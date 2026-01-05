Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε χθες Κυριακή να διατάξει στρατιωτική δράση εναντίον της κυβέρνησης της Κολομβίας, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι ενδεχόμενη τέτοια επιχείρηση «ακούγεται καλή σ’ εμένα».

«Η Κολομβία είναι πολύ άρρωστη επίσης, την κυβερνά άρρωστος τύπος, που του αρέσει να φτιάχνει κοκαΐνη και να την πουλάει στις ΗΠΑ, και δεν θα το κάνει για πολύ ακόμη», πέταξε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, προφανώς αναφερόμενος στον ομόλογό του, Γουστάβο Πέτρο.

Ερωτηθείς συγκεκριμένα αν οι ΗΠΑ θα διεξαγάγουν επιχείρηση εναντίον της Κολομβίας, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση, είπε πάντως ότι η ιδέα «ακούγεται καλή σ’ εμένα».

Το σχόλιο αυτό του Ρεπουμπλικάνου ακολούθησε την αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σε επιδρομή στο Καράκας και τη μεταφορά του στη Νέα Υόρκη, όπου η κυβέρνηση Τραμπ έχει σκοπό να τον προσαγάγει σε δίκη για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Τραμπ θεωρεί πως η Κούβα είναι έτοιμη να «πέσει»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έκρινε χθες Κυριακή ότι μάλλον δεν χρειάζεται στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ εναντίον της Κούβας, επειδή η κυβέρνηση της χώρας της Καραϊβικής μοιάζει έτοιμη να πέσει, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους.

Ο Τραμπ επιμένει πως οι ΗΠΑ «κυβερνούν» τη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε χθες Κυριακή πως οι ΗΠΑ «κυβερνούν» τη Βενεζουέλα, την επομένη της αιχμαλώτισης του προέδρου της Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις.

«Συνδιαλλασσόμαστε με κόσμο που μόλις ορκίστηκε. Μη με ρωτήσετε ποιος κυβερνάει, διότι θα σας δώσω μια απάντηση που θα είναι πολύ αμφιλεγόμενη», είπε ο Ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους οι οποίοι τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, ερωτηθείς αν συνομίλησε με την προσωρινή πρόεδρο, την μέχρι χθες αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες.

«Αυτό σημαίνει ότι εμείς κυβερνάμε», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν δημοσιογράφοι τον πίεσαν να εξηγήσει τι εννοούσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, διεμήνυσε εκ νέου χθες Κυριακή ότι το Ιράν θα υποστεί «πολύ σκληρό» πλήγμα, αν σκοτωθούν διαδηλωτές στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις στη χώρα, που αρχικά είχαν οικονομικές διεκδικήσεις, όμως πλέον διευρύνθηκαν και προβάλλουν επίσης πολιτικά αιτήματα.

«Το παρακολουθούμε πολύ στενά. Αν αρχίσουν να σκοτώνουν κόσμο, όπως έκαναν στο παρελθόν, νομίζω θα χτυπηθούν πολύ σκληρά από τις ΗΠΑ», απείλησε ο Ρεπουμπλικάνος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος.

Οι κινητοποιήσεις άρχισαν την 28η Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη, όπου έμποροι έκλεισαν τα καταστήματά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον υπερπληθωρισμό και τον οικονομικό μαρασμό, προτού η σκοπιά τους διευρυνθεί, με τους συμμετέχοντες να προβάλλουν πλέον πολιτικές διεκδικήσεις.

Με βάση επίσημα δεδομένα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την Τετάρτη, ανάμεσά τους μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από την περίοδο 2022-2023, όταν είχαν σκοτωθεί εκατοντάδες άνθρωποι και είχαν συλληφθεί χιλιάδες, σύμφωνα με ακτιβιστές, με αφορμή τον θάνατο υπό κράτηση της Μαχσά Αμινί, νεαρής που είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών, εξαιτίας υποτιθέμενης παραβίασης του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα που επιβάλλεται στις γυναίκες στην Ισλαμική Δημοκρατία.