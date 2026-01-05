Στην ψηφιακή εποχή περνούν και οι τροποποιητικές εμπρόθεσμες δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων που αφορούν συμβολαιογραφικές πράξεις σύστασης, τροποποίησης ή κατάργησης οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών. Από σήμερα, οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY της ΑΑΔΕ, ενισχύοντας περαιτέρω τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις συναλλαγές ακινήτων.

Η επέκταση της ψηφιακής διαδικασίας προβλέπεται σε δύο αποφάσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, με τις οποίες εντάσσονται νέες κατηγορίες δηλώσεων στο myPROPERTY, με βασικό στόχο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Η νέα ψηφιακή δυνατότητα αφορά τροποποιητικές δηλώσεις ΦΜΑ που σχετίζονται με:

τη σύσταση οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών,

την τροποποίηση σύστασης,

καθώς και την κατάργηση σύστασης οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές – Δημοφιλείς Εφαρμογές – myPROPERTY, συμπεριλαμβανομένων και των δηλώσεων μέσω ΔΟΥ ή ΚΕΦΟΚ. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει σημαντικά την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις φορολογικές υπηρεσίες και απλοποιεί τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Προϋποθέσεις

Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά δύο βασικές προϋποθέσεις:

η αρχική δήλωση ΦΜΑ να έχει υποβληθεί ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY,

να μην έχει συνταχθεί ακόμη το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύσταση, την τροποποίηση ή την κατάργηση της ιδιοκτησίας.

Δηλώσεις μέσω myPROPERTY

Μέσω της εφαρμογής υποβάλλονται, μεταξύ άλλων, οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΑ για ακίνητα σε περιοχές με αντικειμενικές αξίες, δηλώσεις που αφορούν χρησικτησία, διαφορές έκτασης, προσύμφωνα πώλησης και εργολαβικά προσύμφωνα, καθώς και δηλώσεις σε περιπτώσεις αναγκαστικών πλειστηριασμών.

Παράλληλα, καλύπτονται δηλώσεις ματαίωσης συμβολαίων, αλλά και τροποποιητικές δηλώσεις για συστάσεις οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η συμβολαιογραφική πράξη.

Φορολογικά έσοδα

Ιδιαίτερη σημασία για τα δημόσια έσοδα έχουν οι φόροι που προκύπτουν από τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία:

από αγοραπωλησίες ακινήτων προβλέπονται έσοδα 539 εκατ. ευρώ το 2026 από 488 εκατ. ευρώ το 2025,

από κληρονομιές ακινήτων 186 εκατ. ευρώ το 2026 από 178 εκατ. ευρώ το 2025,

από γονικές παροχές και δωρεές τα έσοδα εκτιμώνται σε 60 εκατ. ευρώ το 2026 από 54 εκατ. ευρώ το 2025.

Η διεύρυνση των ψηφιακών διαδικασιών εκτιμάται ότι θα συμβάλει τόσο στη βελτίωση της συμμόρφωσης όσο και στη διαφάνεια των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων.