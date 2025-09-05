BEAST

Ένα καυτό τριήμερο

Καλημέρα σε όλους. Ανάβαση στη Θεσσαλονίκη από σήμερα των κυβερνητικών στελεχών και του πρωθυπουργού. Η φετινή ΔΕΘ είναι κομβικής σημασίας για την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη που αναμένει να ξεκινήσει η ανάκαμψη του κόμματος, αν και τα μηνύματα από την κοινωνική βάση δεν είναι και τα καλύτερα. Ευελπιστούν, όμως, ότι με τις εξαγγελίες αύριο το βράδυ θα υπάρξει αλλαγή του κλίματος και μάλιστα άμεσα. Την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκονται σήμερα και υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα για την ομιλία του, η οποία θα δώσει και το σημάδι της επόμενης περιόδου, όπου το υπό ίδρυση κόμμα του θα έχει κεντρικό ρόλο.

Φροντιστήριο Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός προετοιμάζεται πυρετωδώς ενόψει της αυριανής του ομιλίας στη ΔΕΘ, αλλά και της μεθαυριανής συνέντευξης Τύπου. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν γίνει οι τελευταίες συσκέψεις για τον κορμό της ομιλίας, με τον ίδιο τον Κ. Μητσοτάκη να βάζει αύριο το πρωί και το μεσημέρι τις τελευταίες πινελιές. Επίσης, έμαθα πως έγινε μεγάλη συζήτηση για τις πιθανές ερωτήσεις και απαντήσεις και, όπως μου είπε καλή πηγή, ο πρωθυπουργός ήταν αρκετά «ετοιμοπόλεμος» για το μεσημέρι της Κυριακής.

Σεμνά και ταπεινά

Θυμάστε την παλαιά φράση επί των ημερών της πρωθυπουργίας του Κώστα Καραμανλή, «σεμνά και ταπεινά;». Ε, αυτό είναι και το σήμα για φέτος για τα στελέχη της κυβέρνησης στην παρουσία τους το τριήμερο στη ΔΕΘ, από σήμερα έως και την Κυριακή. Το Μέγαρο Μαξίμου έχει φροντίσει να διαμηνύσει ότι δεν θέλει υπερβολές όσον αφορά τα νυκτοπερπατήματα. Επί της ουσίας αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχουν μπουζούκια και κέντρα διασκέδασης που παραπέμπουν σε γλέντια. Μόνο φαγητό και χαλαρά ποτό, χωρίς υπερβολές. Αυτό συνδέεται και με τον πρόωρο και απροσδόκητο χαμό του γραμματέα της Κοινοβουλευτικές Ομάδας, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Το νεύμα του Τσίπρα

Και να πάω, όχι στον ΣΥΡΙΖΑ που αναμένει την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, αλλά στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού που θα έχει το προνόμιο να μιλήσει μία μέρα νωρίτερα, όχι στη ΔΕΘ, ως αρχηγός, αλλά στο 5ο Economist της Θεσσαλονίκης. Εκεί έγιναν όλες οι προετοιμασίες για την ομιλία του με τον ίδιο να έχει τον τελευταίο λόγο. Και από ό,τι έμαθα, θα πει πολλά και διάφορα που θα δώσουν ένα σαφές σημάδι για την επόμενη μέρα και κυρίως θα καταλάβουν πολλοί τι είναι αυτό που θέλει να κάνει και πού να το πάει.

Κινητοποίηση των τσιπρίστας

Πώς λέγαμε επί ημερών Στέφανου Κασσελάκη στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ; Κασσελίστας. Ε, τώρα άκουσα για τους τσιπρίστας που αναμένουν την έλευση του Αλέξη Τσίπρα ως αρχηγού ενός νέου κόμματος. Και είναι αρκετοί, όπως μαθαίνω, σε σημείο που υπάρχει εκνευρισμός από τον Σωκράτη Φάμελλο αλλά και κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θεωρούν ανήθικο αυτό που γίνεται: να παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ και να τρέχουν για το νέο κόμμα.

Η απουσία Φάμελλου

Πάντως, επιβεβαίωσα χθες ότι θα απουσιάζει από την ομιλία του Τσίπρα απόψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. Θα περιοδεύει σε γειτονικούς νομούς και εάν ήθελε θα ήταν παρών, αλλά δεν το επιθυμούσε. Και οι άνθρωποί του προβάλλουν την ομιλία του την προσεχή Τετάρτη στη ΔΕΘ, όπου δεν θα είναι παρών και ο πρώην πρωθυπουργός. Η κρίση είναι εμφανής στις σχέσεις τους, ενώ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα είναι και ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς.

