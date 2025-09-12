BEAST

Γέφυρες με ΗΠΑ

Καλημέρα σε όλους. Ικανοποίηση, μου είπαν, υπάρχει στο Μέγαρο Μαξίμου από την επαναπροσέγγιση με τις ΗΠΑ και τις γέφυρες που έχουν στηθεί με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Μένει να φανεί τι αντίκτυπο πρακτικά θα έχει αυτό για την Αθήνα που ποντάρει πλέον πολλά στην ενίσχυση της αμυντικής και ενεργειακής συνεργασίας σε μια κατάσταση win win εις βάρος της Τουρκίας.

Ενεργειακή συνεργασία

Η επιμονή και υπομονή της ελληνικής κυβέρνησης και κυρίως του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, επιβραβεύτηκε χθες με την έλευση στην Αθήνα του υπουργού Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταγκ Μπέργκαμ, που είναι αρμόδιος και για ζητήματα ενέργειας. Οι δυο άνδρες συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου και συζήτησαν την αμυντική και ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ και έμαθα πως το κλίμα ήταν πολύ καλό. Μάλιστα μου είπαν ότι είχε και μήνυμα προς τον πρωθυπουργό από τον Αμερικανό πρόεδρο που βλέπει με ικανοποίηση την Αθήνα να επιθυμεί σοβαρά την ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στα πεδία της άμυνας και της ενέργειας. Ιδιαίτερη σημασία στη συνάντησή τους είχε η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στη σημασία που έχει να υπάρξει ένας άξονας που θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη με την Οδησσό, σε συνέχεια πρότασης που είχε διατυπώσει κατά την επίσκεψή του στην ουκρανική πόλη. Η Ουάσινγκτον θέλει -και αυτό μεταφέρθηκε ξεκάθαρα στον Κ. Μητσοτάκη- να αντικατασταθεί το ρωσικό αέριο με αμερικανικό αέριο. Και σε αυτή την κατεύθυνση το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και η ευρύτερη περιοχή παίζουν μεγάλο ρόλο.

Η πόρτα του Λευκού Οίκου και ο Παπασταύρου

Η συνεργασία στο ενεργειακό ανοίγει και πάλι τις πόρτες του Λευκού Οίκου, όπως κατάλαβα από τις συζητήσεις, στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο ρόλος της Ελλάδας αναβαθμίστηκε και σε αυτό συνέβαλε και ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, που συναντήθηκε κι αυτός χθες με τον Αμερικανό υπουργό.

Στήριξη σε Κατάρ

Η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να «τα σπάσει» με το Κατάρ, ενώ διατηρεί και άριστη σχέση με το Ισραήλ. Όμως επειδή υπάρχουν και οι επενδύσεις από την αραβική χώρα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανεπίτρεπτη παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ και υπογράμμισε ότι ο διάλογος είναι το μόνο μέσο για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Και έμαθα ότι η πλευρά του Κατάρ εκτίμησε την επικοινωνία, γνωρίζοντας και τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ.

«Τρέξτε στη βάση»

Και να φύγω από τα γεωπολιτικά και να πάω στα της οικονομίας και κυρίως στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Από τις μετρήσεις φαίνεται πως δεν έχει δημιουργηθεί ιδιαίτερα θετικό κλίμα και αυτό για να υπάρξει πρέπει, όπως λένε οι μυημένοι, να γίνει μεγάλη προσπάθεια επικοινωνιακή σε πολλά επίπεδα. Ως εκ τούτου, θα υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση το επόμενο διάστημα για να τρέξει ο κομματικός μηχανισμός, η Κοινοβουλευτική Ομάδα και το υπουργικό συμβούλιο στη βάση. Αυτή είναι η εντολή και το σύνθημα έδωσε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την προχθεσινή του εμφάνιση στο Χαϊδάρι.

