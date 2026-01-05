Πόσα συναισθήματα χωράνε σε μια βραδιά; Πώς ανατρέπεται η ζωή δυο νέων ανθρώπων; Πώς μπορεί ένα φιλί να οδηγήσει σε μια ξέφρενη πάλη δυο φαινομενικά χαλαρούς παίκτες;

Το ερωτικό θρίλερ Barcelona, της Bess Wohl, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της περασμένης σεζόν στο Λονδίνο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τους Μιχάλη Λεβεντογιάννη και Ηλιάνα Μαυρομάτη να αποτελούν ένα εκρηκτικό δίδυμο επί σκηνής. Το έργο αφηγείται τη φαινομενικά τυχαία συνάντηση δύο ανθρώπων.

Ο μυστηριώδης Ισπανός Μανουέλ συναντά στη νυχτερινή Βαρκελώνη την χαριτωμένη και μεθυσμένη Αμερικανίδα Ιρέν. Η συνάντηση καταλήγει στο διαμέρισμά του, όπου όλα δείχνουν πως οι δύο ήρωες θα περάσουν μια ευχάριστη ερωτική βραδιά. Κι όμως, σύντομα καταλαβαίνουμε πως κάθε χαρακτήρας αποζητά πολλά περισσότερα από αυτή τη φαινομενικά ανάλαφρη συνάντηση, καθώς αποκαλύπτονται κρυφές σκέψεις και διλήμματα που οδηγούν σε αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις ανάμεσα στους ήρωες και τον πολιτισμό που ο καθένας αντιπροσωπεύει.

Μέσα από έντονες συγκρούσεις και αδιάκοπη δράση, την ερωτική ατμόσφαιρα διαδέχονται η αγωνία και η απειλή του θανάτου, ενώ οι πολιτικές απόψεις των ηρώων αλλάζουν δραματικά τη μεταξύ τους κατάσταση.

Το Barcelona αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της περασμένης σεζόν στο Λονδίνο, που κέρδισε τις εντυπώσεις χάρη στην ενδιαφέρουσα πλοκή και την ανατρεπτική του εξέλιξη. Με δύο χαρακτήρες-πρόκληση για κάθε ηθοποιό, έντονο ερωτισμό, αγωνιώδεις ανατροπές, καταιγιστικό ρυθμό και απρόσμενες κωμικές στιγμές, η παράσταση μας προσκαλεί σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας και επιθυμίας, κρατώντας την αγωνία αμείωτη μέχρι το τέλος.

Ταυτότητα της παράστασης

Σκηνοθεσία – Απόδοση: Πάρις Ερωτοκρίτου

Κίνηση: Σεσίλ Μικρούτσικου

Μετάφραση: Μάκης Παπαδημητρίου

Σκηνικό – κοστούμια: Άννα Ζούλια

Μουσική: Γιάννης Χριστοφίδης

Φωτισμοί: Ιωάννου Αθανασίου – Τάσος Παλαιορούτας

Φωτογραφίες: Γιώργος Καπλανίδης

Παίζουν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Ηλιάνα Μαυρομάτη

Παραστάσεις: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Διάρκεια: 80 λεπτά

Προπώληση: more.com

Πτι Παλαί: Ριζάρη 24, Παγκράτι