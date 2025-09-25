BEAST

Η αποτίμηση της αναβολής

Καλημέρα σε όλους. Στον απόηχο των συναντήσεων του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ, μαθαίνω ότι η ελληνική αποστολή εκτιμά ως θετική την παρουσία της και αναμένει να δει πώς θα κεφαλαιοποιήσει διάφορες επαφές. Μπορεί να μην έγινε η συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά η Αθήνα δεν φαίνεται να ενοχλήθηκε ιδιαίτερα από την αναβολή, αν και θα προτιμούσε να γίνει για να επιβεβαιωθεί η λογική των ήρεμων νερών. Πάντως η αναβολή, με υπαιτιότητα της τουρκικής πλευράς, εντέλει βόλεψε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για πολλούς λόγους.

Θέλουμε διάλογο

Το ενδιαφέρον πάντως από την αναβολή της εκδήλωσης είναι η άποψη που εκπέμπεται από το περιβάλλον του πρωθυπουργού ότι η ελληνική πλευρά κρατά πάντα ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου και των διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία. Παράλληλα, μου έλεγε ανώτερη διπλωματική πηγή, απαντώντας ουσιαστικά και στους «υπερπατριώτες» της ΝΔ, «η Ελλάδα κρατά στο προσκήνιο τις κόκκινες γραμμές της, ανακτώντας συνεχώς το προβάδισμα στην Ανατολική Μεσόγειο με βάση συγκεκριμένες κινήσεις στη γεωπολιτική σκακιέρα». Και πάντως όπως μου είπε άνθρωπος κοντά στον πρωθυπουργό, «η Αθήνα δεν είναι επισπεύδουσα».

Μηνύματα Βαρθολομαίου

Θα μείνω στη Νέα Υόρκη και στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός με τον οικουμενικό πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον συνεχάρη για τη βράβευσή του από το Ίδρυμα John Templeton και έμαθα ότι συζητήθηκαν ζητήματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ ο Κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την επίσκεψη του Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ. Πού εστιάζω; Μου είπε καλή πηγή που έχω στην Ομογένεια ότι στον Λευκό Οίκο ήταν πολύ θετικοί για τις κινήσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου και μάλιστα με τα μηνύματα που έστειλε στη Ρωσία για τον ρόλο που διαδραματίζει το Πατριαρχείο Μόσχας και ξεπερνά κατά πολύ τον θρησκευτικό του ρόλο. Και αυτές οι τοποθετήσεις αξιολογούνται στην Ουάσιγκτον.

Μουρμούρα για Ελπιδοφόρο

Και αφού έπιασα τη συνάντηση με τον οικουμενικό πατριάρχη, να σας πως ότι υπάρχει γκρίνια σε τμήμα της Ομογένειας για τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο. Και επί τη ευκαιρία ρώτησα τι γίνεται για την επόμενη μέρα στο Φανάρι και αναφερόμουν στη μετά Βαρθολομαίου εποχή. Η στήλη θα σας αποκαλύψει ότι όταν έρθει η ώρα -και εύχεται εις πολλά έτη ο Βαρθολομαίος- φαβορί είναι ο μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ που διετέλεσε μητροπολίτης Γαλλίας.

Οι επαφές Εφραίμ

Επειδή βρίσκομαι στα εκκλησιαστικά χωράφια, θα σας αποκαλύψω ότι έρχεται στην Αθήνα το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Γέροντας Εφραίμ. Ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους, όπως έμαθα, θα έχει σημαντικές κατ’ ιδίαν επαφές με ανθρώπους του επιχειρείν και της πολιτικής.

