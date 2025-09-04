Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι μια συνηθισμένη διοργάνωση. Σε οργανωτικό επίπεδο συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη ΔΕΘ – Helexpo, μια ιστορική διαδρομή που την καθιστά τον σημαντικότερο εκθεσιακό θεσμό της χώρας. Σε πολιτικό επίπεδο, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού και στα μέτρα που θα ανακοινώσει, καθιστώντας τη φετινή διοργάνωση σημείο αναφοράς για την πολιτική και οικονομική ζωή του τόπου.

Σε αυτό το κομβικό γεγονός, το Newsbeast θα είναι εκεί, με μία δυναμική δημοσιογραφική αποστολή. Με πενταμελή ομάδα, θα καλύψουμε λεπτό προς λεπτό όλες τις πολιτικές, οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις, μεταφέροντας τον παλμό της Έκθεσης στο αναγνωστικό μας κοινό.

Επικεφαλής της έμπειρης δημοσιογραφικής ομάδας είναι ο διευθυντής σύνταξης, Βίκτωρας Μοντζέλλι, μαζί με τους δημοσιογράφους του πολιτικού ρεπορτάζ, Σάββα Γουλόπουλο και Γεώργιο Σαρρή, τη native – branded content manager, Όλγα Μπαλαφούτη, και τη διευθύντρια επικοινωνίας, Μάρα Κρητικού. Μαζί στην πρώτη γραμμή του επιχειρείν η διευθύντρια επιχειρηματικής ανάπτυξης, Σμαρώ Κουρή, και ο διευθυντής εμπορικού, Νίκος Τσάκος.

Η φετινή παρουσία του Newsbeast στη ΔΕΘ είναι πιο δυναμική από ποτέ και συμπίπτει με τον εορτασμό των 15 χρόνων ανελλιπούς λειτουργίας του κορυφαίου ελληνικού ενημερωτικού μέσου. Με συνεχή ροή ενημέρωσης, live blogging, συνεντεύξεις και σχόλια από κορυφαία πρόσωπα της πολιτικής, της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, το αναγνωστικό κοινό θα έχει πλήρη εικόνα των εξελίξεων. Παράλληλα, μέσα από το κανάλι μας στο YouTube και τις πλατφόρμες των social media, Facebook και Instagram, η κάλυψη της 89ης ΔΕΘ θα συνδυαστεί και με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό.

Για τις επόμενες ημέρες, για τις επόμενες ώρες, η καρδιά των εξελίξεων χτυπά στη Θεσσαλονίκη και τη ΔΕΘ 2025.

Το Newsbeast θα είναι εκεί. Θα μας βρείτε στο Hall 15, περίπτερο 12.