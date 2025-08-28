BEAST

Τα πρόσωπα του Αλέξη Τσίπρα

Καλημέρα σε όλους. Σήμερα δεν θα ξεκινήσω με την κυβέρνηση, αλλά με τον Αλέξη Τσίπρα για τον οποίο έμαθα πολλά και διάφορα σχετικά με τα πρόσωπα που φέρεται να τον ακολουθούν στο νέο κόμμα. Και μάλιστα έμαθα και για πρόσωπα που είναι στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και ευρύτερα στην κεντροαριστερά – με πληροφορίες που θα προκαλέσουν συζητήσεις.

Η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πάει Τσίπρα

Πολλά λέγονται και γράφονται για το ποιοι θα είναι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα όταν θα κάνει το νέο κόμμα. Έψαξα και ρώτησα και μου είπαν ότι από την παρούσα Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κεντρικό ρόλο θα έχει η αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Άρτας, Όλγα Γεροβασίλη. Στο νέο κόμμα μου είπε καλή πηγή ότι θα έχει ρόλο και ο νυν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης. Για Νίκο Παππά και Παύλο Πολάκη σας έχω γράψει εδώ και καιρό, ότι δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Μου επισημάνθηκε ότι θα δούμε στο νέο κόμμα και Ρένα Δούρου και Νίνα Κασιμάτη και άκουσα και για Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Από την παρούσα ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελαν στο νέο σχήμα τον Γιώργο Καραμέρο, τον βουλευτή Δράμας, Θεόφιλο Ξανθόπουλο και τον Κώστα Μπάρκα από Πρέβεζα. Υπάρχουν και άλλοι τουλάχιστον 12 που είναι υπό εξέταση. Μου είπαν όμως να κρατήσουμε και το όνομα του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη που αναφέρθηκε προ ημερών θετικά για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και ο Διονύσης Τεμπονέρας.

Οι πασοκογενείς

Υπάρχει, τώρα, και η πλευρά του ΠΑΣΟΚ και στελέχη της παράταξης που φλερτάρουν με την ιδέα της συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό. Γιατί εκεί βλέπουν μέλλον. Βλέπου διακυβέρνηση της χώρας, δηλαδή. Τι άλλο έμαθα; Εκτός από την Λούκα Κατσέλη που έχει άριστη σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, μου επισημάνθηκε πως πολύ κοντά βρίσκεται ο Χάρης Καστανίδης, βουλευτής επί δεκαετίες του ΠΑΣΟΚ και υπουργός, ο Ηλίας Μόσιαλος, υπουργός του Γιώργου Παπανδρέου, αλλά και άλλοι πασοκογενείς.

Οι τεχνοκράτες του Αλέξη

Και να πάμε και στους τεχνοκράτες του Αλέξη Τσίπρα. Θυμάστε πολλοί το think tank που είχε δημιουργήσει και ήθελε να το αξιοποιήσει στο κόμμα, αλλά έτρωγε πόρτα από τους διάφορους κορυφαίους. Ε, από αυτό το think tank θα έχει αρκετούς στο νέο κόμμα, ενώ θα αξιοποιηθούν και στελέχη από το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών (ΕΝΑ), πολιτικό παιδί του Γιάννη Δραγασάκη και το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς με στελέχη των οποίων μιλάει ο πρώην υφυπουργός Γιώργος Βασιλειάδης που είναι δίπλα στον Τσίπρα που έχει εκ δεξιών και τον πρώην υπουργό Μιχάλη Καλογήρου. Μου είπαν ότι κεντρικό ρόλο θα έχουν και πρώην υπουργοί του, όπως Δημήτρης Λιάκος και Γιώργος Χουλιαράκης, αλλά και άλλα πρόσωπα που είχαν αξιοποιηθεί την περίοδο 2015-2019, όπως ο Τάκης Κορκολής, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, κά. Επίσης έμαθα πως θα απευθυνθεί σε τουλάχιστον επτά καθηγητές πανεπιστημίου, μεταξύ αυτών άκουσα για τον Γιώργο Σωτηρέλλη και τον Ξενοφών Κοντιάδη, αλλά και για 3-4 πρόσωπα από τα ΜΜΕ, μεταξύ 35-50 ετών που κινούνται στον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο που εργάζονται σε γνωστά συγκροτήματα.

