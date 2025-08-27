Ο χρησμός του Σαμαρά και το «προχωράμε»

BEAST

Στον πυρετό της ΔΕΘ

Καλημέρα σε όλους. Σε ρυθμούς ΔΕΘ αρχίζουν και κινούνται πιο εντατικά τα πολιτικά κόμματα καθώς από την επόμενη εβδομάδα θα ανέβουν σταδιακά στη Θεσσαλονίκη οι πολιτικοί αρχηγοί. Στο Μέγαρο Μαξίμου σβήνουν και γράφουν για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, ενώ και στα υπόλοιπα κόμματα ετοιμάζονται πυρετωδώς, ώστε να κερδίσουν ότι μπορούν σε επίπεδο εντυπώσεων. Εξάλλου, η ΔΕΘ πάντα είναι προνομιακός χώρος του εκάστοτε πρωθυπουργού και αυτό το ξέρει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης που δίνει μεγάλο βάρος στη φετινή του εμφάνιση. Με κύριο στόχο να αλλάξει το κλίμα.

Κωδικός Θεσσαλονίκη και Χατζηδάκης

Με το βλέμμα λοιπόν στη ΔΕΘ 2025, όπως σας έγραψα και χθες, κινείται η κυβέρνηση με τις συσκέψεις να είναι συνεχείς στο Μέγαρο Μαξίμου. Κεντρικό ρόλο, όπως μου είπε καλή πηγή, διαδραματίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης που έχει άμεση συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κυρίως στο πεδίο της οικονομίας, όπου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έχει πλήρη εικόνα, ενώ είναι σε ανοικτή γραμμή με τον υπουργό Οικονομίας, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Στο παιχνίδι και ο Δένδιας

Και επειδή ανέφερα το ρόλο του Κ. Χατζηδάκη, μου είπαν ότι θα έχει ειδική αποστολή και ο Νίκος Δένδιας, ένας εκ των βασικών δελφίνων της Νέας Δημοκρατίας. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, θα περιοδεύσει στην Περιφέρεια της Β’ Θεσσαλονίκης στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και θα είναι επικεφαλής κλιμακίου της ΝΔ. Για τη ΝΔ έχει σημασία η ενεργοποίηση του Ν. Δένδια και μάλιστα σε ένα καραμανλικής προέλευσης ακροατήριο με ό,τι αυτό σημαίνει για τα εσωκομματικά δεδομένα. Δείχνει όμως, όπως μου εξήγησε βαθύς γνώστης της ανθρωπογεωγραφίας της ΝΔ, ότι υπάρχει άτυπη συμφωνία για εσωκομματική ειρήνη, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις κυρίως στα εθνικά θέματα, μεταξύ της πλευράς Μητσοτάκη και των καραμανλικών.

Η άνοδος Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός θα ανέβει και αυτός Θεσσαλονίκη λίγο νωρίτερα από την παρουσία του για τη ΔΕΘ. Κλασσικά θα υπάρξει επίσκεψή του, πριν την κεντρική ομιλία του στις 6 Σεπτεμβρίου, αύριο όπου θα βρεθεί στην εκδήλωση για την πορεία των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην πόλη και θα γίνει στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η σύσκεψη που θα ακολουθήσει με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων και τα αιτήματά τους θα πραγματοποιηθεί στη 1 το μεσημέρι, επίσης στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Μουσείου.

Ο ρόλος Σκρέκα

Κεντρικό ρόλο στην προεργασία της «ανάβασης» του πρωθυπουργού και του πολυπληθούς κυβερνητικού κλιμακίου την επόμενη εβδομάδα έχει ο Κώστας Σκρέκας. Ο γραμματέας της ΝΔ προήδρευσε χθες το βράδυ σε ειδική συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Ν. Θεσσαλονίκης της ΝΔ, παρόντος και του Γενικού Διευθυντή του κόμματος Γιάννη Σμυρλή, με αντικείμενο τον συντονισμό των επισκέψεων, δράσεων και εκδηλώσεων του κόμματος στη Βόρεια Ελλάδα.