Εκλογές για γραμματέα

Πάντως η ΚΟ θέλει συντονισμό και σύντομα θα καλυφθεί το κενό που άφησε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος με τον ξαφνικό χαμό του. Μου λένε πως δεν θα αργήσει να εκλεγεί ή να οριστεί ο αντικαταστάτης του, με καλές πιθανότητες να συγκεντρώνει ακόμα, αν και δεν έχει «κλειδώσει», ο βουλευτής Άρτας και πρώην υφυπουργός, Γιώργος Στύλιος.

Αλλαγή λόγω της ματσάρας της Εθνικής

Όλα τα ανατρέπει ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επρόκειτο να παραστεί σε εκδήλωση την Παρασκευή στο Ηρώδειο στις 9 το βράδυ. Επειδή όμως ολόκληρη η χώρα αναμένεται να παρακολουθήσει τη σημερινή ματσάρα, η εκδήλωση μετατέθηκε για λίγο νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής. Σωστή κίνηση για την επιτυχία του event Athens Innovation Summit.

Μία ακόμα εξήγηση για τα μέτρα

Κι αν ακόμη αναρωτιούνται ορισμένοι ποιο ήταν το κριτήριο, στη «ζυγαριά» για την επιλογή των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, το εξήγησε καθαρά ο Παύλος Μαρινάκης. Ενώ, η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη στη μείωση των έμμεσων φόρων, αφού, ήδη, έχει μειώσει 22 ΦΠΑ, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Δεν θα είχαμε στοχευμένη ωφέλεια για κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα». Ο Π. Μαρινάκης τόνισε ότι, αν μειωνόταν ΦΠΑ, δεν θα βοηθούσε το ίδιο κάποιον που βγάζει 10.000 με έναν που βγάζει 50.000, γιατί οι άμεσοι φόροι προσαρμόζονται αναλογικά και η μείωσή τους ελαφρύνει περισσότερο τα πιο χαμηλά εισοδήματα. «Εμείς κάναμε, λοιπόν, μειώσεις του φόρου εισοδήματος για όλους, αλλά δώσαμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, σε αυτούς οι οποίοι περνάνε δύσκολα και στις οικογένειες με παιδιά».

«Λέγομαι Σοφία Ζαχαράκη, είμαι καθηγήτρια αγγλικών»

Ήταν από εκείνες τις στιγμές που δεν μοιάζουν με τον κλασικό αγιασμό. Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, εμφανίστηκε χαμογελαστή μπροστά στους μαθητές στο νέο δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο της Ξάνθης και τους συστήθηκε με έναν τρόπο που ξάφνιασε: «Λοιπόν παιδιά μου καλημέρα! Λέγομαι Σοφία Ζαχαράκη, είμαι καθηγήτρια αγγλικών». Ένα ξεκίνημα σίγουρα διαφορετικό, μπορεί και αφοπλιστικό – μακριά από το ύφος του υπουργικού πρωτοκόλλου. Με λόγια προσωπικά, η Σ. Ζαχαράκη μίλησε για τα χρόνια της μέσα στις σχολικές αίθουσες, για τη δική της διαδρομή από το τεχνικό Λύκειο έως την εμπειρία της ως κόρη θεολόγου εκπαιδευτικού. Δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά στη μεγάλη αλλαγή που συντελείται στα σχολεία: η αναβάθμιση των 431 μονάδων του προγράμματος Μαριέττας Γιαννάκου και η λειτουργία 12 νέων Ωνασείων Σχολείων. «Δεν θα πιστέψετε πόσοι συνεργαστήκαμε για να τα βρείτε όλα έτοιμα. Υπάρχει μια τεράστια προετοιμασία για το άνοιγμα των σχολείων. Η ισότητα των ευκαιριών είναι για μένα καίρια. Όπου κι αν βρίσκεται ένα παιδί όπου κι αν έχει γεννηθεί, σε όποιο σχολείο και αν πάει, θέλουμε να έχει ίσες ευκαιρίες», είπε στα παιδιά η Σοφία, η καθηγήτρια των αγγλικών.

