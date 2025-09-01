BEAST

Άλμα από τη φθορά

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους με πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο, όπου το κεντρικό σύνθημα είναι «άλμα προς τα εμπρός». Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την κυβέρνηση που προσπαθεί να λύσει μια σειρά από εξαιρετικά σύνθετα προβλήματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να απεγκλωβιστεί η κυβέρνηση από αυτή την φθοροποιό συζήτηση για διάφορες υποθέσεις που μόνο προβληματική είναι για τη Νέα Δημοκρατία. Ουσιαστικά να κάνει ένα άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά.

Τίποτα αναπάντητο

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός δεν έχει καμία διάθεση να αφήσει τίποτα αναπάντητο και θα υψώσει από εδώ και πέρα υπέρμετρα τους τόνους της κριτικής προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αρχής γενομένης με την ομιλία και τη συνέντευξη στη ΔΕΘ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως έχει το γεγονός ότι αποφάσισε πλέον να βάλει στο επίκεντρο του πολιτικού παιχνιδιού τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, κίνηση που δείχνει ότι τον επιλέγει για αντίπαλο. Και αυτή η επιλογή έρχεται μετά τις συζητήσεις της τελευταίας περιόδου ότι προτιμάει για αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα με το κόμμα που έρχεται.

Θέλει το ΠΑΣΟΚ

Είναι σαφές, από συζητήσεις που γίνονται στους ευρύτερους κύκλους της κεντροδεξιάς, ότι επιλέγεται το ΠΑΣΟΚ ως αντίπαλος που είναι πιο συστημικός παίκτης και έχει πορεία πολλών ετών διακυβέρνησης με ό,τι σημαίνει αυτό. Για τον Αλέξη Τσίπρα θα γίνεται επιχείρηση απαξίωσης του με συνεχείς αναφορές στην διακυβέρνηση του αλλά και το γεγονός πως έξι χρόνια στην αντιπολίτευση επί πρωθυπουργίας Μητσοτάκη ελάχιστες ήταν οι κοινοβουλευτικές παρουσίες του.

Η καθημερινότητα σε πρώτο πλάνο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχοντας ακόμα δυνάμεις σημαντικές στο εσωτερικό της ΝΔ, αν και υπάρχει η πίεση των καραμανλικών που όμως δεν του δημιουργούν ακόμα συνθήκες αποσταθεροποίησης, θα επιχειρήσει να βγει από το τούνελ που βρίσκεται. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της καθημερινότητας και στην επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων έως το τέλος του 2025. Μάλιστα μεγάλη έμφαση θα δοθεί στην περαιτέρω μείωση της φοροδιαφυγής µε χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων, στην εφαρμογή του νέου πειθαρχικού κώδικα δημοσίων υπαλλήλων µε ταχύτερες πειθαρχικές διαδικασίες και αυστηρότερες κυρώσεις, στην έναρξη λειτουργίας Μη Κρατικών Μη Κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων και την εφαρμογή του νέου πλαισίου ρυθμίσεων και κυρώσεων για την αντιμετώπιση της βίας στα δημόσια ΑΕΙ, στην οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα, μεταρρύθμιση που σχετίζεται και με το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών (ο ΟΣΕ αποτελεί παρελθόν όπως τον γνωρίζαμε) στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου χορήγησης ενισχύσεων της ΚΑΠ (μεταρρύθμιση καθεστώτος επιδοτήσεων) και στην ολοκλήρωση κτηµατογράφησης και ψηφιοποίηση διαδικασιών για τις µμεταβιβάσεις ακινήτων και τις χρήσεις γης. Το υπουργικό συμβούλιο της περασμένης Παρασκευής με την εισήγηση του Πρωθυπουργού ήταν ένα σαφές μήνυμα για την επόμενη περίοδο.

Το καλάθι της ΔΕΘ

Από σήμερα όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στις τελευταίες πινελιές για τη ΔΕΘ 2025. Μου είπαν ότι οριστικοποιούνται οι εξής αλλαγές που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό: α) υπολογισμός του τεκμαρτού εισοδήματος ανά φυσικό πρόσωπο αντί ανά επιχείρηση, β) επέκταση των κατηγοριών των εισοδημάτων που μειώνουν το τεκμαρτό εισόδημα, γ) αυξημένες μειώσεις για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, δ) μείωση του επιπλέον φόρου λόγω υπέρβασης μέσου όρου τζίρου και ε) γενική φοροελάφρυνση μέσω νέας φορολογικής κλίμακας. Επίσης, στο πακέτο της ΔΕΘ θα υπάρχουν και εξαγγελίες για τις συντάξεις.

Μελετά νέες προτάσεις

Πάντως, από το κυβερνητικό επιτελείο εκτιμάται ότι θα έχουν θετικό πρόσημο οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Όπως μου μετέφερε, μάλιστα, χθες στενός του συνεργάτης, έχει γίνει και συνεχίζει να γίνεται ενδελεχής επεξεργασία προκειμένου το εύρος αλλά και η απήχησή τους να είναι μεγάλη. Τις τελικές αποφάσεις θα τις λάβει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι θα έχουν την πρωθυπουργική σφραγίδα. Ακόμα και χθες δεχόταν εισηγήσεις ενδεικτικό ότι -όπως μαθαίνω- θα «κλειδώσουν» οριστικά τα μέτρα στα μέσα της εβδομάδας. Ο προσανατολισμός ωστόσο είναι σταθερός – όπως είπαμε και παραπάνω, φοροελαφρύνσεις, ουσιαστική στήριξη της οικογένειας αλλά και δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

«Θα επαναλάβει το 1993 ο Σαμαράς;»

Εν μέσω της προετοιμασίας για τη ΔΕΘ υπήρχε εκτενής συζήτηση για τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά με πολλούς να αναρωτιούνται εάν θα κάνει το βήμα να ιδρύσει κόμμα και πότε ειδικά με το πένθος που έχει. «Πιστεύετε σοβαρά ότι θα τολμήσει να κινηθεί και να επαναλάβει το 1993;» είναι η απορία πολλών. Αρκετοί εκτιμούν ότι οι κινήσεις του σίγουρα θα δυσκολέψουν τη ΝΔ, ενώ για τον Κώστα Καραμανλή είναι όλοι προσεκτικοί, αναγνωρίζοντας το δικαίωμά του να τοποθετείται επί των εθνικών θεμάτων. Και εύκολα καταλαβαίνει ότι διαχωρίζουν τους δυο πρώην πρωθυπουργούς.

Ο Μητσοτάκης για τον Τσίπρα

Πολλοί ίσως έχετε ξαφνιαστεί πολλές και πολλοί για τις συνεχείς επιθετικές και ειρωνικές αναφορές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αλέξη Τσίπρα. Το Σαββατοκύριακο είχαμε και πρωτοσέλιδα στα Νέα και στην Εφημερίδα των Συντακτών για τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού. Όπως έμαθα, έχουν γίνει και συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου για το εάν ο Τσίπρας θα κάνει κόμμα ή όχι. Αυτό ήταν και θέμα συζήτησης του Κ. Μητσοτάκη προ ημερών με δύο κεντρικούς υπουργούς του. Στο πρωθυπουργικό γραφείο έχουν ξεκάθαρη άποψη ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος αλλά πιστεύουν πως δεν θα πετύχει πολλά. Ίδωμεν.

Θα διαλέξει γραμματέα από το Βορρά;

Πολλά ονόματα έχουν πέσει στο τραπέζι για την θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ μετά τον αδόκητο χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Η ονοματολογία δίνει και παίρνει αλλά μαθαίνω ότι το Μαξίμου έχει στρέψει για τα καλά το βλέμμα του στον Βορρά καθώς το πρόσωπο που θα επιλεγεί θέλουν να ενισχύσει την εκπροσώπηση της Βόρειας Ελλάδας στα κοινοβουλευτικά και κομματικά πράγματα. Στην πρόσφατη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με βουλευτές της Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης μαθαίνω ότι έγινε βολιδοσκόπηση τόσο από τον ίδιο όσο και από τους συνεργάτες του για το ποιος θα μπορούσε να παίξει τον ρόλο αυτό από τους Μακεδόνες βουλευτές. Όσο για εκείνους που είχαν ακουστεί τα προηγούμενα 24ωρα, η εκ Θεσσαλίας Ζέττα Μακρή, η οποία δεν ήταν και ιδιαίτερα θετική ακόμα και αν ήθελε μετά το ατύχημα που είχε καθώς έσπασε το πόδι της με αποτέλεσμα να χειρουργηθεί στο ΚΑΤ θα μείνει έναν μήνα εκτός καθώς οι γιατροί της συνέστησαν ακινησία. Εσχάτως ακούστηκε και το όνομα του επίσης Θεσσαλού, Μάξιμου Χαρακόπουλου αλλά και του Εβρίτη, Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Τι είναι η «δεξιά ατζέντα» της κυβέρνησης