Η κίνηση του Δούκα

Ο Χάρης Δούκας κάνει το δικό του αγώνα και προσπαθεί να πετύχει τη συγκρότηση ενός Ενιαίου Αυτοδιοικητικού Μετώπου ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Χ. Δούκας απηύθυνε κάλεσμα σε δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους από όλη τη χώρα και μάλιστα έμαθα ότι πρόσφατα έγινε και πανελλαδική διαδικτυακή συνάντηση δημάρχων και δημοτικών συμβούλων, εκλεγμένων στα κεντρικά όργανα της Αυτοδιοίκησης.

Κωδικός μεσαία τάξη

Και να περάσω στην κυβέρνηση για την οποία σας έγραψα χθες ότι θα κάνει μεγάλη κινητοποίηση στη Βόρεια Ελλάδα ενόψει της ΔΕΘ με έναρξη ουσιαστικά την παρουσία σήμερα του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και κατάληξη το τριήμερο του μεθεπόμενου Σαββατοκύριακου με την ομιλία και την συνέντευξη τύπου. Στο Μέγαρο Μαξίμου εξετάζουν και το πώς θα προσεγγίσουν εκ νέου τη μεσαία τάξη, ενώ δεν ήχησε ευχάριστα η νέα δημοσκόπηση που κατέγραψε απώλεια 4,5 μονάδων – αν και απ’ όσο μαθαίνω, υπάρχουν επιφυλάξεις για κάποια ποσοστά. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι αρχίζουν σιγά-σιγά και προετοιμάζονται διλήμματα για μελλοντική εκλογική χρήση και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία.

Η γκέλα του Ανδρουλάκη

Καλά λένε ότι το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού, αλλά ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τις καραμπόλες που δείχνει να τις τραβάει σαν μαγνήτης, και με το τρις παραμένει αδιόρθωτος. Κι όλα αυτά σε μια εμφάνιση και μόλις σε μια ημέρα. Για μια κουβέντα όμως, που δεν βγήκε πότε από το στόμα του Παύλου Μαρινάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης, την «έπεσε» με βαριές κουβέντες, εναντίον του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αφού αποκαλύφθηκε η γκέλα του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν προσπάθησε να τα μαζέψει, αλλά έριξε την ευθύνη στον δημοσιογράφο. Και κατόπιν εορτής όμως, παρότι ενημερώθηκε ότι δεν υπήρξε ποτέ τέτοια αναφορά, ο Ν. Ανδρουλάκης, δεν ξέχασε μόνο τη συγγνώμη, αλλά δεν πήρε πίσω, ούτε τις σκληρές εκφράσεις.

Ψάχνουν νέο γαλάζιο γραμματέα

Μετά το τραγικό συμβάν με τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου έχει χηρέψει η θέση του γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, με τις πληροφορίες μου να λένε ότι πριν από τη ΔΕΘ θα έχει οριστεί ο αντικαταστάτης του. Τα επικρατέστερα ονόματα για το νευραλγικό αυτό πόστο δεδομένων και των κοινοβουλευτικών μαχών που αναμένονται το προσεχές διάστημα φέρεται να είναι ο Νότης Μηταράκης νυν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο διεθνολόγος Άγγελος Συρίγος και από τη νέα γενιά ο Λάκης Βασιλειάδης. Το σίγουρο είναι ότι το πρόσωπο που θα επιλεγεί πρέπει να έχει ενδελεχή γνώση της «ανθρωπογεωγραφίας» της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας αλλά και μια δυναμική καλών προσωπικών σχέσεων με βουλευτές, Παράλληλα, έχουν κυκλοφορήσει τα ονόματα των Ζέτα Μακρή ή Γιώργου Στύλιου, οι οποίοι σε πρώτη φάση έχουν σίγουρα βολιδοσκοπηθεί.

