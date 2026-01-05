Οι τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά και οι άνεμοι που θα πνέουν 6 με 7 μποφόρ θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Δευτέρα 5/1.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως σε τμήματα της Θράκης, του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, της Πελοποννήσου και της Ηπείρου. Από τις βραδινές ώρες κατά τόπους σε τμήματα του Βορείου Ιονίου και της Ηπείρου είναι πιθανό να εκδηλωθούν καταιγίδες. Μεταφορά Σαχαριανής σκόνης αναμένεται κυρίως στα δυτικά και νότια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 15-16 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 2 έως 14-16 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και κατά τόπους στο Ιόνιο πιθανώς έως 8 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά νότιοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15-16 βαθμούς Κελσίου.