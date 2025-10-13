ΟΠΕΚΕΠΕ και γεωπολιτικά

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Η εβδομάδα πέρα από ΟΠΕΚΕΠΕ θα έχει στο επίκεντρο τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής με αφορμή και τη συζήτηση που θα γίνει σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών την προσεχή Πέμπτη. Η συζήτηση θα γίνει και υπό τη σκιά των σημαντικών εξελίξεων στη Γάζα και τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη σύνοδο για την πολύπαθη περιοχή. Αναμφίβολα αποτελεί θετική εξέλιξη όσα συμφωνήθηκαν αρκεί να τηρηθούν και τις εξελίξεις τις παρακολουθούν πολύ προσεκτικά στο Μέγαρο Μαξίμου καθώς έχει αναβαθμιστεί και ο ρόλος της Τουρκίας που έχει συμμετοχή στην εκεχειρία ως εγγυήτρια δύναμη για λογαριασμό της Χαμάς.

Αγροτικό μέτωπο

Και να ξεκινήσω όμως με την πεζή καθημερινότητα της κυβέρνησης που αφορά το αγροτικό. Δεν φθάσαμε φέτος Ιανουάριο για τις κλασσικές κινητοποιήσεις, αλλά τις τελευταίες ημέρες πολλά είναι τα μηνύματα βουλευτών της ΝΔ προς το Μέγαρο Μαξίμου με ενημέρωση πως υπάρχει μεγάλη γκρίνια και σε κάποιες περιπτώσεις και οργή των αγροτών για τις καθυστερήσεις στην εκταμίευση των επιδοτήσεων.

Γέφυρες με αγρότες

Κορυφαία κυβερνητική πηγή μου είπε ότι θα γίνουν κινήσεις τις επόμενες ημέρες για να υπάρξει κατευνασμός από τον αγροτικό κόσμο. Οι επαφές του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, μπορεί να έγιναν αλλά μαθαίνω πως θα αναλάβουν δράση και άλλα κυβερνητικά στελέχη. Δεν αποκλείεται στην προσπάθεια να πέσουν οι γέφυρες να συμβάλλει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Πάντως στόχος είναι σύντομα να πέσουν χρήματα στους λογαριασμούς των αγροτών από παλαιές υποθέσεις και θα υπάρξει μεγάλη συζήτηση για να δουν από την κυβέρνηση πως δεν θα χαθούν κοινοτικά κονδύλια ύψους 2 δισεκ. ευρώ περίπου λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άγχος για το Ταμείο Ανάκαμψης

Και να πάμε σε ένα άλλο θέμα που προβληματίζει την κυβέρνηση και αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης καθώς και εδώ κινδυνεύουν να χαθούν πολλά χρήματα. Τις τελευταίες ημέρες ήταν στην Αθήνα τεχνικά κλιμάκια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έγιναν πολύωρες συσκέψεις με υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης. Δημοσιότητα δεν δόθηκε, ούτε έγινε γνωστό πώς ήρθαν στην Αθήνα, αλλά το πρόβλημα υπάρχει. Κινδυνεύουν να χαθούν σημαντικά κονδύλια λόγω καθυστερήσεων και αυτό αποτελεί μεγάλο θέμα στις Βρυξέλλες.

Αποστάσεις από Βορίδη

Και να επικεντρωθώ τώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να μείνω στα όσα γίνονται τις τελευταίες μέρες στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Έμαθα από καλή πηγή ότι το Μέγαρο Μαξίμου είναι σε απόσταση με τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, μετά τα όσα αποκαλύπτονται. Διάθεση να τον αδειάσουν δεν έχουν αλλά δεν σκίζουν και τα ρούχα τους να τον πάρουν στις πλάτες τους, όπως έμαθα. Το γεγονός αυτό έδωσε λαβή στον Άδωνι Γεωργιάδη να βγει πιο δυναμικά σε κοινά που προσεγγίζει ο Μ. Βορίδης στο πλαίσιο της ανακατανομής θέσεων στο εσωκομματικό παίγνιο. Μόνο που ο Βορίδης, κατά πολλούς είναι σκληρός παίκτης.

Ο Πάγκαλος και ο Άγνωστος Στρατιώτης

Διάβασα με πολύ προσοχή το κυριακάτικο σημείωμα του πρωθυπουργού και την αναφορά του στο Μνημείο για τον Άγνωστο Στρατιώτη που θα περάσει στην ευθύνη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα πως θα προστατεύεται ο χώρος. Το μπαλάκι στα χέρια του Νίκου Δένδια, πλέον – με ό,τι συνεπάγται αυτό. Και την επιτυχία, και την αποτυχία. Επ’ αφορμή αυτής της συζήτησης θυμήθηκα τον Θεόδωρο Πάγκαλο. Όχι τον πρώην υπουργό των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, αλλά τον παππού του, τον δικτάτορα που ως υπουργός Στρατιωτικών, σύμφωνα με ιστορικό στέλεχος της ΝΔ που μου το θύμισε, στις 3 Μαρτίου του 1926 είχε την πατρότητα της ιδέας για τη δημιουργία ενός μνημείου για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Βέβαια η αθάνατη ελληνική γραφειοκρατία καθυστέρησε το έργο έξι χρόνια και εγκαινιάστηκε το Μάρτιο του 1932 από τον τότε πρωθυπουργό Ανδρέα Μιχαλόπουλο. Για την ιστορία χρήσιμο τώρα που και ο δισέγγονός του, Ανδρέας Πάγκαλος, γιός του Θόδωρου Πάγκαλου, θα πολιτευθεί με τη ΝΔ.

Έρχονται εξελίξεις για τα ΚΥΔ

Το κυβερνητικό επιτελείο εντοπίζει τα «αγκάθια» σε διάφορα πεδία, ενημερώνει τον πρωθυπουργό και λαμβάνονται οι αποφάσεις σε ανώτατο επίπεδο. Έτσι, όπως προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες νομοθετική ρύθμιση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη με τη φράση « τέρμα στα τσαντίρια» η οποία ακούγεται μεταξύ κυβερνητικών στελεχών, έτσι έμαθα και σας μεταφέρω εγκύρως ότι το επόμενο διάστημα και μάλιστα άμεσα θα ανακοινωθεί και άλλη μία νομοθετική πρωτοβουλία για ένα όμως εντελώς διαφορετικό θέμα. Δεδομένου ότι συνεχίζονται οι εργασίες στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από ενδελεχείς έρευνες αποκαλύφθηκε και είναι σε γνώση της Ηρώδου Αττικού ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων -τα γνωστά πλέον ΚΥΔ-, ορισμένα εκ των οποίων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους. Ήδη έχουν εντοπιστεί από τους αρμόδιους και για το λόγο αυτό η παρέμβαση που θ περιλαμβάνει την αυστηροποίηση των όρων λειτουργίας τους έρχεται, προκειμένου να διορθωθούν τα κακώς κείμενα και να «καθαρίσει» το τοπίο από τους επιτήδειους.

Η κουμπαριά Μητσοτάκη

Πάντως, κουφέτα θα φάνε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου και μόνο αυτό θα δημιουργήσει μια ευχάριστη κατάσταση μέσα στους πονοκεφάλους που υπάρχουν. Βλέπετε, παντρεύτηκε ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, ο Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος με την Εβίτα Γιακουμάτου, κόρη του πρώην υπουργού της ΝΔ, Γεράσιμου Γιακουμάτου. Κουμπάροι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα. Ευχές στο νέο ζευγάρι για κάθε καλό.

Στα Βόρεια ο Δημήτρης Μάντζος

Σιγά σιγά μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο με τους υποψήφιους των κομμάτων οι οποίοι δεν είχαν πάρει το ok από το κόμμα ή δεν είχαν καταλήξει το που θα κατέβαιναν. Ένας από αυτούς είναι και ο Δημήτρης Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ενώ κοίταξε αν θα ήταν υποψήφιος στη Μαγνήσια, τελικά θα κληρώσει για να είναι υποψήφιος στον Βόρειο Τομέα των Αθηνών όπου εκεί βγαίνει η Μιλένα Αποστολάκη, η οποία ομολογουμένως τα πήγε εξαιρετικά στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δύσκολα «χτυπιέται». Μπορεί όμως το ΠΑΣΟΚ να βγάλει δεύτερο βουλευτή και εκεί ποντάρει ο Δημήτρης Μάντζος, με όπλο τις καλές εντυπώσεις στα πάνελ που εμφανίζεται.

Οι μνημονιακοί τεχνοκράτες του Τσίπρα

Και να πάω στον Αλέξη Τσίπρα που διάβασα τη συνέντευξή του, την πρώτη από το 2023 σε ελληνικό ΜΜΕ. Στην εφημερίδα των Συντακτών ο πρώην πρωθυπουργός μας είπε ότι έκοψε τις σχέσεις του με το ΣΥΡΙΖΑ και μας έδωσε μια εικόνα για το τι θα κάνει. Αναμένω για το σαφές ιδεολογικό αφήγημα, ενώ μου έκανε εντύπωση η απουσία της Αριστεράς στο λόγο του. Για αρχή θα μείνω σε κάτι που μου είπαν άσπονδοι φίλοι του. «Αν δείτε ποιους πήρε δίπλα του ως τεχνοκράτες είναι πρόσωπα που έτρεξαν το μνημόνιο, πχ. Γιώργος Χουλιαράκης και Δημήτρης Λιάκος. Εάν λέμε για τον Τσακαλώτο μην ξεχνάμε και τους άλλους πιο κάτω». Καταλαβαίνετε τα μαχαιρώματα από εδώ και πέρα.

Ο Μαραντζίδης με τον Τσίπρα

Και εκεί που συζητούσαμε για την συνέντευξη Τσίπρα, τσουπ, εμφανίστηκε και ο καθηγητής Νίκος Μαραντζίδης στο Mega στην Αναστασία Γιάμαλη για να μας εξηγήσει διάφορα για τον πρώην pρωθυπουργό. Και έμαθα πως είναι πολύ κοντά του και τον έχει βοηθήσει και στη συγγραφή του βιβλίου του.

Ο Γαβρόγλου το πάνω χέρι

Και να σας πως και άλλα από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είδα πολλές αναφορές στον Κώστα Γαβρόγλου. Μου είπε καλή πηγή ότι πρέπει να βάζουμε στο στενό επιτελείο τον πρώην υπουργό Παιδείας διότι του δίνει συμβουλές σε διάφορα επίπεδα. Μου είπαν πως έχει το πάνω χέρι και στην συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής που θα δούμε σε λίγες μέρες.

Η τριχοτόμηση, ο Τσίπρα και τα πηγαδάκια

Μιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες μου μετέφεραν το κλίμα που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στη Βουλή. Τα πηγαδάκια δίνουν και παίρνουν. Για ποιο θέμα λέτε; Μα για την επόμενη μέρα του Αλέξη Τσίπρα. Σχηματικά μάλιστα μου έλεγαν ότι τα στρατόπεδα στο εσωτερικό του κόμματος είναι τρία: οι χαρούμενοι, όσοι δηλαδή θα πάνε «τρέχοντας» στην Αμαλίας, όταν δεχτούν το ανάλογο κάλεσμα, σας έδωσα χθες και ονόματα, οι με σταθερή θερμοκρασία, εκείνοι που μετράνε τις κινήσεις τους, είναι προβληματισμένοι και αναμένουν τα σινιάλα αλλά και οι καθαρά αντι-τσιπρικοί, όπως οι Πολάκης, Δούρου. Επισήμως πάντως τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος για να συζητηθεί επίσημη γραμμή που θα τηρηθεί το επόμενο διάστημα.

