Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έδωσε το «παρών» στην προπόνηση της ομάδας το Σάββατο, μία ημέρα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Με έντονο και αυστηρό ύφος, μίλησε στους παίκτες για την εικόνα της ομάδας, επισημαίνοντας ζητήματα νοοτροπίας, συμπεριφοράς και πειθαρχίας, τονίζοντας πως ο Παναθηναϊκός οφείλει πάντα να αγωνίζεται με πάθος και υπευθυνότητα.

Παράλληλα, μέσω live μετάδοσης στο Instagram, αναφέρθηκε και στον μεταγραφικό σχεδιασμό, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται σε προσπάθεια ολοκλήρωσης μιας πολύ μεγάλης μεταγραφής. Χαρακτηριστικά, έκανε λόγο για «βόμβα», δείχνοντας τη φιλοδοξία του συλλόγου να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. «Προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή. Μια βόμβα. Θα έφερνα τον Τζόρνταν στα 29 του αν χρειαζόταν, απλά για να κερδίσω την Ευρωλίγκα»», ανέφερε, δείχνοντας τη δίψα του για επιτυχίες.