Από τη χθεσινή συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στην κυριακάτικη Καθημερινή κράτησα τα «δουλειά για να δώσουμε στον κόσμο όσα δεσμευτήκαμε», «η “δεξιά ατζέντα” δεν είναι κορώνες υπερπατριωτών αλλά σοβαρή δουλειά που έχει κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη» και «τον Τσίπρα τον απέρριψαν τρεις φορές οι πολίτες. Εμείς γιατί να τον αναβαθμίσουμε σε αντίπαλο;». Το ζουμί είναι ότι η μικροπολιτική κουβέντα που γίνεται τις τελευταίες βδομάδες μάλλον μαζεύτηκε χθες δια στόματος Μαρινάκη. Με τη ΔΕΘ μπροστά, έδωσε το στίγμα της δουλειάς και με τις εκλογές στο βάθος του 2027 πέρασε το μήνυμα ότι η ΝΔ είναι η παράταξη που βάζει μπροστά τους πολίτες και την πατρίδα.

Η κυβέρνηση το πήρε σοβαρά, η αντιπολίτευση;

Στη Βουλή θα προσέλθει σήμερα ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, για να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Καραμέρου, σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως λένε οι κακές γλώσσες, περισσότερο βάρος έχει δώσει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και η κυβέρνηση στην ερώτηση του βουλευτή της Ανατολικής Αττικής παρά ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτι που έχει σχολιαστεί στα πηγαδάκια της Βουλής.

Αν είχε εκλεγεί ο Δούκας

Μεγάλη συζήτηση γίνεται εδώ και τρεις μέρες για την Βασιλίσσης Όλγας και την κόντρα του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με τον πρώην δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη και την κυβέρνηση. Τι έκανε εντύπωση σε πολλούς και στο ΠΑΣΟΚ; Η στήριξη του Χ. Δούκα από το ΣΥΡΙΖΑ σε σημείο που πολλοί έλεγαν ότι θα ήταν πολύ καλύτερα εάν είχε εκλεγεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο Δήμαρχος Αθηναίων για το θέμα της συνεργασίας των δύο κομμάτων. Αυτά τα λένε στο ΣΥΡΙΖΑ όπου μερικοί θα ήθελαν τον Χ. Δούκα και στο κόμμα Τσίπρα αλλά στο ΠΑΣΟΚ δεν αρέσουν.

Αντεπίθεση από το ΠΑΣΟΚ

Όπως σας ενημέρωσα εγκαίρως, ξεκινούν σήμερα στις 12:00 στη Χαριλάου Τρικούπη οι θεματικές συνεντεύξεις Τύπου από τους αρμόδιους τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, με πρώτη αυτή που τιτλοφορείται: «6 χρόνια ΝΔ – Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ανάπτυξη». Στόχος του Νίκου Ανδρουλάκη να αναδείξει τη «Μαύρη Βίβλο» της εξαετούς διακυβέρνησης της ΝΔ. Και όπως μαθαίνω το σφυροκόπημα θα είναι έντονο με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να προετοιμάζει από τώρα την παρουσία του στη ΔΕΘ, την πρώτη με το αξίωμα του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η φυσιογνωμία του νέου Epsilon (Ναυτεμπορική TV)

