Από τον ΟΗΕ, στο βιβλίο του Τσίπρα

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Μια εβδομάδα που έχει στο επίκεντρό της τη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο εγχώριο πολιτικό σύστημα κυριαρχεί η συζήτηση για το τι θα γίνει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και κατά πόσο θα επηρεάσει το ΠΑΣΟΚ και όσα συζητούνται γίνονται επί τη βάσει των δημοσκοπήσεων. Την ίδια ώρα στην ΚΟ της ΝΔ υπάρχει μουρμούρα, αλλά δεν είναι τέτοια που μπορεί, στην παρούσα φάση, να δημιουργήσει ζητήματα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ας ξεκινήσουμε.

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ιδιαίτερη σημασία έχει για το Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση που θα έχει ο πρωθυπουργός με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Στο πρωθυπουργικό επιτελείο δεν αναμένουν κάποια συνταρακτική εξέλιξη, αλλά το γεγονός ότι θα γίνει η συνάντηση έχει σημειολογία για τις δυο χώρες. Και αυτό διότι δίνουν το μήνυμα πως υπάρχει επαφή, δεν έχουν κοπεί οι γέφυρες, ανεξάρτητα από το εάν θα έχει κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα. Ούτε κάποια εξέλιξη ουσίας αναμένεται από τη συγκεκριμένη συνάντηση που θα έχει στον ορίζοντα κάτι χειροπιαστό.

Γιαβάς – Γιαβάς

Επί της ουσίας, πηγαίνουμε σε μια περίπτωση «γιαβάς – γιαβάς», που σημαίνει ότι σιγά – σιγά θα πορευτούμε έναντι της Τουρκίας και δεν υπάρχει περίπτωση, όπως μου είπε ανώτερη διπλωματική πηγή, να υπάρξει εξέλιξη τέτοια που θα δημιουργούσε ένταση στο εσωτερικό της ΝΔ και θα ενίσχυε τις εθνικιστικές φωνές. Άρα, δεν προκύπτει ότι υπάρχει περιθώριο για προσφυγή στο Δικαστήριο της Χάγης, κάτι που προϋποθέτει συνυποσχετικό και οριοθέτηση των σημείων συμφωνίας. Και με δεδομένο ότι υπάρχουν εκλογές σε λιγότερο από δυο χρόνια, εκτός εάν υπάρξει αλλαγή πλάνων και οδηγηθούμε σε πρόωρες κάλπες, δεν έχει διάθεση ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέες απώλειες στα δεξιά του.

Αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Ερντογάν

Άνθρωπός μου έτυχε σε πηγαδάκι στη Νέα Υόρκη όπου αρχίζουν να καταφθάνουν οι ηγέτες και ανάμεσά τους και ο -περιχαρής που έκλεισε το ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ- Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως μου έλεγε ακούγοντας έμπειρους διπλωμάτες, ο Τούρκος πρόεδρος πηγαίνει με φόρα, αλλά πρέπει να κρατάει μικρό καλάθι σε σχέση με αυτά που ζητάει από τον Τραμπ γιατί, παρότι παντοδύναμος ο Αμερικανός πρόεδρος, δεσμεύεται από τη νομοθεσία ειδικά στα εξοπλιστικά. Επίσης, ένας εκ των συμμετεχόντων σχολίασε με νόημα: Από την Ανατολική Μεσόγειο, την πρωτιά, την πήρε ο οικουμενικός πατριάρχης και αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Ερντογάν.

Βουβή ΚΟ

Και να πάω τώρα στα εσωκομματικά της ΝΔ και κυρίως σε όσα έγιναν και συζητήθηκαν μετά την ΚΟ της ΝΔ όπου εξελέγη ο Μάξιμος Χαρακόπουλος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να εκλεγεί διά εγέρσεως, αλλά αντέδρασε όπως έγινε γνωστό ο Γιώργος Βλάχος. Μου είπαν ότι αυτή η κίνηση δεν ήταν οργανωμένη και ούτε αποφασισμένη στον πυρήνα των καραμανλικών, αλλά αποτέλεσε προσωπική επιλογή του Γ. Βλάχου. Και μάλιστα μου είπαν πως συνδέεται αυτή η κίνησή του με την πίεση που έχει στην εκλογική του περιφέρεια, την Ανατολική Αττική. Πάντως δεν έτυχε της στήριξης των καραμανλικών, που μάλιστα προσπαθούσαν μετά να εξηγήσουν σε συναδέλφους τους ότι στηρίζουν την επιλογή Μητσοτάκη και πως δεν υπήρχε σχέδιο από τους ίδιους για να υπάρξει εσωτερική αναταραχή.

Ενόχληση Χαρακόπουλου

Η επιλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου κρίθηκε αναγκαία από τον πρωθυπουργό. Έτσι στέλνει μήνυμα στους καραμανλικούς, επιλέγοντας έναν από αυτούς, αλλά παράλληλα δίνει και σήμα ότι στηρίζει για γραμματέα της ΚΟ έναν άνθρωπο που εκλέγεται περίπου δυόμισι δεκαετίες στη Λάρισα, στην καρδιά του Θεσσαλικού Κάμπου και μιλάει καλά με τον αγροτικό κόσμο. Ο Μ. Χαρακόπουλος που έχει και άριστη σχέση με τον οικουμενικό πατριάρχη, κ. Βαρθολομαίο, μου είπαν πως δεν του άρεσε η κίνηση του Γ. Βλάχου και ενοχλήθηκε από την αναταραχή που υπήρξε.

Στο γαλάζιο συνέδριο τα σπουδαία

Και επειδή ουδείς άλλος βουλευτής πλην του Γ. Βλάχου έθεσε ζητήματα, αν και τα θέτουν ορισμένοι με ερωτήσεις και με ατελείωτες, ατέρμονες συζητήσεις στο καφενείο της Βουλής και σε διάφορα στέκια των Αθηνών, μου λένε ότι ετοιμάζονται για παρεμβάσεις στο επικείμενο συνέδριο της ΝΔ. Για να δούμε εάν θα υπάρξει όντως κινητικότητα ή θα μείνουν στα λόγια. Πάντως κινητοποίηση γίνεται για το βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη, επειδή μάλλον θα παραστούν Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς και πλήθος βουλευτών, αλλά μαθαίνω πως το πόνημα δεν είναι πολιτικό αμιγώς, αλλά ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωκομματική αντιπολίτευση. Άρα; Πολλή φασαρία για το τίποτα μου λένε και υπερπροβολή χωρίς λόγο.

Ο Νότιος Τομέας

Μαθαίνω ότι πολλά πηγαδάκια στήθηκαν γύρω από τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, στο περιθώριο της συνεδρίασης της ΚΟ της ΝΔ, την Παρασκευή. Η έλευση Ανδρέα Λοβέρδου στο γαλάζιο στρατόπεδο και δη η κάθοδός του στον Νότιο Τομέα της Αθήνας ουδόλως έχει ανησυχήσει τον υπουργό. Άλλωστε στα λημέρια του στα νότια όλοι γνωρίζουν την παντοδυναμία του. «Κανείς δεν γεμίζει αίθουσες σε όλα τα παραθαλάσσια προάστια του λεκανοπεδίου όπως ο Νίκος», σχολίαζε βουλευτής της παλιάς φρουράς. Πάντως έμαθα ότι ο Δένδιας δεν κάθισε στα μπροστινά (νότια έδρανα) αλλά στα ορεινά (βόρεια) της αίθουσας της Γερουσίας.

Κανείς δεν περισσεύει

Ο Μητσοτάκης ήταν σαφής προς τους βουλευτές του. Πρέπει να επικοινωνηθούν τα μέτρα. Πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες τι θα συμβεί στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό από την 1η Ιανουαρίου. Όσους αριθμούς και να αραδιάζουν υπουργοί για το πόσα χρήματα θα μένουν στις τσέπες, αν δεν τα πει απλά ο βουλευτής στο καφενείο του χωριού θα ξεφτίσουν και θα ξεχαστούν πριν καν εφαρμοστούν. Μαθαίνω ότι στο παιχνίδι θα μπει και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος θα ταξιδέψει σε όλη τη χώρα. Ένα πρόσωπο γενικά αποδεκτό και σεβαστό όχι μόνο από τους γαλάζιους ψηφοφόρους αλλά από όλο το πολιτικό φάσμα.