Το μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά

Πέρασαν σχεδόν σαράντα μέρες από την απώλεια της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά. Η θλίψη ατελείωτη και ο πόνος αβάσταχτος για την οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού που θα τιμήσει τη μνήμη της με το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχή της μεθαύριο Κυριακή στις 12:45 στο Α’ Νεκροταφείο.

Θα ζητήσει εκλογές

Και να πάμε στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στο ΠΑΣΟΚ που από σήμερα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ πολυπληθέστατο κλιμάκιο με τους βουλευτές και πολλά στελέχη. Μου λένε πως έγινε αρκετή δουλειά στο προγραμματικό πεδίο για όσα θα πει και θα προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με την Άννα Διαμαντοπούλου να έχει κεντρικό ρόλο. Μου είπαν, επίσης, ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα σηκώσει τους τόνους και θα ζητήσει εκλογές, θέλοντας να καταστεί ο βασικός πόλος.

Αγωνία για τη δεύτερη θέση

Πάντως στη Χαριλάου Τρικούπη βλέπουν θετικά ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει δεύτερο κόμμα και στις νέες μετρήσεις, μετά τη ΔΕΘ. Δεν ανησυχούν, ακόμα, για το υπό δημιουργία κόμμα Τσίπρα που κινείται χαμηλά, αλλά έχει μεγάλη δεξαμενή και υπάρχει μεγάλος αριθμός που το κοιτάζει με ενδιαφέρον και δυνητικά μπορούν να είναι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια η αγωνία παραμένει για το πώς η έλευση κόμματος Τσίπρα θα επηρεάσει το ΠΑΣΟΚ.

Ο Τσίπρας χάλασε το διήμερο του Φάμελλου

Να σας γράψω την αλήθεια, ο Σωκράτης Φάμελλος στη ΔΕΘ προσπάθησε να το παλέψει επί δύο μέρες, παρά τις αρνητικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εσχάτως στον ΣΥΡΙΖΑ με τα σενάρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το 3-3,5% που καταγράφει στις δημοσκοπήσεις, όπως χθες. Το κλίμα είναι αρνητικό και αυτό φάνηκε και χθες στη συνέντευξη Τύπου, όπου αντί να ξεδιπλώσει την στρατηγική του ο Σ. Φάμελλος, ρωτήθηκε επί πάρα πολλές φορές για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε μηνύματα, όπως ότι είναι αδιανόητο να γίνει κόμμα, αλλά ποιος τα ακούει, αφού οι περισσότεροι βουλευτές του κόμματος κοιτάζουν προς τον ερχόμενο πολιτικό φορέα, υπονομεύοντας την προσπάθεια του Φάμελλου.

Η σχέση Σωκράτη – Αλέξη

Προ της παρουσίας του Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ είχαν προηγηθεί εντονότατες ζυμώσεις και συζητήσεις στην Κουμουνδούρου για τη στάση που θα κρατούσε ειδικά στη συνέντευξη Τύπου ερωτηθείς για την κινητικότητα που επιδεικνύει τελευταία ο Αλέξης Τσίπρας και ειδικότερα για το ενδεχόμενο νέου πολιτικού σχηματισμού. Και προφανώς είχε γίνει η σχετική προπόνηση, προκειμένου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να είναι έτοιμος να δώσει τις απαντήσεις. Μετρημένες, ζυγισμένες με συγκεκριμένα μηνύματα στο εσωτερικό του κόμματος αλλά και στον Αλέξη. Έτσι επελέγη η στρατηγική «μια στο καρφί και μια στο πέταλο». Δηλαδή διόλου τυχαία το διά ταύτα των απαντήσεων Φάμελλου, ήταν πολυκατακερματισμός μεν αν προχωρήσει σε κινήσεις ο Αλέξης Τσίπρας, αναγκαία η ενότητα δε. Και έπεται συνέχεια, γιατί οι συζητήσεις στο παρασκήνιο καλά κρατούν, όπως θα πρέπει να ξέρετε και ότι η σχέση Σωκράτη – Αλέξη δεν θα έλεγα ότι είναι και η πιο ψυχρή. Αλλά πολιτική κάνουμε, μην ξεχνιόμαστε.

