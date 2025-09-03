BEAST

Αντεπίθεση από τη Θεσσαλονίκη

Καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα έχουμε ως βασικό μενού το μέτρο έκπληξη που ετοιμάζει η κυβέρνηση για τη ΔΕΘ. Οι συζητήσεις ήταν πολλές το τελευταίο δεκαήμερο και τελικά, όπως έμαθα, χθες οριστικοποιήθηκε τι ακριβώς θα είναι αυτό μέτρο. Στόχος είναι η κυβέρνηση να ξεφύγει από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και να μπορέσει να υλοποιήσει αυτό που θέλει ο πρωθυπουργός: την ανάταξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει πολλά στην εμφάνισή του στη ΔΕΘ και στόχος είναι από την προσεχή Δευτέρα να ξεκινήσει η αντεπίθεση με ουσιαστική αλλαγή κλίματος.

Φοροελαφρύνσεις και δημογραφικό

Και πάμε να σας μεταφέρω τι θα έχει το πακέτο του Μητσοτάκη. Εκτός από όσα έχουμε αποκαλύψει από τη στήλη εδώ και καιρό, το μέτρο έκπληξη θα αφορά φοροελαφρύνσεις σε πολλές κατηγορίες φορολογουμένων. Θα είναι ένα μέτρο οριζόντιο που κατά μια εκτίμηση θα ευεργετήσει περίπου 1,5-2 εκατομμύρια πολίτες. Θα είναι μέτρα που θα ελαφρύνουν φορολογικά όσους επλήγησαν τα τελευταία χρόνια. Ποιο είναι όμως το ενδιαφέρον; Σε μια χρονική στιγμή που υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το δημογραφικό, η κυβέρνηση θέλει να συνδυάσει τα μέτρα που θα ανακοινώσει με αυτό. Πώς; Οι φοροαπαλλαγές θα αφορούν πολίτες που έχουν παιδιά. Και μάλιστα μου λένε ότι θα αφορά τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα.

Συνεδρίαση στο Μαξίμου

Με αντικείμενο την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας συνεδριάζει σήμερα στις 17:00 το κυβερνητικό συμβούλιο οικονομικής πολιτικής υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η αύξηση εξαγωγών. Άνθρωπος που γνωρίζει τη δέσμη των εξαγγελιών του πρωθυπουργού για τη ΔΕΘ μου έλεγε χθες ότι σίγουρα θα «πειράξει» την προσωπική διαφορά και θα δούμε αλλαγές στα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες που γκρινιάζουν, γιατί πιέζονται πολύ. Αυτό που τονίζεται από το επιτελείο είναι ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός θα ψηφιστούν στον προϋπολογισμό και θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Δηλαδή άμεσα, προκειμένου να αρχίσει να αντιστρέφεται το κλίμα.

Κωδικός συσπείρωση

Πάντως ενόψει της ΔΕΘ η κυβέρνηση έδειξε πως δεν έχει καμία διάθεση για αντιπαράθεση με τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά. Ναι και τον Μεσσήνιο πρώην πρωθυπουργό που βιώνει το βαρύ πένθος για την απώλεια της κόρης του. Η κίνηση χθες του Παύλου Μαρινάκη να μην αμφισβητήσει, όπως είπε, τον πατριωτισμό των δυο πρώην πρωθυπουργών, ρίχνοντας ουσιαστικά το γάντι στο δικό τους τερέν, αποτελεί προϊόν απόφασης μετά από σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η λογική είναι να υπάρξει κάλεσμα για συσπείρωση, όχι του κόμματος, αλλά της παράταξης. Χωρίς αποκλεισμούς. Και στα πρόσωπα του Καραμανλή και του Σαμαρά δεν βλέπουν τους ίδιους τους πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς αλλά τα πρόσωπα που επηρεάζουν. Ποιοι θα ανταποκριθούν είναι άλλο ζήτημα, αλλά στο Μέγαρο Μαξίμου θέλουν να μην υπάρχει άλλοθι από όσους αποχωρήσουν να πουν πως οι πόρτες ήταν κλειστές. Και απ’ ό,τι μαθαίνω, γενικό κάλεσμα αναμένεται να απευθύνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην ομιλία του και πολύ περισσότερο στη συνέντευξη Τύπου – εάν ερωτηθεί.