Στα κάγκελα οι αγρότες

Ξύνουν τα νύχια τους οι αγρότες, οι οποίοι όπως πληροφορήθηκα, οργανώνονται προκειμένου να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στη ΔΕΘ το επόμενο Σαββατοκύριακο, οπότε και θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός. Ο λόγος; Το γεγονός ότι παραμένουν -όπως λένε- απλήρωτοι, καθώς σύμφωνα με το υπουργείο προηγούνται μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, και έπονται οι πληρωμές στους καθόλα έντιμους εκπροσώπους της πρωτογενούς παραγωγής και μόνο σε αυτούς. Η κατάσταση είναι έκρυθμη και επικρατεί ένταση τους τελευταίους μήνες στους κόλπους των αγροτών και αυτό γιατί οι σοβαροί νιώθουν ότι «την πληρώνουν» καθώς τους παίρνει η μπάλα στο κυνήγι των απατεώνων, οι οποίοι είναι ουκ ολίγοι. Το γεγονός πάντως ότι αποσύρθηκαν 4000 αιτήσεις που αφορούν σε κοινοτικές επιδοτήσεις για μελισσοκομία και κτηνοτροφία είναι ενδεικτικό της κατάστασης.

Ο Πλεύρης για τον δήμο Αθήνας

Τον τελευταίο καιρό έχετε διαβάσει η ακούσει οι περισσότεροι να υποθέσω, ότι έπεσε στο τραπέζι για υποψήφια στο δήμο Αθηναίων για το 2028 το όνομα της Σοφίας Ζαχαράκη. Από την πλευρά μου δεν θεωρώ ότι υπάρχει βάση, αφού και η ίδια το έχει διαψεύσει. Γνωρίζω όμως ότι κάτι τέτοια τα βλέπει ό Θανάσης Πλεύρης και γελάει ή για να είμαι ακριβής χαμογελάει. Και όχι ειρωνικά, κάθε άλλο. Το λέω αυτό γιατί θα σας μεταφέρω σήμερα, αν και είναι αρκετά νωρίς, ότι ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου όχι απλά «καλοβλέπει» μια δική του υποψηφιότητα για τον Δήμο της Αθήνας αλλά έχει ξεκινήσει μαθαίνω ήδη τα τραπέζια με αυτοδιοικητικούς και στελέχη που γνωρίζουν καλά το δήμο της Αθήνας. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι έχουν γίνει τουλάχιστον δύο σε κεντρικά μαγαζιά με ανθρώπους του περιβάλλοντός του, να το αφήνουν να εννοηθεί ενώ και αρκετοί στην κυβέρνηση δεν θα έλεγαν όχι σε μία δική του υποψηφιότητα, απέναντι στον Χάρη Δούκα. Μην ξεχνάμε ότι το θέμα της ασφάλειας στον Δήμο «παίζει» πάντα ψηλά, ενώ στην Α’ Αθήνας έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα η Νέα Δημοκρατία δεν θα βγάλει επτά έδρες. Ο Θανάσης Πλεύρης ήρθε τέταρτος και θα μπουν καινούργιοι παίχτες στο «κυνήγι» του σταυρού.

Το σούπερ μάρκετ του Ευκλείδη

Και αφού χάζευα στο διαδίκτυο έπεσα πάνω σε ανάρτηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου με την οποία έμαθα γέλαγε ο Παύλος Πολάκης όταν την έμαθε. «Στις συζητήσεις μου με τον κόσμο το τελευταίο διάστημα το βασικό κοινό που έχουν είναι ότι όλοι διαμαρτύρονται γιατί δεν μπορούν να ψωνίσουν στο σουπερμάρκετ, δεν μπορούν να πάνε μια βδομάδα διακοπές με την οικογένειά τους, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο ενοίκιο ή μια έκτακτη ανάγκη, ότι ο μισθός τελειώνει πριν τελειώσει ο μήνας» έγραψε ο πρώην υπουργός.

