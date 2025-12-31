Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου, στο Ρέθυμνο, όπου ένας άνδρας βρήκε νεκρό τον αδερφό του.

Ο 47χρονος εντοπίστηκε στο χωράφι όπου τα δύο αδέρφια είχαν τα ζώα τους, με έναν αυτοσχέδιο βρόγχο στο λαιμό του.

Επί τόπου βρέθηκαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. και ιατροδικαστής, με τις αρχές να διαπιστώνουν πως ο άνδρας είχε δώσει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, ο 47χρονος δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, δεν λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει αφήσει σημείωμα.

Πρόκειται για τη δεύτερη αυτοκτονία μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη, αφού το βράδυ της Τρίτης, ένας 32χρονος έκανε βουτιά θανάτου από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας στο Ηράκλειο.