Το «όχι» του Μεϊμαράκη

Να επιστρέψω λίγο στο συνέδριο της ΝΔ και να σας πω ότι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, αν και του προτάθηκε, δεν θα είναι πρόεδρος του συνεδρίου. Μου λένε ότι του έγινε πρόταση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά αρνήθηκε ευγενικά. Όχι γιατί δεν στηρίζει τον πρωθυπουργό, αλλά διότι, όπως μου είπαν βουλευτές που συνομιλούν μαζί του, θα ζητούσε την άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά, επειδή έχει άλλη αντίληψη για τη λειτουργία του κόμματος και της στάσης έναντι των πρώην πρωθυπουργών. Αυτό δεν επηρεάζει τις σχέσεις Μεϊμαράκη – Μητσοτάκη που είναι άριστες και δεν υπάρχει θέμα μεταξύ τους.

Ντέρμπι στην Κεντροαριστερά

Και να πάω λίγο στα χωράφια της Κεντροαριστεράς. Και δεν εννοώ στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στο ΠΑΣΟΚ και στο υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Κοιτάζοντας τις μετρήσεις είδα πως υπάρχει ντέρμπι μεταξύ τους για το ποιος θα κερδίσει τους Κεντροαριστερούς. Θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα πώς θα κινηθούν και το νέο στοιχείο που αξιολογείται είναι το υψηλό ποσοστό, περίπου 20%, που έχουν θετική εικόνα για το κόμμα Αλέξη Τσίπρα, το οποίο αν και δεν το έχουν δει θα το στήριζαν. Λίγο περίεργο, αλλά το άλλο ενδιαφέρον είναι πως ο πρώην πρωθυπουργός συζητά, αν και δεν έχει αποφασίσει και δεν το βλέπω να γίνεται πριν από τις αρχές του 2026, μήπως ιδρύσει το κόμμα στα τέλη του 2025.

Με ποιους ετοιμάζει τα ψηφοδέλτια ο Ανδρουλάκης

Το ξέρουν και οι πέτρες ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ξέρει καλύτερα από τον καθένα στην πολιτική σκηνή πώς παίζεται το «παιχνίδι» της εκλογής, όποια και να είναι αυτή. Είτε αφορά την Κεντρική Επιτροπή, είτε του Πολιτικού Συμβουλίου, είτε των ψηφοδελτίων. Σαν και τώρα θυμάμαι που είχε χάσει ο Στέλιος Αγγελούδης από τον Νίκο Ανδρουλάκη μέσα από τα χέρια του την Κεντρική Επιτροπή επί προεδρίας Βαγγέλη Βενιζέλου. Και το λέω αυτό γιατί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει τα ψηφοδέλτια για να είναι έτοιμος, όποτε προκηρύξει εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μου είπε ένα πουλάκι από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι στην επιτροπή ψηφοδελτίων σημαίνων ρόλο παίζει ο Πέτρος Λάμπρου, ο οποίος για όσους δεν τον γνωρίζουν είναι ιδρυτικό μέλος του ΠΑΚ και μετέπειτα του ΠΑΣΟΚ. Ήταν διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας, ενώ στις εσωκομματικές εκλογές μαζί με τον Μιχάλη Καρχιμάκη καθάρισαν και αυτοί με τον τρόπο τους την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές. Επίσης, αν και δεν το έχω διασταυρώσει, έπεσε και στο τραπέζι για την επιτροπή ψηφοδελτίων το όνομα του πρώην υπουργού και «εκσυγχρονιστή» Γιώργου Πασχαλίδη. Για όσους δεν τον γνωρίζουν ήταν στενός συνεργάτης του Κώστα Σημίτη και υφυπουργός Παιδείας στην πρώτη του θητεία. Ενώ ορκίστηκε και υπουργός εμπορικής ναυτιλίας το 2003.

