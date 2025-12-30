Σε τραγωδία εξελίχθηκε διαγωνισμός σε θέρετρο στο Σάο Πέδρο της Βραζιλίας, κατά τον οποίο οι συμμετέχοντες διαγωνίζονταν στο ποιος θα φάει πιο γρήγορα ένα κομμάτι καρπούζι, με έναν 37χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του αφού πνίγηκε προσπαθώντας να κερδίσει.

Οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού δεν επιτρεπόταν να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους και έπρεπε να φάνε το καρπούζι από χαμηλό τραπέζι, κάνοντας τη διαδικασία ακόμα πιο επικίνδυνη.

Ο πατέρας τεσσάρων παιδιών διαγωνιζόταν με άλλους πέντε επισκέπτες του θερέτρου για να κερδίσει μια μερίδα τηγανητές πατάτες, ενώ σημειώνεται ότι το περιστατικό συνέβει μπροστά στη γυναίκα του.

Λίγο μετά την έναρξη του παιχνιδιού, γύρω στις 4:30 μ.μ. στις 11 Δεκεμβρίου, ο Σερασόμμα άρχισε να πνίγεται και στο σημείο κλήθηκε ναυαγοσώστης. Σύμφωνα με μαρτυρία στο βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό μέσο G1 Globo, το προσωπικό του θερέτρου άρχισε να φωνάζει ζητώντας βοήθεια, προκειμένου να διαπιστώσει αν κάποιος γνώριζε πώς να εφαρμόσει τον ελιγμό Heimlich.

«Ένας επισκέπτης πήγε να βοηθήσει, πιστεύω πως ήταν γιατρός. Εναλλάσσονταν κάνοντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Χρειάστηκαν περίπου 25 λεπτά για να φτάσουν οι πυροσβέστες», είπε ο μάρτυρας. Στη συνέχεια, η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία τον μετέφερε στα επείγοντα νοσοκομείου της περιοχής γύρω στις 4:40 μ.μ., όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του και καταγράφηκε επισήμως ως σωματική ασφυξία που προκλήθηκε από απόφραξη των αεραγωγών.

«Το θύμα πνίγηκε από τροφή και μεταφέρθηκε στην UPA (Μονάδα Επείγουσας Φροντίδας), αλλά δεν επέζησε», ανέφερε η πυροσβεστική σε ανακοίνωσή της.

Υπεύθυνοι του θέρετρου δήλωσαν στο ειδησεογραφικό μέσο: «Ο επισκέπτης μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο εν ζωή, όπου δυστυχώς κατέληξε».

«Βρισκόμαστε σε άμεση επικοινωνία με την οικογένεια, προσφέροντας κάθε απαραίτητη υποστήριξη και παρηγοριά αυτές τις δύσκολες ώρες. Επαναλαμβάνουμε την αλληλεγγύη και τον σεβασμό μας προς την οικογένεια και τους φίλους, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ιδιωτικότητα όλων των εμπλεκομένων».

Μετά τον θάνατό του, η σύζυγός του, Κίμπερλι Σάντος, δήλωσε ότι το τραπέζι ήταν πολύ χαμηλό για το ύψος του (1,80 μ.), γεγονός που τον ανάγκασε σε στάση που ενδέχεται να συνέβαλε στον πνιγμό.

Ανέφερε ότι ένα μέλος του προσωπικού είπε στον Κάρλος πως είχε απομείνει μόνο ένα κομμάτι καρπουζιού να φάει, πριν παρατηρήσουν ότι δεν ανταποκρινόταν πλέον και είχε παραμείνει με το κεφάλι σκυμμένο.

Η Σάντος δήλωσε ότι δεν υπήρχε ομάδα άμεσης ιατρικής υποστήριξης στον χώρο της δραστηριότητας, παρότι περιλάμβανε κατανάλωση τροφής. Επιβεβαίωσε επίσης ότι οι πρώτες βοήθειες δόθηκαν από άλλους επισκέπτες, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η γυναίκα πρόσθεσε ότι το προσωπικό και οι ναυαγοσώστες δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν, ενώ μια νοσηλεύτρια που έφτασε αργότερα δεν επιχείρησε καμία διαδικασία διάσωσης.

Η Σάντος δήλωσε ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά, ώστε να διευκρινιστούν οι συνθήκες και να αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους.