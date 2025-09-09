BEAST

Η δυσφορία του Σαμαρά

Καλημέρα σε όλους. Έντονη δυσφορία και αντίδραση κατέγραψε άνθρωπος μου που γνωρίζει, από πλευράς του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμάρα, για τα σενάρια που διακινήθηκαν τις τελευταίες ώρες και μετά τη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ περί επαναπροσέγγισης προκειμένου να ριχτούν ενδεχομένως «γέφυρες» προς τον Μεσσήνιο πολιτικό. Τα ντεσιμπέλ της οργής του Αντώνη χτύπησαν κόκκινο μάλιστα όταν καταγράφηκε ως δήθεν αποκλειστικό ρεπορτάζ ότι υπάρχουν διεργασίες στο παρασκήνιο τόσο με τον ίδιο, όσο και με τον έτερο πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτές οδηγούν σε αναστολή των όποιων σκέψεων του Αντώνη για την ενδεχόμενη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Άνθρακες ο θησαυρός μου μεταφέρουν. Αυτά είναι μόνο εικασίες. Την πλήρη αλήθεια ουδείς τη γνωρίζει στην παρούσα φάση, καθώς το μόνο σίγουρο είναι ότι βιώνοντας αυτή την οικογενειακή τραγωδία αυτό που προέχει για τον ίδιο και τη σύζυγό του είναι το μνημόσυνο της Λένας. Τα υπόλοιπα εν καιρώ.

Πέντε σκέψεις για την ομιλία Τσίπρα

Πήγα στην ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και θα πρέπει να σας ομολογήσω ότι: α) Δεν ενθουσιάστηκα. Χαμηλών τόνων, χωρίς κάτι ιδιαίτερο. β) θα έλεγα ότι θα ήταν μια ομιλία που πρωτίστως δεν θα ήθελε να συγκρουστεί -και δεν αναφέρομαι μόνο στον Κυριάκο Μητσοτάκη- και με κλίση προς το Κέντρο παρά στην Αριστερά. γ) Είδα ότι λιγοστοί ψηφοφόροι του τον περίμεναν έξω από το Βελλίδειο. δ) Είναι σίγουρο ότι δεν ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους η ομιλία. στ) Έδειξε, όμως, ότι πατάει ξανά στο γηπέδου την πολιτικής ζωής του τόπου. Υπάρχει δρόμος. Σε κάθε επίπεδο.

Ο Βενιζέλος άδειασε Παπανδρέου και Τσίπρα

Το Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος ήταν στις Σπέτσες, στο φόρουμ για τα ανθρώπινα δικαιώματα που διοργάνωνε ο καθηγητής και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Θοδωρής Παπαθεοδώρου. Ακούσαμε τον Βενιζέλο να αδειάζει όσους πιστεύουν στην ανακατανομή ισχύος και ρόλου της Κίνας και κάποιους πρώην αρχηγούς κρατών της Δύσης που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον Σι – όπως ο Γιώργος Παπανδρέου. Επίσης μάλλον έχοντας ακούσει τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει ότι πρέπει να τα ξαναβρεί η Ευρώπη με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μάλλον έφριξε και αναφέρθηκε αόριστα σε πολιτικούς στη Δύση που δεν έχουν καταλάβει την κατάσταση ανάγκης στην οποία βρίσκεται γεωπολιτικά και στρατηγικά η Ευρώπη και παίζουν ανεύθυνα και επικίνδυνα παιγνίδια. Σκηνικά από το μέλλον είναι αυτά. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ δεν συνέπεσε γιατί δεν βρισκόταν on air το Σάββατο το βράδυ, αλλά μάλλον πρέπει να περιμένουμε αντίδραση τις επόμενες μέρες. Είναι και η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο. Να δούμε αν θα είναι εκεί και ο πρώην πρόεδρος.

Έκαναν ταμείο

Η μεθεπόμενη μέρα της ΔΕΘ και το πολιτικό σύστημα κινήθηκε στους ρυθμούς των εξαγγελιών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο Μέγαρο Μαξίμου κάνουν ταμείο και θεωρούν πως μεσοπρόθεσμα θα υπάρξει κέρδος της κυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση μιλά για κούφιες εξαγγελίες που δεν θα βοηθήσουν την κυβέρνηση να σηκώσει κεφάλι.