Το βιβλίο του Τσίπρα

Και να μείνω στον Τσίπρα και να σας πω ότι το βιβλίο ολοκληρώνεται και απομένουν λίγα ακόμα να γράψει ο πρώην πρωθυπουργός. Μου είπαν είναι μεγάλο, κοντά στις 600 σελίδες, και λέει πολλά για την περίοδο της διακυβέρνησής του. Μάλιστα φαίνεται να έκλεισε και ο εκδοτικός οίκος που θα το κυκλοφορήσει και για αυτό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να είναι οι εκδόσεις Gutenberg.

Φήμες για πώληση του κτιρίου στα κεντρικά του ΟΣΕ

Το κτίριο του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου, που άρχισε να κατασκευάζεται τη δεκαετία του ’60 και εγκαινιάστηκε το 1972, θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δημόσια κτίρια της μεταπολεμικής Αθήνας. Ωστόσο, φαίνεται πως έρχεται η ώρα να αλλάξει χρήση. Οι φήμες που κυκλοφορούν εντατικά μεταξύ στελεχών της αγοράς ακινήτου κάνουν λόγο για πώληση του ακινήτου με σκοπό τη μετατροπή του σε ξενοδοχείο. Μάλιστα, λέγεται ότι ήδη έχουν γίνει συζητήσεις με Ισραηλινούς επιχειρηματίες που εμφανίζονται πρόθυμοι να το αποκτήσουν. Αν όλα αυτά επιβεβαιωθούν, ο νέος φορέας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» θα εγκαταλείψει την ιστορική έδρα του στην Καρόλου και θα μεταφερθεί στα Σεπόλια. Έτσι, το μέγαρο που για δεκαετίες φιλοξένησε τον ΟΣΕ ενδέχεται σύντομα να αλλάξει πρόσωπο και να υποδεχτεί μια εντελώς διαφορετική δραστηριότητα.

Με σταθερούς ρυθμούς το deal Μασούτη – Κρητικού

Με σταθερούς ρυθμούς κινείται η συμφωνία εξαγοράς του Κρητικού από τον Μασούτη, με τις δύο πλευρές να δείχνουν πως δεν έχουν λόγο να βιαστούν. Όπως αναφέρει άνθρωπος της αγοράς, το «κλειδί» βρίσκεται στις παραχωρήσεις που καλείται να κάνει η πλευρά του Κρητικού, ιδιαίτερα σε σχέση με το αρχικό τίμημα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πολυσυζητημένη πώληση. Η διαδικασία προχωράει χωρίς ιδιαίτερα εμπόδια και, σύμφωνα με πληροφορίες, όλα δείχνουν ότι, αν συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, το deal θα έχει κλείσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Η συμφωνία θεωρείται σημαντική για τον κλάδο του λιανεμπορίου, καθώς αναμένεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη θέση του Μασούτη στην αγορά, δημιουργώντας νέο τοπίο στον ανταγωνισμό.

Η ευκαιρία του Σκλαβενίτη στο έτοιμο φαγητό

Οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αναζητούν νέες πηγές κερδοφορίας, καθώς τα καθαρά τους περιθώρια παραμένουν χαμηλά, γύρω στο 1,5% του τζίρου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σκλαβενίτης βλέπει στο έτοιμο φαγητό μια σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης. Η στρατηγική του κίνηση να επενδύσει πάνω από 100 εκατ. ευρώ στη δημιουργία megafactory στη Μαγούλα, αλλά και η πρόσφατη εξαγορά της αλυσίδας «Σπιτική Κουζίνα» του Νίκου Σαλαπατάρα (ιδρυτή του Salas Group), δείχνουν πως πρόκειται για μακροπρόθεσμο σχέδιο και όχι για μια παροδική μόδα. Η νέα μονάδα, που θα στεγαστεί στις πρώην εγκαταστάσεις της ΜΑΝΔΡΑΛ Ακίνητα Αποθηκεύσεων, θα έχει τη δυνατότητα παραγωγής έως 250.000 μερίδων φαγητού την ημέρα, πενταπλάσιας ποσότητας σε σχέση με τις τωρινές εγκαταστάσεις του ομίλου. Για την ώρα, πάντως, μαθαίνω ότι τα γεύματα της Σπιτικής Κουζίνας που εξαγόρασε από τον Σαλαπατάρα, τα κάνει το Salas Group για λογαριασμό του Σκλαβενίτη, μέχρι τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί το εργοστάσιο στη Μαγούλα.