Στήριξη στον Άδωνι

Και να πάμε και πάλι στα θέματα καθημερινότητας που σας έγραψα χθες ότι δίνει έμφαση το Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός χθες, μετά την προχθεσινή του επίσκεψη σε σχολείο στου Ζωγράφου, πήγε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο μαζί με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Εκεί είναι σε εξέλιξη εκτεταμένα έργα αναβάθμισης των υποδομών με αιχμή την ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο μετατρέπεται σε υψηλών προδιαγραφών κέντρο επείγουσας ιατρικής φροντίδας στην Αττική. Μου είπαν ότι ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του ΤΕΠ και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών, που πραγματοποιούνται σε φάσεις ώστε να μην επηρεάζεται η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, και οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ασθενείς και εργαζόμενους του Ιπποκρατείου, ακούγοντας τις ανάγκες τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και εκείνο που μου επεσήμαναν όσοι ήταν εκεί, αφορούσε την καλή σχέση που φαίνεται να έχει με τον Άδωνι Γεωργιάδη παρά τα όσα κατά καιρούς λέγονται και γράφονται.

Το κριτήριο της κάλπης

Και επειδή αναφέρθηκα στην καθημερινότητα να σας επισημάνω ότι στο Μέγαρο Μαξίμου εξετάζουν τις δημοσκοπήσεις του Ιουλίου και τα ποιοτικά τους στοιχεία. Ναι, βλέπουν πτώση, αλλά μου είπε ανώτερη κυβερνητική πηγή, ότι η έμφαση στην καθημερινότητα δίνεται γιατί η πλειονότητα των ερωτηθέντων θα αποφασίσει που θα δώσει την ψήφο του με βασικό κριτήριο την προοπτική της χώρας και όχι το θυμικό.

Ο χρησμός του Σαμαρά και το «προχωράμε»

Στο στρατόπεδο του Αντώνη Σαμαρά τώρα, για να σας μεταφέρω τι λένε στενοί συνεργάτες του και ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός όταν τον ρωτάνε για το αν και πότε θα πάρει σάρκα και οστά η πρωτοβουλία για τη δημιουργία νέου κόμματος. Ο Αντώνης Σαμαράς ,σε ανθρώπους που τον στηρίζουν και τον γνωρίζουν καλά, λέει την ίδια ατάκα: «Η σούπα δεν τρώγεται ζεστή, η σούπα δεν τρώγεται κρύα, τρώγεται την κατάλληλη ώρα». Αυτό μπορεί να σημαίνει και πολλά αλλά μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Το πιθανότερο όμως είναι ότι περιμένει το κατάλληλο timing για να την ανακοίνωση. Σε πρώην βουλευτές του δεξιού χώρου που τον στηρίζουν, έχει δώσει σαφείς εντολές με ποδοσφαιρικούς όρους. «Χαμηλά η μπάλα και να μην βιαζόμαστε» που και αυτό δείχνει ότι τα έχει βάλει όλα στη ζυγαριά και τα μετράει. Θέλει να το κάνει; Προφανώς και θέλει αλλά το μετράει όπως μου είπε άνθρωπος του περιβάλλοντός του και συνομιλητής του. «Δεν μας έχει δώσει σήμα για να ανακοινώσουμε κάτι, αλλά από το “ευχόμαστε να γίνει” έχουμε μπει στη διαδικασία του “προχωράμε”» μου δήλωσε άνθρωπος της επικοινωνίας που έχει συνεργαστεί παλαιότερα μαζί του.

Δύο πρόσωπα που θα στήριζαν την Καρυστιανού

Αρκετός ντόρος είχε γίνει με την εκδήλωση στα Χανιά όπου, πριν περίπου ένα μήνα, παρευρέθηκε η Μαρία Καρυστιανού με αφορμή την επέτειο των 51 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Όπως είχαμε πει και τότε, είχε πάρα πολύ κόσμο και οι πολίτες της έλεγαν «προχώρα μπροστά είμαστε μαζί σου». Προφανώς της το έλεγαν για να αποδοθεί δικαιοσύνη για το δυστύχημα των Τεμπών αλλά όπως μου είπε άνθρωπος που ήταν δίπλα της και διακριτικά, ίσως αφορούσε και την δημιουργία πολιτικού φορέα υπό της σκέπης της. Η ίδια βέβαια στις δηλώσεις της ξεκαθάρισε ότι δεν το σκέφτεται. Το μόνο που θέλει είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα θύματα και να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση – αν και δεν πιστεύει ότι αυτό θα γίνει. Αυτό θα ήταν το μόνο «παραθυράκι» για τη δημιουργία ενός πολιτικού φορέα με την ίδια να βγαίνει μπροστά. Γνωρίζω όμως πολύ καλά ότι αρκετοί θα ήθελαν να γίνει αυτό. Ακόμα και πρώην βουλευτές και υπουργοί. Με πρώην υπουργό που μίλησα χθες -συγκεκριμένα από την Πελοπόννησο- μου είπε το εξής: «Πολλοί πρώην πολιτικοί θα θέλανε να πορευτούν μαζί της αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν θα ήθελε αυτή. Ένα κόμμα Σαμαρά στην καλύτερη των περιστάσεων θα έφτανε στο 5% ενώ ένα κόμμα της Καρυστιανού να είσαι σίγουρος ότι θα έφτανε πάνω από το 15%». Δεν μπορώ να πω αν θα έφτανε αυτό το ποσοστό αλλά μπορώ να σας μεταφέρω ότι τη στηρίζουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι πολιτικοί αλλά ασκούν πολιτική και έχουν επίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κρατήστε το όνομα του καθηγητή Οικονομικών, Κοσμά Μαρινάκη, ο οποίος εμφανίστηκε ζωντανά πριν λίγες ημέρες στο BBC News σχολιάζοντας τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά και του Γιάννη Ιωαννίδη ο οποίος είναι τακτικός καθηγητής στη σχολή Παθολογίας, Έρευνας και Πολιτικής Υγείας και Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Πρόληψης του ίδιου πανεπιστημίου.