Εντατικό φροντιστήριο Μητσοτάκη

Και επειδή σας ανάφερα για το εάν θα ερωτηθεί, μου λένε πως είναι σε εξέλιξη το «εντατικό φροντιστήριο» του πρωθυπουργού. Το έχουν κάνει στο παρελθόν όλοι οι πρωθυπουργοί και οι αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αυτό διότι η εμφάνιση στη ΔΕΘ κρίνει πολλές φορές και τις εντυπώσεις. Μου λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζητάει με στενούς του συνεργάτες και προβάρει πιθανές ερωτήσεις και πιθανές απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Ο μπροστινός του Σαμαρά

Θα επιστρέφω στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά για να σας μεταφέρω τι έμαθα σε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση που είχα χθες στο κέντρο των Αθηνών. Βρέθηκα με άνθρωπο που γνωρίζει επί της ουσίας πράγματα στην πολιτική σκηνή του τόπου και δεν ξημεροβραδιάζεται με τις ώρες σε καφετέριες του Κολωνακίου αραδιάζοντας παραμύθια. Έτσι, λοιπόν, κάποια στιγμή αναφέρθηκε και το όνομα του Σαμαρά και για το τι πρόκειται να κάνει. Θα σας πω κάτι που δεν γνωρίζετε ως σήμερα. Ο πρώην πρωθυπουργός έψαχνε, πριν συνατήσει το κακό την κόρη του Λένα, να βρει ποιο πρόσωπο θα μπορούσε να στηρίξει ως πρόεδρο του νέου κόμματος. Δεν ήθελε, βλέπετε, να τον κατηγορήσουν για αποστάτη. Και για να σας το πάω παρακάτω, έπεσαν από συνεργάτες του ονόματα στο τραπέζι για να ηγηθούν ενός πολιτικού φορέα – δηλαδή να υπάρξει ένας μπροστινός. Όπως μου είπε η πηγή μου, τραβούσε τα μαλλιά του με αυτά που άκουσε. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δείχνει ότι δεν πιστεύει στην Αφροδίτη Λατινοπούλου. «Το θεωρούμε δεδομένο ότι θα κάνει κόμμα», μου δήλωσε ενώ μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι κανείς από τους βουλευτές που ανήκουν στην ομάδα Σαμαρά -στα δάχτυλα του ενός χεριού- δεν πρόκειται να ανεξαρτοποιηθούν στην περίπτωση της αναγγελίας του κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Άρση ασυλίας γαλάζιων

Και να πάμε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου χθες είχαμε και τις ανακοινώσεις από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για τις έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας. Μου είπαν ότι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα υπάρξουν στοιχεία για περισσότερους από 10 βουλευτές. Για αυτούς όμως δεν θα γίνει Εξεταστική, ούτε Προανακριτική, ούτε θα παραιτηθούν όπως περιμένουν διάφοροι με την ελπίδα να πέσει η κυβέρνηση, χάνοντας τη δεδηλωμένη. Μου λένε πως θα γίνει συζήτηση στη Βουλή, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, για την άρση της ασυλίας τους ώστε να πάνε στο δικαστήριο. Και αυτό θα γίνει. Άρα, μην περιμένετε εξελίξεις πολιτικές από νέα στοιχεία και αναφορά για εμπλοκή ομάδας βουλευτών της ΝΔ.

Βουλευτές και εκτός Νέας Δημοκρατίας

Έμαθα και κάτι ακόμα όμως. Το πόσο εμπλέκονται οι βουλευτές της κυβέρνησης δεν γνωρίζω, αλλά σας ενημερώνω ότι θα είναι και στο κάδρο βουλευτές εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή το σκάνδαλο όπως μαθαίνω δεν έχει καταλαγιάσει στις τοπικές κοινωνίες της Κρήτης, φανταστείτε τι έχει να γίνει όταν σκάσει και η δεύτερη δικογραφία κάπου στα μέσα του Σεπτέμβρη, όπου σημειώστε, ότι δεν υπάρχει από όσο γνωρίζω μέχρι σήμερα βουλευτής από την Αττική. Με έχει επηρεάσει τόσο πολύ η συγκεκριμένη υπόθεση, που χθες στον ύπνο μου είδα να συλλαμβάνεται άνθρωπος που πρωταγωνιστεί στο σκάνδαλο και το όνομα του έχει φιγουράρει σαν να είναι πρώτο όνομα σε μαρκίζα νυχτερινού κέντρου.

