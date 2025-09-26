Τι έγινε με την επιστροφή Δημητριάδη;

BEAST

Το ταμείο της Νέας Υόρκης και ο νέος κύκλος επαφών

Καλημέρα σε όλους. Η επόμενη μέρα της Νέας Υόρκης απασχολεί την κυβέρνηση που κλείνει τον φάκελο παρουσία του πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και κάνει ταμείο. Από εκεί και πέρα ξέρει ότι έχει μπροστά της μια δύσκολη περίοδο που πρέπει να σηκώσει τα μανίκια και να κάνει πράξη αυτό που έχει ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τους υπουργούς του – δηλαδή αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό έμαθα πως θα υπάρξει και ένας νέος κύκλος επαφών του πρωθυπουργού στα υπουργεία, ώστε να δει διά ζώσης ο ίδιος τι συμβαίνει σε διάφορα υπουργεία και κατά πόσο προχωράνε οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί.

Λύση στο αδιέξοδο;

Θα ξεκινήσω τη στήλη από όσα έμαθα σχετικά με το θέμα των αιτημάτων των συγγενών θυμάτων από την τραγωδία στα Τέμπη που ζητούν εκταφή των σορών των δικών τους. Έμαθα από καλή πηγή ότι στις αρχές της εβδομάδας, ίσως και Δευτέρα, εκτός εάν έχουμε έκπληξη τις επόμενες ώρες, η πρόεδρος Εφετών της Λάρισας -διότι είναι αναρμόδιος ο Άρειος Πάγος και το σημειώνω διότι ακούμε απίστευτα πράγματα- θα εκδώσει απόφαση επί των αιτημάτων. Η ίδια καλή πηγή μού επεσήμανε ότι πιθανόν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα, αλλά μόνο σε ό,τι αφορά την ταυτοποίηση των σορών (έλεγχος DNA). Άρα, θα επιτραπεί η εκταφή για να ταυτοποιηθούν οι σοροί και όχι για να γίνει έλεγχος για το ξυλόλιο. Και αυτό διότι έχει κλείσει η ανάκριση και έχει απορριφθεί η πιθανότητα το εμπορικό τρένο να έφερε κάποιο ύποπτο φορτίο το μοιραίο βράδυ.

Σε αποφόρτιση ελπίζει η κυβέρνηση

Μια τέτοια εξέλιξη που είναι και πιθανή, θεωρούν ανώτερες κυβερνητικές πηγές ότι θα αποφορτίσει και την ατμόσφαιρα και θα κλείσει πολλά στόματα. Στην κυβέρνηση αναμένουν ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα και άλλο θέμα, καθώς έχουν γίνει όσα έπρεπε να γίνουν με τη δέουσα επιμέλεια εκείνη την περίοδο όσον αφορά την ταυτοποίηση των σορών. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση δεν θα αφήσει αναπάντητα τα όσα λέει η αντιπολίτευση και ουσιαστικά θα περάσει στην αντεπίθεση. «Πολλοί άμυνα παίξαμε», έλεγαν στη στήλη βουλευτές της ΝΔ.

Επίθεση και για ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην επίθεση θα περάσει από εδώ και πέρα η ΚΟ της ΝΔ και συνολικά η κυβέρνηση και στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιμένουν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη πως πρόκειται για ένα διαχρονικό θέμα που έχει μεγάλη ουρά και αφορά προηγούμενες κυβερνήσεις και όχι την παρούσα στον βαθμό που προσπαθεί να πείσει την κοινή γνώμη η αντιπολίτευση. «Σε λίγο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του», μου έλεγαν.

Με πυγμή και στα εθνικά

Στο άλλο μέτωπο που δέχεται πίεση η κυβέρνηση είναι αυτό της εξωτερικής πολιτικής και των εθνικών θεμάτων. Η απόφαση όμως του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, να γίνει, όπως έγινε γνωστό χθες, προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την εξωτερική πολιτική δείχνει πολλά για τη στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου. Η αναβολή της συνάντησης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το πώς κινείται τις τελευταίες ημέρες η Αθήνα στο ζήτημα αυτό, δείχνουν ότι στο πρωθυπουργικό επιτελείο αποφάσισαν να επενδύσουν στην πυγμή και σε αυτό το πεδίο. Ουσιαστικά μου έλεγε καλή πηγή ότι σαν να ήταν θείο δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη η αναβολή της συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο και έτσι δεν έχουν πάτημα οι διάφοροι που είχαν λανσάρει το αφήγημα της υποχωρητικότητας της κυβέρνησης. Και στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που θα γίνει εντός του Οκτωβρίου όπως έμαθα, θα παίξει επίθεση και εδώ ο πρωθυπουργός.

Μενού γεμάτο Ελλάδα με άρωμα Νέας Υόρκης

Επιφανείς Έλληνες ομογενείς από 28 οργανώσεις διοργάνωσαν γεύμα προς τιμήν του Κυριάκου Μητσοτάκη και εκείνος μίλησε με θερμά λόγια για την ισχυρή ελληνοαμερικανική κοινότητα, τονίζοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας – Αμερικής βρίσκονται στο καλύτερό τους επίπεδο. Ο τίτλος της εκδήλωσης ήταν «Όλοι μαζί» και συμβόλιζε τους στενούς δεσμούς που έχει αναπτύξει η ελληνοαμερικανική κοινότητα με τη Μητέρα Πατρίδα.

Οικοδεσπότης ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, Τζον Κατσιματίδης, αλλά και στενός φίλος και σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Την επιμέλεια της εκδήλωσης ως τελετάρχης είχε ο Μάικ Μανάτος, εκτελεστικός διευθυντής της ελληνικής πρωτοβουλίας. Ο επίτιμος καλεσμένος, Κυριάκος Μητσοτάκης, γεύτηκε ένα μενού γεμάτο Ελλάδα αλλά με αέρα Νέας Υόρκης.

Η σαλάτα ήταν με ρόκα, παντζάρια και ελαφρά ψημένα κόκκινα σταφύλια με ντρέσινγκ από φιστίκι. Το κυρίως πιάτο ήταν στήθος ψητού κοτόπουλου μέσα σε κρούστα άγριων μανιταριών και θυμάρι. Το επιδόρπιο ήταν ένα υπέροχο γλυκό με φράουλες και κρέμα.

Τι έγινε με την επιστροφή Δημητριάδη;

Πάμε σε ένα καυτό πολιτικό θέμα, το οποίο έλαβε τέλος πριν από λίγο καιρό. Πάμε να δούμε τι έγινε με την πιθανή επιστροφή του Γρηγόρη Δημητριάδη σε επίσημο κυβερνητικό ή κομματικό ρόλο. Μια επιστροφή που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ – αν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήθελαν, ακόμα και αποζητούσαν αυτή την επιστροφή. Ο Γρήγορης Δημητριάδης, που πραγματοποιεί συνεχώς ραντεβού, ήταν να ανακοινωθεί σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης την 1η του Σεπτέμβρη. Περίπου μια εβδομάδα πριν από τη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός τον ενημέρωσε πως τελικά δεν βρίσκεται στα πλάνα του.

Η έκρηξη της Διαμαντοπούλου

Και να πάω τώρα στο ΠΑΣΟΚ που έχουν γίνει μαλλιά κουβάρια με όσα είπε η Άννα Διαμαντοπούλου σχετικά με τη Μαρία Καρυστιανού. Η υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ εξήγησε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών πως η ομιλία της στο Κιλκίς έγινε, αλλά δεν ακούστηκε τίποτα και ξαφνικά μετά από έξι μέρες παρουσιάστηκε ένα απόσπασμα με μέθοδο κοπτοραπτικής και μάλιστα με τον ίδιο τίτλο, όπως είπε, σε πάρα πολλά sites. Η ίδια θεωρεί πως αυτό γίνεται σκόπιμα για να πληγεί το ΠΑΣΟΚ, όπως λέει σε συνομιλητές της. Το θέμα είναι τι είπε, βέβαια.