Πάμε και σε ένα μιντιακό θέμα, που έχει να κάνει με τη φυσιογνωμία του Epsilon, δηλαδή το μελλοντικό Ναυτεμπορική TV του Δημήτρη Μελισσανίδη. Το κανάλι θα έχει πρωτότυπο ενημερωτικό πρόγραμμα διάρκειας 18 ωρών, από τις 07:00 έως την 01:00, και σε επανάληψη τις υπόλοιπες 6 ώρες. Στην πρωινή ζώνη θα είναι «δίδυμο» οι έμπειροι δημοσιογράφοι Νικόλ Λειβαδάρη μαζί με τον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο, και τη σκυτάλη θα την παίρνει η Μαρία Σμιλίδου. Το δελτίο ειδήσεων θα το παρουσιάζει ο Παύλος Πανταζόπουλος, ενώ θα έχει βραδινή πολιτική εκπομπή ο Φοίβος Κλαυδιανός.

Η χρονιά της πολυτέλειας με Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Bentley

Ενδιαφέροντα στοιχεία διαβάζω στις τελευταίες διαθέσιμες ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Καθώς σταδιακά αυτό που διαπιστώνω είναι ότι επιστρέφουν οι ενδιαφερόμενοι για υπερπολυτελή αυτοκίνητα και supercars. Τα στοιχεία της Ένωσης Εισαγωγέων καταδεικνύουν ότι έως και τον Ιούλιο, στη χώρα είχαν πουληθεί 1 Rolls Royce, 5 Lamborghini, 1 Ferrari, 7 Bentley και 9 Maserati. Δεν συζητάμε για την Porsche, η οποία κάνει ρεκόρ στην εποχή μετά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, έχοντας πουλήσει 224 αυτοκίνητα στους επτά μήνες του 2025. Το ενδιαφέρον των υψηλού εισοδήματος αγοραστών είναι εδώ και αποτυπώνεται στις πωλήσεις μερικών από τις πιο περιζήτητες μάρκες της αγοράς, που για τον πολύ κόσμο αποτελούν «dreamcars».

Το φιλέτο της Ικτίνος

Άνθρωπος της αγοράς που γνωρίζει τα πράγματα, μου έλεγε ότι η βιομηχανία επεξεργασίας μαρμάρου, Ικτίνος, θα είχε την ευκαιρία να αναπτύξει ξενοδοχειακή μονάδα πολυτελείας στη Σητεία της Κρήτης, σε έκταση 2.689 στρεμμάτων. Και με αυτόν τον τρόπο να φέρει έσοδα στα ταμεία της. Ωστόσο η εταιρεία έχει επιλέξει τον δρόμο της πώλησης. Η αποτίμηση του ακινήτου είναι 30 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο όπως μου έλεγε ο ίδιος άνθρωπος δεν αναμένεται να πουληθεί πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Και τα 10 εκατομμύρια αυτά θα αποτελέσουν ένα σημαντικό πλήγμα για την εταιρεία, η οποία έχει καθαρό δανεισμό πάνω από 45 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο τζίρος της είναι 30 εκατομμύρια ευρώ. Η διαχείριση της έκτασης και η δημιουργία ξενοδοχείου θα έφερνε έσοδα στα ταμεία της εταιρείας και θα της άφηνε ταυτόχρονα το περιουσιακό στοιχείο στα χέρια της. Ωστόσο επέλεξε διαφορετικό δρόμο. Μένει να φανεί εάν αυτή η επιλογή τελικά θα δικαιώσει τη δεύτερη γενιά επιχειρηματιών της εταιρείας.

Μειωμένες καταθέσεις λόγω κατανάλωσης και φόρων

Υποχώρηση των ιδιωτικών καταθέσεων κατά 1,15 δισ. ευρώ καταγράφηκε στις τράπεζες τον Ιούλιο. Η μείωση, η οποία εν μέρει αντισταθμίζει τις ισχυρές εισροές του Ιουνίου (5,1 δισεκατομμύρια ευρώ), αποδίδεται κυρίως σε εποχικούς παράγοντες, όπως η αυξημένη κατανάλωση και οι φορολογικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών. Παρόλ’ αυτά η συνολική εικόνα του 2025 παραμένει σταθερά θετική, με τις σωρευτικές ροές να διατηρούνται στα +494 εκατ. ευρώ από την αρχή της χρονιάς. Στο μέτωπο της πίστωσης, η καθαρή ροή προς τον ιδιωτικό τομέα γύρισε αρνητική τον Ιούλιο (-1,26 δισ. ευρώ), έπειτα από έντονη αύξηση τον Ιούνιο (+2,7 δισ. ευρώ). Ωστόσο, η ετήσια αύξηση του συνόλου της χρηματοδότησης κινείται στα επίπεδα του 10,5%, υποδηλώνοντας ανθεκτικότητα στη ζήτηση για δανεισμό, κυρίως από επιχειρήσεις.