3 του Σεπτέμβρη να περνάς και Λαλιώτης

Και να πάω τώρα στο ΠΑΣΟΚ που σήμερα γιορτάζει στο Ζάππειο τα 51ά γενέθλιά του με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Πέρα από αυτό όμως θα γίνει και εκδήλωση για το δημογραφικό που όπως σας ανέφερα πιο πάνω, απασχολεί ιδιαίτερα και την κυβέρνηση. Μέσα σε αυτό το εορταστικό κλίμα είδα και ένα μακροσκελέστατο, άκρως ενδιαφέρον και διαφωτιστικό, κείμενο -βαθύτατα πολιτικό με ιδεολογικό στίγμα ξεκάθαρο- για το τι πρέπει να γίνει στο ΠΑΣΟΚ του ιστορικού του στελέχους Κώστα Λαλιώτη που το απέστειλε σε αρκετά ΜΜΕ. Και όπως μου είπε ένα άλλο ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αν η σημερινή ηγεσία άκουγε τον Κ. Λαλιώτη θα ήταν καλύτερα.

Ποιους θα συναντήσει ο Βελόπουλος;

Ένα πολιτικό ραντεβού με ενδιαφέρον μαθαίνω αναμένεται να λάβει χώρα τις επόμενες ημέρες στη Βουλή με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο. Οι διεργασίες στα κόμματα εντατικοποιούνται με τους επικεφαλής να σχεδιάζουν τις κινήσεις τους σε μια ταραγμένη πολιτικά περίοδο, επιχειρώντας να αυξήσουν τα ποσοστά τους. Κι επειδή τα κουίζ έχουν μεγαλύτερη αξία αν δίνονται οι απαντήσεις: Αθανάσιος Χαλκιάς, Πέτρος Δημητριάδης, Ιωάννης Κόντης, από τυς Σπαρτιάτες, είναι τα πρόσωπα.

Η κόντρα Καιρίδη – Πλεύρη

Θα επιστρέψω στα κυβερνητικά έδρανα και θα εστιάσω στα όσα έγιναν χθες στο Κοινοβούλιο για το μεταναστευτικό μεταξύ δυο κυβερνητικών στελεχών. Ο πρώην υπουργός Δημήτρης Καιρίδης μιλώντας στην Βουλή με αφορμή το νομοσχέδιο Πλεύρη για την αυστηροποίηση της παράνομης παραμονής, δεν έκρυψε τις αποστάσεις του από την ακολουθούμενη κατεύθυνση επισημαίνοντας στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη ότι βρήκε στα συρτάρια του δυο νομοσχέδια. «Όχι ένα, αλλά δυο», επισήμανε, επιδεικνύοντας «μια προτίμηση χρονικά στον κ. Βορίδη, αλλά μας υποσχέθηκε ότι έπεται και δεύτερο νομοσχέδιο». Το νομοσχέδιο περί νόμιμης μετανάστευσης που είχε επεξεργαστεί ο ίδιος επί των ημερών του και είχε μάλιστα εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο τον Μάρτιο του 2024 αλλά δεν ψηφίστηκε διότι μεσολάβησαν οι ευρωεκλογές και ακολούθως ο ίδιος βγήκε από την κυβέρνηση. Μάλιστα επιφύλαξε «καρφιά» λέγοντας, σχετικά με την δυνατότητα νομιμοποίησης μετά από επταετή παραμονή, που προβλεπόταν και τώρα καταργείται, ότι το καθεστώς που υπήρχε δεν συνιστούσε «επιβράβευση του παράνομου». «Επιβραβεύσατε το παράνομο το 2014 όταν το ψηφίσατε; Δε θέλω να πιστέψω ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο φίλος μου ο Μάκης Βορίδης και προπαντός ο Αντώνης Σαμαράς ψήφισαν τη διάταξη για να επιβραβεύσουν την παρανομία», είπε. Ο κ. Καιρίδης σημείωσε δε, ότι «δεν μπορεί κάποιος να είναι στη χώρα μας δέκα και δώδεκα χρόνια -γιατί η επταετία στην ουσία δέκα και δώδεκα χρόνια είναι, γιατί τα πρώτα τρία δεν μετρούν όταν είναι αιτών άσυλο- και μετά από δώδεκα χρόνια να του πούμε “φύγε”», ενώ απαντώντας στην άκρα δεξιά, υπογράμμισε πως «δεν θέλουμε τη χώρα ούτε “μπάτε σκύλοι αλέστε” και ένα πολυπολιτισμικό μωσαϊκό, αλλά δεν τη θέλουμε ούτε μικρή πλην καθαρή, αλλά μεγάλη και ισχυρή». Και υπεραμύνθηκε του δικού του νομοσχεδίου περί νόμιμης μετανάστευσης, ώστε «να έχουμε έναν εύρυθμο, λειτουργικό μηχανισμό νόμιμης μετανάστευσης, όπως έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, ο οποίος σήμερα δεν λειτουργεί σωστά και έχουμε τριακόσιες χιλιάδες εκκρεμείς αιτήσεις έκδοσης αδειών και ανανέωσης αδειών διαμονής και όλο αυτό το παιχνίδι διαφθοράς, το οποίο, όταν υπάρχουν καθυστερήσεις, προφανώς υπάρχει».