Το δημοσκοπικό μπόι του Ανδρουλάκη

«Ε, ρε δεν με κάνετε πρωθυπουργό για μια ημέρα», που έλεγε και ο Αθηνόδωρος Προύσαλης. Ο Παύλος Μαρινάκης είχε το πολιτικό τακτ που απαιτούσε η ερώτηση για τις εσωκομματικές φουρτούνες στο ΠΑΣΟΚ, αλλά «πίεσε» τον Νίκο Ανδρουλάκη να κοιτάξει καλά τον καθρέφτη του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει το δικαίωμα να ζητάει εκλογές, αλλά ίσως είναι λίγο βιαστικός. Αφενός γιατί δεν γίνεται τίποτα, εάν πρώτα δεν πείσει τους συντρόφους του ότι είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να είναι πρωθυπουργός. Και για να αποκτήσει γραφείο στο Μαξίμου, θα πρέπει να κάνει το ίδιο και με την κοινωνία. Η λεπτομέρεια; Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέπει να δει την καταλληλότητά του να φτάνει τουλάχιστον στο δημοσκοπικό μπόι που έχει το κόμμα του. Ψέματα είπε; Αυτή είναι η διαδρομή, αλλά ο Νίκος Ανδρουλάκης μάλλον την μπέρδεψε λίγο.

Χτύπημα Καραμέρου

Ξαναχτύπησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος, μετά τη συνέντευξή του στο Newsbeast όπου είχε δηλώσει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και συγκεκριμένα του προοδευτικού τόξου, θα κριθούν στις ερχόμενες δημοσκοπήσεις και όχι στις εθνικές εκλογές. Αυτή τη φορά από ομιλία του στην Παλλήνη λέγοντας ότι είναι ανάγκη να υπάρξει εκτός από ενότητα και ηγετικότητα. Για τον Σωκράτη Φάμελλο δήλωσε ότι έχει βάλει το κόμμα σε τάξη, ενώ δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για έναν νοικοκυρεμένο πρόεδρο, αλλά μέχρι εκεί. Ό,τι ήταν να δώσει το έδωσε και πάμε παρακάτω. Μου έκανε βέβαια εντύπωση στο κλείσιμό του που δανείστηκε μια φράση του Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ «εάν έχεις μόνο δύο επιλογές διάλεξε πάντα την τρίτη». Για να σας διευκολύνω, αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι συγκεκριμένες επιλογές, αλλά θα ήθελε μια άλλη που δεν έχει εμφανιστεί μέχρι τώρα. Η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα.

To βιβλίο του Πατέλη

Και να πάμε τώρα στον πρώην διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού την περίοδο 2019-2024, Αλέξη Πατέλη, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο για τη συγκεκριμένη περίοδο με τίτλο: «Η μεγάλη επιστροφή» (εκδόσεις Παπαδόπουλος). Το βιβλίο είναι και μια καλή αφορμή να βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης ο Πατέλης κυρίως με την παρουσίαση που θα γίνει στις 9 Οκτωβρίου στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ωνάση στην Εθνική Πινακοθήκη. Ρώτησα τι αφορά το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσει μεταξύ άλλων και ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, και μου είπαν ότι εξιστορεί το παρασκήνιο και τις αποφάσεις που οδήγησαν, όπως γράφει, στη «μεγάλη επιστροφή» της Ελλάδας στη διεθνή αξιοπιστία. Ουσιαστικά δίνει έμφαση από την περίοδο των capital controls και τη διεθνή αμφισβήτηση μέχρι την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τη χώρα μας.

Το βιβλίο των Κατσέλη – Ξενογιαννακοπούλου

Θα μείνω στα βιβλία, αλλά θα πάω στον άλλο χώρο, της Κεντροαριστεράς, καθώς έμαθα ότι ετοιμάζουν βιβλίο η Λούκα Κατσέλη και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Πέρα από την αγωνία και τις κινήσεις για τις συνεργασίες στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς, μου είπαν ότι προχωράνε τη συγγραφή βιβλίου που αφορά την πρώτη τετραετία του ΠΑΣΟΚ.