Μελίσσι για Δένδια

Και να πάω στη Βουλή, όπου ένα μελίσσι βουλευτών, κυρίως καραμανλικών εμφανίστηκε κοντά στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, που εισηγήθηκε χθες στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής την απόκτηση νέας φρεγάτας και την αναβάθμιση τριών ακόμα πλοίων. Ο Ν. Δένδιας τοποθετήθηκε για τη σύμβαση που αφορά την απόκτηση μίας νέας φρεγάτας Belharra Standard 2++ και την αναβάθμιση των τριών ήδη παραγγελθέντων πλοίων στο ίδιο επίπεδο. Για να σας δώσω και παρασκήνιο, όμως, σε όσους τον ρωτάνε στις συναντήσεις που έχει στο υπουργείο είτε εκτός, αυτό δεν έγινε χθες στη Βουλή, δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία σκέψη να αμφισβητήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αυτό το λέει απαντώντας στα διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν.

Από κοντά τους αγρότες

Στη σκιά του «καρφώματος» του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ χθες στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και των γενικόλογων απαντήσεων που έδωσε ο μεταβατικός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καββαδάς, αφού ανέλαβε καθήκοντα μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, έμαθα πως θα ξεκινήσει επιχείρηση προσέγγισης των αγροτών. Και μέριμνα του Μεγάρου Μαξίμου είναι να μην υπάρξει πρόβλημα με τους αγρότες όσον αφορά τις επιδοτήσεις τους. Μάλιστα έμαθα πως θα γίνουν και περιοδείες, ενώ και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, θα έχει επαφές με τον αρμόδιο κοινοτικό επίτροπο για να μην υπάρξει θέμα με τις κοινοτικές επιδοτήσεις.

Υπερβολές για Καρυστιανού

Μου λένε ότι κόμμα δεν θα κάνει η Μαρία Καρυστιανού. Πολλά λέγονται, αλλά είναι υπερβολές σύμφωνα με έμπειρους πολιτικούς παρατηρητές. Ακόμα και η φημολογία ότι τη στηρίζει επικοινωνιακά στο πεδίο της πολιτικής στρατηγικής ο Νίκος Καραχάλιος – πρώην σύμβουλος στρατηγικής των Κώστα Καραμανλή, Αντώνη Σαμαρά και Βαγγέλη Μεϊμαράκη, τη διέψευσε ο ίδιος. Σας τα έγραψα και χθες. Είπε ότι υπάρχει μόνο νομικό επιτελείο και όχι πολιτικό και ανέφερε τη δικηγόρο Μαρία Γρατσία που ήταν υποψήφια με τη Νίκη, ενώ σημείωσε πως είναι φίλος με την πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023». Και για να μην έχετε ψευδαισθήσεις, ο Ν. Καραχάλιος για τον Αντώνη Σαμαρά είπε ότι «εκφράζει την τελευταία ευκαιρία της παράταξής μας» (το «μας» που επεσήμανε άσπονδος φίλος του).

Περί ελευθερίας των ΜΜΕ

Ο εκπρόσωπος του Οργανισμού για τη Συνεργασία και την Ασφάλεια στην Ευρώπη, για την Ελευθερία των ΜΜΕ, πρέσβης, Jan Braathu, ήρθε να συζητήσει για σχέδια δράσης αναφορικά με την προστασία των δημοσιογράφων και συνολικά τα θέματα Τύπου. Συγκεκριμένα, ο Braathu συναντήθηκε με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, για να ενημερωθεί για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης γύρω από θέματα που αφορούν στην ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα. Και ενώ σχεδίαζε να προτείνει τη σύνταξη σχεδίου δράσης για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, διαπίστωσε πως αυτό έχει δρομολογηθεί. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Μετά την ενημέρωση που είχε από τον Π. Μαρινάκη για τις δράσεις της κυβέρνησης, που μάλιστα έχουν αναγνωρισθεί ως καλές πρακτικές από τον ΟΑΣΕ κι έχουν περιληφθεί στην διαδικτυακή του εργαλειοθήκη, εμφανίσθηκε όχι μόνο να τονίζει την ικανοποίησή του, αλλά και να εκφράζει την ελπίδα να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ελλάδας και άλλα κράτη-μέλη του ΟΑΣΕ. Έμαθα, μάλιστα ότι συνεχάρη, στο πρόσωπο του κυβερνητικού εκπροσώπου, την ελληνική κυβέρνηση για την αποφασιστικότητα που επιδεικνύει και τη φιλόδοξη ατζέντα που έχει αναπτύξει αλλά και ότι ο ΟΑΣΕ θα είναι αρωγός στην προσπάθεια που γίνεται. Από την πλευρά του ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε πως στόχος είναι να στηριχθεί η ελευθερία Τύπου και η ασφάλεια των δημοσιογράφων με στόχο τη σωστή ενημέρωση των πολιτών. Πρόκειται για ακόμα μία επίσημη αναγνώριση της βελτίωσης της χώρας μας στον τομέα των ΜΜΕ μετά την έκθεση της κομισιόν τον Ιούλιο αλλά και της έκθεσης του state department που αναγνωρίζει σημαντικά βήματα προόδου στη χώρα μας.

