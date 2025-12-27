Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ βλέπουν τον ίδιο παίκτη

Ο Ιανουάριος έρχεται με βήμα ταχύ και τα μεταγραφικά σενάρια δίνουν και παίρνουν, με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ να συνδέονται με τον ίδιο παίκτη. Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, 20χρονος Κροάτης μεσοεπιθετικός της Σλάβεν Μπελούπο, φέρεται να είναι υπό παρακολούθηση από τις τρεις ελληνικές ομάδες, καθώς και από μία γερμανική. Παίκτης που μπορεί να παίξει και σαν δεξιός εξτρέμ, έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του στο πρωτάθλημα της Κροατίας και δεν αποκλείεται το όνομά του να απασχολήσει σοβαρά «ερυθρόλευκους», «κιτρινόμαυρους» και «ασπρόμαυρους» προσεχώς. Πιο πιθανό, δηλαδή, να γίνει κίνηση το καλοκαίρι παρά τον Ιανουάριο.

Μπαρτσελόνα για Κουλιεράκη

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης τα πάει εξαιρετικά στη Γερμανία με τη Βόλφσμπουργκ και αυτό αποδεικνύεται και από το ενδιαφέρον που υπάρχει από τη Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με καταλανικά ΜΜΕ, ο διεθνής Έλληνας αμυντικός είναι στη λίστα του Χάνσι Φλικ και δεν αποκλείεται να γίνει πρόταση για την απόκτησή του. Ανεξάρτητα από το αν θα προχωρήσει ή όχι αυτό το θέμα πάντως, είναι ξεκάθαρο ότι πλησιάζει η ώρα για να κάνει το επόμενο βήμα, το μεγάλο άλμα ο Κουλιεράκης. Ενδιαφέρον υπάρχει και από τις Λίβερπουλ και Τότεναμ εδώ και μήνες και τα ονόματα των ομάδων που συνδέονται μαζί του δείχνουν ότι αργά ή γρήγορα θα αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο.

Κάτι τρέχει με Μπακασέτα

Περίεργο είναι το κλίμα που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον Παναθηναϊκό και αυτό έχει ως συνέπεια να παίρνει η μπάλα πολλούς, συμπεριλαμβανομένου και του Μπακασέτα. Ο διεθνής άσος δεν είναι σε καλή κατάσταση και δέχεται έντονη κριτική από τον κόσμο, αν και στην ομάδα προσπαθούν να τον προστατεύσουν. Θεωρητικά ο Μπακασέτας δεν κινδυνεύει, το όνομά του δεν είναι στη λίστα με τους παίκτες που πρέπει να φύγουν, τα δεδομένα όμως μπορεί να αλλάξουν αν προκύψει κάποια καλή πρόταση από το εξωτερικό. Υπάρχει άλλωστε φημολογία για ενδιαφέρον από Σαουδική Αραβία και Ιταλία. Ίδωμεν…

Θέλει και στόπερ ο Νίκολιτς

Στην ΑΕΚ ο Νίκολιτς έχει ξεκαθαρίσει στον Ριμπάλτα τι περιμένει από τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και θέλει να έχει τους νέους παίκτες όσο το δυνατόν πιο νωρίς στη διάθεσή του. Για τους «κιτρινόμαυρους» η προτεραιότητα είναι η απόκτηση χαφ και θα ψάξουν και για επιθετικό, ο Σέρβος προπονητής όμως θεωρεί απαραίτητη την απόκτηση και κεντρικού αμυντικού. Οι Ρέλβας, Μουκουντί και Βίντα τα έχουν πάει πολύ καλά, δεν αρκούν οι τρεις τους όμως για να βγει η σεζόν με την ομάδα να προχωράει σε όλα τα μέτωπα, σε τρεις διοργανώσεις. Θα πρέπει να αναμένουμε άφιξη στόπερ επομένως στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Ηλιόπουλο να έχει μεγαλύτερη διάθεση από τον περσινό Ιανουάριο για… έξοδα.

Οι… χρυσές πωλήσεις του Κομπότη

Ο Λεβαδειακός είναι η ομάδα-έκπληξη της φετινής σεζόν και υπάρχει ενδιαφέρον από τους μεγάλους για κάποιους παίκτες και συγκεκριμένα τούς Βήχο, Τσάπρα και Κωστή. Η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τους συγκεκριμένους, ο Κομπότης όμως έχει δεσμευθεί στον Νίκο Παπαδόπουλο ότι δεν πρόκειται να πουλήσει κανέναν τον Ιανουάριο. Στη Λιβαδειά το πιστεύουν -και δικαίως- ότι μπορούν να εξασφαλίσουν την έξοδο στην Ευρώπη και δεν θέλουν να αποδυναμώσουν την ομάδα μέσα στη σεζόν. Στο κάτω-κάτω, αν όντως ο Λεβαδειακός τερματίσει στην πρώτη 4άδα και βγει στην Ευρώπη, ο Κομπότης θα μπορεί να κάνει… χρυσές πωλήσεις το καλοκαίρι.

Η σιωπή για τους διαλόγους διαιτητών – VAR

Σε ό,τι αφορά τη διαιτησία, τέλος, να σημειώσω τα παράπονα που έχουν οι ομάδες από τις ΚΕΔ – ΕΠΟ και για το γεγονός ότι δεν δημοσιεύονται οι διάλογοι στο VAR σε κάθε παιχνίδι. Ήταν κάτι που είχαν προαναγγείλει οι Λανουά και Βάλερι ότι θα γίνει τη φετινή σεζόν, προετοίμαζαν μάλιστα τους διαιτητές στα σεμινάρια που τους έκαναν, στη συνέχεια όμως άλλαξαν γνώμη. Με το πρωτάθλημα να είναι υπόθεση τριών ομάδων και τις βαθμολογικές διαφορές να είναι οι μικρότερες που θα μπορούσαν να είναι, κάθε σφύριγμα, κάθε απόφαση, κάθε παρέμβαση ή μη παρέμβαση του VAR μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Άρα, θα έπρεπε να υπάρχει διαφάνεια σε όλα και να μάθαιναν άπαντες πώς πάρθηκε η κάθε απόφαση διαιτητή – VAR, δεν γίνεται όμως.