοικιαστή καθώς αντί να δηλώσει το ετήσιο μίσθωμα ως όφειλε δήλωσε το μηνιαίο.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις στο Ε1 δεν οδηγούν σε πρόστιμα και επιπλέον φόρους, υπό τη μόνη προϋπόθεση πως οι αλλαγές θα αφορούν αποκλειστικά τα στοιχεία που σχετίζονται με τη δαπάνη του ενοικίου. Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN, καλούνται να το πράξουν άμεσα, ώστε να λάβουν την ενίσχυση που δικαιούνται.

Όπως επισημαίνουν οι οδηγίες της ΑΑΔΕ, οι ενοικιαστές πρέπει να προσέξουν τους κωδικούς 811-816 στους οποίους αναγράφεται η ετήσια και όχι η μηνιαία δαπάνη ενοικίου, που καταβλήθηκε το 2024 για κύρια κατοικία. Ο ενοικιαστής υποχρεούται να δηλώσει μόνο τα ετήσια ποσά ενοικίου, που έχει πράγματι καταβάλει, και όχι και τα τυχόν οφειλόμενα ποσά.

Σε περίπτωση που, μέσα στο 2024, ο μισθωτής έχει νοικιάσει περισσότερες από μία κύριες κατοικίες διαδοχικά, πρέπει να δηλώσει ξεχωριστά τα ενοίκια που κατέβαλε για κάθε ακίνητο. Το ίδιο ισχύει και για τους κωδικούς 817 – 822, όπου δηλώνεται η ετήσια δαπάνη ενοικίου για φοιτητική κατοικία. Υπενθυμίζεται ότι, πλέον του ποσού που έχει καταβάλει στο σύνολο του έτους, ο ενοικιαστής πρέπει επίσης να δηλώνει το ΑΦΜ του/των ιδιοκτητών, τον αριθμό του μισθωτηρίου και τον αριθμό της παροχής ρεύματος.

Τεκμήρια και άλλες δηλώσεις

Δεκάδες χιλιάδες επίσης είναι οι φορολογούμενοι οι οποίοι θα χρειαστεί να υποβάλλουν δηλώσεις για χρηματικές γονικές παροχές-δωρεές για κάλυψη τεκμηρίων.

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για το 2025 έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών αλλά θα πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές ηλεκτρονικές δηλώσεις στην πλατφόρμα myProperty έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία, οι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις φορολογούμενων που απεβίωσαν το 2024. Η διαδικασία υποβολής αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αποβιωσάντων γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Η ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων προϋποθέτει να έχει ήδη ενημερωθεί το φορολογικό μητρώο με την ημερομηνία θανάτου του αποβιώσαντος και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων του (με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια, για την παραλαβή της δήλωσης, υπηρεσία της ΑΑΔΕ).

Ακόμα, όσοι φορολογούμενοι μετέφεραν, κατά το προηγούμενο έτος, την κατοικία τους στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025.

Παράλληλα, υπάρχουν και οι τακτικές φορολογικές υποχρεώσεις όπως η 10η δόση του ΕΝΦΙΑ και η 6η δόση του φόρου εισοδήματος. Τέλος, οι φορολογούμενοι που έχουν ρυθμίσει χρέη πρέπει να πληρώσουν τη δόση ή τις δόσεις του διακανονισμού.