Απαξίωση Τσίπρα

Και επειδή αναφέρθηκα στη Λούκα Κατσέλη, μου είπε άνθρωπος που ήταν στην εκδήλωση της Παλλήνης για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων πως εμμέσως απαξίωσε και το υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα η πηγή μου ανέφερε ότι ήταν σε μια λογική η τοποθέτησή της, κόμματα όπως του Τσίπρα, της Καρυστιανού και άλλα δηλαδή, τα έβαλε στην ίδια σειρά, κάτι που θεωρήθηκε από παριστάμενους απαξιωτικό για τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά και με την πρότασή της για νέο φορέα, όταν ξέρει ότι ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζει το δικό του κόμμα.

Ο καθηγητής Χρήστος Σταϊκούρας

Η συνύπαρξη πολιτικής και ακαδημαϊκής παρουσίας μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα γόνιμη, ειδικά από ανθρώπους τους οποίους έχουμε δει σε θέσεις πρώτης γραμμής. Και σας το αναφέρω αυτό γιατί με ενημέρωσαν ότι προχθές εκλέχθηκε ομόφωνα καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ο πρώην υπουργός Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας. Η εκλογή έγινε στο γνωστικό αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής, στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, όπου ο Σταϊκούρας διδάσκει όλα τα προηγούμενα χρόνια, αν και σε αναστολή καθηκόντων λόγω βουλευτικής ιδιότητας, χωρίς να λαμβάνει αμοιβή. Όπως αναγράφει και η έκθεση της εισηγητικής επιτροπής, το ερευνητικό έργο του Χρήστου Σταϊκούρα κρίνεται κοινοτικά αξιόλογο, όπως αυτό προκύπτει από μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε περιοδικά υψηλού επιπέδου, από το εύρος των θεμάτων αλλά και από την πολύ υψηλή αναγνωρισιμότητα του δημοσιευμένου έργου του. Ρώτησα, επίσης, τον άνθρωπο που με ενημέρωσε αν θα δώσει περισσότερο βάρος στη διδασκαλία και μου είπε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Παραμένει ενεργός και στην πρώτη γραμμή της πολιτικής. Και για να είμαι ειλικρινής, το ίδιο διαπιστώνω και εγώ μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του, όπου βλέπω να στηρίζει εκτός από την κυβέρνηση και την περιφέρειά του, τη Φθιώτιδα.

Ενδιαφέρον της Levante Train για Κατάκολο

Ενδιαφέρον μαθαίνω ότι υπάρχει από ιδιωτική εταιρεία, τη Levante Train, για τη διεξαγωγή δρομολογίων στη Δυτική Πελοπόννησο και ειδικότερα από το Κατάκολο στη λογική της διασύνδεσης με την κρουαζιέρα. Σημειώνω εδώ ότι μόλις ξεκίνησαν οι εργασίες πρώτων μέτρων αποκατάστασης του εμβληματικού κτιρίου του σιδηροδρομικού σταθμού Πελοποννήσου, ενώ επικαιροποιούνται μελέτες με το υπουργείο Πολιτισμού για μόνιμα μέτρα προστασίας και θα ακολουθήσει ο διαγωνισμός για το περιουσιακό στοιχείο, σε συνδυασμό με τον σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών.

Τα επόμενα μεγάλα ανοίγματα του ομίλου Φάις

Ο όμιλος Φάις φαίνεται πως έχει πατήσει γκάζι, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, με μια σειρά από στρατηγικά ανοίγματα που επαναχαράσσουν τον χάρτη της φυσικής λιανικής παρουσίασης των εταιρειών που αντιπροσωπεύει. Ήδη, δύο σημαντικές προσθήκες έχουν γίνει στο City Link της Αθήνας επί της οδού Σταδίου. Η νέα boutique του γαλλικού οίκου Chloé ξεκίνησε να λειτουργεί στο κέντρο της πρωτεύουσας, ενώ ολοκληρώθηκε και η μεταφορά και επαναλειτουργία του καταστήματος Καλογήρου στην οδό Σταδίου, επίσης στο City Link. Το επόμενο άνοιγμα θα είναι η Jimmy Choo boutique, η οποία έχει προγραμματιστεί να ανοίξει εντός Οκτωβρίου, ολοκληρώνοντας ένα τρίπτυχο μόδας που ενισχύει τη δυναμική του κόμβου λιανικής του ομίλου στο City Link. Την ίδια ώρα επιταχύνει το πλάνο ανάπτυξης της Kiko Milano, της δημοφιλούς ιταλικής αλυσίδας καλλυντικών που έχει ήδη χτίσει πιστό κοινό στην Ελλάδα. Στο εσωτερικό, επόμενο βήμα είναι το κατάστημα στο Designer Outlet Athens, ενώ σε επίπεδο εξωτερικού η επέκταση τρέχει με ταχύτητα – νέα καταστήματα προγραμματίζονται τόσο στο Mall of Cyprus της Λευκωσίας όσο και στο My Mall της Λεμεσού. Στην ανατολική Ευρώπη, ο όμιλος πρόκειται να ανοίξει τέσσερα νέα σημεία πώλησης στη Ρουμανία μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ κάνει και ντεμπούτο στην Τσεχία, όπου εντός του 4ου τριμήνου του 2025 θα ανοίξει δύο νέα καταστήματα στην Πράγα.