Οι δασμοί Τραμπ και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ του Στασινόπουλου

Η ανακοίνωση της αμερικανικής κυβέρνησης στις 10 Φεβρουαρίου 2025 για την επιβολή δασμών 25% στις εισαγωγές προϊόντων αλουμινίου, και η περαιτέρω αύξησή τους στο 50% από τις 3 Ιουνίου, ήρθαν να ασκήσουν πιέσεις στην ελληνική βιομηχανία μετάλλου. Για την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, έναν από τους μεγαλύτερους «παίκτες» στην Ευρώπη, οι εξελίξεις ήρθαν σε μια περίοδο που η εταιρεία διατηρεί ενισχυμένη διεθνή έκθεση. Οι κινήσεις των ΗΠΑ προκάλεσαν ελλείψεις σκραπ, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν οι τιμές χαλκού και αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Το αυξημένο κόστος θα μπορούσε να φέρει πιέσεις στο κεφάλαιο κίνησης και τα περιθώρια κέρδους της ελληνικής εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρείας της οικογένειας Στασινόπουλου. Παρά τις εξελίξεις αυτές η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ δεν βλέπει μόνο βραχυπρόθεσμες πιέσεις, αλλά και μια ευκαιρία να ισχυροποιήσει την παρουσία της σε αγορές που διψούν για μέταλλα εκτός ΗΠΑ, αξιοποιώντας το ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων που διαθέτει στον τομέα του μετάλλου.

Η κάθοδος του Γιάννη Μασούτη στην Αθήνα

Η κάθοδος του Γιάννη Μασούτη, προέδρου και CEO της Μασούτης ΑΕ, στα γραφεία της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός την Τετάρτη συζητήθηκε αρκετά, όπως μαθαίνω, στην αγορά. Η συνάντηση είχε στόχο να κλείσουν οι τελευταίες εκκρεμότητες της επικείμενης συμφωνίας, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την κατάθεση του φακέλου συγκέντρωσης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκαν ζητήματα όπως το τίμημα -που έχει πέσει αρκετά χαμηλότερα από τα περίπου 120 εκατ. ευρώ- αλλά και οι εγγυήσεις που ζήτησε ο Άγγελος Κρητικός, με έμφαση στη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τα ιδιόκτητα σημεία της αλυσίδας. Όλα δείχνουν πως η επίσκεψη του Γιάννη Μασούτη σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για τις επίσημες ανακοινώσεις της πολυσυζητημένης συμφωνίας και την υπογραφή του δεσμευτικού συμφώνου, για να προχωρήσει πλέον το deal στα διαδικαστικά που απαιτούνται.

Σε ράγες οι υπερπολυτελείς Marina Residences στο Ελληνικό

Σε «ράγες» μπαίνει, όπως όλα δείχνουν, η υλοποίηση του φιλόδοξου project πολυτελών κατοικιών στο Ελληνικό Marina Residences, το οποίο φέρει την υπογραφή του διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικού γραφείου Kengo Kuma & Associates και αναπτύσσει η Orilina Properties REIC. Όπως πληροφορούμαι, η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο ΕΚΤΕΡ Α.Ε. υπέγραψε νέο συμβόλαιο που ενισχύει την παρουσία της στις high-end οικιστικές αναπτύξεις. Το αντικείμενο περιλαμβάνει προκαταρκτικές εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, εκσκαφές, κατασκευές σκυροδέματος, την ενσωμάτωση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων για τις πισίνες, καθώς και την ανέγερση υποσταθμού του ΔΕΔΔΗΕ. Το ύψος της σύμβασης ξεπερνά τις 645 χιλ. ευρώ, ανεβάζοντας το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας στα 98,71 εκατ. ευρώ.