Ανοιχτό συνέδριο ίδρυσης μιας άλλης Αριστεράς

Μεγάλη κινητοποίηση έγινε χθες στην Παλλήνη σε εκδήλωση για το μέλλον της προοδευτικής παράταξης και υπό τον τίτλο περί αναγκαιότητας της συνύπαρξης και συμμαχίας του ευρύτερου προοδευτικού χώρου ακούστηκαν πολλά και διάφορα για ενοποίηση και συμμαχίες. Μάλιστα ο εργατολόγος, Διονύσης Τεμπονέρας, παρόντων πολλών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αλλά και των άλλων ομιλητών, Λούκας Κατσέλη, Δημήτρη Τζανακόπουλου, Γιώργου Καραμέρου, Πέτρου Κόκκαλη, Γ. Μπουλμπασάκου (μέλος της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ) πρότεινε να κατατεθεί κοινή ιδρυτική διακήρυξη για ένα νέο κίνημα του αριστερού και προοδευτικού χώρου με ευρύτερη συσπείρωση, μακριά από τις αντιθέσεις του χθες και με το βλέμμα στραμμένο στις ανάγκες του σήμερα και να γίνει ανοιχτό, δημοκρατικό συνέδριο για την ίδρυση μιας άλλης Αριστεράς.

H διπλή ανάγνωση για Σκλαβενίτη

Το όνομα του Σκλαβενίτη φιγουράρισε χθες στην ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία γνωστοποιούσε ότι μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε πως η αλυσίδα δεν τηρούσε τον Κώδικα Δεοντολογίας της κυβέρνησης, ο οποίος ορίζει συγκεκριμένο τρόπο που πρέπει να γίνονται οι εκπτώσεις στα προϊόντα που πωλούνται στα ράφια, για να μην παραπλανάται ο καταναλωτής. Ο Σκλαβενίτης απάντησε με δική του ανακοίνωση, διαψεύδοντας κάθε τέτοιο ενδεχόμενο και μάλιστα ανέφερε ότι επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του. Μιλώντας λίγο περισσότερο με άνθρωπο της αγοράς, μου είπε πως η μεγαλύτερη αδυναμία του Σκλαβενίτη, που σε πολλές περιπτώσεις τον έχει ευνοήσει παρ’ όλα αυτά, είναι ότι δεν τοποθετείται δημοσίως σχεδόν για τίποτα από όσα γράφονται ένθεν κακείθεν και τον αφορούν. Γεγονός που όπως συνέχιζε να λέει το ίδιο πρόσωπο, έχει ως αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να βρίσκεται εκτεθειμένος ή μπλεγμένος σε πράγματα που γράφονται ενίοτε και καταχρηστικά. Από την άλλη, βέβαια, διατηρώντας απόσταση από τα πράγματα, η οικογένεια Σκλαβενίτη έχει καταφέρει να κερδίσει την εκτίμηση του καταναλωτή, δείχνοντας ότι το να μην τοποθετείται δημοσίως για το καθετί αποτελεί ίσως την καλύτερη στάση για να κερδίσει τον σεβασμό. Ο καθένας επομένως μπορεί να κρατήσει αυτό που νομίζει. Ωστόσο είναι γεγονός πως η υπερβολική προστασία από την έκθεση στη δημοσιότητα έχει ενίοτε και αρνητικές προεκτάσεις εκτός από τις πολλές θετικές.