Ο αμήχανος Φάμελλος και ο Τσίπρας

Και να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Κεντρικά στελέχη υπονομεύουν τον Σωκράτη Φάμελλο, περιμένοντας το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό από μόνο του είναι πέρα από παράδοξο. Και πολιτικά ανήθικο, όπως μου είπαν κάποιοι. Αυτή είναι η πολιτική, μου είπαν κάποιοι άλλοι. Ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να ανοίξει μέτωπο. Και χθες στο ΣΚΑΪ που μίλησε, είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι σοβαρό πολιτικό κεφάλαιο και για τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. «Σε πάρα πολλές σοβαρές πρωτοβουλίες του Ινστιτούτου Τσίπρα εγώ ήμουν παρών», είπε, αλλά ποιος τον ακούει, αφού τα περισσότερα μέλη της ΠΓ και της ΚΕ αναμένουν το κόμμα και το σήμα του πρώην πρωθυπουργού. Από την άλλη, ο Σ. Φάμελλος έχει την στήριξη του Νίκου Παππά και του Παύλου Πολάκη που δεν τους θέλει ο Τσίπρας στο νέο κόμμα.

Υποψηφιότητες ΠΑΣΟΚ

Και να πάω και στο ΠΑΣΟΚ που ετοιμάζεται και αυτό για τη ΔΕΘ, αλλά μαθαίνω ότι υπάρχουν και προετοιμασίες στενών συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη για υποψηφιότητες στις βουλευτικές εκλογές. Τσέκαρα ότι τρέχουν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος για τη Μαγνησία, όπου μαθαίνω πως υπάρχουν αντιδράσεις για την υποψηφιότητά του και δεν είναι όλα ρόδινα, αλλά και ο γραμματέας του κόμματος, Αλέξης Σπυρόπουλος στην Πρέβεζα, όπου επίσης υπάρχει μεγάλη μουρμούρα, διότι δεν έχει καταγωγή ο ίδιος από εκεί (η καταγωγή του είναι από την μονοεδρική Θεσπρωτία), αλλά η γιαγιά του. Για την ακρίβεια, στη Μαγνησία μάλλον θα κερδίσει έδρα το ΠΑΣΟΚ, ενώ η Πρέβεζα είναι διεδρική.

Επίθεση με συνεντεύξεις από τη Χαριλάου Τρικούπη

Σας έγραφα χθες για τις συσκέψεις στη Χαριλάου Τρικούπη και τη «μαύρη βίβλο» για την οικονομία που ήδη έχουν αρχίσει να γράφουν οι στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη. Σας ενημερώνω εγκύρως συμπληρώνοντας το ρεπορτάζ, ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμος για σκληρό ροκ κατά της κυβέρνησης και για το λόγο αυτό ελήφθη η απόφαση να ξεκινήσουν από 1ης Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια συνεντεύξεις τύπου στην έδρα του κόμματος από τους αρμόδιους τομεάρχες με προτάσεις αλλά και σκληρή κριτική σε πεδία όπως η οικονομία, το κοινωνικό κράτος και οι θεσμοί. Παράλληλα το δημογραφικό πρόβλημα αναμένεται να αναδειχθεί στον φετινό εορτασμού της επετείου ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, στην εκδήλωση που προετοιμάζεται ήδη από Λ. Καρχιμάκη, Ε. Μπέκο και Κ. Καζάνη υπό τον άγρυπνο μάτι της Άννας Διαμαντοπούλου για την 3η Σεπτέμβρη στο Ζάππειο.

