Καταδίωξη που οδήγησε στη σύλληψη ενός 15χρονου αναβάτη κλεμμένης μοτοσικλέτας σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ της Κυριακής 4/1 στο Κερατσίνι.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ αρχικά επιχείρησαν να ελέγξουν μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας στη συμβολή των λεωφόρων Κωνσταντινουπόλεως και Δημοκρατίας, μετά μάλιστα από παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Οι δύο αναβάτες, στο σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, όχι μόνο δεν σταμάτησαν αλλά ανέπτυξαν ταχύτητα και επιχείρησαν να διαφύγουν.

Στην οδό Μαδύτου, η μοτοσικλέτα εγκλωβίστηκε και ακινητοποιήθηκε λόγω σταθμευμένων οχημάτων, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ να περάσουν χειροπέδες στον 15χρονο αναβάτη. Ο συνεπιβάτης λίγο νωρίτερα είχε διαφύγει πεζός από το σημείο, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο 15χρονος σε μία απέλπιδα προσπάθεια έριξε τη μοτοσικλέτα πάνω σε υπηρεσιακή της ΕΛ.ΑΣ., προκαλώντας υλικές ζημιές.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε στο Τ.Δ.Ε.Ε. Κερατσινίου – Δραπετσώνας για τον σχηματισμό δικογραφίας, ενώ η μοτοσικλέτα είχε κλαπεί στις 12 Δεκεμβρίου από την περιοχή.