Η μάχη της ανακύκλωσης καλά κρατεί

Εύθραυστες ισορροπίες και διαμάχη επικρατούν, όπως μαθαίνω από αρμόδια χείλη, μεταξύ βιομηχανιών, σούπερ μάρκετ και όσων εμπλέκονται στο πολύπλευρο θέμα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, γνωστής ως «DRS». Παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να έχει συσταθεί η εταιρεία με μετόχους τις μεγάλες εταιρείες μπίρας, αναψυκτικών και εμφιαλωμένου νερού, αυτό δεν έχει γίνει ακόμη. Γιατί τα διαδικαστικά θέματα είναι πολλά και μάλιστα και ενώ οι «ριγμένοι» της αγοράς φαίνεται ότι είναι όσοι εμφιαλώνουν νερό. Κυρίως γιατί οι μεγάλες εταιρείες αναψυκτικών που ανακυκλώνουν κυρίως κουτί, επιδιώκουν να έχουν χαμηλότερο κόμιστρο ανά συσκευασία από το νερό, υποστηρίζοντας ότι το κουτί αλουμινίου του αναψυκτικού είναι πιο εύκολο στη διαχείριση από τα πλαστικά μπουκάλια νερού και ταυτόχρονα έχει πιο καλή αξία ως ανακυκλούμενο προϊόν σε σχέση με το πλαστικό. Οι ισορροπίες είναι λεπτές και οι καθυστερήσεις είναι αρκετές έως τώρα.

Ανακατατάξεις στις θυγατρικές του Υπερταμείου

Καθώς λήγουν οι θητείες των διοικήσεων του Υπερταμείου, κάποιες από αυτές δεν ανανεώνονται. Τέτοιο παράδειγμα που μπορώ να αναφέρω χαρακτηριστικά είναι η περίπτωση του Βασίλη Ανδρικόπουλου στην Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ), ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Θανάση Μπίκα, μηχανολόγο ως προς το ακαδημαϊκό του υπόβαθρο, με θητεία σε εταιρείες όπως η Valsamidis στους ανελκυστήρες, η Otis στις κυλιόμενες σκάλες και ανελκυστήρες και αλλού. Αντίστοιχα όμως αλλαγή σκυτάλης έγινε και στον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, ο οποίος ελέγχει τις κεντρικές αγορές και τις ιχθυόσκαλες της χώρας, όπου και ο Απόστολος Αποστολάκος, διευθύνων σύμβουλος, αντικαθίσταται από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ιχθυοκαλλιεργειών, Philosofish, Δημήτρη Λυμπέρη.