Ικανοποιημένος ο πρωθυπουργός

Πάντως ο πρωθυπουργός μου είπαν είναι ικανοποιημένος θεωρώντας πως κέρδισε με την παρουσία του στη ΔΕΘ. Ο ίδιος, μου ετέφερε καλή πηγή, κρίνει άκρως θετικό το τριήμερο στη Θεσσαλονίκη και αναμένει αυτό που ο ίδιος αισθάνεται να το δει και στις μετρήσεις. «Εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο στο δημοσιονομικό πλαίσιο που είχαμε» μου είπε ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος. Παράλληλα δεν μου απέκλεισε σταδιακά να δούμε και άλλες εξαγγελίες υπέρ της μεσαίας τάξης.

Η ενεργοποίηση Πιερρακάκη

Η αποκωδικοποίηση και εξειδίκευση των μέτρων όμως αποτελεί αποστολή του Κυριάκου Πιερρακάκη. Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ήδη ξεκίνησε από χθες εμφανίσεις για να επικοινωνήσει τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού. Ο ίδιος συνέβαλε καθοριστικά στην εκπόνηση του πακέτου και έμαθα ότι αυτό του το αναγνωρίζει ο Κ. Μητσοτάκης και καλή πηγή μου είπε πως ανέβηκαν οι πολιτικές μετοχές του.

Η καμπάνια Χατζηδάκη

Παράλληλα, βάρος θα σηκώσει στην επικοινωνιακή αντεπίθεση της κυβέρνησης και ο Κωστής Χατζηδάκης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ξεκίνησε και αυτός τις δημόσιες εμφανίσεις και θα είναι αυτός που θα κάνει και ένα μεγάλο κύκλο επαφών με βουλευτές της ΝΔ. Ο ίδιος πιστεύει όπως μου είπαν συνομιλητές του πως η ΝΔ μετά την εμφάνιση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θα ξαναμπεί γρήγορα σε τροχιά αυτοδυναμίας.

Ανησυχία για Γαλλία

Πάντως με αφορμή τις συζητήσεις με συνεργάτες του πρωθυπουργού έμαθα πως εκτός από την ελληνική πολιτική σκηνή παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή το συμβαίνει στη Γαλλία. Η χθεσινό βραδινή πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού προκαλεί ανησυχία ειδικά αν η Γαλλία τεθεί σε καθεστώς μνημονίου από το ΔΝΤ.

Η δεύτερη δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ

Να πάω τώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ που απασχολεί το κυβερνών κόμμα παρά την προσπάθεια και του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ να σταθεί στις διαχρονικές παθογένειες. Έμαθα ότι και άλλα πολιτικά πρόσωπα θα έχει η δεύτερη δικογραφία. Μου είπαν για 40.000 πέτσινα τιμολόγια και καλή πηγή μου ανέφερε πως τα14.000 πλαστά τιμολόγια συνδέονται με στέλεχος της ΝΔ – όχι κεντρικό. Η εξεταστική επιτροπή σηκώνει αυλαία στις 15 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει περίπου τρεις μήνες που θα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση.

Η σύναξη καραμανλικών και σαμαρικών

Επιστρέφω στη ΔΕΘ για να σας μεταφέρω ότι είχαμε συνάξεις καραμανλικών και σαμαρικών βουλευτών και στελεχών. Αγωνία άκουσα υπήρξε για το αύριο της ΝΔ και μου είπαν πως δεν ενθουσιάστηκαν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Πολλούς τους είδαν πηγές μου σε στέκια της Θεσσαλονίκης αλλά μερικούς και στο περίπτερο που είχε στη ΔΕΘ το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και αυτό παρά την αντίθετη άποψη της πλειοψηφίας των βουλευτών της ΝΔ.

