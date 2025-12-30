Ένας άνδρας στην Καλιφόρνια, που εδώ και έναν μήνα συμβιώνει άθελά του με μια μαύρη αρκούδα βάρους περίπου 250 κιλών κάτω από το σπίτι του, δηλώνει ότι έφτασε στα όριά του και απειλεί με μήνυση το Τμήμα Αλιείας και Άγριας Ζωής της Καλιφόρνιας. Υποστηρίζει ότι οι αρμόδιες αρχές τον άφησαν να αντιμετωπίσει μόνος του το τεράστιο ζώο. Μια κατηγορία που το ίδιο το τμήμα χαρακτηρίζει ψευδή.

Ο Κεν Τζόνσον, κάτοικος της Αλταντίνα, ζει εδώ και εβδομάδες με την αρκούδα, η οποία από τις 30 Νοεμβρίου έχει εγκατασταθεί στον χαμηλό υπόγειο χώρο κάτω από το σπίτι του, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και αμέτρητες άυπνες νύχτες. Εξοργισμένος, δηλώνει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά, υποστηρίζοντας ότι το Τμήμα Αλιείας και Άγριας Ζωής σταμάτησε τις προσπάθειες απομάκρυνσης της αρκούδας, σύμφωνα με το KTLA.

«Αυτό κρατάει πάρα πολύ. Είναι κάτι που πρέπει να το διαχειριστούν εκείνοι. Η αρκούδα είναι καταγεγραμμένη. Το έχουν αντιμετωπίσει ξανά. Επέλεξαν να μην την ευθανατώσουν και τώρα επέστρεψε και θα συνεχίσει να το κάνει», δήλωσε ο Τζόνσον στο KTLA.

Η υπηρεσία, ωστόσο, δίνει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή. Εκπρόσωπος του Τμήματος ανέφερε ότι, παρά την έλλειψη προσωπικού, οι βιολόγοι βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη από τη στιγμή που αναφέρθηκε η είσοδος της αρκούδας στον αφύλακτο χώρο του σπιτιού του και ότι η βοήθεια προς τον κάτοικο δεν σταμάτησε ποτέ.

Ο ίδιος ο Τζόνσον, μιλώντας στη New York Post, απάντησε: «Θα ήθελα πραγματικά να σχολιάσω, αλλά δεν πρόκειται να το κάνω μέχρι να έχω κατάλληλη νομική εκπροσώπηση».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αρχές έσπευσαν αρχικά στο σημείο, χρησιμοποιώντας σπρέι με άρωμα κερασιού και καραμέλας για να δελεάσουν την αρκούδα να βγει, χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε μια μεγάλη μεταλλική παγίδα με δολώματα όπως τηγανητό κοτόπουλο, σαρδέλες, γαρίδες, φυστικοβούτυρο και φρούτα, η οποία όμως παγίδευσε μια διαφορετική αρκούδα που περιφερόταν στη γειτονιά.

Η αρκούδα που έχει εγκατασταθεί κάτω από το σπίτι του Τζόνσον εμφανίστηκε τελικά ανήμερα τα Χριστούγεννα, σε πλάνα που εξασφάλισε η New York Post, κάνοντας έναν σύντομο κύκλο γύρω από το ακίνητο τις πρώτες πρωινές ώρες πριν επιστρέψει ξανά στον υπόγειο χώρο.

Λίγο μετά από αυτή την εμφάνιση, ο Τζόνσον ισχυρίζεται ότι ενημερώθηκε πως οι αρχές εγκαταλείπουν τις προσπάθειες απομάκρυνσης. «Ένιωσα εντελώς ηττημένος. Τώρα τι γίνεται; Είναι όλο πάνω μου. Πρέπει να κοιτάζω το κινητό μου όταν βγαίνει μέσα στη νύχτα; Να κοιμάμαι στην κουζίνα και να τον ακούω κάθε βράδυ;», είπε στο KTLA.

Η παρουσία της αρκούδας συνεχίζει να διαταράσσει την καθημερινότητά του, ξυπνώντας τον ακόμη και στις πέντε τα ξημερώματα. «Ξυπνάω, στριφογυρίζω και νομίζω ότι ακούω κάτι. Είναι κάτω από το κρεβάτι μου; Χθες το βράδυ σχεδόν δεν κοιμήθηκα», ανέφερε.

Οι ζημιές στο σπίτι του είναι εκτεταμένες, με τον ίδιο να αναγκάζεται να κλείσει το φυσικό αέριο την παραμονή των Χριστουγέννων, όταν διαπίστωσε φθορές που προκάλεσε το ζώο. «Δεν μπορώ να κάνω ούτε ζεστό ντους. Πρέπει να παρακολουθώ την κατάσταση όλη την ώρα», λέει.

Το Τμήμα Αλιείας και Άγριας Ζωής της Καλιφόρνιας επιμένει ότι παραμένει δεσμευμένο στη στήριξη των κατοίκων που έρχονται αντιμέτωποι με ανεπιθύμητες συναντήσεις με άγρια ζώα, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες καταστάσεις προκαλούν έντονο στρες και αποτελούν σύνθετες προκλήσεις για την ειρηνική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.