Στη μάχη για το νερό κανείς δεν περισσεύει

«Καμπανάκια» έχουν χτυπήσει εδώ και καιρό στην κυβέρνηση για το μεγάλο θέμα της λειψυδρίας και για το λόγο αυτό λαμβάνονται αποφάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπέγραψε συμφωνία με την ΕΥΔΑΠ για χρηματοδότηση ύψους 250 εκατ. ευρώ προκειμένου να υλοποιηθούν έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην Περιφέρεια Αττικής. Σε ρόλο – κλειδί ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου με κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό, καθώς ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει να αντιμετωπιστεί με σχέδιο το χρόνιο πρόβλημα της λειψυδρίας ουσιαστικά και αποτελεσματικά, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και με χαμηλότερα λειτουργικά κόστη. Έτσι, ο σχεδιασμός προβλέπει την υλοποίηση έργων την περίοδο 2025-2030, με στόχο να ενισχύσουν την αξιοπιστία, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών ύδρευσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων αυτών ανέρχεται στα 514 εκατ. ευρώ., ενώ πέρα από την ΕΤΕπ, ενδέχεται να προστεθεί χρηματοδότηση και από άλλες πηγές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στη μάχη για το νερό κανείς δεν περισσεύει και κυρίως οι πόροι.

13 εκατομμύρια βάζει στους λογαριασμούς των μετόχων η Κρι Κρι

Σήμερα γίνεται η «μοιρασιά» των 13,22 εκατομμυρίων ευρώ ως μέρισμα από τα συνολικά κέρδη των 34 εκατομμυρίων ευρώ που είχε το 2024 η Κρι Κρι. Το ποσό που μόλις σας ανέφερα, θα μπει στους λογαριασμούς των μετόχων και αντιστοιχεί σε 0,40 ευρώ ανά μετοχή μεικτά και περίπου 0,38 λεπτά ευρώ ανά μετοχή καθαρά καθώς επιβαρύνεται με φόρο 5%. Η Κρι Κρι έχει καταφέρει να αποτελεί μία από τις πιο κερδοφόρες βιομηχανίες εταιρείες στην Ελλάδα με βάση το τζίρο της, ο οποίος κάθε χρόνο αυξάνεται με υψηλό διψήφιο ποσοστό. Την ίδια στιγμή η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται, με τις εκτιμήσεις της διοίκησης να κάνουν λόγο για τζίρο άνω των 300 εκατ. ευρώ το 2025, εφόσον επαληθευτούν οι προβλέψεις. Πρόκειται για σημαντική αύξηση σε σχέση με τα 256 εκατ. ευρώ του 2024, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική πορεία της εταιρείας τα τελευταία χρόνια. Το μεγάλο στοίχημα της Κρι Κρι δεν είναι άλλο από τις εξαγωγές, οι οποίες αποτελούν πλέον τον κύριο μοχλό ανάπτυξης. Αν και η εσωτερική αγορά γιαουρτιού παρουσιάζει στασιμότητα, στο εξωτερικό η εταιρεία καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις, ιδίως στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και σε νέες αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η στρατηγική «στροφή» της AKTOR και το στοίχημα Εξάρχου

Στα ενδότερα της αγοράς κατασκευών, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην ολοκλήρωση της εξαγοράς της Άκτωρ Παραχωρήσεις, η οποία – σύμφωνα με πληροφορίες – δρομολογείται εντός Σεπτεμβρίου. Ο διευθύνων σύμβουλος της AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, εμφανίζεται αποφασισμένος να «ξαναγράψει» τον χάρτη του ομίλου, βάζοντας σε εφαρμογή ένα σχέδιο που χαρακτηρίζεται ως «μεταμόρφωση». Η κίνηση-κλειδί είναι η διάσπαση των δύο βασικών δραστηριοτήτων: Κατασκευές και Παραχωρήσεις/ΣΔΙΤ. Οι φάκελοι έχουν ήδη αποσταλεί στους μετόχους, με στόχο οι κλάδοι να περάσουν σε πλήρως ελεγχόμενες θυγατρικές. Στην πράξη, το κατασκευαστικό κομμάτι μεταφέρεται στην «AKTOR Κατασκευές» με αποτίμηση 66,87 εκατ. ευρώ, ενώ οι Παραχωρήσεις και τα ΣΔΙΤ στην «AKTOR Participations Concessions – PPA Projects», αξίας 25,45 εκατ. ευρώ. Για καθεμία, θα εκδοθούν νέες μετοχές που θα αναληφθούν εξ ολοκλήρου από την «παλιά» AKTOR. Στο παρασκήνιο, η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως ξεκάθαρη στρατηγική τοποθέτηση: συγκέντρωση δυνάμεων και σαφής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων, ώστε να υπάρχει ευελιξία και επιχειρησιακή αυτονομία. Στις Κατασκευές περνούν όλες οι εργασίες των θυγατρικών AKTOR ΑΤΕ, ROMINPLOT κ.ά., ενώ στις Παραχωρήσεις συγκεντρώνονται οι συμμετοχές σε αυτοκινητοδρόμους, κτίρια, έργα τηλεματικής, απορρίμματα και δίκτυα.