Τα Mikel στην Ινδία

Το πέρασμα στην Ινδία για τις ελληνικές επιχειρήσεις αποτελεί τεράστιο στοίχημα αφού πέραν της απαιτούμενη ποσότητας, παρακαταθήκη για την επιτυχία κάποιου παραμένει η ποιότητα του παρεχόμενου προϊόντος. Πιο προσιτή οικονομικά αλλά με μεγαλύτερο ρίσκο λύση είναι το άνοιγμα κάποιας αλυσίδας ελεγχόμενου κόστους. Όπως μαθαίνω, στην Ινδία εισέρχεται οσονούπω η ελληνική αλυσίδα καφέ Mikel. Μετά τα Coffee Island μπαίνουν και τα Mikel με στόχο να σαγηνεύσουν τους Ινδούς λάτρεις του καφέ.

Παίρνουν θέση στη «σκακιέρα» της αφαλάτωσης οι ιδιώτες

Η λειψυδρία έχει αρχίσει να απασχολεί σοβαρά τόσο την πολιτεία όσο και τους επιχειρηματικούς κύκλους, καθώς η μείωση των υδάτινων αποθεμάτων δεν είναι πλέον μελλοντικό σενάριο αλλά πραγματικότητα. Άνθρωπος που διατηρεί ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο πεδίο μου έλεγε ότι «πίσω από κλειστές πόρτες» φουντώνουν για το ποιος θα αναλάβει τον κρίσιμο ρόλο στις επενδύσεις αφαλάτωσης: το κράτος ή οι ιδιώτες. Οι τελευταίοι εμφανίζονται ιδιαίτερα πρόθυμοι να μπουν δυναμικά στο παιχνίδι, βλέποντας μεγάλα περιθώρια κέρδους, ειδικά σε τουριστικές περιοχές όπου η ζήτηση νερού κορυφώνεται κάθε καλοκαίρι. Από την άλλη, δεν λείπουν οι ανησυχίες για το κατά πόσο η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης θα οδηγήσει σε αυξήσεις τιμολογίων.

Οι business Γιαννακόπουλου στα ταξί

Να σας πάω τώρα και σε κάτι άλλο που σχετίζεται με τον χώρο των μετακινήσεων. Μαθαίνω ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, επικεφαλής του ομίλου Βιανέξ, εκτός από το φάρμακο, τα media, το μπάσκετ και τα ακίνητα, έχει δραστηριότητα και στον τομέα των αδειών ταξί. Με αυτόν τον τρόπο ο επιχειρηματίας, όπως και αρκετοί άλλοι κατά το παρελθόν, διευρύνει το πεδίο των δραστηριοτήτων του. Μάλιστα, οι πληροφορίες μου λένε ότι σκοπεύει να επενδύσει, προκειμένου να εκσυγχρονίσει τον στόλο των αυτοκινήτων που έχει στην κατοχή του, προχωρώντας στον εξηλεκτρισμό τους.

Σε τεντωμένο σκοινί και τον Σεπτέμβριο η εστίαση

Η εστίαση αντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία, καθώς μέχρι τώρα τον Σεπτέμβριο καταγράφεται μείωση τζίρου 6 – 10% σε σχέση με πέρυσι. Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, πολλά καταστήματα παρουσιάζουν άδεια τραπέζια ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, ενώ τα λειτουργικά τους έξοδα συνεχίζουν να τρέχουν. Το αποτέλεσμα είναι η σημαντική αύξηση των τιμών, καθιστώντας τη διασκέδαση σε ταβέρνες και εστιατόρια απρόσιτη για πολλούς Έλληνες με βασικό μισθό. Η κατάσταση αυτή δυσκολεύει τους επιχειρηματίες και ταυτόχρονα περιορίζει τις κοινωνικές εξόδους, δημιουργώντας ένα αβέβαιο οικονομικό τοπίο για τον κλάδο της εστίασης, που παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.