Ένας παλιός γνώριμος στη γενική συνέλευση της Ευρώπης

Στη Γενική Συνέλευση της Ευρώπη Holdings του Σωκράτη Κόκκαλη χθες το πρωί έκανε την εμφάνισή του ένας παλιός γνώριμος. Ο Πέτρος Σουρέτης, ο άνθρωπος που κρατάει τα ηνία ως Εντεταλμένος Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΓΕΚ Τέρνα, αλλά και ως CEO του Κέκροπα, όπου στον δεύτερο συμμετέχουν τόσο η ΓΕΚ Τέρνα όσο και η Intracom του Κόκκαλη. Ο Σουρέτης δεν είναι από τα πρόσωπα που κάνουν δημόσιες εμφανίσεις χωρίς συγκεκριμένο λόγο. Τι γύρευε, λοιπόν, στο «στρατηγείο» της Europa; Υπάρχει περίπτωση να «μαγειρεύεται» κάτι ανάμεσα σε Ευρώπη Holdings – ΓΕΚ Τέρνα – Intracom – Κέκροψ; Ένα deal που θα μπορούσε να ανακατέψει ξανά την τράπουλα; Σας θυμίζω ότι ο Σουρέτης ήταν διευθύνων σύμβουλος της Ιντρακάτ που ανήκε κατά πλειοψηφία στην Intracom και επομένως γνωρίζει αρκετά καλά τα λημέρια της Παιανίας, όπου έγινε η γενική συνέλευση της Ευρώπης. Εξάλλου, όσο η μετοχή του Κέκροπα ανεβαίνει διακριτικά μέρα με τη μέρα, η αγορά μοιάζει να ψιθυρίζει περισσότερα από όσα ανακοινώνονται επίσημα. Εκτός αν -λέμε τώρα- ο Σουρέτης πέρασε απλώς από περιέργεια ως μέτοχος. Αλλά πόσες φορές γίνονται τέτοιες «τυχαίες» εμφανίσεις;

Ο νέος ιδιοκτήτης στο ξενοδοχείο της Coco-Mat

Η αραβική εταιρεία, Vivium Holding, με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είναι ο νέος ιδιοκτήτης του δεύτερου Coco-Mat Hotel στο Κουκάκι. Πρόκειται για μία εταιρεία που ιδρύθηκε το 2017 από τον Λιβανέζο επιχειρηματία Elie Khouri. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε πολλούς κλάδους, με βασικό άξονα την πολυτελή φιλοξενία, που περιλαμβάνει ξενοδοχεία και κατοικίες υψηλών προδιαγραφών. Στην Ελλάδα έχει ήδη παρουσία, ενώ η πιο πρόσφατη κίνηση αφορά τη συνεργασία με τη Morgan Originals για τη δημιουργία του νέου ξενοδοχειακού brand Luura, το οποίο θα λανσαριστεί με τα δύο πρώτα openings στην Πάρο από το 2026. Σας θυμίζω ότι το ξενοδοχείο που απέκτησε βρίσκεται στην οδό Φαλήρου 22-22β και στον δρόμο πίσω, στο ίδιο τετράγωνο, την οδό Δημητρακοπούλου 21-23-25. Το ακίνητο αγοράστηκε από την Μπλε Κέδρος των αδερφών Ευμορφίδη το 2018 μετά από πλειστηριασμό, έναντι τιμήματος 1,38 εκατ. ευρώ. Θα ενταχθεί κατά πάσα πιθανότητα στην αλυσίδα των ξενοδοχείων Coco-Mat, πιθανότατα με το όνομα Φphi και θα είναι 4 αστέρων. Θα έχει δυναμικότητα 129 δωματίων με 259 κρεβάτια, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Σφίγγει ο κλοιός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολο για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με το οικονομικό κλίμα να καταγράφει σαφή επιδείνωση. Ο κλοιός σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου της ΓΣΕΒΕΕ σφίγει όλο και περισσότερο. Η εικόνα είναι αποκαλυπτική καθώς 9 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν πως το λειτουργικό τους κόστος έχει εκτιναχθεί από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης, ενώ 1 στις 2 είδε τον κύκλο εργασιών της να μειώνεται μόνο στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα συρρικνώθηκε κι άλλο, με το 56,7% να μιλά για πτώση που θυμίζει τις δύσκολες ημέρες του 2018. Οι επενδύσεις παραμένουν υποτονικές καθώς πάνω από τους μισούς που επένδυσαν – ποσοστό 53,4% – δεν ξεπέρασαν σε δαπάνες τα 5.000 ευρώ. Αυτό που διαπιστώνω από τα στοιχεία είναι ότι διαμορφώνεται ένα επιχειρηματικό τοπίο με κυρίαρχες προκλήσεις και περιορισμένα θετικά σημάδια, τα οποία λειτουργούν περισσότερο ως ενδείξεις ανθεκτικότητας παρά ως ουσιαστική αλλαγή της τάσης.