Συμμαχία Μητσοτάκη – Ιερώνυμου

Να πάω πάλι στο Μέγαρο Μαξίμου και στη χθεσινή συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο, εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων και με τη Μονή της Αγ. Αικατερίνης του Όρους Σινά. Έχουμε συμμαχία των δύο και συμφωνία για πρότζεκτ που θέλει η Αρχιεπισκοπή να τρέξουν. Σύντομα θα έχουμε και ανακοινώσεις.

Η κινητοποίηση του Φάμελλου

Και πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ όπου έφθασε το διήμερο του Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ. Από σήμερα, μια μεγάλη ομάδα κεντρικών στελεχών θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να υποστηρίξει την προσπάθειά του. Το βάρος της Κουμουνδούρου, πέφτει στην αυριανή ομιλία στο Βελλίδειο και στη διάρκεια της οποίας θα κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης. Μου είπαν πως έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση στη σκιά της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα που ετοιμάζει νέο κόμμα κόντρα στο ΣΥΡΙΖΑ και τον άκουσαν δια ζώσης μεταξύ άλλων, οι Χ. Γιαννούλης, Α. Μεϊκόπουλος, Μ. Ζαμπάρας, Π. Τσαπανίδου Κ. Νοτοπούλου, Γ. Καραμέρος, Χ. Μαμουλάκης κ.α. Από ανεξάρτητους, ο Ευάγγελος Αποστολάκης καθώς και από τη Νέα Αριστερά ο Φερχάτ Οζγκιούρ.

Τα παράπονα των εμπόρων από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Μπορεί οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ να έδωσαν την αίσθηση μιας συνολικής στρατηγικής για τη στήριξη της κοινωνίας και την τόνωση της ανάπτυξης, ωστόσο στους εμπορικούς δρόμους της Αθήνας επικρατεί μάλλον ψυχρολουσία, λόγω του ότι δεν έγινε καμία κίνηση φοροελάφρυνσης προς τις επιχειρήσεις. Στον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών δηλώνουν ότι αναγνωρίζουν μεν τη σημασία των μέτρων για νέους και οικογένειες, όμως όπως λένε χαρακτηριστικά στελέχη του, «η πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι μικρομεσαίοι απέχει παρασάγγας από τις εξαγγελίες».

Το ξενοδοχείο που δεν έγινε και τα νέα γραφεία του ΥΠΟΙΚ

Στο Κολωνάκι, επί της οδού Μέρλιν 5 βρισκόταν το πρώην τραπεζικό υποκατάστημα της Alpha Bank. Μαθαίνω ότι το ακίνητο είχε απασχολήσει την αγορά ακινήτων, με συζητήσεις ακόμη και με ξένο επενδυτικό όμιλο για τη δημιουργία boutique hotel. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Η λύση δόθηκε τελικά από το Δημόσιο. Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να στεγάσει εκεί υπηρεσίες του, αξιοποιώντας την κεντρική θέση και την ευκολία πρόσβασης του ακινήτου. Να σας θυμίσω ότι το ακίνητο αυτό είναι από αυτά που συμπεριλήφθησαν στο περίφημο επενδυτικό project ακινήτων με την ονομασία Skyline, των Alpha Bank, Dimand, Premia και EBRD, και κατά καιρούς είχαν εξεταστεί αρκετά σενάρια για την αξιοποίησή του. Με τη βέλτιστη τελικά χρήση να θεωρείται βάσει αποτελέσματος αυτή που επελέγη. Με σταθερό έσοδο και μισθωτή το Δημόσιο.

Από την KPMG στην Πειραιώς ο Αλκιβιάδης Σιαραβάς

Ένα από τα γνώριμα στελέχη της αγοράς Αλκιβιάδης Σιαραβάς, μετά από επτά χρόνια στην KPMG, μία από τις τέσσερις μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες, όπου υπηρέτησε ως Marketing & Communications Manager, κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του μεταπηδώντας στην Τράπεζα Πειραιώς. Εκεί αναλαμβάνει τον ρόλο του Group Cultural & Social Initiatives Manager, δηλαδή Διευθυντή Πολιτιστικών και Κοινωνικών Πρωτοβουλιών Ομίλου. Η μετακίνηση έγινε γνωστή μέσα από τα social media του ίδιου, όπου τόνισε ότι θα έχει στην ευθύνη του την υποστήριξη του EQUALL, της πλατφόρμας της Πειραιώς που επικεντρώνεται στην ισότητα και την ενδυνάμωση. Σας θυμίζω ότι πριν την KPMG, η πορεία του τον έφερε σε κομβικούς ρόλους στην Asset Ogilvy (2013-2017, ως Account Director), αλλά και σε agencies και οργανισμούς που κινούνται στον χώρο της επικοινωνίας και του πολιτισμού.