Τι γίνεται με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ

Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και την αλυσίδα κόστους που εξακολουθεί να επηρεάζει την παραγωγή και τη διανομή, οι αυξήσεις στην τιμή ανά τεμάχιο (Price per Unit) για τα ταχυκίνητα καταναλωτικά προϊόντα παραμένουν σε σχετικά ήπια επίπεδα. Συγκεκριμένα, για το σύνολο της αγοράς στο σύνολο των βασικών καταναλωτικών αγαθών (στοιχεία Circana) η μέση αύξηση τιμής φτάνει το 1,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι επώνυμες μάρκες καταγράφουν τη μικρότερη μεταβολή, μόλις 1,1%, γεγονός που υποδηλώνει μια πιθανή στρατηγική συγκράτησης τιμών από πλευράς των εταιρειών, προκειμένου να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους απέναντι στην αυξανόμενη δημοφιλία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Την ίδια ώρα πάντως τα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να βλέπουν αύξηση στον τζίρο τους, η οποία έως και τις 7 Σεπτεμβρίου ήταν στα επίπεδα του 5,2 στο σύνολο των βασικών αγαθών που πωλούν. Από την άλλη πλευρά, τα προϊόντα της ιδιωτικής ετικέτας που πωλούνται από τις αλυσίδες παρουσιάζουν την υψηλότερη αύξηση, 2,0%, κάτι που δείχνει ότι, παρά τη χαμηλότερη αρχική τιμή τους, δεν είναι «άτρωτα» από τις ανατιμήσεις. Η αύξηση αυτή πιθανόν αντανακλά βελτιώσεις στην ποιότητα, αλλαγές στη συσκευασία ή αυξημένο λειτουργικό κόστος. Το γεγονός ότι όλες οι κατηγορίες παραμένουν κάτω από το 3% σε ετήσια αύξηση τιμής ανά τεμάχιο, μπορεί να θεωρηθεί θετικό, ιδίως σε ένα περιβάλλον όπου ο καταναλωτής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στις αλλαγές τιμών. Ωστόσο, η διατήρηση αυτής της ισορροπίας αποτελεί πρόκληση για τους παραγωγούς και το λιανεμπόριο τους επόμενους μήνες.

Το real estate στοίχημα της Alpha Bank

Με πληροφορούν από την αγορά ότι η Alpha Real Estate Services (ARES), θυγατρική της Alpha Bank, ενισχύει σταδιακά την παρουσία της σε όλη την Ελλάδα, αξιοποιώντας τη βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς η εταιρεία διαχειρίζεται περισσότερα από 3.800 ακίνητα που καλύπτουν πάνω από 50 περιοχές της χώρας, υποστηριζόμενα από ένα εκτεταμένο δίκτυο τοπικών συνεργατών. Παράλληλα, η Alpha Bank φαίνεται να έχει εφαρμόσει μια στρατηγική «τοπικής εξειδίκευσης», συστήνοντας εταιρείες ειδικού σκοπού (SPVs) για κάθε γεωγραφική περιοχή, στις οποίες εντάσσονται τα υπό διαχείριση ακίνητα. Η κίνηση αυτή επιτρέπει στην τράπεζα και στη θυγατρική της να προσφέρουν στοχευμένες λύσεις και να διαχειρίζονται τα ακίνητα με μεγαλύτερη ευελιξία, ενώ ενισχύει και την αξιοπιστία της παρουσίας τους στις τοπικές αγορές.

