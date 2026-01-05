Ένα απρόσμενο σημείο αναφοράς συνδέει τον Νικολάς Μαδούρο με την Μαγιόρκα, καθώς ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας εμφανίστηκε να φορά την ίδια ακριβώς φόρμα με εκείνη που χρησιμοποιεί ο ισπανικός σύλλογος. Οι εικόνες από τη σύλληψή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν τον γύρο του κόσμου, με τη γκρι φόρμα μεγάλης αθλητικής εταιρείας που φορούσε να τραβά ιδιαίτερα την προσοχή. Η φωτογραφία, η οποία δημοσιεύτηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, ήταν αρκετή για να μετατρέψει το συγκεκριμένο ένδυμα σε viral.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το ίδιο μοντέλο φορά και η Μαγιόρκα στους επίσημους αγώνες της. Πρόκειται για γκρι φόρμα με μαύρες λεπτομέρειες, σχεδόν πανομοιότυπη με εκείνη του Μαδούρο, με μοναδική διαφορά το κεντημένο έμβλημα του συλλόγου στο στήθος. Είναι κατασκευασμένη από ανακυκλωμένα υλικά, με το μπουφάν να κοστίζει 99,99 ευρώ και το παντελόνι 55,99 ευρώ.

Η απήχηση ήταν άμεση, καθώς η φόρμα εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες από το ηλεκτρονικό κατάστημα του κορυφαίου brand, ενώ στα κοινωνικά δίκτυα προκάλεσε κύμα σχολίων και χιουμοριστικών αναρτήσεων. Η φρενίτιδα γύρω από τη φόρμα δεν περιορίστηκε μόνο στην Ισπανία, καθώς σε ορισμένες χώρες εκτιμάται πως και τα τελευταία διαθέσιμα κομμάτια θα εξαντληθούν σύντομα, λόγω της τεράστιας δημοσιότητας που έχει λάβει παγκοσμίως η σύλληψη του Μαδούρο.Το περιστατικό αποδεικνύει πώς ένα απλό κομμάτι αθλητικής ένδυσης μπορεί να εξελιχθεί σε viral φαινόμενο, συνδυάζοντας πολιτική επικαιρότητα, ποδόσφαιρο και μόδα.