Αναβίωση της «Οικίας Κοκοβίκου»

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η στρατηγική που έχει εκπονήσει η Περιφέρεια Αττικής υπό τον Νίκο Χαρδαλιά για την προστασία και αξιοποίηση των διατηρητέων κτιρίων. Στόχος του σχεδίου είναι η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς που απλώνεται σε όλη την Αττική, με παρεμβάσεις σε εμβληματικά κτίσματα τα οποία για χρόνια παρέμεναν κλειστά ή υποαξιοποιημένα. Κεντρικό παράδειγμα αποτελεί η περίφημη «Οικία Κοκοβίκου» στην Πλάκα επί των οδών Τριπόδων και Ραγκαβά, γνωστή από την ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» του 1965 με τη Μάρω Κοντού και τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Το κτίριο των 266 τετραγωνικών μέτρων, που εδώ και καιρό δεν είναι επισκέψιμο παρά τις κατά καιρούς απόπειρες αξιοποίησης, μπαίνει εκ νέου στο προσκήνιο, όχι μόνο λόγω της αρχιτεκτονικής του αξίας αλλά και για το πολιτισμικό του αποτύπωμα. Η Περιφέρεια, ωστόσο, δεν περιορίζεται σε αυτό το εμβληματικό ακίνητο. Το σχέδιο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στη Βίλα Ζωγράφου, στα ιστορικά κτίρια του παλιού Στρατιωτικού Νοσοκομείου, στο Ορφανοτροφείο του Καποδίστρια στην Αίγινα και άλλα εμβληματικά κτίρια.

O Καραμούζης αναζητά τη χρυσή τομή για την ΕΨΑ

Σε ένα δύσκολο στοίχημα εξελίσσεται για το fund του πρώην τραπεζίτη, Νίκου Καραμούζη, ονόματι SMERC, η εξαγορά ποσοστού πλειοψηφίας στη γνωστή εταιρεία αναψυκτικών, ΕΨΑ. Οι πληροφορίες μου λένε ότι η εταιρεία που ήταν ήδη σε μία δύσκολη τροχιά υπό την προηγούμενη ιδιοκτησία της, παρουσιάζει αρκετές προκλήσεις στο να ανακάμψει και να φέρει κέρδη για το fund του Καραμούζη. Προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε πρόσφατα έγινε και αλλαγή διευθύνοντος συμβούλου, όπου ο Τάκης Πέρκιζας αντικαταστάθηκε από τον Βαγγέλη Καλαμπόκα, με προηγούμενη παρουσία σε μεγάλες εταιρείες πολυεθνικού εκτοπίσματος όπως η Diageo στον τομέα των αλκοολούχων. Αυτό που μένει τώρα να φανεί είναι εάν ο Καλαμπόκας θα φανεί αντάξιος των προσδοκιών Καραμούζη, «γυρίζοντας» το νόμισμα της εταιρείας από την καλή του πλευρά.

Το στοίχημα μίας πολυεθνικής στα καλλυντικά

Η σερβική πολυεθνική, Lili Drogerie, συνεχίζει να αναπτύσσεται στην Ελλάδα με νέο κατάστημα στα Τρίκαλα. Το δίκτυό της φτάνει πλέον τα 31 σημεία πώλησης. Η στρατηγική της δίνει έμφαση στη γρήγορη εξάπλωση και στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων ομορφιάς, υγείας και σπιτιού σε προσιτές τιμές. Ωστόσο, πίσω από την ταχεία ανάπτυξη κρύβονται αρκετές προκλήσεις. Το 2024 η εταιρεία εμφάνισε τζίρο 12,3 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και ζημιές μετά από φόρους ύψους 5 εκατομμυρίων, κάτι που δείχνει ότι η στρατηγική «χτίζουμε παρουσία και βλέπουμε μετά» καίει μετρητά χωρίς ακόμη να αποφέρει ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα. Στελέχη της αγοράς σημειώνουν πως η Lili δεν έχει καταφέρει να κερδίσει σημαντική αναγνωρισιμότητα στο ευρύ κοινό, σε αντίθεση με καθιερωμένες δυνάμεις όπως τα Hondos, τα Sephora ή ακόμα και τα φαρμακεία και τα σούπερ μάρκετ που έχουν αποκτήσει ισχυρό μερίδιο στο beauty και personal care.