Συμβαίνει κάτι μεταξύ Φάμελλου και Χαρίτση;

Διαβάζω με αρκετό ενδιαφέρον ότι ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Χαρίτσης θα «πορευτούν» κατά κάποιον τρόπο μαζί, είτε κοινοβουλευτικά είτε μέσα από ένα φόρουμ διαλόγου. Και επειδή το άκουσα με ενδιαφέρον, όχι επειδή πιστεύω ότι μία τέτοια κίνηση θα ωφελήσει κάπου και τους δύο, απλά θα υπάρξει ένα είδος παράτασης κοινοβουλευτικά, θέλω να σας ενημερώσω, μετά από συζητήσεις με αριστερούς συντρόφους που γνωρίζουν καλά τον χώρο, ότι αν είναι να πορευτεί κάποιος με κάποιον στις επόμενες εθνικές εκλογές θα είναι πρωτίστως οι δύο Αλέξηδες μαζί και ύστερα ο Σωκράτης Φάμελλος με τον Αλέξη Χαρίτση. Και το τελευταίο μπορεί να είναι διακαής πόθος διαφόρων κομματικών στελεχών, αλλά το βλέπω δύσκολο μετά τη φημολογούμενη επάνοδο του πρώην πρωθυπουργού. Ο οποίος βέβαια, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, διαπιστώνει το πρόβλημα της χώρας ή της κοινωνίας μέσα από διάφορα άρθρα και παρεμβάσεις, αλλά δεν μας έχει πει ακόμα πώς θα το λύσουμε. Επίσης θα είχε ενδιαφέρον αν δω πώς θα τον ακολουθήσουν διάφοροι βουλευτές. Τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ; Τη Νέα Αριστερά; Γιατί από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ένας με δύο βουλευτές έχουν την πρόθεση να τον ακολουθήσουν, αν το θελήσει ο Τσίπρας.

Αναθερμάνθηκαν τα σενάρια για Βενιζέλο στο Επικρατείας

Και να πάω στο ΠΑΣΟΚ όπου υπάρχει ικανοποίηση για την εκδήλωση για τα 51α γενέθλια του κόμματος. Εκεί ήταν και ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Ευάγγελος Βενιζέλος, αλλά όχι ο Γιώργος Παπανδρέου που προτίμησε το Πεκίνο και τις εορταστικές εκδηλώσεις της κινεζικής κυβέρνησης, απουσία που σχολιάστηκε από πολλούς. Θα μείνω όμως στον Ευάγγελο Βενιζέλο που είχε θερμό εναγκαλισμό με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Τι την ήθελε την αγκαλιά. Άρχισαν πάλι στα σενάρια πως ο πρόεδρος σκέφτεται να του προτείνει να είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Μακρινό μου φαίνεται.

Η κόντρα Γερουλάνου – Δούκα

Βέβαια στο ΠΑΣΟΚ έχουν να ασχοληθούν και με την κόντρα του Παύλου Γερουλάνου με τον Χάρη Δούκα που όπως μου λένε οι γνωρίζοντες θα έχει συνέχεια. Τα καρφιά του Γερουλάνου μου είπαν ότι ικανοποίησαν και τους υποστηρικτές του Ν. Ανδρουλάκη καθώς είδαν πως ο δήμαρχος Αθηναίων πλέον δέχεται επικριτικά σχόλια από πολλούς. Δεν νομίζω να στενοχωρεί τον Ανδρουλάκη αυτό.

Τι ζητάει ο Μπρατάκος από τον Μητσοτάκη

Ο Γιάννης Μπρατάκος, πρόεδρος του ΕΒΕΑ φαίνεται ότι έχει βάλει σε σειρά τις προτεραιότητες των επιχειρήσεων και τις έχει στείλει προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη ενόψει ΔΕΘ. Το υπόμνημα 13 σελίδων του ΕΒΕΑ, με κεντρικό μήνυμα «η Ελλάδα που μπορεί να παράγει περισσότερο και καλύτερα», λειτουργεί σαν λίστα με θέματα «προς διεκπεραίωση»: από τη βιομηχανία και την ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού, μέχρι την κτηνοτροφία, την ευφυή γεωργία και την αξιοποίηση της καινοτομίας. Στόχος, σύμφωνα με τον Μπρατάκο, η δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας και η στήριξη ενός βιώσιμου, εξωστρεφούς και ανθεκτικού παραγωγικού μοντέλου. Παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών – με μείωση της ανεργίας στο 7,9%, αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 35% και ενίσχυση των καταθέσεων – το υπόμνημα φέρνει στο φως και τα «αγκάθια» που εξακολουθούν να δοκιμάζουν την ελληνική οικονομία.

