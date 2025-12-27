Ο αγώνας ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη για τη Stoiximan Basket League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (27/12).

Η δράση στο πρωτάθλημα του μπάσκετ συνεχίζεται κανονικά και ξεχωρίζει ο αγώνας της SUNEL Arena, με τον «δικέφαλο αετό» να είναι στο 6-4 μετά τις πρώτες 10 αγωνιστικές ενώ οι Θεσσαλονικείς ακολουθούν με 5-5.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Μανίσα Turkish Basketball Super League

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Φιορεντίνα Serie A

14:30 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Χιμπέρνιαν – Χαρτς Scottish Premiership 2025-26

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Κάλιαρι Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Λέτσε – Κόμο Serie A

16:00 ΕΡΤ Sports 1 Κολοσσός – Μύκονος BetssonStoiximanGBL

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Άρης Betsson Stoiximan GBL

16:50 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Νασρ – Αλ Οκχντούντ Roshn Saudi League

17:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Μπράιτον Premier League

17:00 Novasports Prime Λίβερπουλ – Γουλβς Premier League

17:00 Novasports Start Μπρέντφορντ – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 Novasports 4HD Γουέστ Χαμ – Φούλαμ Premier League

17:00 Novasports 2HD Μπέρνλι – Έβερτον Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τουρκ Τέλεκομ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λίβινγκστον – Σέλτικ Scottish Premiership 2025-26

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Ηρακλής – Πανιώνιος Stoiximan GBL

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Άιζεναχ – Μαγδεμβούργο DAIKIN Bundesliga Χάντμπολ

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ουντινέζε – Λάτσιο Serie A

19:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Άστον Βίλα Premier League

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Σαμπάμπ Roshn Saudi League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αμπερντίν – Νταντί Γιουνάιτεντ Scottish Premiership

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Πίζα – Γιουβέντους Serie A

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νιγηρία – Τυνησία Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Εστορίλ – Αλβέρκα Liga Portugal