Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν σήμερα στο έργο κατασκευής του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, να ενημερώνει για ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προόδου. Μέσω ανάρτησής του στα social media, ο Δήμαρχος γνωστοποίησε ότι τοποθετήθηκε η πρώτη κερκίδα στο υπό κατασκευή γήπεδο, σηματοδοτώντας την είσοδο του έργου σε μια νέα, πιο ορατή φάση.

Ο Χάρης Δούκας τόνισε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερη ημέρα όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό και τους φιλάθλους του, αλλά και για την ίδια την πόλη της Αθήνας, καθώς το συγκεκριμένο έργο αποτελεί κομβικό κομμάτι της ευρύτερης ανάπλασης της περιοχής του Βοτανικού. Παράλληλα, ενημέρωσε πως εντός της ίδιας ημέρας προγραμματίζεται η τοποθέτηση ακόμη 14 κερκίδων, γεγονός που αποτυπώνει τον ρυθμό με τον οποίο συνεχίζονται οι εργασίες.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Δήμαρχος θέλησε να υπογραμμίσει ότι το έργο προχωρά κανονικά και με σταθερά βήματα, παρά το μεγάλο του μέγεθος και τις απαιτήσεις που το συνοδεύουν. Η πρόοδος αυτή έρχεται να ενισχύσει την αισιοδοξία γύρω από την ολοκλήρωση του νέου «σπιτιού» του Παναθηναϊκού, ενός γηπέδου που αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς τόσο για τον σύλλογο.