Στο «top five» των LNG η Maran Gas του ομίλου Αγγελικούση

Στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG Carriers), η Ελλάδα έχει μια θέση στο «top five», ευρισκόμενη στην πέμπτη θέση. Και αυτήν τη θέση την κατέχει η Maran Gas Maritime, ο ναυτιλιακός βραχίονας του ομίλου Αγγελικούση στο συγκεκριμένο τομέα, που διαχειρίζεται στόλο 28 πλοίων αξίας 4,55 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της VesselsValue. Η πρωτοκαθεδρία παραμένει ιαπωνική, με την MOL να διατηρεί τον πολυτιμότερο στόλο μεταφοράς LNG στον κόσμο (σχεδόν 6 δισ. δολάρια). Στο περιβάλλον της ενεργειακής μετάβασης, η Maran Gas εμφανίζεται ως παίκτης που προτιμά μελετημένες και όχι θεαματικές κινήσεις. Σας θυμίζω ότι όμιλος Αγγελικούση επενδύει συστηματικά στο LNG, επιλέγοντας συνεργασίες υψηλού προφίλ με κολοσσούς της ενέργειας και ναυπηγεία αιχμής.

Ξεκίνησε η νέα επένδυση των 29 εκατ. στην ιδιωτική εκπαίδευση

Το επόμενο στρατηγικό του βήμα, που δημιουργεί νέα δεδομένα στον χώρο της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, ξεκίνησε να υλοποιεί όπως μου λένε άνθρωποι της αγοράς, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Πουκαμισά. Με προϋπολογισμό 29 εκατ. ευρώ, το έργο αφορά την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων Poukamisas Schools και αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση των τελευταίων ετών στον κλάδο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έχοντας ως βάση το οικόπεδο 53 στρεμμάτων που αγόρασε ο γνωστός όμιλος φροντιστηρίων στην Παλλήνη. Οι εκσκαφές ξεκίνησαν μέσα στον Αύγουστο, σηματοδοτώντας την έναρξη του έργου, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027, με σκοπό να φιλοξενήσει τους πρώτους μαθητές το φθινόπωρο του ίδιου έτους.

Συνύπαρξη Κινέζων και Ευρωπαίων στη ΔΕΘ

Καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία και ιδίως η ηλεκτροκίνηση προχωράει με ταχείς ρυθμούς, πρόσεξα με ξεχωριστό ενδιαφέρον φέτος τη συνύπαρξη Κινέζων και Ευρωπαίων κατασκευαστών στο περίπτερο 13 της ΔΕΘ. Πρόκειται ουσιαστικά για το πλέον αντιπροσωπευτικό δείγμα του ανταγωνισμού που διαμορφώνεται στην ελληνική αγορά. Στη μία πλευρά, οι κινεζικές εταιρείες -BYD, Chery, Geely, Zeekr, Omoda, Jaecoo, DFSK, Dongfeng, Maxus, Foton, KGM και XEV- εμφανίζονται με ισχυρή παρουσία, αξιοποιώντας τη δυναμική τους στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Η στρατηγική τους στηρίζεται σε πιο ανταγωνιστικές τιμές και σε τεχνολογίες που στοχεύουν στη γρήγορη διείσδυση στην ευρωπαϊκή αγορά. Από την άλλη άλλη, οι ευρωπαϊκές φίρμες -Citroën, Dacia, DS Automobiles, Ford, Mazda, Mercedes–Benz, MG, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Skoda και Smart- δίνουν απαντήσεις με νέα μοντέλα, επενδύοντας στην αναγνωρισιμότητα και το δίκτυο υποστήριξής τους.