Οι δυνητικοί τσιπρικοί και οι επώδυνοι μήνες

Πάντως, έγκυρη πηγή μου έλεγε ότι δεν γεμίζουν αυτοκίνητο αλλά λεωφορείο οι επίδοξοι μεταγραφέντες, μεταξύ αυτών οι Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Κώστας Μπάρκας και ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος. Έτερος συνομιλητής μου μετέφερε ότι και ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελλος φέρεται να διαπραγματεύεται κομβικό ρόλο στο νέο σχήμα που θα δημιουργηθεί, ενώ η φράση: «Οι επόμενοι 4-5 μήνες θα είναι επώδυνοι» προέρχεται από νυν ένοικο της Κουμουνδούρου. Αν επαληθευτούν όλα αυτά, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Πρόεδρος κόμματος να μεθοδεύει τον ρόλο του σε έναν πολιτικό φορέα που θα δημιουργηθεί.

Καραχάλιος και Φαραντούρης στον Ινδιάνο στο Ζούμπερι

Τι δουλειά έχει ένας καραμανλικός, μεϊμαρικός επικοινωνιολόγος όπως ο Νίκος Καραχάλιος, με έναν ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Νίκος Φαραντούρης; Αυτό αναρωτήθηκαν όσοι τους είδαν πριν λίγες μέρες στο Ζούμπερι να έχουν τετ α τετ σχεδόν επί δύο ώρες. Οι πιο πολλοί έκαναν πονηρές σκέψεις για προσέγγιση της λαϊκής δεξιάς με την εκσυγχρονιστική (;) αριστερά αλλά ήταν τυχαία η συνάντηση. Του Νίκου Καραχάλιου είναι το στέκι του αφού μένει εκεί, ενω ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε πάει για μπάνιο φορώντας μαγιό.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο ιδιαίτερος ομιλητής

Έπεσε στην αντίληψή μου μία εκδήλωση που θα γίνει για τους Λάκωνες αξιωματικούς που μετείχαν στο μέτωπο του Ελληνοϊταλικού Πολέμου και συνέβαλαν στα ηρωικά γεγονότα του ’40 και η οποία θα γίνει το επόμενο Σάββατο δηλαδή στις 18 Οκτωβρίου. Και επειδή μου προξένησε το ενδιαφέρον έψαξα να δω ποιοι θα είναι ομιλητές. Διάβασα ότι θα μιλήσει υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο τ. πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών και υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στη Λακωνία Χρήστος Κοντάκος, ο Δημόκριτος Κωνσταντάκος αντιστράτηγος εα, επίτιμος διοικητής 1ης Στρατιάς και σας έχω το καλύτερο για το τέλος ο Γεώργιος Δημακόγιαννης. Αν δεν σας λέει τίποτα το όνομα του τελευταίου, εγώ είμαι εδώ για να σας ενημερώσω. Ο Γ. Δημοκογιάννης ήταν υποψήφιος με την Χρυσή Αυγή και πρώτος σε ψήφους στη Λακωνία με το κόμμα του καταδικασμένου για εγκληματική οργάνωση Νίκου Μιχαλολιάκου, αν και όπως μου είπαν αποχώρησε το 2019 για εσωκομματικά θέματα. Απ’ ό,τι έμαθα συνδιοργανωτής σε αυτή την εκδήλωση είναι και η περιφέρεια Πελοποννήσου. Δηλαδή για να καταλάβω διοργανώνεται μία εκδήλωση κατά των κατακτητών του 1940 και έβαλαν έναν ομιλητή που ήταν υποψήφιος με ένα ελληνικό νεοναζιστικό πολιτικό κόμμα, που υποστήριζε τους κατακτητές. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση.