Το νέο επεισόδιο στις ιχθυοκαλλιέργειες και η περίπτωση της Avramar

Στον Πόρο οι κάτοικοι πήγαν κόντρα για πολλά χρόνια ενάντια στα σχέδια για εκτεταμένες ιχθυοκαλλιέργειες στον Σαρωνικό. Υποστηρίζοντας πως οι «φάρμες» της τσιπούρας και του λαβρακιού φέρνουν περισσότερο περιβαλλοντικό βάρος παρά οικονομικό όφελος, ενώ οι τοπικές κοινωνίες σπανίως ακούγονται πριν πέσουν οι υπογραφές. Πρόσφατα το ΚΕΣΥΠΟΘΑ είπε ομόφωνα «όχι» στα σχέδια για τεράστια επέκταση των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στον Πόρο. Τα σχέδια της ισπανικής Avramar, με έδρα τη Βαλένθια, προέβλεπαν τη μετάβαση από τις τέσσερις μικρές μονάδες που ήδη λειτουργούν σε μια «γιγάντωση» που θα κάλυπτε σχεδόν το ένα τέταρτο του νησιού και των γύρω υδάτων. Από 1.100 τόνους παραγωγής σε πάνω από 8.800 – ένας πολλαπλασιασμός που τρόμαζε. Κι ενώ το σχέδιο κόπηκε, το Συμβούλιο (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) άνοιξε κι άλλο μέτωπο καθώς γνωστοποίησε ότι τίθεται υπό αναθεώρηση ο αμφιλεγόμενος νόμος του 2011, που άνοιξε τον δρόμο για μαζική ανάπτυξη ζωνών ιχθυοκαλλιέργειας (ΠΟΑΥ) σε όλη τη χώρα. Στο τραπέζι φαίνεται ότι μπαίνουν πλέον νέες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αυστηρότερη χωροθέτηση αλλά και μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Ο ρόλος του Βερούκα και της Bazaar στην Carrefour του Βαρδινογιάννη

Πολλά ποντάρει στη στελέχωση της Carrefour, με πρόσωπα της Bazaar, στην οποία προχωράει αρχικά στην απόκτηση του 40% η Retail & More, εταιρεία που διαχειρίζεται την Carrefour στην Ελλάδα και ανήκει στον όμιλο AVE του Νίκου Βαρδινογιάννη. Μαθαίνω από πρόσφατες πληροφορίες, ότι ουσιαστικά οι άνθρωποι της Carrefour, είδαν στο πρόσωπο εκείνων της Bazaar και κυρίως του επικεφαλής και βασικού της μετόχου, Γιώργου Βερούκα, τα στελέχη εκείνα που μπορούν να τους οδηγήσουν με την τεχνογνωσία τους στη δύσκολη και ανταγωνιστική αγορά των σούπερ μάρκετ, προκειμένου να κάνει η Carrefour τα επόμενά της βήματα στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Άλλωστε η Retail & More, είναι υποχρεωμένη απέναντι στην Carrefour, να αναπτύξει δυναμικά το δίκτυο καταστημάτων τα επόμενα χρόνια και πρέπει να δείξει αποφασιστική προς αυτή την κατεύθυνση. Εξ ου και η εξαγορά ποσοστού στη Bazaar.

Καλπάζει η ευλογιά

Συνεχίζει να καλπάζει η ζωονόσος της ευλογιάς σε περιοχές της Ελλάδας. Μάλιστα, άνθρωπος που σχετίζεται με την εφοδιαστική αλυσίδα μου έστειλε μόλις πριν λίγες ώρες τον χάρτη των περιοχών που πλήττονται. Ο χάρτης που έχω στα χέρια μου δείχνει ότι το πρόβλημα εντοπίζεται αυτή τη στιγμή στη Θράκη, σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, στη Θεσσαλία και τη Χαλκιδική. Η αντιμετώπισή της ευλογιάς είναι κρίσιμη όχι τόσο γιατί πλήττεται ή έχει πιθανότητα μόλυνσης ο τελικός καταναλωτής, αλλά επειδή πλήττεται η αγροτική οικονομία και κατ’ επέκταση η οικονομία της χώρας. Και για περισσότερο από έναν χρόνο τώρα, το πρόβλημα και οι εστίες παραμένουν ζωντανές, όπως έλεγε ο ίδιος άνθρωπος.