Γκρινιάζει το ΠΑΣΟΚ για την κάλυψη

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έκλεισε το κεφάλαιο ΔΕΘ για όλα τα πολιτικά κόμματα μετά και τον Νίκο Ανδρουλάκη, με τον ίδιο και τα κορυφαία στελέχη να μιλάνε για μια πολύ καλή εμφάνιση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, την ώρα που υποστηρίζουν πως τα περισσότερα ΜΜΕ υποβάθμισαν την παρουσία του, εξέλιξη που ενόχλησε τη Χαριλάου Τρικούπη.

Θέλει τρέξιμο ο Μητσοτάκης

Αυτό που έμαθα είναι ότι στο Μέγαρο Μαξίμου, ναι μεν είναι ικανοποιημένοι από την άνοδο, έστω και κατά μιάμιση περίπου μονάδα στις μετρήσεις, μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, αλλά δεν επικρατεί ενθουσιασμός. Τι μου είπαν; Ο πρωθυπουργός θέλει τρέξιμο από όλους, όχι μόνο από τον ίδιο, με μεγάλο κύκλο περιοδειών, υπουργών και βουλευτών. Ορόσημο είναι το υπουργικό συμβούλιο που θα συνεδριάσει στις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά και η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η οποία ορίστηκε για τις 19 Σεπτεμβρίου, την προσεχή Παρασκευή.

Η εκλογή Χαρακόπουλου

Να μείνω όμως λίγο στην ΚΟ της 19ης Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία αναμένεται να εκλεγεί νέος γραμματέας της μετά την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Αυτός θα είναι ο βουλευτής Λάρισας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, που είχε και σχετική επικοινωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για την ιστορία, ο Μ. Χαρακόπουλος, καραμανλικός, ήταν από τους βουλευτές με συνεχή παρουσία επικριτική σε κάποια σημεία για την κυβερνητική πολιτική ειδικά στον αγροτικό κόσμο. Εκλέγεται στη Λάρισα, στην καρδιά του θεσσαλικού κάμπου και η επιλογή του αποτελεί μια σαφή κίνηση του πρωθυπουργού να ρίξει γέφυρες στην εσωκομματική πλευρά. Θα έχει ενδιαφέρον εάν θα στηθεί κάλπη, γιατί υπάρχει κλίμα για διά βοής εκλογή.

Το ταξίδι στις ΗΠΑ και ο Ερντογάν

Ο κύκλος των περιοδειών θα ξεκινήσει αμέσως μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού από τις ΗΠΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το διάστημα 22-28 Σεπτεμβρίου. Όπως είναι λογικό, ρώτησα καλή πηγή στο Μέγαρο Μαξίμου τι θα γίνει με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μου είπαν ότι θα τον συναντήσει πιθανότατα, αλλά δεν έχει καθοριστεί ακόμα η μέρα, διότι πρέπει να ταιριάξουν οι μέρες λόγω των προγραμμάτων τους και των επαφών τους.

Το δεύτερο πακέτο

Να πάμε όμως και σε ένα άλλο σημαντικό θέμα που αφορά το δεύτερο πακέτο παροχών – αν και είναι νωρίς για κάθε είδους τέτοια συζήτηση. Η πηγή μου στο εσωτερικό της κυβέρνησης που έχει γνώση τι συζητάει ο πρωθυπουργός με το οικονομικό επιτελείο μού επεσήμανε τη φράση που είπε ο πρωθυπουργός στον Κώστα Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο προ ημερών: «Είμαστε στην ευχάριστη κατάσταση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μπορούμε να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε δαπάνες και νομίζω ότι αυτό είναι και το επιστέγασμα μιας συνετής οικονομικής πολιτικής, η οποία θα έχει και βάθος και συνέχεια». Ρώτησα τι σημαίνει αυτό. Ο πρωθυπουργός έχει δώσει κατεύθυνση για ένα δεύτερο πακέτο, τον Απρίλιο του 2026, κοντά στο Πάσχα, σαν πασχαλιάτικος μποναμάς θα είναι.

Η πρωτιά Ανδρουλάκη

Και να πάω τώρα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ήταν η πρώτη φορά του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ με την ιδιότητα του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η εμφάνιση αυτή συνδυάστηκε με το ξεκάθαρο αίτημα για εκλογές και την πεποίθηση πως ο ίδιος είναι σε θέση να κυβερνήσει τη χώρα με ή χωρίς συμμάχους. Η ομιλία του, μου είπαν και βουλευτές και στελέχη που δεν ήταν του κλίματός του, θεωρήθηκε καλή και μετά από χρόνια είχε και πολύ κόσμο το βράδυ του Σαββάτου στο Βελλίδειο.

Οι 1.830 καρέκλες

Ρώτησα άνθρωπο που γνωρίζει την ανθρωπογεωγραφία του κόμματος και δεν ανήκει και στην «ομάδα» του προέδρου, για να το πω πιο κατανοητά στις εσωκομματικές δεν τον είχε στηρίξει, για τον κόσμο που είχε ο Ανδρουλάκης στην ομιλία του. Μου είπε λοιπόν ότι δεν είχε ξαναδεί εδώ και χρόνια τόσο κόσμο σε ομιλία προέδρου του ΠΑΣΟΚ και οι καρέκλες που μπήκαν ήταν μετρημένες 1.830. Άρα να υπολογίζεται γύρω στις 2.000 μαζί με τους όρθιους.

Οι πέντε πράσινες προτεραιότητες και η Άννα

Να μείνω στις πέντε προτεραιότητες που θα ενεργοποιήσει το ΠΑΣΟΚ που κατά γενική ομολογία τα πήγε πολύ καλύτερα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ποιες είναι αυτές οι προτεραιότητες που θα προτάξει στις περιοδείες και εμφανίσεις στα ΜΜΕ; Δημογραφική αναγέννηση, ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία, άνοδος του βιοτικού επιπέδου, μείωση των ανισοτήτων και αξιοπρεπή εργασία συνδυαστικά με τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Αυτός είναι και ο πυρήνας του προγράμματος, την πολιτική επιμέλεια του οποίου είχε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Οι απόντες και τα μπαράκια

Να μείνω λίγο στις απουσίες. Απών ήταν ο Χάρης Καστανίδης. Λογικό καθώς βρίσκεται σε κόντρα με τον πρόεδρο, ενώ να σημειωθεί πως λέγεται ότι είναι σε ανοικτή γραμμή με τον Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα, αν και από την πλευρά του διαψεύεται. Όμως η απουσία του ήταν σημειολογική. Απών από την ομιλία του Ν. Ανδρουλάκη ήταν επίσης ο βουλευτής και αντιπρόεδρος της Βουλής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, αλλά δεν είχε πολιτική σημασία η απουσία, διότι είχε προσωπική υποχρέωση όπως λένε. Μετά την ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε σε γνωστό μπαρ του Λευκού Πύργου, παρέα με συνεργάτες και φίλους. Η είσοδός του έγινε υπό τους ήχους του ύμνου του ΠΑΣΟΚ. Κάθισε πάντως λίγο, καθώς ήθελε να ξεκουραστεί και να ετοιμαστεί για τη μεσημεριανή, χθεσινή συνέντευξη που χαρακτήρισε και ίδιος, λόγω της διάρκειάς της, «Μπεν Χουρ». Ο Ν. Ανδρουλάκης μπορεί να έφυγε, αλλά στελέχη και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ συνέχισαν τη βραδιά τους, σε μπαράκια στα Λαδάδικα.

Τα ποσοστά της Καρυστιανού και η δεξαμενή της Αριστεράς

Έμαθα ότι υπήρξε ένας προβληματισμός, για να μην πω έντονη κινητοποίηση, στο γραφείο του Αλέξη Τσίπρα όταν είδαν τη δημοσκόπηση που δείχνει τη Μαρία Καρυστιανού στο 25%, ενώ του πρώην πρωθυπουργού τα ποσοστά του στο 13%. Τι θεωρούν στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού; Ότι διακινεί τη συγκεκριμένη το Μέγαρο Μαξίμου. Και σαν μην έφταναν αυτά, ήρθε και η συνέντευξη του πρώην συντρόφου του και προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, στο Newsbeast και τον Σάββα Γουλόπουλου, ο οποίος αφήσει αιχμές για το μήνυμα του Τσίπρα λέγοντας ότι ήταν θολό και στρογγυλεμένο. «Η στροφή προς το κέντρο δεν είναι λύση», είπε χαρακτηριστικά. Βέβαια στη Νέα Αριστερά δεν τυγχάνει και θερμής υποδοχής, μιας και στέλεχος γνωστό της Θεσσαλονίκης, σε συζήτηση που είχαμε μαζί του για μια πιθανή επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού και στο ενδεχόμενο να τον ψηφίσει, μας είπε «Τον Αλέξη Τσίπρα τον ψήφισα , αλλά στα γεράματα δεν πρόκειται να ψηφίσω τον δημοκρατικό καπιταλισμό. Ψηφίζω Αριστερά από μικρός». Έτσι είναι οι στροφές στο κέντρο. Μπορεί να χάσει τη δεξαμενή της Αριστεράς.

Θα πάει σπίτι του, αν κάνει κόμμα η Καρυστιανού

Με αφορμή τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, πήρα τηλέφωνο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να μου πει πώς βλέπει το γεγονός που δείχνει τη Μαρία Καρυστιανου να φτάνει το 25% σε περίπτωση που κατέβει με δικό της πολιτικό φορέα στις εθνικές εκλογές. Ο συγκεκριμένος πολιτικός, ο οποίος την παίρνει την έδρα με οποίο κόμμα και αν είναι υποψήφιος, στην ερώτησή μου για το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα η Μ. Καρυστιανού μου απάντησε «πιθανόν να πάω σπίτι μου», δείχνοντάς μου με αυτόν τον τρόπο τον προβληματισμό του για την πολιτική κατάσταση της χώρας. Εγώ, βέβαια, βλέπω πως η Μαρία Καρυστιανού είχε πολλούς συμμάχους ως μάνα, αλλά ως υποψήφια (αν και εφόσον θελήσει κάτι τέτοιο), θα την αδειάσουν όλοι οι πολιτικοί.

Με Τραμπ ο Βαρθολομαίος

Σας έγραψα πριν για το ταξίδι του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, αλλά τον πρόλαβε ο οικουμενικός πατριάρχης που από χθες το απόγευμα ξεκίνησε το 10ήμερο ταξίδι του σε Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη όπου θα βραβευτεί από το Ίδρυμα Τζον Τέμπλετον. Στις ΗΠΑ, και έχει ιδιαίτερη σημασία, θα συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο, λόγω και της δολοφονίας του Κερκ.

Διπλωματική κινητικότητα

Έντονη κινητικότητα παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα η ελληνική διπλωματία ενόψει και της παρουσίας του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη στα τέλη Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναμένεται την Τετάρτη να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών της δυτικής Λιβύης, ενώ έχουν γίνει ήδη οι συζητήσεις σε ανώτατο επίπεδο και με την ανατολική Λιβύη. Είναι σημαντικό ότι η Ελλάδα συζητά και με τις δύο ηγεσίες σε μια περίοδο κρίσιμη, με την κυβέρνηση να πιέζει την Τρίπολη για την έναρξη διαπραγματεύσεων οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών.

Συσκέψεις με αιχμές για το μεταναστευτικό

Έκτακτη σύσκεψη σήμερα για το μεταναστευτικό μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων, δηλαδή Μετανάστευσης και Ασύλου, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας. Ο λόγος; Η κατάσταση στην Κρήτη με τις αμείωτες μεταναστευτικές ροές. Έψαξα, έμαθα και σας μεταφέρω εγκύρως ότι έχει δημιουργηθεί θέμα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή ποιος θα αναλάβει τη μεταγωγή τους από την Κρήτη στο κέντρο κράτησης στη Λάρισα ή και στις Σέρρες. Η σύσκεψη θα έχει επιχειρησιακό χαρακτήρα και νομίζω ότι θα «τραβηχτούν αυτιά».

Μάρτυρες επί μαρτύρων στην Εξεταστική

Σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει για πρώτη φορά η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με αντικείμενο την εκλογή προεδρείου. Έψαξα, έμαθα και σας μεταφέρω. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα θα σηκώσει από μόνο του δυνατή πολιτική σκόνη, κυρίως επί των διαδικαστικών και του καταλόγου μαρτύρων που θα ζητήσουν τα κόμματα να κληθούν. «Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα απολύτως», μου έλεγε κυβερνητικό στέλεχος και μου εξηγούσε το σκεπτικό της γαλάζιας παράταξης. Δεδομένου ότι αναμένεται να κληθούν στην επιτροπή υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, πρόεδροι του οργανισμού αλλά και εκπρόσωποι εταιρειών που έκαναν τους μεσάζοντες για τις αγροτικές επιδοτήσεις από το 1998 μέχρι και σήμερα, καταλαβαίνετε τι αναμένεται να συμβεί. Έμαθα ότι ο κατάλογος των μαρτύρων θα είναι ανοιχτός και δεν αναμένεται να μπει κανενός είδους «κόφτης». Οι συνεδριάσεις θα γίνονται κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και θα επιχειρηθεί από το προεδρείο κατά το δυνατόν να τηρούνται οι χρόνοι.

Συγκίνηση για Λένα Σαμαρά

Η οικογένεια Σαμαρά είχε το 40ήμερο μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά που έφυγε από τη ζωή στις 7 Αυγούστου σε ηλικία 34 ετών. Ο πόνος βουβός στο Α’ Νεκροταφείο και πλήθος κόσμου που συλλυπήθηκε τον Αντώνη Σαμαρά που έφτασε στην εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων μαζί με τη γυναίκα του Γεωργία και τον γιο του Κωνσταντίνο. Αγκαλιές και συλλυπητήρια και βουβός πόνος. Στο μνημόσυνο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, και τρεις υπουργοί, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Νίκος Δένδιας και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο κοινοτικός επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης, η Άντζελα Γκερέκου, κ.ά.

Κοντά στον Καρβέλα ο Κυρανάκης

Οπαδός της Άννας Βίσση είναι ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Λίγες ώρες μετά την εξαγγελία του ότι από το περασμένο Σάββατο θα ξεκινήσει η 24ωρη λειτουργία του μετρό ανήμερα της συναυλίας της αγαπημένης τραγουδίστριας στο Καλλιμάρμαρο, ώστε να διευκολυνθούν όσοι θα το χρησιμοποιήσουν μετά το τέλος της, βρέθηκε και ο ίδιος εκεί. Μάλιστα κάθισε πολύ κοντά στον Νίκο Καρβέλα.

Έρχεται ξενοδοχειακό deal που θα πυροδοτήσει εξελίξεις

Πολύφερνη νύφη βλέπω ότι είναι η Λεωφόρος Συγγρού αναφορικά με τη ζήτησή της για τη δημιουργία ή απόκτηση ξενοδοχείων. Όπως έμαθα κοντοζυγώνει η στιγμή εξαγοράς ξενοδοχείου από ισχυρό παίκτη, deal που ενδέχεται να πυροδοτήσει εξελίξεις που αφορούν και στην απόκτηση οικοπέδων υψηλής αξίας στην ευρύτερη περιοχή. Η εν λόγω περιοχή συνδέει το παραθαλάσσιο μέτωπο με το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και βρίσκεται στο μικροσκόπιο επενδυτών, μολονότι σε πρώτη ανάγνωση Έλληνες επενδυτές τη βλέπουν ως αδιάφορη. Οι ξένοι όμως;

Νέα κίνηση στη σκακιέρα της Υγείας από τον όμιλο Ιασώ

Στη δημιουργία νέας εταιρείας συμμετοχών μαθαίνω ότι προχώρησε τις προηγούμενες ημέρες ο όμιλος Ιασώ, με τη σύσταση της Αlceste Α.Ε. και αντικείμενό της τον τομέα των επενδύσεων σε νέες εταιρείες. Μία κίνηση που πιθανότατα αποτελεί προάγγελο εξελίξεων στο επιχειρηματικό πεδίο με εξαγορά δραστηριοτήτων ή εταιρείας στον κλάδο της Υγείας από πλευράς του ομίλου. Να σας πω εδώ ότι πρόεδρος της νέας εταιρείας είναι ο Μανώλης Δουλγεράκης, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ιασώ, ενώ στη διοίκηση της συγκεκριμένης εταιρείας συμμετέχει και ο Αριστοτέλης Γύπαρης, επικεφαλής οικονομικών υπηρεσιών (Chief Financial Officer), καθώς και η Chief Operating Officer του ομίλου. Το ενδιαφέρον είναι ότι η προαναφερόμενη δεν είναι η μοναδική νεοσύστατη εταιρεία συμμετοχών που δημιούργησε ο όμιλος, ο οποίος την τελευταία περίοδο έχει συστήσει επίσης την Αmadis αλλά και την Atys Α.Ε. όπου τα πρόσωπα που συμμετέχουν είναι και σε αυτή την περίπτωση τα ίδια.

Κλεισμένη η συμφωνία για τη Στοά Μοδιάνο

Κλεισμένη υπόθεση θεωρείται η μίσθωση της Στοάς Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη από τον όμιλο Φάις στον οποίο ανήκει, προς την Ergon των αδελφών Θωμά και Γιώργου Δούζη. Η Μοδιάνο, που δεν πέρασε τις καλύτερες εποχές της μετά την ανακαίνιση και επαναλειτουργία της, φαίνεται ότι θα μπορούσε να επανέλθει μέσα από στοχευμένες κινήσεις και μέσα από τη συγκεκριμένη συμφωνία. Όπως μου έλεγε άνθρωπος που γνωρίζει καλά τα πράγματα, οι αδελφοί Δούζη πρόκειται να προχωρήσουν σε ριζικές κινήσεις, αλλάζοντας εντελώς τον χαρακτήρα που είχε έως τώρα η στοά με πολλά μικρού βεληνεκούς καταστήματα, δημιουργώντας και παρουσιάζοντας ένα καινούργιο concept. Ο ίδιος άνθρωπος υποστήριζε ότι οι δύο επιχειρηματίες γνωρίζουν καλά το «παιχνίδι» της εστίασης και ότι θα καταφέρουν σταδιακά να «γυρίζουν» το νόμισμα προσελκύοντας τον κόσμο εκεί.

Η στροφή Φράγκου και Κούστα σε εναλλακτικά καύσιμα

Πίσω από τις τελευταίες κινήσεις της Navios Maritime Partners και της Danaos Corporation διαφαίνεται η στρατηγική στροφή των δύο ελληνικής ιδιοκτησίας ναυτιλιακών κολοσσών προς έναν στόλο που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες ισορροπίες της διεθνούς αγοράς και στις αυξανόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Η Navios, με επικεφαλής την Αγγελική Φράγκου, επιχειρεί να θωρακίσει τη θέση της σε μια περίοδο που οι τράπεζες και οι θεσμικοί επενδυτές στρέφονται σε «πράσινα» χρηματοδοτικά εργαλεία, ευνοώντας πλοία που είναι ήδη σχεδιασμένα για καύσιμα του μέλλοντος όπως η μεθανόλη. Η Navios έχει συμφωνήσει να αποκτήσει τέσσερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 8.900 TEU, methanol-ready, έναντι 115,1 εκατομμυρίων δολαρίων το καθένα, με παραδόσεις από τα τέλη του 2027 έως το πρώτο τρίμηνο του 2028. Από την άλλη η Danaos, υπό τον Γιάννη Κούστα, δείχνει να επενδύει σε έναν πιο «υβριδικό» στόλο: σε δύο νέα πλοία των 7.500 TEU, εξοπλισμένα τόσο με scrubbers (σύστημα καθαρισμού καυσαερίων) όσο και με methanol-ready μηχανές, αποτελούν ένα διπλό στοίχημα. Από τη μια μειώνουν άμεσα τις εκπομπές ώστε να ανταποκριθούν στους κανονισμούς, από την άλλη κρατούν ανοιχτή την επιλογή να στραφούν στο καύσιμο του μέλλοντος όταν η αγορά το απαιτήσει.

Τι πέτυχε ο Πύργος Πειραιά στην «πρεμιέρα» λειτουργίας του

Οι ιδιοκτήτες του Πύργου Πειραιά -Dimand, Prodea και EBRD- κινούνται εδώ και μήνες στην αγορά αναζητώντας αγοραστή για το εμβληματικό ακίνητο, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα αποτέλεσμα, την ώρα που ένα μέρος του κτιρίου παραμένει ακόμη ξενοίκιαστο. Παρά τις δυσκολίες αυτές, τα οικονομικά μεγέθη της πρώτης χρονιάς λειτουργίας του δείχνουν θετικό πρόσημο. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,3 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που σηματοδοτεί σαφή βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, όταν το κτίριο βρισκόταν ακόμη υπό κατασκευή και χωρίς εισροές από μισθώσεις. Ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 2,9 εκατομμύρια ευρώ, προερχόμενος αποκλειστικά από ενοίκια, ενώ ο συνολικός δανεισμός διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα, στα 71,8 εκατομμύρια ευρώ.

Οι άγνωστες μπίζνες του Χαΐτογλου

Στο παρασκήνιο της γνωστής βιομηχανίας «Αφοί Χαΐτογλου», που εδώ και δεκαετίες έχει ταυτιστεί με τον Μακεδονικό Χαλβά, ξεδιπλώνονται λιγότερο γνωστές επιχειρηματικές δραστηριότητες που φέρουν τη σφραγίδα της νέας γενιάς. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Νίκος Χαΐτογλου, μπορεί να κρατά τα ηνία στη βιομηχανία τροφίμων με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο στο προσκήνιο εμφανίζεται και ένα διαφορετικό concept: τα καταστήματα «Wild Souls», που συνδυάζουν χαλβά, καφέ και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Τα καταστήματα αυτά, που ανήκουν στη σύντροφο του Νίκου Χαΐτογλου, έχουν ήδη παρουσία σε καίρια σημεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης – στο Κολωνάκι, στην οδό Βουλής στο Σύνταγμα και στη Στοά Μοδιάνο. Απευθύνονται σε ένα πιο σύγχρονο, urban κοινό, δίνοντας έναν διαφορετικό αέρα στο παραδοσιακό προϊόν που έχει ταυτιστεί με τη μάρκα Χαΐτογλου. Την ίδια στιγμή, η βιομηχανία συνεχίζει να στηρίζεται σε εξαγωγές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 45% του συνολικού τζίρου, με ισχυρή παρουσία σε αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία. Μάλιστα, η αμερικανική αγορά φτάνει να συνεισφέρει το 20% του ετήσιου κύκλου εργασιών, που το 2024 διαμορφώθηκε λίγο κάτω από τα 100 εκατομμύρια ευρώ, στα ίδια επίπεδα με το 2023.

Νέο κύκλο αυξήσεων φέρνει η ευλογιά

Νέες αυξήσεις τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής εκτιμά ότι θα έρθει στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα άνθρωπος της αγοράς με τον οποίο μιλάω τακτικά. Κι αυτό γιατί η μη αποτελεσματική έως τώρα αντιμετώπιση της ζωονόσου ευλογίας στα αιγοπρόβατα έχει οδηγήσει σε παράταση των συνεπειών που αυτή έχει. Το αποτέλεσμα είναι ότι σε μεγάλες παραγωγικές περιοχές της Ελλάδας, θανατώνονται κοπάδια ζώων ακόμα και τώρα που μιλάμε. Τι θα σημάνει αυτό για τη συνέχεια; Ότι θα μειωθούν οι διαθέσιμες ποσότητες γάλακτος για γαλακτοκομικά προϊόντα αλλά και οι ποσότητες κρέατος που θα βγουν στην αγορά. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλυφθεί η ζήτηση και κατ’ επέκταση να επηρεάσει ανοδικά τις τιμές προϊόντων όπως τυροκομικά (π.χ. φέτα) αλλά και του κρέατος που πωλείται στα ράφια των σούπερ μάρκετ.