Εμπιστοσύνη ο Χαρδαλιάς στην πειραιώτισσα Σταυρούλα Αντωνάκου

Σε ευρύ ανασχηματισμό προχώρησε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, καθώς άλλαξε όλους τους έμμισθους αντιπεριφερειάρχες του, προβαίνοντας στο απόλυτο rotation. Ένας από τους σημαντικότερους ρόλους όμως απ’ ό,τι βλέπω τον παραχώρησε στην πειραιώτισσα Σταυρούλα Αντωνάκου, χρίζοντάς την αντιπεριφερειάρχη Στρατηγικού Σχεδιασμού. Όπως μου λένε οι πηγές μου, ο ρόλος της θα είναι κομβικός αφού θα έχει την ευθύνη να παρακολουθεί την πορεία των μεγάλων έργων που υλοποιούνται στο Λεκανοπέδιο, συμπεριλαμβανομένων και των αθλητικών, που αλλάζουν τον χάρτη των υποδομών. Πρόκειται για έναν επιτελικό ρόλο που απαιτεί συνεχή εγρήγορση, αποφασιστικότητα και στρατηγική σκέψη. Όπως αναφέρουν οι γνωρίζοντες, πρόκειται για πρόσωπο που έχει μάθει να λειτουργεί με ομαδικότητα. Άλλωστε ήταν για χρόνια διεθνής αθλήτρια της υδατοσφαίρισης, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. Η αναβάθμιση της αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη εμπιστοσύνης από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη. Ο Χαρδαλιάς τη θέλει στον πυρήνα του στρατηγικού σχεδιασμού που θα καθορίσει την επόμενη μέρα για το μέλλον της Αττικής. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό: Θα είναι αυτή που θα αναπληρώνει τον Περιφερειάρχη, όποτε εκείνος απουσιάζει, στο νεοσύστατο «Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικού Σχεδιασμού».

Πτωτική η πορεία του εμφιαλωμένου λόγω εστίασης

Σε χαμηλότερα του αναμενομένου επίπεδα κινήθηκε στη διάρκεια του καλοκαιριού η αγορά εμφιαλωμένου νερού, επηρεασμένη κατά βάση από την εκτός σπιτιού κατανάλωση. Η εστίαση αλλά και τα μικρά καταστήματα λιανικής επηρέασαν κατά βάση τον κλάδο. Στον αντίποδα τα σούπερ μάρκετ είχαν ανοδική πορεία στις πωλήσεις εμφιαλωμένου. Άνθρωπος της αγοράς μου έλεγε ότι τις τρεις εβδομάδες ότι στη διάρκεια του καλοκαιρού το 40% των πωλήσεων εμφιαλωμένου στην Ελλάδα προέρχεται από τα σούπερ μάρκετ και το 60% από την εκτός σπιτιού κατανάλωση. Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να επιδρά ακόμα περισσότερο η εστίαση στις πωλήσεις σε σχέση με τον υπόλοιπο χρόνο.

Ο πάντα ανήσυχος Θεοδωρόπουλος

Ο πάντα δραστήριος Σπύρος Θεοδωρόπουλος φαίνεται να έχει ήδη βάλει μπροστά τον επόμενο επιχειρηματικό του στόχο. Μετά την πώληση της Νικάς στον Υφαντή, οι πληροφορίες μου θέλουν τον ίδιο να ετοιμάζει νέα εξαγορά, διατηρώντας ενεργό ρόλο στον χώρο των τροφίμων. Οι κινήσεις του υποδηλώνουν στρατηγική ταχύτητας και επέκτασης, με στόχο όχι μόνο την αύξηση του μεριδίου αγοράς, αλλά και τη δημιουργία νέων συνεργασιών με υπάρχοντες και μελλοντικούς παίκτες και την ενίσχυση του ομίλου Bespoke, όπου ο ίδιος έχει αναφέρει ότι στόχος είναι η εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εμπειρία και τα κεφάλαια που απέκτησε από τη μεγάλη συμφωνία με τη Νικάς τον τοποθετούν σε πλεονεκτική θέση, ενώ οι παρασκηνιακές πληροφορίες μιλούν για ενδεχόμενη ανατροπή ισορροπιών στον κλάδο, προκαλώντας ήδη σκιές ενδιαφέροντος και ζωντανές συζητήσεις στην αγορά.