Ανάμεικτα τα συναισθήματα για την συνάντηση Μητσοτάκη – Σκλαβενίτη

Ποικίλες αντιδράσεις, αλλά και συζητήσεις, προκάλεσε στην αγορά η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Σκλαβενίτη, Μάκη Σκλαβενίτη, που πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την επιβολή του προστίμου στη μεγαλύτερη λιανεμπορική αλυσίδα της χώρας. Η αγορά σχολίασε ποικιλοτρόπως το γεγονός, θεωρώντας αδόκιμη τη χρονική συγκυρία της συνάντησης, η οποία έγινε μόλις λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του προστίμου των 1,44 εκατομμυρίων ευρώ με αιτιολογία παραβάσεις του Σκλαβενίτη σε σχέση με τον Κώδικα Δεοντολογίας της κυβέρνησης που αφορά στον τρόπο διενέργειας προσφορών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Από πλευράς Μαξίμου πάντως φέρεται να υπήρξε προβληματισμός για την έκταση που πήρε το θέμα του προστίμου, δεδομένου ότι ο Σκλαβενίτης αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας. Η πρωτοβουλία της συνάντησης, λένε όσοι γνωρίζουν, είχε ως βασικό στόχο να «πέσουν οι τόνοι» και να αποκατασταθεί η επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Τι συμβαίνει με τη NAK;

Το ένα μετά το άλλο κλείνουν τα καταστήματα της γνωστής εταιρείας παπουτσιών, NAK. Είχε κλείσει τον Απρίλιο το μαγαζί της Θεσσαλονίκης στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Τσιμισκή, λόγω υψηλού κόστους λειτουργίας. Είχε κλείσει νωρίτερα και ένα κατάστημα stock στην ίδια πόλη, στην οδό Παύλου Μελά. Και τώρα μαθαίνω κλείνει το κατάστημα της Γλυφάδας. Η εταιρεία «μαζεύεται», περιορίζοντας σημαντικά το δίκτυό της. Η εταιρεία βρίσκεται σε φάση συνολικής αναδιάρθρωσης, προκειμένου να μπορέσει να παραμείνει βιώσιμη τα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Να σας πω ότι μετράει περίπου 60 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Στο πλαίσιο της συνολικής αναδιοργάνωσης που έχει ξεκινήσει την τελευταία διετία έχει κλείσει ομολογουμένως αρκετά μαγαζιά, και συνεχίζει να το κάνει. Ανοίγοντας κάποια άλλα σε λιγότερο «ακριβές» τοποθεσίες. Ταυτόχρονα όμως έχει αναλάβει την αντιπροσωπεία της Gianfranco Ferre, με σκοπό να τα διοχετεύει σε ευρωπαϊκές αγορές.

Οι νέοι αγοραστές των ακινήτων Καρούζου

Η «μετακόμιση» των ιστορικών ακινήτων του Γιάννη Καρούζου φέρνει νέα ονόματα στο real estate της Αθήνας, ο οποίος βρέθηκε πριν από μερικά χρόνια στο επίκεντρο μίας από τις πιο τρανταχτές υποθέσεις σκανδάλων στον τομέα της αγοράς ακινήτων. Όπως λέγεται, τα ακίνητα που αλλάζουν χέρια δεν περνούν απλώς σε επενδυτές – αλλά σε σχήματα που βλέπουν μακροπρόθεσμα την αναβίωση του εμπορικού κέντρου. Στην αγορά σχολιάζεται ότι το ενδιαφέρον για τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, αφού περιλαμβάνουν κομβικές τοποθεσίες με προοπτική για μετατροπή σε γραφεία ή χώρους μεικτής χρήσεις.

