Προειδοποιήσεις προς τους γείτονες περιλαμβάνει το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Η Τουρκία δεν θα ανεχτεί ποτέ τον εκβιασμό, την πειρατεία ή τη ληστεία στη θαλάσσια “Γαλάζια Πατρίδα” της», είπε, μεταξύ άλλων.

Σε μήνυμα για το νέο έτος που κοινοποίησε η τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις αυξανόμενες προκλήσεις και απειλές για τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι το νέο έτος θα φέρει ευημερία στη χώρα, στο έθνος και σε όλη την ανθρωπότητα, τίμησε το τουρκικό προσωπικό ασφαλείας και το στρατιωτικό προσωπικό που έδωσε τη ζωή του στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και άλλων απειλών για το κράτος, και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους βετεράνους που έκαναν μεγάλες θυσίες για την ειρήνη και την ασφάλεια των 86 εκατομμυρίων πολιτών της Τουρκίας, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Αναφέροντας ότι το 2025 υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ο Ερντογάν πρόσθεσε: «Παρά το αυξανόμενο κλίμα πολέμου, κρίσης και έντασης στην περιοχή μας, η Τουρκία συνεχίζει με σιγουριά την ευλογημένη πορεία της υπό τη διοίκηση αξιόπιστων και ικανών αξιωματούχων».

Είπε ότι η Τουρκία βλέπει θετικά αποτελέσματα από το οικονομικό της πρόγραμμα, σημειώνοντας ότι η διαδικασία αποπληθωρισμού συνεχίζεται και τα αποθέματα της Κεντρικής Τράπεζας ενισχύονται, ενώ η παραγωγή, οι επενδύσεις, η απασχόληση και οι εξαγωγές κερδίζουν δυναμική.

«Σπάμε ρεκόρ σε πολλούς τομείς, από τον τουρισμό έως την αμυντική βιομηχανία», δήλωσε ο Ερντογάν, προσθέτοντας ότι ένα ιστορικό πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης μισού εκατομμυρίου μονάδων θα βοηθήσει τους πολίτες με χαμηλό εισόδημα να γίνουν ιδιοκτήτες σπιτιών και θα συμβάλει στην ανακούφιση των υψηλών τιμών των κατοικιών και των ενοικίων.

Περιφερειακή αλληλεγγύη

Τονίζοντας ότι δεν θα εγκαταλείψουν ποτέ όχι μόνο τους δικούς τους ανθρώπους, αλλά και κάθε αδελφό ή αδελφή που στρέφεται προς την Τουρκία, ο Ερντογάν δήλωσε: «Οι αντανακλάσεις της πολιτικής μας, που επικεντρώνεται στα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη και τη συνείδηση, είναι ορατές σε ολόκληρη την περιοχή μας, ιδίως στη Συρία και τη Γάζα».

Στη γειτονική Συρία, η οποία ανακάλυψε την ελευθερία της με την επανάσταση του Δεκεμβρίου 2024, η ανάκαμψη έχει επιταχυνθεί και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς την πολιτική σταθερότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα, είπε.

«Καθώς η ειρήνη εδραιώνεται όλο και περισσότερο στη Συρία, οι εθελοντικές επιστροφές έχουν αυξηθεί», είπε ο Ερντογάν, σημειώνοντας ότι κατά το παρελθόν έτος 600.000 Σύροι επέστρεψαν στη χώρα τους από την Τουρκία, όπου εκατομμύρια αναζήτησαν καταφύγιο κατά τη διάρκεια του μακροχρόνιου εμφυλίου πολέμου.

«Πιστεύουμε ότι μια ισχυρή Συρία, έχοντας εξασφαλίσει την πολιτική της ενότητα και την εδαφική της ακεραιότητα, θα συμβάλει εξαιρετικά τόσο στο περιβάλλον της όσο και στον κόσμο», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

Είπε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη νέα κυβέρνηση της Συρίας για να εξασφαλίσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα για όλους τους Σύρους, τονίζοντας την απουσία οποιασδήποτε διάκρισης με βάση την εθνικότητα ή τη θρησκεία, συμπεριλαμβανομένων των Αράβων, των Κούρδων, των Τουρκομάνων, των Σουνιτών, των Σιιτών και των Αλαουιτών.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία δεν θα παραμείνει σιωπηλή έως ότου οι υπεύθυνοι για το θάνατο 71.000 Παλαιστινίων στη Γάζα, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν γυναίκες και παιδιά, λογοδοτήσουν.

«Η εκεχειρία στη Γάζα (10 Οκτωβρίου), που επιτεύχθηκε με τη συμβολή μας, εξακολουθεί να ισχύει χάρη στην αυτοσυγκράτηση των αδελφών και αδελφών μας στη Γάζα, παρά όλες τις παραβιάσεις του Ισραήλ», δήλωσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Άγκυρα εργάζεται εντατικά για να εξασφαλίσει ότι το Ισραήλ θα σταματήσει τις επιθέσεις του, θα επιταχύνει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και θα επιτρέψει την έναρξη των προσπαθειών ανασυγκρότησης.