Το νέο «χτύπημα» της ΕΚΤΕΡ στο Ελληνικό

Μετά το κτίριο ΑμεΑ που είχε κατασκευάσει για λογαριασμό της Lamda Development, η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, ΕΚΤΕΡ, επιστρέφει mega project του Ελληνικού, αναλαμβάνοντας το δεύτερο έργο της στο πλαίσιο της επένδυσης. Η εταιρεία υπέγραψε σύμβαση ύψους 645.000 ευρώ με την Orilina Properties REIC για πρόδρομες εργασίες στο πολυτελές συγκρότημα Marina Residences, που φέρουν την σχεδιαστική υπογραφή του παγκοσμίου φήμης αρχιτεκτονικού γραφείου Kengo Kuma and Associates. Tο έργο περιλαμβάνει υποδομές, παρεμβάσεις πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο και την κατασκευή υποσταθμού ΔΕΔΔΗΕ, με προθεσμία ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2025. Με τη συμφωνία αυτή, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΕΚΤΕΡ εκτοξεύεται στα 98,71 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών συμβάσεων.

Η πρόκληση για τράπεζες-services και «κόκκινα» δάνεια

Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται ως «πρωταθλήτριες Ευρώπης» στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), καταγράφοντας τα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας 15ετίας. Με αιχμή το σχέδιο «Ηρακλής», που έδωσε ώθηση στις τιτλοποιήσεις «κόκκινων» δανείων, αλλά και με την ενίσχυση των εξωδικαστικών μηχανισμών ρύθμισης, ο δείκτης NPL έχει υποχωρήσει εντυπωσιακά στο 4,6%. Ωστόσο, πίσω από τους εντυπωσιακούς αριθμούς, το μεγαλύτερο κομμάτι των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει πλέον περάσει στα χέρια εξειδικευμένων servicers, κάτι που δημιουργεί νέες ισορροπίες και, ταυτόχρονα, νέες προκλήσεις. Η αγορά δευτερογενούς διαχείρισης χρέους παραμένει ένα δύσκολο πεδίο, όπου ζητούμενο είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια και πιο αποτελεσματικοί κανόνες. Στα τραπεζικά γραφεία λέγεται ότι η μεγάλη πρόκληση για το επόμενο διάστημα δεν θα είναι η μείωση των «κόκκινων» δανείων –κάτι που ήδη επιτεύχθηκε– αλλά το αν και πώς οι servicers θα καταφέρουν να «αναστήσουν» τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που παραμένουν εγκλωβισμένα στα χρέη τους. Εκεί θα κριθεί αν η επιτυχία των τραπεζών μεταφραστεί σε πραγματική ανάσα για την οικονομία.

Περισσότερα από 75.000 κρατικά ακίνητα στα αζήτητα

Όπως έχετε ίσως διαπιστώσει, έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στα ακίνητα, καθώς αποτελούν ένα από τα «hot» θέματα της επικαιρότητας τον τελευταίο καιρό. Τα στοιχεία που μου δίνουν οι επαΐοντες δείχνουν ότι περισσότερα από 75.000 ακίνητα που ανήκουν σε ιδρύματα και δημόσιους φορείς παραμένουν ουσιαστικά στα αζήτητα εδώ και χρόνια. Κτίρια, οικόπεδα και εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς όφελος του Δημοσίου ή της κοινωνίας, βρίσκονται εγκαταλελειμμένα. Το ζήτημα δεν είναι άγνωστο στις κυβερνήσεις που έχουν περάσει, όμως η αδυναμία συντονισμού και οι ατελείωτες γραφειοκρατικές εμπλοκές κρατούν καθηλωμένη μια τεράστια περιουσία. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου διαφορετικοί φορείς διεκδικούν την ίδια ιδιοκτησία, άλλες όπου δεν έχουν ολοκληρωθεί κτηματογραφήσεις, αλλά και ακίνητα που παραμένουν χωρίς κανένα νομικό τίτλο, «χαμένα» στο αρχείο της Δημόσιας Διοίκησης.