Το μήνυμα Στουρνάρα από το Ελληνικό

Με φόντο τα εργοτάξια που αλλάζουν το παράκτιο μέτωπο της Αθήνας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, βρέθηκε στο The Ellinikon – όχι απλώς για μια τυπική επίσκεψη, αλλά για να δει από κοντά την «πραγματική οικονομία» σε δράση. Η υποδοχή από τη διοίκηση της Lamda Development ήταν θερμή και επιμελώς οργανωμένη. Η περιήγηση ξεκίνησε από το Experience Centre, όπου η διαδραστική μακέτα έδωσε στον κεντρικό τραπεζίτη μια πλήρη εικόνα του έργου που έχει χαρακτηριστεί «η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη». Ο Στουρνάρας, σύμφωνα με γνωρίζοντες έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το επενδυτικό αποτύπωμα και τη χρηματοδότηση των επιμέρους φάσεων, ρωτώντας για τα χρονοδιαγράμματα και τον τρόπο που διασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα του project. Ακολούθησε επίσκεψη στα εργοτάξια του The Ellinikon Mall, του Ρέματος Τραχώνων, της υπογειοποίησης της Ποσειδώνος και του The Ellinikon SportsPark, με τελευταίο σταθμό την κορυφή του Riviera Tower , του ουρανοξύστη-ορόσημου του νέου παραλιακού μετώπου.

Το ρεκόρ κερδών χωρίς ίχνος δανεισμού για το Κτήμα Γεροβασιλείου

Το 2024 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για το Κτήμα Γεροβασιλείου, το οποίο σημείωσε ιστορικά υψηλές επιδόσεις, τόσο σε τζίρο όσο και σε καθαρά κέρδη. Η εταιρεία του οινοποιού Βαγγέλη Γεροβασιλείου, από τους πλέον αναγνωρισμένους εκπροσώπους του ελληνικού κρασιού διεθνώς, είδε τον κύκλο εργασιών της να εκτοξεύεται στα 12,76 εκατ. ευρώ, από 7,67 εκατ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας αύξηση 66,3% μέσα σε πέντε χρόνια. Ακόμα πιο εντυπωσιακή ήταν η πορεία της κερδοφορίας, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να εκτινάσσονται κατά 166%, στα 4,89 εκατ. ευρώ. Πίσω από τους αριθμούς κρύβεται μια στρατηγική σιωπηλής, σταθερής και πλήρως αυτόνομης ανάπτυξης, χωρίς εξάρτηση από δανειακά κεφάλαια. Το Κτήμα διατηρεί μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, στοιχείο σπάνιο για ελληνική επιχείρηση του μεγέθους του, γεγονός που αναδεικνύει τη στιβαρή οικονομική του βάση και τη συντηρητική, αλλά ταυτόχρονα μακροπρόθεσμη, επιχειρηματική φιλοσοφία του ιδρυτή του.

Ο ανταγωνισμός στα καπνικά

Να βγει μπροστά επιδιώκει η Imperial Brands Hellas, η εταιρεία που εισάγει και διανέμει στην Ελλάδα καπνικά προϊόντα όπως είναι τα τσιγάρα Davidoff αλλά και το προϊόν θερμαινόμενων ράβδων καπνού «glo». H Imperialεντείνει την επικοινωνιακή της στρατηγική, καλώντας εκπροσώπους του Τύπου σήμερα σε ενημέρωση. Ταυτόχρονα όμως και η JTI, που έχει μεταξύ άλλων μάρκες τα Camel αλλά και συσκευή θερμαινόμενου καπνού, με την ονομασία «ploom», έκανε και αυτή μία κίνηση αλλαγής της ονομασίας των συγκεκριμένων προϊόντων από Camel για ploom, σε «Evo». H αγορά των θερμαινόμενων ράβδων αποτελεί πεδίο δόξης για τις καπνοβιομηχανίας τα επόμενα χρόνια, ενώ κυρίαρχη δύναμη στην Ελλάδα αποτελεί η Παπαστράτος με το Iqos.