Πώς η άλλοτε startup Box Now εισέβαλε στην αγορά των lockers

Πριν από μερικά χρόνια -όχι πολύ μακριά από το σήμερα- η Box Now ήταν μία startup εταιρεία που έκανε τα πρώτα της βήματα. Σήμερα η Box Now εξελίσσεται σε έναν από τους βασικούς παίκτες στον χώρο των lockers για παραγγελίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Με βασικό μέτοχο την EMMA Capital -γνωστή στο ελληνικό κοινό από τη στρατηγική της επένδυση στον ΟΠΑΠ- η εταιρεία φαίνεται να έχει βάλει πλώρη για διασυνοριακή επέκταση, και μάλιστα με ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους. Η διοίκηση της εταιρείας, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Δημήτρη Ανδριώτη παρόντα «μεταξύ τυρού και αχλαδιού» σε χθεσινή δημοσιογραφική ενημέρωση, παρουσίασε την πορεία που αποτυπώνει την αυξανόμενη απήχηση του μοντέλου της. Ο κύκλος εργασιών στην Ελλάδα για το 2024 άγγιξε τα 23 εκατ. ευρώ, ενώ η πρόβλεψη για φέτος (2025) κάνει λόγο ακόμα και για διπλασιασμό. Στο σύνολο των χωρών που δραστηριοποιείται, η πρόβλεψη για το 2025 κάνει λόγο 65 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις, καθώς η Box Now δραστηριοποιείται ήδη σε Κύπρο, Βουλγαρία και Κροατία, με στόχο τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου lockers, ικανού να υποστηρίξει την εξωστρεφή στρατηγική των e-shops που θέλουν να «παραδίδουν» χωρίς σύνορα. Οι αριθμοί δείχνουν την τάση, αλλά το παρασκήνιο δείχνει κάτι πιο σημαντικό: η Box Now χτίζει υπομονετικά το δίκτυο, τις υποδομές και τις σχέσεις που θα της επιτρέψουν να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην επόμενη μέρα του e-commerce logistics στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τι πούλησε η Μπισκότα Παπαδοπούλου;

Σε μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις και αναταράξεις για την αγορά τροφίμων, η ιστορική ελληνική εταιρεία Μπισκότα Παπαδοπούλου κατάφερε όχι απλώς να διατηρήσει τη θέση της, αλλά να πετύχει αύξηση κύκλου εργασιών. Συγκεκριμένα, το 2024 οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 243,44 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,13% σε σχέση με το 2023. Το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται ότι αποτυπώνει τη σταθερή ζήτηση για τα προϊόντα της, αλλά και τη δυνατότητά της να προσαρμόζεται σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον. Ωστόσο, η πίεση στο κόστος και οι εξωτερικοί παράγοντες είχαν αντίκτυπο στα κέρδη, καθώς τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 13% την περσινή χρονιά και σε σύγκριση με το 2023, φτάνοντας τα 9,97 εκατ. ευρώ. Σας θυμίζω εδώ ότι τα κέρδη προ φόρων το 2023 ήταν 11,46 εκατομμύρια. Παρά τη μείωση, η διοίκηση δεν έκανε πίσω στις στρατηγικές της επενδύσεις, συνεχίζοντας τις δαπάνες σε τομείς που εκτιμά ότι είναι απαραίτητες οι προσθήκες, οι βελτιώσεις εργοστασίων, υποδομών και άλλων νευραλγικών τομέων για τη λειτουργία της.

Ο Κόκκαλης, η έξοδος και τα «πακέτα» των 75 εκατ. ευρώ

Ο κύκλος φαίνεται πως έκλεισε οριστικά για τον Σωκράτη Κόκκαλη στον τομέα των κατασκευών, καθώς μετά τις χθεσινές εξελίξεις στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ολοκληρώθηκε η πλήρης αποεπένδυσή του από την Aktor (πρώην Intrakat). Λίγο μετά τις 13:30 χθες το μεσημέρι, πουλήθηκαν δύο μεγάλα πακέτα μετοχών συνολικής αξίας 74,76 εκατ. ευρώ, με την ανταλλαγή 10.383.723 μετοχών του κατασκευαστικού ομίλου – εκ των οποίων οι 10 εκατομμύρια σε ένα ενιαίο πακέτο και οι υπόλοιπες 383.723 σε δεύτερο. Τον τελευταίο καιρό υπήρχαν φήμες για υποχώρηση του Κόκκαλη από την κατασκευαστική σκακιέρα, μετά και τις τελευταίες ανακατατάξεις στον όμιλο Intracom. Το ερώτημα που γεννάται τώρα είναι ποιοι βρίσκονται πίσω από την αγορά των πακέτων και αν πρόκειται για υφιστάμενους μετόχους ή για νέα σχήματα που επιδιώκουν είσοδο στον -ξανά- ενεργό χώρο των μεγάλων έργων.