Το «κενό» στις ξένες επενδύσεις στα ακίνητα

Στο μισό έχουν πέσει οι ξένες επενδύσεις σε ακίνητα και όσοι γνωρίζουν καλά την αγορά μου λένε ότι η εικόνα δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτέλεσμα βαθύτερων παθογενειών. Το «φρένο» που καταγράφεται δεν αφορά μόνο την οικονομική συγκυρία ή τα επιτόκια· είναι περισσότερο θεσμικό. Στα «καφενεία» της αγοράς ακούγεται ότι οι ξένοι επενδυτές δεν φοβούνται να βάλουν χρήματα στην Ελλάδα, αλλά δεν αντέχουν την αβεβαιότητα. Από τη μια, ένα πολεοδομικό πλαίσιο που αλλάζει συνεχώς, αφήνοντας ασαφείς κανόνες. Από την άλλη, οι συνεχείς παρεμβάσεις του ΣτΕ σε επενδυτικά σχέδια, που δημιουργούν εικόνα ασταθούς περιβάλλοντος. Σαν να μην έφταναν αυτά, οι κυβερνητικές αποφάσεις για το πρόγραμμα Golden Visa αλλάζουν κάθε τόσο, ενώ οι καθυστερήσεις σε μεταβιβάσεις και αδειοδοτήσεις γίνονται καθημερινότητα. Στα κλειστά γραφεία μεγάλων funds η εντύπωση είναι ξεκάθαρη: «οι αγορές τιμωρούν την ασυνέπεια». Και όταν το φορολογικό πλαίσιο πηγαίνει μπρος-πίσω, ή στρατηγικές επενδύσεις μένουν βαλτωμένες, τότε το κεφάλαιο αναζητά άλλους προορισμούς. Το χρήμα, λένε, πάει εκεί όπου οι κανόνες είναι σταθεροί και οι θεσμοί φιλικοί. Η ανησυχία είναι ότι, αν δεν μπει τάξη σύντομα, το «παράθυρο» ευκαιρίας για την Ελλάδα μπορεί να κλείσει προτού καν το εκμεταλλευτεί.

Ο άνθρωπος που «ανασταίνει» προβληματικές εταιρείες

Ο Δημήτρης Ματεμτζής, βασικός μέτοχος της Pink Woman, το έκανε μία φορά αποκτώντας τη συγκεκριμένη προβληματική εταιρεία από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη της Παύλο Χατζηπαυλίδη, και καταφέρνοντας σε σύντομο διάστημα να την κάνει υγιή και κερδοφόρα, έχοντας ήδη εμπειρία ως επιτελικό στέλεχος σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες όπως η L’Oreal και η Champion. Το ίδιο μαθαίνω ότι σκοπεύει να κάνει με την Body Talk, που πρόσφατα εξαγόρασε, η οποία επίσης έχει διάφορα οικονομικά θέματα. Σύντομα, με βάση το πλάνο, πιθανότατα το 2026, η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα. Τα πρώτα σημάδια της ανάκαμψης όμως θα φανούν ήδη από φέτος. Ο Ματεμτζής φάνηκε ότι είναι καλός τιμονιέρης στην περίπτωση της Pink Woman και έχει πλέον αποδείξει ότι έχει τα εχέγγυα για να καταφέρει να πετύχει το νέο στοίχημα που έχει βάλει.

Η Μύκονος των των αντιθέσεων

Μιλούσα με κάποιους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Μύκονο. Και η εικόνα που μου μετέφεραν είναι ότι η κίνηση στο νησί φέτος το καλοκαίρι είναι κατά τι χαμηλότερη σε σχέση με την καλοκαιρινή περίοδο του 2024. Ο Αύγουστος ήρθε πρόσκαιρα να διορθώσει την εικόνα των μηνών που προηγήθηκαν, αλλά όπως μου έλεγαν οι ίδιοι άνθρωποι δεν ήταν αρκετός για να σώσει την παρτίδα για το νησί των ανέμων.