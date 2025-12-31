Σταδιακά υποδέχεται ο πλανήτης τη νέα χρονιά, το 2026, ενώ έχουν αρχίσει ήδη τα πρώτα πυροτεχνήματα.

Οι πανηγυρισμοί για την έλευση του νέου έτους ξεκίνησαν στις χώρες του Ειρηνικού που γύρισαν ήδη την σελίδα του 2025 που σημαδεύτηκε από τον πόλεμο και την ανακωχή στη Γάζα, τις μάταιες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τις κολοσσιαίες επενδύσεις στο τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και την ταραχώδη επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οξυμένα από την κλιματική απορρύθμιση που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα – δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, ξηρασία στην Αφρική και φονικές πλημμύρες στην Ασία – έπληξαν τον πλανήτη και το 2025, που μένει επισήμως στην ιστορία μεταξύ των τριών θερμότερων ετών που έχουν ποτέ καταγραφεί.

Οι χώρες του Ειρηνικού με πρώτο το Κιριμπάτι ήταν οι πρώτες περιοχές του πλανήτη όπου το ρολόι σήμανε 12 τα μεσάνυνκτα. Ακολούθησαν η Νέα Ζηλανδία με την πρωτεύουσα Ουέλινγκτον να φωτίζεται από τα πυροτεχνήματα, κηρύσσοντας την έναρξη των εορτασμών στον κόσμο.

Στο Σίδνεϊ, την «παγκόσμια πρωτεύουσα του Νέου Ετους», οι προετοιμασίες για τους φετινούς εορτασμούς επισκιάσθηκαν από την αντισημιτική επίθεση στο Μπόνταϊ Μπιτς.

Ενα λεπτό σιγής επρόκειτο να τηρηθεί στις 23.00 τοπική ώρα στην διάσημη γέφυρα του λιμανιού που θα φωτιστεί με λευκό φως, σύμβολο της ειρήνης. Μεγάλο πλήθος αναμένεται στην συνέχεια για να γιορτάσει την έλευση του νέου έτους τα μεσάνυκτα με πυροτεχνήματα.

Στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στην μεγάλη γιορτή της έλευσης του νέου έτους αναμένονται περί τα 2.5 εκατομμύρια άνθρωποι στην παραλία της Κοπακαμπάνα.

Η ατόλη Κιριτιμάτι –γνωστή και ως Νήσος των Χριστουγέννων– υποδέχθηκε επίσημα το 2026, αποτελώντας το πρώτο μέρος στον κόσμο που μπήκε στο νέο έτος.

Άλλες περιοχές του κράτους του Κιριμπάτι στον Ειρηνικό Ωκεανό θα γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου μέσα στις επόμενες ώρες.

Αποτελεί τμήμα του κράτους του Κιριμπάτι στον Ειρηνικό Ωκεανό και βρίσκεται νότια της Χαβάης και βορειοανατολικά της Αυστραλίας. Το Κιριμπάτι αποτελείται από πολλές ατόλες –δακτυλιοειδείς κοραλλιογενείς υφάλους– και εκτείνεται σε σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα από ανατολή προς δύση.

Το Κιριμπάτι απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1979. Φιλοξενεί το μεγαλύτερο θαλάσσιο καταφύγιο του Νότιου Ειρηνικού, ενώ πολλές από τις ατόλες του κατοικούνται. Οι περισσότερες είναι πολύ χαμηλού υψομέτρου και κινδυνεύουν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Το αρχιπέλαγος έχει πληθυσμό περίπου 116.000 κατοίκους. Παρότι βρίσκεται σχεδόν ακριβώς νότια της Χαβάης, το Κιριμπάτι γιορτάζει την Πρωτοχρονιά μία ολόκληρη ημέρα νωρίτερα.

Η απομακρυσμένη νήσος Τσάταμ της Νέας Ζηλανδίας μπαίνει στο νέο έτος

Οι περίπου 600 κάτοικοι της νήσου Τσάταμ της Νέας Ζηλανδίας έγιναν οι επόμενοι που υποδέχθηκαν το 2026.

Περίπου το ένα έκτο του πληθυσμού του απομακρυσμένου αρχιπελάγους –κυρίως ντόπιοι– περνούν τις τελευταίες στιγμές του 2025 στο μπαρ του Hotel Chatham, όπως λέει η ιδιοκτήτριά του.

«Είναι κάτι ξεχωριστό να υποδέχεσαι το 2026 σε ένα τόσο απομακρυσμένο και απομονωμένο μέρος.»

Αργότερα, το νέο έτος έφτασε και στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, όπου οι κάτοικοι υποδέχτηκαν το 2026 με πυροτεχνήματα.

Happy New Year New Zealand! 🎉



Auckland welcomes in the new year with a fireworks display over its tallest building – the Sky Tower.



Latest updates 👉 https://t.co/DP0mlQ1r19 pic.twitter.com/GMg9UnKboU — Sky News (@SkyNews) December 31, 2025

Πυροτεχνήματα γέμισαν και τον ουρανό της Αυστραλίας, καθώς πλησιάζει το νέο έτος.