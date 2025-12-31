«Το 2025 ήταν μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, αλλά και ουσιαστικές τομές», τονίζει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις εφαρμόζοντας το πρόγραμμά της για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης, τη βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την αναβάθμιση και ανακαίνιση των σχολείων, τον τερματισμό των καταλήψεων, αλλά και τη δυνατότητα ίδρυσης Μη Κρατικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Επιπλέον, η χώρα μας υπέγραψε ιστορικές ενεργειακές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κόμβο για την περιοχή της Μεσογείου, ενώ η Chevron ξεκινά εργασίες για την εξόρυξη υδρογονανθράκων. Παράλληλα, η Ελλάδα κατοχύρωσε τα απώτατα δυνητικά όριά της και με την σφραγίδα της Ευρώπης, καταθέτοντας θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Η Ελλάδα της κρίσης έγινε η Ελλάδα της ηγεσίας, όπως αποδεικνύει και η παμψηφεί εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Ήταν όμως και μια χρονιά ευθύνης. Και ευθύνη σημαίνει να είσαι στην πρώτη γραμμή, να βγαίνεις μπροστά στα δύσκολα».

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε:

«Το 2025 είχε και τοξικότητα. Θεωρίες συνωμοσίας. Fake news. Συκοφαντίες.

Δεν κρυφτήκαμε.

Σε 79 ενημερώσεις πολιτικών συντακτών, μέσα στη χρονιά, είχα την ευθύνη να μιλήσω για τις μεγαλες μεταρρυθμίσεις αλλά και να απαντήσω σε δεκάδες fake news που διακινούνταν από την αντιπολίτευση και ορισμένα ΜΜΕ. Η υποτιθέμενη ιδιωτικοποίηση του νερού, η «φορολόγηση των tips», τα «ξυλόλια», τα «χαμένα βαγόνια», η «τελευταία» θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη για την ελευθερία του Τύπου και δεκάδες άλλα ψέματα.

Απέναντι σε όλη αυτή την τοξικότητα, δεν μείναμε άπραγοι, δεν αφήσαμε την μιζέρια και την καταστροφολογία να αλλοιώσουν την πραγματικότητα.

Συνεχίσαμε τη δουλειά με γνώμονα τον κάθε πολίτη και την βελτίωση της καθημερινότητας απέναντι στις σειρήνες του λαικισμού».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συμπλήρωσε: «Στο χαρτοφυλάκιο που έχω την τιμή να εκπροσωπώ, προχωρήσαμε σε σημαντικές νομοθετικές παρεμβάσεις στον χώρο των ΜΜΕ με βελτιώσεις στα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, με σημαντικές αλλαγές στην ΕΡΤ, με την ενσωμάτωση διατάξεων του ΕMFA με στόχο τη διαφάνεια και το νοικοκύρεμα στον χώρο των μέσων, την προστασία των δημοσιογράφων, αλλά και τον σεβασμό στα δημόσια οικονομικά και τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων.

Παράλληλα, μαζί με το Υπουργείο Παιδείας ξεκινήσαμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την παραπληροφόρηση στα σχολεία, με στόχο την αντιμετώπιση των fake news.

Και πάνω απ’ όλα, διατηρώντας τις αρχές και τις αξίες της Ν.Δ., σε διαρκή επαφή με όλους εσάς.

Σε κάθε δήμο και σε κάθε γειτονιά δίνοντας φωνή στους πολίτες, ακούγοντας εσάς, μαθαίνοντας απο εσάς, αλλά και απαντώντας απευθείας στις δικές σας ερωτήσεις μέσω του briefing για τους πολίτες που καθιερώσαμε.

Συνεχίζουμε και το 2026. Καλή χρονιά σε όλους».