Πού ποντάρει ο Κόκκαλης για την Intracom

Η εποχή που η Intracom στηριζόταν αποκλειστικά στις τηλεπικοινωνίες και την τεχνολογία έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Ο όμιλος, υπό την ηγεσία του Σωκράτη Κόκκαλη και με τον Δημήτρη Κλώνη στη θέση του Αντιπροέδρου εξελίσσεται ταχύτατα σε πολύπλευρο επενδυτικό βραχίονα, με στρατηγικές κινήσεις σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Η επιχείρηση έχει μπει τα τελευταία σε real estate, τουρισμό, ψυχαγωγία και ασφαλιστικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με σημαντικούς επιχειρηματίες της αγοράς. Σημαντικό βάρος δίνεται και στην τοποθέτηση της Intracom σε εισηγμένες εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης, με στόχο τη δημιουργία υπεραξίας. Ο Κλώνης ήταν ξεκάθαρος καθώς υποστήριξε ότι στόχος είναι η ηγετική παρουσία στις αγορές δραστηριοποίησης, με εργαλείο τις στοχευμένες εξαγορές και επενδύσεις αιχμής. Ο όμιλος χτίζει ένα νέο προφίλ, εκείνο του επενδυτή, που πέρα από την επιχειρηματική απόδοση, διαμορφώνει τάσεις και κατευθύνσεις σε βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

«Τελειώνει» τον Σεπτέμβριο η νέα εξαγορά της Γαλαξίας

Στην τελική ευθεία φαίνεται να μπαίνει όπως με πληροφορούν η εξαγορά της ηπειρωτικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Παπαγεωργίου με καταστήματα στα Ιωάννινα, από την αθηναϊκή εταιρεία Πέντε Α.Ε., ιδιοκτήτρια των σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Αν και οι πρώτες συζητήσεις φέρεται να είχαν ξεκινήσει «χαμηλόφωνα» από τις αρχές του 2025, το deal παρέμεινε υπό σχετική μυστικότητα μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο, όταν άρχισαν να διαρρέουν οι πρώτες πληροφορίες στον Τύπο. Πλέον όμως όλα δείχνουν ότι παρά τον χρόνο που χρειάστηκε για να έρθουν κοντά οι δύο πλευρές, σύντομα θα βγει λευκός καπνός από την καμινάδα. Σας θυμίζω ότι η Παπαγεωργίου διατηρεί έξι καταστήματα, τα οποία βρίσκονται αποκλειστικά εντός του αστικού ιστού των Ιωαννίνων.

Το πρώτο ηλεκτρικό μηχανάκι στη ΔΕΘ

Η Εcoshift είναι η εταιρεία που δημιούργησε ο όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος, εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Πίσω από το NOOS, που αποτελεί το πρώτο ελληνικό ηλεκτρικό δίκυκλο, και το BES 1.0, ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, βρίσκονται Έλληνες μηχανικοί που επέστρεψαν από το εξωτερικό, αφήνοντας πίσω καριέρες σε μεγάλες εταιρείες, για να στελεχώσουν την ελληνική καινοτόμο προσπάθεια. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας θα παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό στην προσεχή ΔΕΘ, όπως μαθαίνω. Να σας θυμίσω ότι παράγεται στις νέες εγκαταστάσεις της Ecoshift στη Μεταμόρφωση, και αποτελεί το νέο επιχειρηματικό εγχείρημα της Πέτρος Πετρόπουλος, η οποία φέρνει στην Ελλάδα μάρκες αυτοκινήτων όπως οι Jaguar, Land Rover, Isuzu, σκάφη και μηχανές, αλλά και μοτοσυκλέτες όπως KTM, Husqvarna και άλλες.