«Τρίβει» τα χέρια του ο Εξάρχου στον Aktor

Κάθε λόγο έχει ο Αλέξανδρος Εξάρχου, διευθύνων σύμβουλος του Aktor όχι μόνο καταγράφει αύξηση τζίρου αλλά και σημαντική ενίσχυση των καθαρών κερδών και της ρευστότητας. Και για να γίνω συγκεκριμένος, ο τζίρος στο εξάμηνο του 2025 ήταν 623 εκατομμύρια και αυξήθηκε 17% και καθαρή κερδοφορία στα 17 εκατ. ευρώ, καταγράφει επίσης άνοδο 46%, ενισχύοντας τη στρατηγική θέση της εταιρείας. Αντικείμενο συζήτησης στον κατασκευαστικό κλάδο είναι και η ισχυρή ρευστότητα καθώς διαθέσιμα στο ταμείο εκτοξεύτηκαν στα 246 εκατ. ευρώ (+65%). Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ανεκτέλεστο έργων που έχουν ήδη υπογραφεί και δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί, ύψους 4,3 δισ., το οποίο διασφαλίζει έσοδα για τα επόμενα χρόνια και περιλαμβάνει τόσο μεγάλα έργα στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Αβγάτισαν την πελατεία τους τα Attica

Παρά το γεγονός ότι τα μικρά καταστήματα ρούχων και μόδας χάνουν πωλήσεις, τα Attica όπως διαπιστώνω δεν πτοούνται. Κι αυτό γιατί τόσο ο τζίρος τους αυξήθηκε κατά 4% στα 106,3 εκατομμύρια στο πρώτο μισό του 2025, αλλά το κυριότερο είναι ότι αύξησαν και τους επισκέπτες που μπήκαν στα γνωστά πολυκαταστήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης από 3,1 εκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο πέρσι σε 3,2 εκατομμύρια φέτος. Με κάποιο τρόπο τα γνωστά πολυκαταστήματα φαίνεται ότι έχουν βρει τη «μαγική» συνταγή που κάθε χρόνο τους φέρνει περισσότερα κέρδη και μεγαλύτερη πελατεία. Ανακατεύοντας συνεχώς την τράπουλα, κάνοντας ανατιμήσεις σε επιλεγμένα προϊόντα όταν χρειάζεται, αξιοποιώντας το στοκ εμπόρευμα σε χαμηλότερες τιμές για να «φύγει» από τα μαγαζιά και διατηρώντας αξιόπιστες και σταθερές συνεργασίες με μερικές από τις πιο γνωστές μάρκες.

Ο μιντιακός όμιλος του Σαββίδη «επενδύει» στη ΔΕΘ

Ιδιαίτερη σημασία φαίνεται ότι δίνει φέτος ο μιντιακός όμιλος του Ιβάν Σαββίδη στη 89η ΔΕΘ. Πληροφορούμαι ότι εκτός από το περίπτερο της έκθεσης, θα λειτουργεί και ένας ξεχωριστός ειδικά διαμορφωμένος χώρος συνεντεύξεων στον αύλιο χώρο. Εκεί θα βρίσκονται επί τόπου για τις μεταδόσεις και τις συνεντεύξεις οι βασικοί παρουσιαστές του ομίλου. Καθόλου τυχαία όλη η αυτή η οργάνωση.

Δυναμική παρουσία του Newsbeast στη ΔΕΘ

Τη δική μας αποστολή στη Θεσσαλονίκη, θα την βρείτε στο Περίπτερο 15, θέση 12. Η φετινή παρουσία του Newsbeast στη ΔΕΘ είναι πιο δυναμική από ποτέ και συμπίπτει με τον εορτασμό των 15 χρόνων ανελλιπούς λειτουργίας του κορυφαίου ελληνικού ενημερωτικού μέσου. Με συνεχή ροή ενημέρωσης, live blogging, συνεντεύξεις και σχόλια από κορυφαία πρόσωπα της πολιτικής, της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, το αναγνωστικό κοινό θα έχει πλήρη εικόνα των εξελίξεων. Παράλληλα, μέσα από το κανάλι μας στο YouTube και τις πλατφόρμες των social media, Facebook και Instagram, η κάλυψη της 89ης ΔΕΘ θα συνδυαστεί και με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό.