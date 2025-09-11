Στο περιθώριο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Newsbeast και ο Σάββας Γουλόπουλος συνάντησε και συνομίλησε με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση.

Ερωτώμενος σχετικά με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην υπουργός του Αλέξης Χαρίτσης σημείωσε πως «η λύση δεν είναι στο κέντρο. Δεν είναι λύση τα στρογγυλέματα και ένας θολός πολιτικός λόγος. Όλοι μετριόμαστε ανάλογα με αυτό το κριτήριο». Απαντώντας σχετικά με τα λάθη που οδήγησαν στην εκλογική συντριβή του 2023 ανέφερε: «Αυτό που έγινε το 2023 είναι ότι είχαμε έναν λόγο πολιτικά θολό, χωρίς αιχμές που προσπαθούσε να ικανοποιήσει όλους, γι’ αυτό χάσαμε στις λαϊκές γειτονιές. Δεν είχαμε λόγο που ήξερε ποιους θέλει να εκπροσωπήσει. Δεν είναι λύση η στροφή προς μια κεντροαριστερά που θα είναι κέντρο με μια εσάνς αριστεράς. Η λύση είναι μια αριστερά που θα λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλιώς ο κόσμος οδηγείται σπίτι του».

Για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ ο Αλέξης Χαρίτσης σημείωσε: «Το υπερπλεόνασμα έχει ξεπεράσει φέτος τα 6 δισ. και τα μέτρα Μητσοτάκη είναι 1,7 δις. Μόνο το 1/3 επιστρέφει και αυτό με άδικο τρόπο. Δεν μιλάει καθόλου, μα καθόλου για την ανάγκη φορολόγησης του πλούτου. Εκεί δεν κάνει τίποτα γιατί δεν θέλει να πειράξει τα μεγάλα συμφέροντα, αυτούς που στηρίζουν την πολιτική της».

Τέλος, σε ερώτηση για το αν θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ανέφερε: «Μπορεί να υπάρξει μια σύγκλιση προγραμματική και συνεργασία με όλους όσοι αντιλαμβάνονται ότι χρειάζεται εναλλακτική πρόταση που θα είναι ευθέως αντιπαραθετική με τη Δεξιά. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ σήμερα δεν κάνει κάτι τέτοιο. Ακολουθεί μια πολιτική που θέλει να διαβεβαιώσει ότι είναι ένας δεύτερος μικρότερος συστημικός παίκτης που δεν θέλει να αλλάξει το status quo».