Στον αστερισμό του Τσίπρα

«Ας βγει επιτέλους στο ξέφωτο». Αυτή ήταν η απάντηση κορυφαίου στελέχους του ΠΑΣΟΚ στο ερώτημά μου για την πολιτική επάνοδο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Κομματικό στέλεχος της ΝΔ μου έλεγε δε για το ίδιο θέμα ότι έχει ενδιαφέρον η αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τον Τσίπρα και αυτό γιατί ήδη έχει δείξει με τις δηλώσεις της την σκληρή γλώσσα που χρησιμοποιεί για τον άλλοτε συνοδοιπόρο της.

Το νέο εγχείρημα του Θανάση Μαρτίνου στα ακίνητα

Η δραστηριότητα του εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνου εκτός από τον κλάδο της ναυτιλίας, όπου αποτελεί έναν από τους εδραιωμένους παίκτες στο παγκόσμιο στερέωμα, δεν περιορίζεται μόνο εκεί. Τα ακίνητα, αποτελούν μία ακόμη από τις ενασχολήσεις του ιδίου και της οικογένειάς του, όπου κατά καιρούς συστήνει εταιρείες και αποκτά ακίνητα σε περιοχές ενδιαφέροντος, όπως με έμφαση σε περιοχές της Αττικής. Πιο πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η νεοσύστατη εταιρεία «Αθμάρ» της οικογένειας Μαρτίνου, με επικεφαλής τον Θανάση Μαρτίνο και μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται στα 13,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτήν συμμετέχουν η σύζυγός του, Μαρίνα, αλλά και οι κόρες του Μαρίνα – Ματθίλδη και Γεωργία.

Ο Φώτης Ρήγας αποχωρεί από το Karriera

Έντονα συνδεδεμένος είναι ο Φώτης Ρήγας, στέλεχος που συνδέθηκε με αρκετά από τα βήματα της γνωστής πλατφόρμας εύρεσης εργασίας, karriera.gr. Μετά από σχεδόν 4,5 χρόνια στη θέση του γενικού διευθυντή του Karriera, ο Φώτης Ρήγας αποχωρεί από την εταιρεία. Σας θυμίζω ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Ρήγας ηγήθηκε της δημιουργίας νέων τμημάτων και της διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της παρουσίας του οργανισμού στην ελληνική και διεθνή αγορά. Σας θυμίζω εδώ ότι στη συγκεκριμένη εταιρεία εκτός του ιδρυτή Θεόφιλου Βασιλειάδη, συμμετέχουν και οι αδερφοί Αριστοτέλης και Στέφανος Παντελιάδης του ομίλου Metro – My market και της γαλακτοβιομηχανίας Όπτιμα που είναι γνωστή από την παραγωγή της φέτας Ήπειρος.

Τζίρος και κέρδη που γεννούν χαμόγελα για τον βασιλιά της γκοφρέτας

Με ικανοποίηση αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της Tottis-Bingo τόσο την φετινή πορεία της εταιρείας που παράγει τη διάσημη σοκοφρέτα Serenata, όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα που κατέγραψε το 2024. Να σας πω εδώ ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε πέρσι σε 94,81 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 6,84% σε σχέση με τα 88,81 εκατ. ευρώ του 2023, με την άνοδο να αποδίδεται τόσο στην αύξηση των πωλήσεων στην ελληνική και διεθνή αγορά όσο και στην ενίσχυση του όγκου πωλήσεων των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία αποτελούν το κρυφό χαρτί της εταιρείας. Τα οικονομικά δεδομένα δείχνουν ότι η ανάπτυξη των εσόδων θα συνεχιστεί και φέτος, με εκτιμώμενη αύξηση τζίρου περίπου 8%, προερχόμενη από τις ανατιμήσεις των προϊόντων λόγω αυξημένου κόστους πρώτων υλών και τη ανοδική πορεία των πωλήσεων. Ιδιαίτερη σημασία έχει πάντως βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, γεγονός που ικανοποιεί στο απόλυτο τους μετόχους της και ιδίως τον ακριβοθώρητο επικεφαλής και ιδιοκτήτη της, Κώστα Τόττη. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος όμως με αριθμούς, το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 22,48% για το 2024, από 20,02% το 2023, κυρίως λόγω μείωσης του κόστους ενέργειας και ανατίμησης των προϊόντων εξαιτίας του αυξημένου κόστους πρώτων υλών και παραγωγής.