Το επικοινωνιακό «βάρος» της Στοάς Μοδιάνο

Παρά το γεγονός ότι η Στοά Μοδιάνο φαίνεται να έχει αμελητέα συμμετοχή στον τζίρο του ομίλου Φάις, όπως σημειώνει γνώστης των πραγμάτων, η πρόσφατη μεταβίβασή της στον νέο διαχειριστή Ergon των Γιώργου και Θωμά Δούζη έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις. Η κίνηση αυτή αποκαλύπτει ότι η συμβολή της Στοάς δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά και επικοινωνιακή, αφού η ιστορική αγορά έχει καταφέρει να γίνει talk of the town στη Θεσσαλονίκη, προσελκύοντας το ενδιαφέρον ακόμα και στην Αθήνα. Το κλείσιμο της Στοάς στο τέλος του μήνα έρχεται ως αναμενόμενη εξέλιξη, καθώς οι επιδόσεις και η επισκεψιμότητά της δεν ανταποκρίθηκαν στις αρχικές προσδοκίες. Ωστόσο, η έντονη δημοσιότητα που έχει αποκτήσει, με events και buzz γύρω από τα καταστήματα και τους χώρους εστίασης, υπογραμμίζει ότι η Στοά διατηρεί έναν σημαντικό πολιτιστικό και επικοινωνιακό ρόλο στην πόλη, πέρα από την καθαρά οικονομική της διάσταση.

«Φυλλορροούν» τα Mikel;

Μαθαίνω ότι το τελευταίο διάστημα πλειάδα επιτελικών στελεχών είδαν την πόρτα της εξόδου από τη γνωστή αλυσίδα καφεστίασης, Mikel. Ανάμεσά τους ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, ο οποίος πήγε στην εταιρεία πνευματικών δικαιωμάτων για τους καλλιτέχνες και ο διευθυντής μάρκετινγκ, ο οποίος βρήκε και αυτός τον δικό του δρόμο σε άλλη εταιρεία καφέ και συγκεκριμένα στην Coffee Lab. Η συγκεκριμένη εξέλιξη ομολογουμένως μου κινεί το ενδιαφέρον. Μήπως τα Mikel, στην Ελλάδα τουλάχιστον, έχουν κάνει τον κύκλο τους; Ή μήπως όχι;

Το άλμα της Zakcret και μία εξαγορά που δεν έγινε

Η Zakcret ήταν για πολλά χρόνια ένας «αθόρυβος» παίκτης της ελληνικής αγοράς αθλητικών ειδών, με σταθερή παρουσία σε εμπορικά κέντρα και βασικές αγορές της Αττικής. Όταν η Sport Vision, η πολυεθνική με βάση τα Βαλκάνια που έκανε δυναμική κάθοδο στην Ελλάδα, ενδιαφέρθηκε για εξαγορά, η οικογένεια Χαϊκάλη φέρεται να συζήτησε σοβαρά το ενδεχόμενο. Όμως το deal δεν προχώρησε – κυρίως λόγω διαφορετικής αποτίμησης, αλλά και επειδή οι ιδρυτές δεν ήθελαν να χάσουν τον έλεγχο μιας εταιρείας που «κουβαλάει» οικογενειακό χαρακτήρα και ιστορία 50 χρόνων. Σήμερα, η επιλογή αυτή τους δικαιώνει. Η Sport Vision αντιμετωπίζει μεγάλες πιέσεις στην ελληνική αγορά: υπερέκθεση σε ακίνητα και καταστήματα με υψηλά ενοίκια, επιθετική πολιτική εκπτώσεων που έπληξε τα περιθώρια κέρδους, αλλά και αδυναμία να «δέσει» οργανικά με τις ελληνικές καταναλωτικές συνήθειες. Αντίθετα, η Zakcret, χωρίς να εντυπωσιάζει με θεαματικά ανοίγματα, δούλεψε μεθοδικά. Σήμερα που η Sport Vision περνάει δύσκολες στιγμές, η Zakcret εμφανίζεται σαν case study επιτυχημένης ελληνικής επιχείρησης. Το 2024, με τον τζίρο στα 51,5 εκατ. ευρώ και ανάπτυξη 4,4%, δείχνουν πως το στοίχημα επετεύχθη.