Η άφιξη της Taco Bell στην Ελλάδα

Με στόχο να φτάσει τα 10 μαγαζιά στην τριετία, η αμερικανική αλυσίδα που πουλάει μεξικάνικο φαγητό, «πάτησε» πόδι για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πίσω από την αλυσίδα, είναι η Food Plus, που σας θυμίζω ότι παλιότερα είχε την Pizza Hut, και αποφάσισε στη διάρκεια του covid να την κλείσει, κρατώντας αποκλειστικά την κερδοφόρα δραστηριότητα των KFC με το κοτόπουλο, γυρίζοντας το νόμισμα. Η Taco Bell άνοιξε ήδη το πρώτο κατάστημα στο Χαλάνδρι και σήμερα κάνει τα εγκαίνια. Στοχεύοντας κυρίως στο γρήγορο φαγητό και σε νεότερες ηλικίες, έχοντας τη μορφή ενός fast food concept, που σκοπεύει να προσελκύσει κοινό που αναζητά χαμηλότερες τιμές.

Πώς ακρίβυνε το σουβλάκι

Άνθρωπος της αγοράς εστίασης μου έλεγε ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες που οδήγησε σε αύξηση τιμών στην εστίαση είναι το γεγονός ότι σχεδόν όλα πλέον πληρώνονται με κάρτα. Ένα μέρος της αγοράς, βασιζόταν τα προηγούμενα χρόνια στη μη έκδοση αποδείξεων, κάτι που πλέον αλλάζει εκ των πραγμάτων. Συμπαρασύροντας με αυτόν τον τρόπο και το σουβλάκι, η τιμή του οποίου αγγίζει σε πολλές περιπτώσεις τα 4 και συχνά ξεπερνάει τα 5 ευρώ. Επομένως δεν είναι μόνο το αυξημένο κόστος λειτουργίας, το ακριβό ρεύμα και τα ενοίκια ή το εργατικό κόστος που πλήττουν την εστίαση με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν οι τιμές. Αλλά και το γεγονός ότι οι συναλλαγές με «μαύρο» χρήμα ανήκουν στο παρελθόν.

Πώς οι προπληρωμένες κάρτες αυξάνουν το τζίρο στα έτοιμα γεύματα

Στην πρώτη ματιά, η αύξηση των πωλήσεων έτοιμων γευμάτων στα σουπερμάρκετ φαίνεται λογική: είναι φθηνά, άμεσα διαθέσιμα, εύκολα στη μεταφορά και συνήθως συνοδεύονται από πληροφορίες για θερμίδες και συστατικά που διευκολύνουν τις γρήγορες διατροφικές επιλογές. Επιπλέον, περιορίζουν τη σπατάλη φαγητού, αφού οι καταναλωτές αγοράζουν ακριβώς ό,τι χρειάζονται για ένα γεύμα. Όμως, υπάρχει ένας λιγότερο ορατός παράγοντας που ενισχύει τη δυναμική τους: οι προπληρωμένες κάρτες σουπερμάρκετ που δίνονται στους εργαζόμενους από επιχειρήσεις έναντι μέρος του μισθού τους, όπως έλεγε άνθρωπος της αγοράς που γνωρίζει τα πράγματα. Αυτές οι κάρτες δεν αποτελούν μπόνους ή προνόμιο. Αντιθέτως αλλάζουν τον τρόπο που οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται την αξία των προϊόντων. Στο υποσυνείδητό τους, τα χρήματα της κάρτας δεν «φαίνονται» σαν πραγματικά μετρητά. Κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πωλήσεις έτοιμων γευμάτων, όπου «ξοδεύουν» τα άυλα χρήματα που λαμβάνουν μέσω των προπληρωμένων καρτών.